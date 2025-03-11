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Програмне забезпечення для моніторингу співробітників дозволяє підприємствам відстежувати продуктивність, відвідуваність і продуктивність співробітників протягом робочого часу, гарантуючи, що співробітники використовують свій час ефективно. Ці інструменти можуть відстежувати активний час, місцезнаходження, активність екрана, історію веб-переглядача, переміщення курсору та ділові дзвінки, щоб забезпечити дотримання політики компанії та підтримувати якість співробітників. Команди відділу кадрів зазвичай використовують продукти моніторингу співробітників, щоб оцінити відповідність політиці, тоді як менеджери з обслуговування клієнтів використовують їх, щоб переконатися, що представники працюють ефективно. Менеджери віддалених команд також вважають їх цінними для нагляду за роботою. Ці рішення також можуть принести користь командам продажів, які впроваджують нові презентації або стратегії, забезпечуючи донесення правильних повідомлень до потенційних клієнтів. Вони дозволяють організаціям бути гнучкими, швидко визначати ефективні методи та адаптувати стратегії на основі успіху. Для компаній, які використовують гібридні та віддалені робочі середовища, моніторинг співробітників має вирішальне значення для оцінки якості роботи. Функції програмного забезпечення для моніторингу співробітників часто збігаються з функціями програмного забезпечення для відстеження робочого часу та інструментів забезпечення якості контакт-центру.
Запит на новий застосунок
Insightful
insightful.io
Insightful - це програмне забезпечення для аналітики робочої сили, яке допомагає стежити за продуктивністю працівників і управляти командами.
JustCall
justcall.io
JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak – це платформа для аналітики продуктивності, яка допомагає організаціям відстежувати діяльність працівників та оптимізувати робочі процеси.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp - це програмне забезпечення для відстеження часу, яке допомагає контролювати ефективність роботи, управління проектами та аналізувати продуктивність.
We360 AI
we360.ai
We360 AI - це хмарне програмне забезпечення для моніторингу працівників, що дозволяє відстежувати продуктивність і покращувати робочі процеси.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ - додаток для автоматичного відстеження часу, вимірювання продуктивності та моніторингу роботи працівників в офісі та віддалено.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor - програма для моніторингу продуктивності працівників, яка відстежує їхню діяльність, час роботи та генерує звіти для підвищення ефективності.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — додаток для відстеження часу, моніторингу працівників, управління відпустками, складання звітів та виставлення рахунків для малих і середніх підприємств.
Monitask
monitask.com
Monitask - програма для моніторингу та відстеження часу, що допомагає підвищити продуктивність і підзвітність у командах.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler - програмне забезпечення для моніторингу працівників, відстеження активності та аналітики для підвищення ефективності бізнесу та інформаційної безпеки.
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity - це платформа для відстеження продуктивності та управління працівниками, яка оптимізує робочі процеси та покращує співпрацю в командах.
DeskTime
desktime.com
DeskTime - це програма для автоматичного моніторингу продуктивності працівників, що дозволяє управляти часом, проектами та чергуваннями.
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere - програма моніторингу віддалених працівників та обліку часу, яка забезпечує моніторинг продуктивності, спілкування та безпеку.
WorkTime
worktime.com
WorkTime — це програмне забезпечення для моніторингу продуктивності працівників, яке може контролювати роботу з дому та в офісі, без інвазивних методів.
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus - платформа для управління проектами та відстеження часу, що допомагає підвищити продуктивність та організувати робочі процеси в командах.
DeskLog
desklog.io
DeskLog - програмне забезпечення для управління проектами та відстеження продуктивності працівників, що допомагає оптимізувати використання часу та ресурсів.
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack - програма для моніторингу працівників та відстеження часу, що фіксує активність на робочому столі та допомагає в управлінні проектами.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає вимірювати та аналізувати дзвінки, програми та місцезнаходження телефонів працівників для підвищення продуктивності.
Traqq
traqq.com
Traqq - це додаток для моніторингу продуктивності та відстеження часу, розроблений для віддалених і гібридних команд, що забезпечує конфіденційність і аналітику.
fenced.ai
fenced.ai
fenced.ai допомагає батькам контролювати безпеку дітей в Інтернеті, обмежуючи доступ до небажаного контенту і підтримуючи здорові звички користування пристроями.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl – це програмне забезпечення для моніторингу працівників, що підвищує продуктивність та забезпечує безпеку корпоративної інформації.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer — це програмне забезпечення для управління завданнями, проектами та моніторингу часу, що допомагає організувати робочий процес та підвищити ефективність.
Controlio
controlio.net
Controlio - це програмне забезпечення для моніторингу, яке дозволяє організаціям відстежувати продуктивність працівників у реальному часі, забезпечуючи дотримання правил.
Veriato
veriato.com
Veriato - це програма для моніторингу поведінки користувачів, що забезпечує безпеку та продуктивність в компаніях через аналіз ризиків та контроль активности.
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