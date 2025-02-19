Програмне забезпечення для внутрішньої мережі співробітників - Найпопулярніші застосунки - Чад

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інтранет — це обмежена приватна мережа, доступна в Інтернеті, яка зазвичай використовується певною групою, наприклад командою чи компанією. Внутрішні мережі співробітників розроблені, щоб запропонувати персоналу централізовану платформу для співпраці, обміну медіафайлами, спілкування, навчання, зворотного зв’язку та виконання різноманітних інших завдань. Інтранет-рішення для співробітників дозволяють компаніям вибирати або поєднувати функції з різних типів програмного забезпечення, як-от системи внутрішнього зв’язку чи бізнес-контенту. Якщо в інтрамережі немає рідної функції, вона часто інтегрується з популярними програмними рішеннями, що дозволяє користувачам отримувати доступ до цих інструментів безпосередньо з порталу інтрамережі.
Запит на новий застосунок
AvePoint
avepoint.com
Співпрацюйте з впевненістю. Avepoint забезпечує найсучаснішу платформу для оптимізації операцій SAAS та безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого місця в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Програма глобальних партнерів AvePoint Channel включає понад 3500 керованих постачальників послуг, торгові посередники з доданою вартістю та системні інтегратори, з нашими рішеннями доступні в більш ніж 100 хмарних ринках. Заснована в 2001 році, Avepoint є п'ятиразовим глобальним партнером Microsoft року, а штаб-квартира в Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі.
Speakap
speakap.com
Speakap надає фірмові комунікаційні платформи, які дозволяють компаніям структурувати діалог зі своїми персоналами, підтримувати та інформувати своїх безмовних працівників з будь -якого місця в будь -який час. Рішення, доступне як на мобільному, так і на робочому столі, з'єднує робочу силу та дає можливість працівникам забезпечити оптимальний досвід клієнтів. Від обміну повідомленнями та новинами до приватних груп та заходів, Speakap надає підприємствам можливість доставити відповідний та своєчасний вміст своїй робочій силі та підтримує як зростання бізнесу, так і утримання працівників. Заснований у 2011 році, Speakap співпрацював з більш ніж 400 організаціями по всьому світу в різних галузях, таких як гостинність, роздрібна торгівля, виробництво тощо - і має місця в Нью -Йорку, Лондоні, Амстердамі, Барселоні, Кельні та Брюсселі.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — це спільна платформа для командної роботи. Надання повного спектру функцій для підключення, спілкування та співпраці в одному простому огляді. Усі функції розташовані так, як ви очікували, і охоплюють три важливі сфери: 1) Співпраця Забезпечте робочий простір для спільної роботи в групах: організовуйте проекти, збирайте відгуки, створюйте події та діліться ідеями, знаннями та документами. 2) Спілкування Забезпечте миттєве спілкування через робочий чат: ставте запитання, обмірковуйте ідеї, приймайте рішення, запускайте відеочати, швидко надсилайте файли та час від часу надсилайте GIF-файли, щоб підняти настрій. 3) Підключення Забезпечте персоналізований інформаційний центр через стрічку новин: кожен колега завжди в курсі нової актуальної інформації, щойно вона з’являється, і готовий діяти. talkspirit бездоганно працює з усіма програмами, інструментами та послугами, якими вже користується ваш бізнес. Він надає низку власних інтеграцій, які легко налаштувати та використовувати – доступно понад 500 інтеграцій. Весь вміст також доступний для пошуку, безпечний і доступний у дорозі через мобільний додаток для Android та iOS. Доступно 8 мовами (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL & PL).
