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Програмне забезпечення для внутрішньої мережі співробітників
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Програмне забезпечення для внутрішньої мережі співробітників - Найпопулярніші застосунки

Інтранет — це обмежена приватна мережа, доступна в Інтернеті, яка зазвичай використовується певною групою, наприклад командою чи компанією. Внутрішні мережі співробітників розроблені, щоб запропонувати персоналу централізовану платформу для співпраці, обміну медіафайлами, спілкування, навчання, зворотного зв’язку та виконання різноманітних інших завдань. Інтранет-рішення для співробітників дозволяють компаніям вибирати або поєднувати функції з різних типів програмного забезпечення, як-от системи внутрішнього зв’язку чи бізнес-контенту. Якщо в інтрамережі немає рідної функції, вона часто інтегрується з популярними програмними рішеннями, що дозволяє користувачам отримувати доступ до цих інструментів безпосередньо з порталу інтрамережі.

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Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

Microsoft SharePoint - веб-платформа для співпраці, управління документами та автоматизації робочих процесів в організаціях.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp – це платформа для управління проектами, що об'єднує комунікації, завдання та файли для віддалених команд.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.

Blink

Blink

joinblink.com

Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle – це платформа для внутрішньої комунікації, що полегшує з'єднання, обмін інформацією та залучення працівників в організаціях.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot - система управління контентом для оптимізації виробництва вмісту та залучення аудиторії на різних платформах.

Process Street

Process Street

process.st

Process Street - це платформа для управління процесами, що автоматизує робочі завдання та забезпечує спільний доступ до документації.

Tixio

Tixio

tixio.io

Tixio - це віртуальний робочий простір для організації цифрових ресурсів, спільної роботи з командою та синхронізації в реальному часі.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity - програма для визнання та нагородження працівників, яка сприяє вдячності, командній роботі та підвищенню залученості в організаціях.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly – платформа для визнання та нагород, що покращує комунікацію та співпрацю в організації, з інструментами для опитувань, святкових повідомлень та винагород.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.

Workrede

Workrede

workrede.com

Workrede - це платформа для комунікації та автоматизації робочих процесів для мобільної робочої сили, що полегшує доступ до важливої інформації та документів.

Papyrs

Papyrs

papyrs.com

Papyrs - це платформа для створення вікі та інтранетів, яка дозволяє обмінюватися знаннями в команді за допомогою зручного редактора.

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Groupsit - платформа для спілкування та співпраці в групах, що дозволяє організовувати дискусії, обмінюватися файлами та керувати подіями.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365 - це додаток для SharePoint, що спрощує управління бізнес-процесами за рахунок автоматизації та інтеграції різних функцій.

Convo

Convo

convo.com

Convo — це інструмент для бізнес-співпраці, що дозволяє командам обмінюватися, організовувати та архівувати інформацію у безпечному середовищі.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit - це платформа для співпраці, що дозволяє командам організовувати проекти, спілкуватися в реальному часі та обмінюватися інформацією.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

AvePoint пропонує платформа для управління та безпеки хмарних служб, зокрема інтеграцію, моніторинг даних, резервне копіювання для Microsoft 365 і Dynamics 365.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace - платформа для управління робочим місцем, що включає комунікаційні інструменти, бронювання просторів та управління відвідувачами.

The Lean Way

The Lean Way

theleanway.net

Додаток Lean Way допомагає організувати процеси, зменшити витрати та підвищити продуктивність за допомогою інструментів Lean у особистому та професійному житті.

Octonius

Octonius

octonius.com

Octonius — платформа для управління файлами та співпраці, що дозволяє працювати з різними хмарними сервісами в одному місці.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba - це мобільна платформа, що поєднує здоров'я, залучення, визнання та винагороди, спрощуючи управління на робочому місці.

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Team Engine - це програмне забезпечення для автоматизації HR, що допомагає компаніям знаходити, наймати та утримувати співробітників у польових умовах.

Bisner

Bisner

bisner.com

Bisner – це платформа для спільної роботи, що підтримує ефективну комунікацію та взаємодію між учасниками спільноти.

Engynn

Engynn

engynn-intranet.com

Engynn - універсальне програмне забезпечення для управління завданнями, спілкування та організації робочих процесів у компаніях.

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