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Програмне забезпечення для моніторингу співробітників - Найпопулярніші застосунки - Джибуті
Програмне забезпечення для моніторингу співробітників дозволяє підприємствам відстежувати продуктивність, відвідуваність і продуктивність співробітників протягом робочого часу, гарантуючи, що співробітники використовують свій час ефективно. Ці інструменти можуть відстежувати активний час, місцезнаходження, активність екрана, історію веб-переглядача, переміщення курсору та ділові дзвінки, щоб забезпечити дотримання політики компанії та підтримувати якість співробітників. Команди відділу кадрів зазвичай використовують продукти моніторингу співробітників, щоб оцінити відповідність політиці, тоді як менеджери з обслуговування клієнтів використовують їх, щоб переконатися, що представники працюють ефективно. Менеджери віддалених команд також вважають їх цінними для нагляду за роботою. Ці рішення також можуть принести користь командам продажів, які впроваджують нові презентації або стратегії, забезпечуючи донесення правильних повідомлень до потенційних клієнтів. Вони дозволяють організаціям бути гнучкими, швидко визначати ефективні методи та адаптувати стратегії на основі успіху. Для компаній, які використовують гібридні та віддалені робочі середовища, моніторинг співробітників має вирішальне значення для оцінки якості роботи. Функції програмного забезпечення для моніторингу співробітників часто збігаються з функціями програмного забезпечення для відстеження робочого часу та інструментів забезпечення якості контакт-центру.
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JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...
Insightful
insightful.io
Insightful — це програмне забезпечення для аналітики робочої сили та підвищення продуктивності, яке допомагає вам працювати більш поінформовано за допомогою практичних даних. Зрозумійте, як найкраще працює ваша команда, і надихніть продуктивність за допомогою моніторингу продуктивності співробітникі...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp — це програмне забезпечення для відстеження робочого часу, призначене для моніторингу й оптимізації ефективності роботи. Цей інструмент вимірює час, витрачений на роботу за комп’ютером. Потім він класифікує ці види діяльності на продуктивні та не пов’язані із завданнями, на яких користувач ...
ActivTrak
activtrak.com
Аналітика персоналу ActivTrak допомагає гібридним робочим місцям підвищити продуктивність і отримати максимальні результати. Високомасштабоване хмарне рішення SaaS компанії дає користувачам можливість бачити людей, процеси та технології, що зменшує ризики та невизначеність і створює основу для довго...
We360 AI
we360.ai
We360.ai — це хмарне програмне забезпечення для моніторингу співробітників, яке допомагає вам отримати уявлення про робоче середовище ваших співробітників. Незалежно від того, чи працює ваш співробітник вдома, в офісі чи з будь-якого віддаленого місця, це дає вам можливість перетворювати дані з усіх...
DeskTime
desktime.com
DeskTime — це просте у використанні програмне забезпечення для автоматичного моніторингу продуктивності співробітників, яке дозволяє менеджерам стежити за роботою своєї команди, не керуючи кожним аспектом дня своїх співробітників. Ми вважаємо, що керівникам не потрібно витрачати свій час на турботу ...
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor — це чудова програма для моніторингу продуктивності співробітників із багатьма інтелектуальними функціями, які дають роботодавцям змогу відстежувати високоефективні співробітники та відповідним чином винагороджувати їх. Ці функції дуже актуальні в сучасному корпоративному сценарії та необ...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ допомагає компаніям розкрити потенціал продуктивності за допомогою багатофункціонального автоматичного відстеження часу та програмного забезпечення для вимірювання продуктивності. Це може допомогти підвищити вашу продуктивність на 20-30% і покращити моральний дух співробітників, як ніколи...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — чудове програмне забезпечення для відстеження робочого часу, моніторингу співробітників, створення скріншотів і відстеження URL-адрес, планування відпусток співробітників, відстеження маршруту георадара, підготовки звітів про час, планування та оцінки проекту, виставлення рахунків і керув...
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere — це програмне забезпечення для віддаленого моніторингу співробітників і робочого часу на основі штучного інтелекту, призначене для забезпечення безпеки та підвищення продуктивності. Цей інструмент пропонує такі функції, як автоматичне відстеження часу, відстеження часу простою, відстеженн...
