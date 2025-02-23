Програмне забезпечення для моніторингу співробітників - Найпопулярніші застосунки - Таджикистан

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Програмне забезпечення для моніторингу співробітників дозволяє підприємствам відстежувати продуктивність, відвідуваність і продуктивність співробітників протягом робочого часу, гарантуючи, що співробітники використовують свій час ефективно. Ці інструменти можуть відстежувати активний час, місцезнаходження, активність екрана, історію веб-переглядача, переміщення курсору та ділові дзвінки, щоб забезпечити дотримання політики компанії та підтримувати якість співробітників. Команди відділу кадрів зазвичай використовують продукти моніторингу співробітників, щоб оцінити відповідність політиці, тоді як менеджери з обслуговування клієнтів використовують їх, щоб переконатися, що представники працюють ефективно. Менеджери віддалених команд також вважають їх цінними для нагляду за роботою. Ці рішення також можуть принести користь командам продажів, які впроваджують нові презентації або стратегії, забезпечуючи донесення правильних повідомлень до потенційних клієнтів. Вони дозволяють організаціям бути гнучкими, швидко визначати ефективні методи та адаптувати стратегії на основі успіху. Для компаній, які використовують гібридні та віддалені робочі середовища, моніторинг співробітників має вирішальне значення для оцінки якості роботи. Функції програмного забезпечення для моніторингу співробітників часто збігаються з функціями програмного забезпечення для відстеження робочого часу та інструментів забезпечення якості контакт-центру.
Запит на новий застосунок
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack — це програмне забезпечення для моніторингу та відстеження робочого часу співробітників, яке записує відомості про робочий стіл співробітників, тобто зберігає список відкритих програм, переглянути URL-адреси, відкриті файли із загальним часом, витраченим на них. Цей запис допомагає визначити фактичну роботу, яку ми виконали, і відволікання, з якими стикалися протягом дня. Це також корисно для керування розкладом проекту шляхом пов’язування файлів і URL-адрес із зазначеними проектами. Головним чином це допомагає підвищити ефективність і продуктивність на 40%.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer — найкраще програмне забезпечення для більш систематичного моніторингу співробітників і проектів. Workganizer підготував для вас усе: від перевірки відвідуваності до кінцевих термінів проектів і аудиту компанії. Щоб дізнатися більше про функції, які роблять Workganizer таким особливим, натисніть посилання на веб-сайт.
fenced.ai
fenced.ai
Батьки не завжди можуть контролювати кожну діяльність своїх дітей, особливо те, як вони проводять час в Інтернеті. Мережа не завжди є безпечним місцем для дітей. Саме тоді fenced.ai стає в нагоді, щоб забезпечити цифровий добробут ваших дітей. fenced.ai допомагає отримати спокій, оскільки він повідомляє вам, чи діти захищені від вмісту для дорослих та інших відвертих і незаконних веб-сайтів. Перед установкою fenced.ai також необхідно правильно спілкуватися з дітьми, щоб вони відчули, що ви поважаєте їхнє приватне життя. fenced.ai розроблено не лише для моніторингу пристроїв ваших дітей, але й для того, щоб допомогти вашим дітям виробити хороші звички використовувати пристрої та уникнути непотрібної шкоди.
Controlio
controlio.net
Сontrolio, програмне забезпечення найвищого рівня для моніторингу співробітників, дає організаціям можливість отримувати цінну інформацію про щоденні робочі процеси, керувати балансом робочого навантаження та оцінювати продуктивність співробітників, не порушуючи їхню конфіденційність. Підвищення продуктивності співробітників, удосконалення робочої політики та підвищення безпеки даних тепер стало легше, ніж будь-коли!
