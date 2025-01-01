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Програмне забезпечення для пільг співробітників
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Програмне забезпечення для пільг співробітників - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для пільг для співробітників дозволяє компаніям пропонувати додаткові переваги для своїх співробітників і керувати ними. Ці пільги включають управління відшкодуванням за навчання, надання ваучерів на харчування, організацію послуг трансферу та організацію заходів за межами закладу. Відомі як додаткові пільги, пільги пропонуються поряд зі стандартними пільгами, такими як медичне страхування, страхування на випадок інвалідності, пенсійні плани, страхування життя, сімейна відпустка (FMLA) і оплачувана відпустка. Ці інструменти призначені для відділів кадрів, щоб покращити корпоративну культуру, покращити робоче середовище та сприяти добробуту працівників.

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Circula

Circula

circula.com

Circula - це платформа для обліку витрат на подорожі, кредитні картки та пільги працівників, що спрощує фінансову та payroll адміністрацію.

Compt

Compt

compt.io

Compt - це програмне забезпечення для управління пільгами, що дозволяє налаштовувати пільгові фонди для співробітників, забезпечуючи дотримання податкових норм.

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle – це платформа для залучення працівників, що пропонує винагороди, соціальне визнання та інструменти для покращення робочої культури.

Perks

Perks

perks.tech

Batik — аплікація для управління пільгами, що дозволяє HR налаштовувати переваги для співробітників, враховуючи їхні потреби та уподобання.

Maven Clinic

Maven Clinic

mavenclinic.com

Додаток Maven Clinic підтримує жіноче та сімейне здоров'я через різноманітні медичні послуги, включаючи вагітність, фертильність, усиновлення та догляд за новонародженими.

Remodel Health

Remodel Health

remodelhealth.com

Remodel Health - програмне забезпечення для управління медичними пільгами, що допомагає роботодавцям оптимізувати витрати та покращити охорону здоров'я працівників.

Abenity

Abenity

abenity.com

Abenity надає доступ до ексклюзивних знижок та пільг через співпрацю зОрганізаціями для підвищення якості життя користувачів.

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Програмне забезпечення для пільг співробітників - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog