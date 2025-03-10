Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інтранет — це обмежена приватна мережа, доступна в Інтернеті, яка зазвичай використовується певною групою, наприклад командою чи компанією. Внутрішні мережі співробітників розроблені, щоб запропонувати персоналу централізовану платформу для співпраці, обміну медіафайлами, спілкування, навчання, зворотного зв’язку та виконання різноманітних інших завдань. Інтранет-рішення для співробітників дозволяють компаніям вибирати або поєднувати функції з різних типів програмного забезпечення, як-от системи внутрішнього зв’язку чи бізнес-контенту. Якщо в інтрамережі немає рідної функції, вона часто інтегрується з популярними програмними рішеннями, що дозволяє користувачам отримувати доступ до цих інструментів безпосередньо з порталу інтрамережі.
Запит на новий застосунок
AvePoint
avepoint.com
Співпрацюйте з впевненістю. Avepoint забезпечує найсучаснішу платформу для оптимізації операцій SAAS та безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого місця в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Програма глобальних партнерів AvePoint Channel включає понад 3500 керованих постачальників послуг, торгові посередники з доданою вартістю та системні інтегратори, з нашими рішеннями доступні в більш ніж 100 хмарних ринках. Заснована в 2001 році, Avepoint є п'ятиразовим глобальним партнером Microsoft року, а штаб-квартира в Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі.
Speakap
speakap.com
Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit - це платформа для співпраці, що дозволяє командам організовувати проекти, спілкуватися в реальному часі та обмінюватися інформацією.
Team Engine
teamengine.io
Роботодавці вибору використовують команду для набору, утримання, залучення та вдосконалення своїх польових робочих сил. Команда Engine - це набір автоматизації кадрів, який допомагає вирощувати компанії перевищувати найкращі таланти та впроваджувати найкращі практики залучення працівників. Організації можуть попрощатися з ручними, розрізненими, трудомісткими процесами та привіт інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням, яке автоматично виконує критичні, чутливі до часу компоненти виняткової стратегії талантів. В даний час використовується сотні зростаючих компаній, текстова комунікаційна платформа Team Engine обслуговує унікальні потреби організацій з розподіленою робочою силою в цій галузі. Це тому, що польові працівники шукають швидкості та простоти, як у процесі найму, так і в щоденній роботі. Завдяки командному двигуні організації можуть подолати виклики залучення, унікальні для їхньої галузі, щоб спочатку перевершити та найняти найкращих людей, а потім сприяти утриманню та залученню з послідовними можливостями спілкування та зворотним зв'язком. Командний двигун допоможе організаціям: * Знайдіть і наймайте чудових людей: автоматизуйте зайві завдання в процесі найму, щоб вони могли додати цінність там, де це найбільше має значення. * Мотивуйте та зберігайте якісні працівники: Зробіть нові наймання, щоб добре почати зі структурованими один на одного та можливість надати відгуки про досвід. * Виконати та постійно вдосконалюйте: Створіть зв’язок по всій компанії, щоб виконати роботу, створити ефективні процеси та виховувати культуру зростання та розвитку. Погляд на те, як допомагає командний двигун: * Надсилання текстових повідомлень з працівниками без столу та заявників на роботу * Автоматизовані повідомлення для спілкування з часом (наприклад, нагадування про інтерв'ю та відкриті терміни реєстрації) * Вбудована реклама набору на Craigslist, Facebook та Instagram * Перекладені комунікації для іспанських ораторів * Централізований центр для організації всієї рекрутингової діяльності та деталей заявника * Диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.
Tixio
tixio.io
Tixio - це віртуальний робочий простір для організації цифрових ресурсів, спільної роботи з командою та синхронізації в реальному часі.