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity — це комплексна платформа для відстеження продуктивності та управління співробітниками, призначена для оптимізації робочих процесів, покращення командної співпраці та досягнення загального успіху бізнесу. На додаток до таких функцій, як точне відстеження часу, керування завданнями, аналіз продуктивності та статистичні дані про використання програми, Worktivity також включає детальне керування проектами, відстеження часу, звіти про витрати та відстеження щорічної відпустки. Ці функції сприяють кращій оптимізації розподілу ресурсів для бізнесу, підвищенню ефективності проекту та вихованню культури постійного вдосконалення. Завдяки зручному інтерфейсу та можливостям на базі штучного інтелекту Worktivity забезпечує видимість діяльності співробітників у режимі реального часу, дозволяючи приймати рішення на основі даних для підвищення продуктивності. Приєднуйтеся до спільноти Worktivity і відчуйте нову еру управління продуктивністю, яка змінює ваш спосіб роботи.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl — це хмарне програмне забезпечення для бізнес-рішень, яке дозволяє роботодавцям підвищити ефективність роботи персоналу, а також запобігти розголошенню корпоративної інформації, накопичені дані якої можуть стати активом у вирішенні різноманітних проблем та інцидентів на робочому місці. CleverControl представляє свій продукт у трьох різних формах – у хмарі, локально та локально для малого бізнесу. Що таке CleverControl On-Cloud? Метою CleverControl із рішенням On-Cloud є складання вичерпних звітів про щоденну роботу вашої команди. Основні функції включають розпізнавання обличчя, клавіатурний журнал, запис екрана, моніторинг миттєвих повідомлень тощо. Керівники команд можуть отримати віддалений доступ до накопичених даних з будь-якого пристрою. Що таке CleverControl On-Premise? CleverControl On-Premise — це рішення для стеження за співробітниками для компаній, яке гарантує, що зібрані дані залишаються у вашій корпоративній мережі. Абсолютна влада над збереженням і доступністю інформації належить виключно вам. Що таке CleverControl Local для малого бізнесу? CleverControl Local для малого бізнесу — це економічно ефективне рішення для моніторингу діяльності співробітників і підвищення ефективності. Це усуває необхідність купувати сервер, використовуючи систему спільних папок, гарантуючи, що всі дані залишаються у вашій компанії. Цей інструмент ідеально підходить для малих підприємств, які прагнуть оптимізувати продуктивність і захистити дані без додаткових витрат на обладнання.
WorkTime
worktime.com
WorkTime — це програмне забезпечення для моніторингу співробітників, комп’ютера та Інтернету. WorkTime відстежує продуктивність і допомагає її підвищити. Він відстежує співробітників, які працюють вдома, віддалено та в офісі. WorkTime не підтримує інвазивний моніторинг. Він розроблений для великих навантажень і добре працює на 1-15 000+ комп’ютерах.
Veriato
veriato.com
Veriato переосмислила створену нею категорію, використовуючи аналітику поведінки користувачів на основі ШІ, щоб допомогти компаніям запобігати ризикам і підвищувати продуктивність у віддалених, гібридних і офісних середовищах. Платформа Veriato пропонує рішення для управління внутрішніми ризиками (IRM), поведінкової аналітики, моніторингу активності користувачів (UAM) і запобігання втраті даних (DLP) на одній потужній платформі. Veriato забезпечує моніторинг, сповіщення, звіти та знімки екрана, що дозволяє клієнтам бути прогнозованими та проактивними, а не реагувати, що є критично важливим для кібербезпеки. Платформа допомагає глобальним підприємствам, малим і середнім підприємствам та державним установам стати більш залученими, продуктивними та безпечними.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler — це програма нового покоління для моніторингу співробітників і активності користувачів. Програмне забезпечення Kickidler є потужним інструментом для автоматизації управління персоналом, інформаційної безпеки та підвищення ефективності бізнесу. Основні можливості Kickidler: онлайн-моніторинг комп’ютерів, запис і відтворення історії діяльності співробітників, аналіз ефективності, відстеження часу, а також інформаційна безпека. Крім того, Kickidler може бути корисний для оптимізації комунікацій всередині компанії та аналізу діяльності.
Traqq
traqq.com
Traqq допомагає підприємствам і організаціям контролювати ефективність і внутрішні процеси компанії. Ваша команда стане краще організованою, стане більш прозорою та підвищить ефективність роботи.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ допомагає компаніям розкрити потенціал продуктивності за допомогою багатофункціонального автоматичного відстеження часу та програмного забезпечення для вимірювання продуктивності. Це може допомогти підвищити вашу продуктивність на 20-30% і покращити моральний дух співробітників, як ніколи раніше. Time Champ — це більше, ніж просто засіб відстеження часу, і завдяки широкому набору функцій він може допомогти оптимізувати всі сфери вашого бізнесу та стати ключовою відмінністю між вами та вашими конкурентами. Де б не були ваші співробітники, працюючи віддалено чи з офісу, Time Champ допоможе вам визначити, де вони проводять свій час протягом робочого дня, дозволяючи вам переконатися, що їхній час витрачається продуктивно. Time champ також допомагає компаніям миттєво ефективно вимірювати продуктивність команд за допомогою комплексної інформаційної панелі. На одному екрані можна миттєво побачити, скільки членів команди працює, скільки відсутні або запізнюються, а також хто є найбільш або найменш продуктивними працівниками. Цю інформацію потім можна використовувати для підвищення ефективності та продуктивності. Time Champ збирає різні показники, KPI і представляє їх у чудово оформлених аналітичних діаграмах і звітах. Завдяки можливості детально досліджувати проблемні області, Time Champ значно полегшує аналіз і швидкий пошук рішень проблем.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає людям бути більш продуктивними, вимірюючи та аналізуючи дзвінки, додатки та місцезнаходження телефонів співробітників.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — чудове програмне забезпечення для відстеження робочого часу, моніторингу співробітників, створення скріншотів і відстеження URL-адрес, планування відпусток співробітників, відстеження маршруту георадара, підготовки звітів про час, планування та оцінки проекту, виставлення рахунків і керування оплатою. Trackabi фокусується на малих і середніх підприємствах. Trackabi робить відстеження часу ефективним і захоплюючим завдяки підходу гейміфікації. Користувачі можуть заробляти досягнення та очки карми, коли досягають конкретних цілей, визначених менеджером. Сильні сторони продукту: — Trackabi Desktop Timer для Windows, Linux і macOS може автоматично записувати відпрацьований час і готувати щоденну статистику активності користувачів. Він може визначати час простою, робити знімки екрана, відстежувати URL-адреси браузера та записувати використовувані програми, розрізняючи програми для роботи та дозвілля. — Мобільний додаток Trackabi може відстежувати час і записувати GPS-маршрути. Він також містить розділ розкладу відпусток і зручний розділ Insights для контролю активності інших користувачів, перегляду їхніх скріншотів та інших даних. — Гейміфікація відстеження часу: досягнення та бали карми для підвищення мотивації та підвищення залученості. — Табель з широкими можливостями налаштування: табелі можна редагувати так само, як електронні таблиці в Excel, і вони пропонують багато параметрів налаштування (дані для відображення, обов’язкові поля, додаткові спеціальні поля тощо). — Управління відпустками співробітників, інтегроване з табелем обліку робочого часу: особистий календар вихідних для кожного працівника та загальний графік відпусток із процесом запиту/затвердження. Відпустки співробітників можна включити в табелі, щоб менеджерам було легше переконатися, що дані повні. — Настроювані звіти про час: звіти про час можна створювати з табелю на основі налаштувань користувача та ділитися ними через зовнішні посилання або експортувати в Excel або PDF. — Виставлення рахунків і платежі: рахунки-фактури можна створювати зі звітів або самостійно та надсилати клієнтам електронною поштою. Система дозволяє вводити клієнтські платежі та відстежувати підсумки та прострочені рахунки-фактури. — Плани та кошториси проекту: плани проекту з розподілом за етапами, завданнями та підзавданнями дозволяють оцінювати час і бюджет за принципом «знизу вверх». Приблизні суми можна порівняти з поточними даними з табелів обліку робочого часу співробітників. — Ролі доступу користувачів: система підтримує розширені ролі доступу користувачів на основі привілеїв, які можна редагувати. Крім того, кожен користувач може отримати доступ до багатьох облікових записів компанії — приєднатися до компанії як співробітник і створити свій обліковий запис компанії, використовуючи те саме ім’я користувача. — Клієнтський доступ: клієнтам можна надати доступ до збережених звітів про час, рахунків-фактур і табелів, пов’язаних із їхніми проектами. Це допомагає клієнту стежити за часом, витраченим його підрядником, і контролювати витрати. — Імпорт комітів Git: імпортування комітів із Git і перетворення їх на записи про час є чудовою функцією для розробників програмного забезпечення. Коміти Git із коментарями можна перетворити на записи в табелі. — Інформаційні інформаційні панелі: інформаційна панель із видом з висоти пташиного польоту відображає підсумки відпрацьованого часу, дні відсутності співробітників і сповіщення про пропущені звіти про час (час менше, ніж очікувалося). — Статистика даних компанії: детальний огляд щоденної діяльності кожного працівника із зазначенням відпрацьованого часу, часу, доданого до табелю, використовуваних програм, скріншотів, часу простою, GPS-маршрутів тощо.
