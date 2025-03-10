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Програмне забезпечення для моніторингу співробітників дозволяє підприємствам відстежувати продуктивність, відвідуваність і продуктивність співробітників протягом робочого часу, гарантуючи, що співробітники використовують свій час ефективно. Ці інструменти можуть відстежувати активний час, місцезнаходження, активність екрана, історію веб-переглядача, переміщення курсору та ділові дзвінки, щоб забезпечити дотримання політики компанії та підтримувати якість співробітників. Команди відділу кадрів зазвичай використовують продукти моніторингу співробітників, щоб оцінити відповідність політиці, тоді як менеджери з обслуговування клієнтів використовують їх, щоб переконатися, що представники працюють ефективно. Менеджери віддалених команд також вважають їх цінними для нагляду за роботою. Ці рішення також можуть принести користь командам продажів, які впроваджують нові презентації або стратегії, забезпечуючи донесення правильних повідомлень до потенційних клієнтів. Вони дозволяють організаціям бути гнучкими, швидко визначати ефективні методи та адаптувати стратегії на основі успіху. Для компаній, які використовують гібридні та віддалені робочі середовища, моніторинг співробітників має вирішальне значення для оцінки якості роботи. Функції програмного забезпечення для моніторингу співробітників часто збігаються з функціями програмного забезпечення для відстеження робочого часу та інструментів забезпечення якості контакт-центру.
Запит на новий застосунок
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack - програма для моніторингу працівників та відстеження часу, що фіксує активність на робочому столі та допомагає в управлінні проектами.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer — найкраще програмне забезпечення для більш систематичного моніторингу співробітників і проектів. Workganizer підготував для вас усе: від перевірки відвідуваності до кінцевих термінів проектів і аудиту компанії. Щоб дізнатися більше про функції, які роблять Workganizer таким особливим, натисніть посилання на веб-сайт.
fenced.ai
fenced.ai
Батьки не завжди можуть контролювати кожну діяльність своїх дітей, особливо те, як вони проводять час в Інтернеті. Мережа не завжди є безпечним місцем для дітей. Саме тоді fenced.ai стає в нагоді, щоб забезпечити цифровий добробут ваших дітей. fenced.ai допомагає отримати спокій, оскільки він повідомляє вам, чи діти захищені від вмісту для дорослих та інших відвертих і незаконних веб-сайтів. Перед установкою fenced.ai також необхідно правильно спілкуватися з дітьми, щоб вони відчули, що ви поважаєте їхнє приватне життя. fenced.ai розроблено не лише для моніторингу пристроїв ваших дітей, але й для того, щоб допомогти вашим дітям виробити хороші звички використовувати пристрої та уникнути непотрібної шкоди.
Controlio
controlio.net
Сontrolio, програмне забезпечення найвищого рівня для моніторингу співробітників, дає організаціям можливість отримувати цінну інформацію про щоденні робочі процеси, керувати балансом робочого навантаження та оцінювати продуктивність співробітників, не порушуючи їхню конфіденційність. Підвищення продуктивності співробітників, удосконалення робочої політики та підвищення безпеки даних тепер стало легше, ніж будь-коли!
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity - це платформа для відстеження продуктивності та управління працівниками, яка оптимізує робочі процеси та покращує співпрацю в командах.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl — це хмарне програмне забезпечення для бізнес-рішень, яке дозволяє роботодавцям підвищити ефективність роботи персоналу, а також запобігти розголошенню корпоративної інформації, накопичені дані якої можуть стати активом у вирішенні різноманітних проблем та інцидентів на робочому місці. CleverControl представляє свій продукт у трьох різних формах – у хмарі, локально та локально для малого бізнесу. Що таке CleverControl On-Cloud? Метою CleverControl із рішенням On-Cloud є складання вичерпних звітів про щоденну роботу вашої команди. Основні функції включають розпізнавання обличчя, клавіатурний журнал, запис екрана, моніторинг миттєвих повідомлень тощо. Керівники команд можуть отримати віддалений доступ до накопичених даних з будь-якого пристрою. Що таке CleverControl On-Premise? CleverControl On-Premise — це рішення для стеження за співробітниками для компаній, яке гарантує, що зібрані дані залишаються у вашій корпоративній мережі. Абсолютна влада над збереженням і доступністю інформації належить виключно вам. Що таке CleverControl Local для малого бізнесу? CleverControl Local для малого бізнесу — це економічно ефективне рішення для моніторингу діяльності співробітників і підвищення ефективності. Це усуває необхідність купувати сервер, використовуючи систему спільних папок, гарантуючи, що всі дані залишаються у вашій компанії. Цей інструмент ідеально підходить для малих підприємств, які прагнуть оптимізувати продуктивність і захистити дані без додаткових витрат на обладнання.
WorkTime
worktime.com
WorkTime — це програмне забезпечення для моніторингу співробітників, комп’ютера та Інтернету. WorkTime відстежує продуктивність і допомагає її підвищити. Він відстежує співробітників, які працюють вдома, віддалено та в офісі. WorkTime не підтримує інвазивний моніторинг. Він розроблений для великих навантажень і добре працює на 1-15 000+ комп’ютерах.
