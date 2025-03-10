wAnywhere

wanywhere.com

wAnywhere — це програмне забезпечення для віддаленого моніторингу співробітників і робочого часу на основі штучного інтелекту, призначене для забезпечення безпеки та підвищення продуктивності. Цей інструмент пропонує такі функції, як автоматичне відстеження часу, відстеження часу простою, відстеження використання веб-сайтів і додатків, а також відстеження розташування для максимальної продуктивності. Він також забезпечує інтуїтивно зрозумілу та комплексну візуалізацію та звітність на різних рівнях всередині організації. Менеджери можуть установлювати конфігуровані дії, коли порогові значення чи обмеження не досягнуті, включаючи блокування екрану або ініціювання сповіщень. Окрім моніторингу, wAnywhere пропонує можливості спілкування та співпраці в межах платформи. Користувачі можуть взаємодіяти з членами команди через захищену програму для відеоконференцій корпоративного рівня та корпоративний чат. Інструмент дозволяє конфігурувати, підключати, створювати групи, а також додавати власний брендинг для єдиної культури. wAnywhere також надає колекцію програм для підвищення продуктивності, дозволяючи співробітникам мати все необхідне на одному робочому столі. Інструмент постійно додає нові додатки, і незабаром він також надасть доступ до популярних зовнішніх додатків. Щоб підтримувати зацікавленість і мотивацію співробітників, wAnywhere пропонує функції гейміфікації та оздоровлення. Він спрямований на підвищення залученості шляхом надання інноваційних функцій, які сприяють мотивації та гарному самопочуттю. Інструмент також підкреслює його цінність у розблокуванні різноманітних переваг, зокрема безпечне робоче місце незалежно від місця розташування, гнучкість у гібридній роботі, зниження витрат на нерухомість, електроенергію та маршрути, максимізація та відстеження продуктивності, зміцнення корпоративної культури та надання інформації на основі даних за допомогою інтуїтивно зрозумілої візуалізації та звітності. Крім того, wAnywhere наголошує на безпеці та відповідності на основі штучного інтелекту, щоб створити безпечне середовище для компаній, які вивчають можливість гібридної роботи.