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід роботи на робочому місці з простими інструментами комунікації та космосу, які ваша команда повинна залишатися на зв’язку, будь то на роботі, вдома чи в дорозі. AppSpace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам, щоб допомогти їм спілкуватися зі своїми командами та модернізувати свій гібридний досвід роботи на робочому місці. Ми з гордістю допомагаємо нашим клієнтам забезпечити сучасний досвід роботи на робочому місці, об'єднати культуру бренду та покращити комунікації.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble пропонує найвищі мобільні, перші підприємницькі рішення для внутрішньої комунікації, адвокації працівників та залучення працівників. Як програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа агрегує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб -сайти компанії тощо) та кураційні платформи, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) та адміністраторами. Вміст персоналізується та організовується в тематичні канали і його можна переглянути на мобільних пристроях, настільних ПК, інтранетах, підприємницьких соціальних мережах та екранах дисплеїв. Авторизований вміст можна поділитися одним клацанням до профілів соціальних медіа користувача. Крім споживання вмісту, працівники також можуть займатися вбудованими вікторинами та опитуваннями. Особливості включають: * Повідомлення про нові новини вмісту та внутрішньої компанії * Один клацання обміну всіма вашими улюбленими платформами соціальних медіа * Внутрішній вміст "як" та "коментар" функцій * Створіть власні повідомлення та вміст * Беріть участь та перегляньте останні виклики та призи * Доступність дошки лідерів, щоб побачити, як ви та ваші колеги займаєтесь * Створіть та відповідайте на вікторини та опитування Sociabble використовує активацію користувачів, винагороду та розпізнавання на різних рівнях досвіду користувачів для максимального залучення. Його унікальна платформа комунікацій та адвокації працівників робить комунікації легкими, швидкими та захоплюючими. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та їх робоче місце, що призводить до більш залученої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble своїм партнерам, зовнішніми впливовими або фанатами бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців з технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент -маркетингу, Sociabble в даний час використовується у понад 80 країнах і придбав деяких найпрестижніших клієнтів у світі, включаючи Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal та PwC. Штаб -квартира в Парижі, Франції, Соцібла також проводить операції в Нью -Йорку, Лондоні та Мумбаї.
Groupsite
groupsite.com
Groupsit - платформа для спілкування та співпраці в групах, що дозволяє організовувати дискусії, обмінюватися файлами та керувати подіями.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.
Woliba
woliba.io
У Woliba ми переосмислюємо робоче місце, плавно інтегруючи оздоровлення, залучення, визнання та винагороди в єдину платформу, зручну для мобільних пристроїв. Пройшли часи жонглювання кількома системами — Woliba об’єднує все це. Наше комплексне рішення не тільки оптимізує процеси, але й виходить за рамки типового робочого дня, забезпечуючи цілісний підхід до балансу між роботою та особистим життям. З Woliba організації отримують доступ до автоматизованого зв’язку, даних у реальному часі та аналітики, що дає їм змогу створити робоче місце, яке виходить за рамки звичайного. Наша платформа створена для розвитку культури зв’язку, визнання та зростання, гарантуючи, що кожен член команди відчуває себе цінним і залученим.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпеченню Engynn.
Papyrs
papyrs.com
Papyrs - це платформа для створення вікі та інтранетів, яка дозволяє обмінюватися знаннями в команді за допомогою зручного редактора.
Workrede
workrede.com
Workrede - це платформа для комунікації та автоматизації робочих процесів для мобільної робочої сили, що полегшує доступ до важливої інформації та документів.
Octonius
octonius.com
Попрощайтеся з хаосом і головним болем електронної пошти. Octonius — це універсальна платформа для керування роботою, яка потрібна вашим командам для співпраці, виконання й досягнення результатів швидше. Працюйте розумніше, а не старанніше разом.
Bisner
bisner.com
Розширення можливостей співпраці, надійні стосунки та активне спілкування – усе це на одній гнучкій платформі. Тримайте всіх на зв’язку та створюйте динамічну спільноту.
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way пропонує цікаву платформу, яка дозволяє вам і вашій команді отримати більше можливостей для вдосконалення, відстежувати хід кожного вдосконалення та виявляти будь-які вузькі місця в процесі. Lean Way не тільки допоможе вам отримати більше можливостей; це також допоможе вам впровадити більше вдосконалень для забезпечення максимального ефекту.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 - це додаток для SharePoint, що спрощує управління бізнес-процесами за рахунок автоматизації та інтеграції різних функцій.
Lark
larksuite.com
Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp – це платформа для управління проектами, що об'єднує комунікації, завдання та файли для віддалених команд.
Blink
joinblink.com
Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot - система управління контентом для оптимізації виробництва вмісту та залучення аудиторії на різних платформах.
Clinked
clinked.com
Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.
Convo
convo.com
Convo — це інструмент для бізнес-співпраці, що дозволяє командам обмінюватися, організовувати та архівувати інформацію у безпечному середовищі.
Happeo
happeo.com
Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.
Jostle
jostle.us
Jostle – це платформа для внутрішньої комунікації, що полегшує з'єднання, обмін інформацією та залучення працівників в організаціях.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.
Assembly
joinassembly.com
Assembly – платформа для визнання та нагород, що покращує комунікацію та співпрацю в організації, з інструментами для опитувань, святкових повідомлень та винагород.
LumApps
lumapps.com
LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
Microsoft SharePoint - веб-платформа для співпраці, управління документами та автоматизації робочих процесів в організаціях.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity - програма для визнання та нагородження працівників, яка сприяє вдячності, командній роботі та підвищенню залученості в організаціях.
Process Street
process.st
Process Street - це платформа для управління процесами, що автоматизує робочі завдання та забезпечує спільний доступ до документації.
Samepage
samepage.io
Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.