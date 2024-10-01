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Програмне забезпечення для пільг співробітників - Найпопулярніші застосунки - Бангладеш
Програмне забезпечення для пільг для співробітників дозволяє компаніям пропонувати додаткові переваги для своїх співробітників і керувати ними. Ці пільги включають управління відшкодуванням за навчання, надання ваучерів на харчування, організацію послуг трансферу та організацію заходів за межами закладу. Відомі як додаткові пільги, пільги пропонуються поряд зі стандартними пільгами, такими як медичне страхування, страхування на випадок інвалідності, пенсійні плани, страхування життя, сімейна відпустка (FMLA) і оплачувана відпустка. Ці інструменти призначені для відділів кадрів, щоб покращити корпоративну культуру, покращити робоче середовище та сприяти добробуту працівників.
Запит на новий застосунок
Circula
circula.com
Circula — це платформа витрат для будь-яких платежів, які здійснюються працівниками: витрати на відрядження, кредитні картки та виплати працівникам. Наша місія полягає в тому, щоб спростити адміністрування фінансів і нарахування заробітної плати, одночасно забезпечуючи відповідність за допомогою роз...
Compt
compt.io
Compt — це програмне забезпечення для отримання стипендій № 1, яке повністю адаптується до потреб вашої компанії, на 100% сумісно з IRS і може підтримувати глобальні команди. За допомогою Compt ви можете легко запропонувати готові та спеціальні стипендії, які принесуть задоволення вашим співробітник...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Ми є відзначеною нагородами платформою залучення та визнання співробітників, де ми допомагаємо фахівцям з управління персоналом створювати виграшну робочу культуру за допомогою інноваційних рішень на основі ШІ та SaaS, а саме Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks і Vantage Fit. Ми можемо пох...
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven допомагає компаніям утримувати різноманітні таланти, покращувати результати здоров’я та зменшувати витрати на материнство та дітородіння. Ми підтримуємо будь-який шлях до батьківства: вагітність, фертильність, заморожування яйцеклітин, усиновлення, сурогатне материнство, догляд за немовлятами,...
Perks
perks.tech
Batik — це універсальне рішення для переваг і бонусів, які відповідають потребам сучасних працівників. Ми допомагаємо відділам кадрів узгодити переваги, які потрібні сучасним працівникам, і робимо рішення щодо переваг простими та легкими для взаємодії, роблячи ваше робоче місце орієнтованим на співр...
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health — це програмне забезпечення для здоров’я та консультації, які допомагають роботодавцям скоротити витрати та краще піклуватися про свої команди.
Abenity
abenity.com
Abenity допомагає роботодавцям, групам випускників і асоціаціям доповнити свої переваги приватними пільгами та програмами знижок.