ActivTrak
activtrak.com
Аналітика персоналу ActivTrak допомагає гібридним робочим місцям підвищити продуктивність і отримати максимальні результати. Високомасштабоване хмарне рішення SaaS компанії дає користувачам можливість бачити людей, процеси та технології, що зменшує ризики та невизначеність і створює основу для довгострокового успіху. Це включає забезпечення відповідності діяльності персоналу політикам і очікуванням; підвищення продуктивності та продуктивності команди; та ефективний розподіл інвестицій у робочу силу. Рішення є унікальним завдяки своїй аналітиці насамперед конфіденційності, яка виключає особисту інформацію співробітників і неділову діяльність зі звітів. Компанія ActivTrak, розташована в Остіні, штат Техас, очолюється досвідченою командою ветеранів індустрії програмного забезпечення.
Workstatus
workstatus.io
Максимально підвищте продуктивність команди: від віддаленого до офісного – підвищте продуктивність за допомогою нашого комплексного рішення для відстеження часу, управління проектами та завданнями, а також оптимізації робочої сили. Розвивайте свій бізнес за допомогою передового програмного забезпечення для управління персоналом. Оптимізуйте процеси, оптимізуйте робочі процеси та розширте можливості своєї команди. Спробуйте зараз!
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor — це чудова програма для моніторингу продуктивності співробітників із багатьма інтелектуальними функціями, які дають роботодавцям змогу відстежувати високоефективні співробітники та відповідним чином винагороджувати їх. Ці функції дуже актуальні в сучасному корпоративному сценарії та необхідні для підвищення рівня продуктивності та ступеня контролю над поточними проектами. EmpMonitor спрощує спостереження за тим, де ваші співробітники проводять свій час протягом дня, відстежуючи їх діяльність.
DeskLog
desklog.io
Desklog — це програмне забезпечення для управління проектами та відстеження співробітників, яке допомагає керувати проектом і відстежує продуктивність вашої команди в реальному часі. Він легко відстежує щоденні дії та відстежує витрачений час і звіт. Це програмне забезпечення для відстеження продуктивності співробітників відстежує та допомагає команді виконати всі вимоги клієнта та керувати часом, бюджетом і всіма обмеженнями обсягу. Програмне забезпечення віддаленого відстеження робочого часу співробітників контролює роботу локальної та віддаленої команди як з комп’ютера, так і з мобільного. Безкоштовне завантаження Desklog доступне для Windows, Linux і Mac.
We360 AI
we360.ai
We360.ai — це хмарне програмне забезпечення для моніторингу співробітників, яке допомагає вам отримати уявлення про робоче середовище ваших співробітників. Незалежно від того, чи працює ваш співробітник вдома, в офісі чи з будь-якого віддаленого місця, це дає вам можливість перетворювати дані з усіх куточків вашого робочого місця на значущу інформацію та практичні висновки, які допоможуть вам покращити спосіб роботи людей. Маючи понад 40 000 користувачів у всьому світі, відзначене нагородами рішення We360.ai можна налаштувати за лічені хвилини, щоб забезпечити миттєве бачення того, як користувачі залучаються до вашої організації. We360.ai — це найпотужніший засіб для спостереження за тим, як цифрові технології впливають на вашу організацію. We360.ai — ідеальний інструмент для кадрових працівників і бізнес-лідерів, які прагнуть легко розширити свій бізнес. We360.ai простий у використанні, має безкоштовну пробну версію та налаштовується за лічені хвилини. Незалежно від того, чи це цілодобова віддалена підтримка чи спеціальний менеджер облікових записів, ми завжди готові допомогти вам. Ми допоможемо у: 1. Відстеженні часу 2. Автоматизованому обліку відвідуваності 3. Вимірюванні продуктивності 4. Автоматичних знімках екрана 5. Аналітиці в реальному часі 6. Знімках екрана вручну 7. Здоров’ї 8. Відстеженні на місцях 9. Аналітиці в реальному часі На додаток до вищезгаданих функцій - 1. Ми пропонуємо безкоштовне навчання продукту для всіх наших клієнтів. 2. Ми надамо вам спеціального менеджера по роботі з обліковими записами. 3. Цілодобова технічна підтримка 4. Наше сучасне програмне забезпечення працює на всіх основних операційних системах, таких як MacOS, Windows і Linux! Загалом, ви зробите своїх клієнтів і свою команду щасливими, забезпечивши гнучку співпрацю. Ми допоможемо вам підвищити продуктивність вашої команди та переконаємося, що вона синхронізується з вашою командою в режимі реального часу.
