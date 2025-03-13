Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інтранет — це обмежена приватна мережа, доступна в Інтернеті, яка зазвичай використовується певною групою, наприклад командою чи компанією. Внутрішні мережі співробітників розроблені, щоб запропонувати персоналу централізовану платформу для співпраці, обміну медіафайлами, спілкування, навчання, зворотного зв’язку та виконання різноманітних інших завдань. Інтранет-рішення для співробітників дозволяють компаніям вибирати або поєднувати функції з різних типів програмного забезпечення, як-от системи внутрішнього зв’язку чи бізнес-контенту. Якщо в інтрамережі немає рідної функції, вона часто інтегрується з популярними програмними рішеннями, що дозволяє користувачам отримувати доступ до цих інструментів безпосередньо з порталу інтрамережі.
Запит на новий застосунок
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
Microsoft SharePoint - веб-платформа для співпраці, управління документами та автоматизації робочих процесів в організаціях.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp – це платформа для управління проектами, що об'єднує комунікації, завдання та файли для віддалених команд.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.
Lark
larksuite.com
Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.
Blink
joinblink.com
Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.
Speakap
speakap.com
Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.
Happeo
happeo.com
Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.
Jostle
jostle.us
Jostle – це платформа для внутрішньої комунікації, що полегшує з'єднання, обмін інформацією та залучення працівників в організаціях.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot - система управління контентом для оптимізації виробництва вмісту та залучення аудиторії на різних платформах.
Process Street
process.st
Process Street - це платформа для управління процесами, що автоматизує робочі завдання та забезпечує спільний доступ до документації.
Tixio
tixio.io
Tixio - це віртуальний робочий простір для організації цифрових ресурсів, спільної роботи з командою та синхронізації в реальному часі.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity - програма для визнання та нагородження працівників, яка сприяє вдячності, командній роботі та підвищенню залученості в організаціях.
Assembly
joinassembly.com
Assembly – платформа для визнання та нагород, що покращує комунікацію та співпрацю в організації, з інструментами для опитувань, святкових повідомлень та винагород.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
LumApps
lumapps.com
LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.
Workrede
workrede.com
Workrede - це платформа для комунікації та автоматизації робочих процесів для мобільної робочої сили, що полегшує доступ до важливої інформації та документів.
Papyrs
papyrs.com
Papyrs - це платформа для створення вікі та інтранетів, яка дозволяє обмінюватися знаннями в команді за допомогою зручного редактора.
Groupsite
groupsite.com
Groupsit - платформа для спілкування та співпраці в групах, що дозволяє організовувати дискусії, обмінюватися файлами та керувати подіями.
Samepage
samepage.io
Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.
Clinked
clinked.com
Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 - це додаток для SharePoint, що спрощує управління бізнес-процесами за рахунок автоматизації та інтеграції різних функцій.
Convo
convo.com
Convo — це інструмент для бізнес-співпраці, що дозволяє командам обмінюватися, організовувати та архівувати інформацію у безпечному середовищі.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit - це платформа для співпраці, що дозволяє командам організовувати проекти, спілкуватися в реальному часі та обмінюватися інформацією.
AvePoint
avepoint.com
AvePoint пропонує платформа для управління та безпеки хмарних служб, зокрема інтеграцію, моніторинг даних, резервне копіювання для Microsoft 365 і Dynamics 365.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управління робочим місцем, що включає комунікаційні інструменти, бронювання просторів та управління відвідувачами.
The Lean Way
theleanway.net
Додаток Lean Way допомагає організувати процеси, зменшити витрати та підвищити продуктивність за допомогою інструментів Lean у особистому та професійному житті.
Octonius
octonius.com
Octonius — платформа для управління файлами та співпраці, що дозволяє працювати з різними хмарними сервісами в одному місці.
Woliba
woliba.io
Woliba - це мобільна платформа, що поєднує здоров'я, залучення, визнання та винагороди, спрощуючи управління на робочому місці.
Team Engine
teamengine.io
Team Engine - це програмне забезпечення для автоматизації HR, що допомагає компаніям знаходити, наймати та утримувати співробітників у польових умовах.
Bisner
bisner.com
Bisner – це платформа для спільної роботи, що підтримує ефективну комунікацію та взаємодію між учасниками спільноти.
Engynn
engynn-intranet.com
Engynn - універсальне програмне забезпечення для управління завданнями, спілкування та організації робочих процесів у компаніях.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.