Veriato
veriato.com
Veriato переосмислила створену нею категорію, використовуючи аналітику поведінки користувачів на основі ШІ, щоб допомогти компаніям запобігати ризикам і підвищувати продуктивність у віддалених, гібридних і офісних середовищах. Платформа Veriato пропонує рішення для управління внутрішніми ризиками (IRM), поведінкової аналітики, моніторингу активності користувачів (UAM) і запобігання втраті даних (DLP) на одній потужній платформі. Veriato забезпечує моніторинг, сповіщення, звіти та знімки екрана, що дозволяє клієнтам бути прогнозованими та проактивними, а не реагувати, що є критично важливим для кібербезпеки. Платформа допомагає глобальним підприємствам, малим і середнім підприємствам та державним установам стати більш залученими, продуктивними та безпечними.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler - програмне забезпечення для моніторингу працівників, відстеження активності та аналітики для підвищення ефективності бізнесу та інформаційної безпеки.
Traqq
traqq.com
Traqq допомагає підприємствам і організаціям контролювати ефективність і внутрішні процеси компанії. Ваша команда стане краще організованою, стане більш прозорою та підвищить ефективність роботи.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ - додаток для автоматичного відстеження часу, вимірювання продуктивності та моніторингу роботи працівників в офісі та віддалено.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає людям бути більш продуктивними, вимірюючи та аналізуючи дзвінки, додатки та місцезнаходження телефонів співробітників.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — додаток для відстеження часу, моніторингу працівників, управління відпустками, складання звітів та виставлення рахунків для малих і середніх підприємств.
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak – це платформа для аналітики продуктивності, яка допомагає організаціям відстежувати діяльність працівників та оптимізувати робочі процеси.
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus - платформа для управління проектами та відстеження часу, що допомагає підвищити продуктивність та організувати робочі процеси в командах.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor - програма для моніторингу продуктивності працівників, яка відстежує їхню діяльність, час роботи та генерує звіти для підвищення ефективності.
DeskLog
desklog.io
DeskLog - програмне забезпечення для управління проектами та відстеження продуктивності працівників, що допомагає оптимізувати використання часу та ресурсів.
We360 AI
we360.ai
We360 AI - це хмарне програмне забезпечення для моніторингу працівників, що дозволяє відстежувати продуктивність і покращувати робочі процеси.
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere — це програмне забезпечення для віддаленого моніторингу співробітників і робочого часу на основі штучного інтелекту, призначене для забезпечення безпеки та підвищення продуктивності. Цей інструмент пропонує такі функції, як автоматичне відстеження часу, відстеження часу простою, відстеження використання веб-сайтів і додатків, а також відстеження розташування для максимальної продуктивності. Він також забезпечує інтуїтивно зрозумілу та комплексну візуалізацію та звітність на різних рівнях всередині організації. Менеджери можуть установлювати конфігуровані дії, коли порогові значення чи обмеження не досягнуті, включаючи блокування екрану або ініціювання сповіщень. Окрім моніторингу, wAnywhere пропонує можливості спілкування та співпраці в межах платформи. Користувачі можуть взаємодіяти з членами команди через захищену програму для відеоконференцій корпоративного рівня та корпоративний чат. Інструмент дозволяє конфігурувати, підключати, створювати групи, а також додавати власний брендинг для єдиної культури. wAnywhere також надає колекцію програм для підвищення продуктивності, дозволяючи співробітникам мати все необхідне на одному робочому столі. Інструмент постійно додає нові додатки, і незабаром він також надасть доступ до популярних зовнішніх додатків. Щоб підтримувати зацікавленість і мотивацію співробітників, wAnywhere пропонує функції гейміфікації та оздоровлення. Він спрямований на підвищення залученості шляхом надання інноваційних функцій, які сприяють мотивації та гарному самопочуттю. Інструмент також підкреслює його цінність у розблокуванні різноманітних переваг, зокрема безпечне робоче місце незалежно від місця розташування, гнучкість у гібридній роботі, зниження витрат на нерухомість, електроенергію та маршрути, максимізація та відстеження продуктивності, зміцнення корпоративної культури та надання інформації на основі даних за допомогою інтуїтивно зрозумілої візуалізації та звітності. Крім того, wAnywhere наголошує на безпеці та відповідності на основі штучного інтелекту, щоб створити безпечне середовище для компаній, які вивчають можливість гібридної роботи.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp - це програмне забезпечення для відстеження часу, яке допомагає контролювати ефективність роботи, управління проектами та аналізувати продуктивність.
Monitask
monitask.com
Monitask - програма для моніторингу та відстеження часу, що допомагає підвищити продуктивність і підзвітність у командах.
JustCall
justcall.io
JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.
Insightful
insightful.io
Insightful - це програмне забезпечення для аналітики робочої сили, яке допомагає стежити за продуктивністю працівників і управляти командами.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
DeskTime
desktime.com
DeskTime - це програма для автоматичного моніторингу продуктивності працівників, що дозволяє управляти часом, проектами та чергуваннями.
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