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere — це програмне забезпечення для віддаленого моніторингу співробітників і робочого часу на основі штучного інтелекту, призначене для забезпечення безпеки та підвищення продуктивності. Цей інструмент пропонує такі функції, як автоматичне відстеження часу, відстеження часу простою, відстеження використання веб-сайтів і додатків, а також відстеження розташування для максимальної продуктивності. Він також забезпечує інтуїтивно зрозумілу та комплексну візуалізацію та звітність на різних рівнях всередині організації. Менеджери можуть установлювати конфігуровані дії, коли порогові значення чи обмеження не досягнуті, включаючи блокування екрану або ініціювання сповіщень. Окрім моніторингу, wAnywhere пропонує можливості спілкування та співпраці в межах платформи. Користувачі можуть взаємодіяти з членами команди через захищену програму для відеоконференцій корпоративного рівня та корпоративний чат. Інструмент дозволяє конфігурувати, підключати, створювати групи, а також додавати власний брендинг для єдиної культури. wAnywhere також надає колекцію програм для підвищення продуктивності, дозволяючи співробітникам мати все необхідне на одному робочому столі. Інструмент постійно додає нові додатки, і незабаром він також надасть доступ до популярних зовнішніх додатків. Щоб підтримувати зацікавленість і мотивацію співробітників, wAnywhere пропонує функції гейміфікації та оздоровлення. Він спрямований на підвищення залученості шляхом надання інноваційних функцій, які сприяють мотивації та гарному самопочуттю. Інструмент також підкреслює його цінність у розблокуванні різноманітних переваг, зокрема безпечне робоче місце незалежно від місця розташування, гнучкість у гібридній роботі, зниження витрат на нерухомість, електроенергію та маршрути, максимізація та відстеження продуктивності, зміцнення корпоративної культури та надання інформації на основі даних за допомогою інтуїтивно зрозумілої візуалізації та звітності. Крім того, wAnywhere наголошує на безпеці та відповідності на основі штучного інтелекту, щоб створити безпечне середовище для компаній, які вивчають можливість гібридної роботи.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp — це програмне забезпечення для відстеження робочого часу, призначене для моніторингу й оптимізації ефективності роботи. Цей інструмент вимірює час, витрачений на роботу за комп’ютером. Потім він класифікує ці види діяльності на продуктивні та не пов’язані із завданнями, на яких користувач має зосередитися. Може використовуватися як у разі стаціонарної роботи в компанії, так і віддалено працюючими співробітниками. Окрім автоматичного відстеження часу, TimeCamp також пропонує такі функції, як звіт про час, керування відвідуваністю, складання бюджету, гнучкі тарифи або виставлення рахунків. Якщо вашій компанії потрібна проста служба прибуття/виходу, ви також можете перевірити її функцію Time Clock Kiosk.
Monitask
monitask.com
Monitask пропонує програмне забезпечення для підвищення продуктивності, ефективності та підзвітності вашої команди. Програмне забезпечення для моніторингу, а також можливості відстеження часу зосереджують команди на виконанні завдання. Наше програмне забезпечення є потужним, але легким, що робить його простим і легким у використанні. Менеджери також можуть отримати доступ до своєї інформаційної панелі на будь-якому зі своїх пристроїв, щоб відстежувати свою команду в будь-який час і в будь-якому місці. Зареєструйтеся в Monitask і почніть економити час і гроші вже сьогодні.