Monitask
monitask.com
Monitask пропонує програмне забезпечення для підвищення продуктивності, ефективності та підзвітності вашої команди. Програмне забезпечення для моніторингу, а також можливості відстеження часу зосереджують команди на виконанні завдання. Наше програмне забезпечення є потужним, але легким, що робить йо...
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity — це комплексна платформа для відстеження продуктивності та управління співробітниками, призначена для оптимізації робочих процесів, покращення командної співпраці та досягнення загального успіху бізнесу. На додаток до таких функцій, як точне відстеження часу, керування завданнями, аналіз...
Workstatus
workstatus.io
Максимально підвищте продуктивність команди: від віддаленого до офісного – підвищте продуктивність за допомогою нашого комплексного рішення для відстеження часу, управління проектами та завданнями, а також оптимізації робочої сили. Розвивайте свій бізнес за допомогою передового програмного забезпеч...
DeskLog
desklog.io
Desklog — це програмне забезпечення для управління проектами та відстеження співробітників, яке допомагає керувати проектом і відстежує продуктивність вашої команди в реальному часі. Він легко відстежує щоденні дії та відстежує витрачений час і звіт. Це програмне забезпечення для відстеження продукт...
Kickidler
kickidler.com
Kickidler — це програма нового покоління для моніторингу співробітників і активності користувачів. Програмне забезпечення Kickidler є потужним інструментом для автоматизації управління персоналом, інформаційної безпеки та підвищення ефективності бізнесу. Основні можливості Kickidler: онлайн-монітори...
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack — це програмне забезпечення для моніторингу та відстеження робочого часу співробітників, яке записує відомості про робочий стіл співробітників, тобто зберігає список відкритих програм, переглянути URL-адреси, відкриті файли із загальним часом, витраченим на них. Цей запис допомагає визначи...
fenced.ai
fenced.ai
Батьки не завжди можуть контролювати кожну діяльність своїх дітей, особливо те, як вони проводять час в Інтернеті. Мережа не завжди є безпечним місцем для дітей. Саме тоді fenced.ai стає в нагоді, щоб забезпечити цифровий добробут ваших дітей. fenced.ai допомагає отримати спокій, оскільки він повідо...
WorkTime
worktime.com
WorkTime — це програмне забезпечення для моніторингу співробітників, комп’ютера та Інтернету. WorkTime відстежує продуктивність і допомагає її підвищити. Він відстежує співробітників, які працюють вдома, віддалено та в офісі. WorkTime не підтримує інвазивний моніторинг. Він розроблений для великих н...
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає людям бути більш продуктивними, вимірюючи та аналізуючи дзвінки, додатки та місцезнаходження телефонів співробітників.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer — найкраще програмне забезпечення для більш систематичного моніторингу співробітників і проектів. Workganizer підготував для вас усе: від перевірки відвідуваності до кінцевих термінів проектів і аудиту компанії. Щоб дізнатися більше про функції, які роблять Workganizer таким особливим, н...
Controlio
controlio.net
Сontrolio, програмне забезпечення найвищого рівня для моніторингу співробітників, дає організаціям можливість отримувати цінну інформацію про щоденні робочі процеси, керувати балансом робочого навантаження та оцінювати продуктивність співробітників, не порушуючи їхню конфіденційність. Підвищення про...
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl — це хмарне програмне забезпечення для бізнес-рішень, яке дозволяє роботодавцям підвищити ефективність роботи персоналу, а також запобігти розголошенню корпоративної інформації, накопичені дані якої можуть стати активом у вирішенні різноманітних проблем та інцидентів на робочому місці....
Veriato
veriato.com
Veriato переосмислила створену нею категорію, використовуючи аналітику поведінки користувачів на основі ШІ, щоб допомогти компаніям запобігати ризикам і підвищувати продуктивність у віддалених, гібридних і офісних середовищах. Платформа Veriato пропонує рішення для управління внутрішніми ризиками (I...
Traqq
traqq.com
Traqq допомагає підприємствам і організаціям контролювати ефективність і внутрішні процеси компанії. Ваша команда стане краще організованою, стане більш прозорою та підвищить ефективність роботи.