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на автопілоті. JustCall, якій довіряють понад 6000 компаній у всьому світі, надає команди, які працюють із клієнтами, для бездоганної взаємодії з клієнтами на основі інформації штучного інтелекту в режимі реального часу та після виклику. Основні функції JustCall, на які варто звернути увагу: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надсилайте та отримуйте SMS і MMS * Продажі дозвону (автоматичні, прогнозні та потужні дозвони) * Робочі процеси SMS * СМС-боти * Багаторівневий IVR * Допомога агента в реальному часі * SMS Copilot на основі AI * Коучинг ШІ * Аналіз настроїв * Підрахунок дзвінків AI * Живий моніторинг викликів * Спільна папка вхідних повідомлень WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ інтеграцій CRM * Телефонні номери компаній у понад 70 країнах
Insightful
insightful.io
Insightful — це програмне забезпечення для аналітики робочої сили та підвищення продуктивності, яке допомагає вам працювати більш поінформовано за допомогою практичних даних. Зрозумійте, як найкраще працює ваша команда, і надихніть продуктивність за допомогою моніторингу продуктивності співробітників, автоматичного відстеження робочого часу, дистанційного керування командою тощо. Статистика, яку надає Insightful, дає змогу створювати ефективніші процеси, покращувати робочі процеси та балансувати робочі навантаження, щоб ваша команда могла працювати якнайкраще. Усе це на легкій і зручній платформі. Доступний у хмарі або локально, Insightful створено з безпекою та конфіденційністю корпоративного рівня для захисту ваших даних і спрощення відповідності. Незалежно від того, чи є у вас 10 чи 10 000 пристроїв, Insightful масштабується відповідно до ваших великих амбіцій.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви можете побачити, як відбувається робота, за допомогою таких функцій, як відстеження часу, знімки екрана, відстеження активності, відстеження URL-адрес і додатків, показники аналітики робочої сили, автоматичне нарахування заробітної плати та виставлення рахунків, планування, GPS і моніторинг розташування, а також табелі обліку робочого часу. Доступно для Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS і Android. Наша місія — допомогти кожному провести найпродуктивніший день на роботі. Це зобов’язання означає надання пріоритету максимальній продуктивності без шкоди для повноцінного робочого середовища для всіх. Відчуйте трансформаційний вплив Hubstaff на ефективність і успіх нашої організації. Ось як Hubstaff став безцінним активом для бізнесу наших клієнтів: - Підвищення продуктивності: досягнуто чудового збільшення продуктивності на 5% завдяки плавній автоматизації процесів ВВП. - Стратегічний розподіл ресурсів: впровадження Hubstaff дозволило заощадити кількість персоналу, еквівалентну 10 співробітникам, підвищивши операційну ефективність. - Перемоги в бізнесі та покращення прибутку: сприяють отриманню нових можливостей для бізнесу та значному покращенню фінансового результату. - Нульовий час простою: насолоджуйтеся безперебійною роботою з нульовим часом простою, забезпечуючи безперервний і плавний робочий процес. - Ефективні процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом: спрощено всі процеси розрахунку заробітної плати та управління персоналом, зменшивши адміністративні витрати та забезпечивши точність. - Економія коштів на проектах: досягнута значна економія в межах від 10% до 25% на різних проектах, підвищуючи загальну прибутковість. - Підвищення цінності для клієнтів: досягнуто значного збільшення на 30% цінності, пропонованої клієнтам, підвищуючи стандарти обслуговування. - Оптимізація завдань: економія на 25% досягнута за рахунок усунення зайвих завдань і покращення загального використання ресурсів. - Зменшення витрат на наймання: скорочення витрат на наймання на 25%, пом’якшення ризиків, пов’язаних із поганим наймом, і оптимізація процесів найму. - Утримання співробітників: надає найкращим працівникам дані, необхідні для швидшого просування по службі, що сприяє кращому утриманню співробітників. Hubstaff виявився ключовим інструментом у прагненні наших клієнтів до досконалості, що забезпечує відчутні результати в різних бізнес-операціях. Приймайте майбутнє роботи з Hubstaff!
DeskTime
desktime.com
DeskTime — це просте у використанні програмне забезпечення для автоматичного моніторингу продуктивності співробітників, яке дозволяє менеджерам стежити за роботою своєї команди, не керуючи кожним аспектом дня своїх співробітників. Ми вважаємо, що керівникам не потрібно витрачати свій час на турботу про продуктивність співробітників, а працівники не повинні бути завантажені виснажливими ручними методами обліку робочого часу. Рішення просте: DeskTime. DeskTime дозволяє керівникам створити культуру прозорості та чесності у своїй команді, одночасно дозволяючи співробітникам встановити чіткі межі щодо балансу між роботою та особистим життям. Завдяки функціям моніторингу продуктивності DeskTime менеджери можуть вивчати робочі звички своєї команди, планувати зміни співробітників, керувати відсутністю та відстежувати конкретні проекти чи завдання. Це полегшить нагляд за прогресом роботи команди та гарантує, що жоден працівник не буде перевантажений або недостатньо використаний. Функції DeskTime включають: - повністю автоматичне відстеження робочого часу онлайн і офлайн - управління проектами - планування змін і відсутності - додаткові знімки екрана - спеціальні звіти - і багато іншого. Зніміть стрес із своїх робочих днів і забезпечте прозорість у своєму робочому місці за допомогою нашої автоматичної програми для відстеження робочого часу співробітників .
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