Team Engine
teamengine.io
Щоб виграти війну з талантами, вам потрібен блискавичний процес найму та стійка до збоїв система для постійного спілкування як з кандидатами, так і з працівниками. Team Engine допомагає вам залучати більше кандидатів, швидше їх наймати і, що важливо, підтримувати їхню зацікавленість протягом усього періоду роботи. Team Engine прискорює процес найму, автоматизуючи ручні (але чутливі до часу) кроки, необхідні для просування кандидатів, навіть якщо ваша команда не працює! Охоплюйте кандидатів і співробітників там, де вони воліють спілкуватися (у своїх текстах) за допомогою нашої автоматизованої платформи обміну повідомленнями, яка тримає всіх у курсі подій. Автоматизуючи найкращі методи найму й утримання, ви забезпечите найкращий досвід для своїх кандидатів і співробітників. Team Engine допоможе вам: Знайдіть і найміть чудових людей — автоматизуйте надлишкові завдання в процесі найму, щоб ви могли додати цінність там, де це найбільш важливо. Мотивуйте та утримуйте якісних співробітників — забезпечте хороші старти новим працівникам за допомогою структурованих особистих зустрічей і можливості надати відгук про досвід. Виконуйте та постійно вдосконалюйтеся — створюйте зв’язок у всій компанії, щоб виконувати роботу, створювати ефективні процеси та плекати культуру зростання та розвитку. Короткий огляд того, як ми допомагаємо: • обмін текстовими повідомленнями з нестаціонарними працівниками та претендентами на роботу • автоматичний обмін повідомленнями для зв’язку, що залежить від часу (наприклад, нагадування про співбесіду та відкриті терміни реєстрації) • вбудована реклама про найм на Craigslist, Facebook та Instagram • переклад повідомлень для іспанської мови. доповідачі • централізований центр для організації всієї діяльності з підбору персоналу та інформації про кандидатів • диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для досвіду працівників (EXP), яка спрощує спілкування та збільшує залучення, надаючи можливість працівникам бути почутими та допомагати всім відчувати себе включеним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об'єднує комунікації, залучення, інтранет та вимірювальні особливості в одному сучасному додатку для працівників, яка фіксує серцебиття організації та приносить її культуру в життя. Завдяки своєму простому дизайну працівники можуть легко використовувати Workvivo, щоб бути в курсі, займатися та зв’язуватися. Як результат, лідери компанії отримують кращий нагляд та прямий, нефільтрований канал, щоб охопити та взаємодіяти з людьми та по -справжньому відчути пульс та енергію компанії. Щорічно зростання понад 200% у річному обчисленні, 3 мільйони+ користувачів у понад 93+ країнах, а клієнти, починаючи від компаній Fortune 500 до технічних стартапів, Workvivo перебуває на місії-підняти досвід роботи кожного з працівників.
Tixio
tixio.io
Tixio — це віртуальний робочий простір для організації вашого цифрового безладу, зв’язку з командою та синхронізації в реальному часі/асинхронно. Уявіть собі час, який ви могли б заощадити, якби все було в одному місці та можливість поділитися одразу. Керуйте необмеженою кількістю закладок, нотаток, завдань та інформації на дошці Tixio. Упорядковуйте тисячі посилань без безладу, перетворюйте відкриті вкладки на свої творчі колекції закладок за лічені секунди. Створіть вікі-сайт компанії, щоб централізувати важливі відомості про компанію в одному місці. Використовуйте шаблони, щоб швидше створювати документи. Синхронізуйте хмарні сховища, щоб повністю переглядати файли. Швидко знаходьте те, що вам потрібно, у робочій області за допомогою нашого уніфікованого пошуку – сортуйте, фільтруйте та краще орієнтуйтеся. Додайте необмежену кількість учасників із контролем доступу. Поділіться своїми даними публічно або серед учасників. Використовуйте аналітику робочого простору, щоб приймати ефективні рішення щодо взаємодії учасників. Усі ці потужні функції під одним дахом – без жодних складнощів!
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам допомогу в спілкуванні з їхніми командами та модернізацію гібридного робочого середовища. Ми пишаємося тим, що допомагаємо нашим клієнтам створити сучасний досвід роботи, уніфікувати культуру бренду та покращити комунікацію.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble пропонує найвищі мобільні, перші підприємницькі рішення для внутрішньої комунікації, адвокації працівників та залучення працівників. Як програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа агрегує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб -сайти компанії тощо) та кураційні платформи, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) та адміністраторами. Вміст персоналізується та організовується в тематичні канали і його можна переглянути на мобільних пристроях, настільних ПК, інтранетах, підприємницьких соціальних мережах та екранах дисплеїв. Авторизований вміст можна поділитися одним клацанням до профілів соціальних медіа користувача. Крім споживання вмісту, працівники також можуть займатися вбудованими вікторинами та опитуваннями. Особливості включають: * Повідомлення про нові новини вмісту та внутрішньої компанії * Один клацання обміну всіма вашими улюбленими платформами соціальних медіа * Внутрішній вміст "як" та "коментар" функцій * Створіть власні повідомлення та вміст * Беріть участь та перегляньте останні виклики та призи * Доступність дошки лідерів, щоб побачити, як ви та ваші колеги займаєтесь * Створіть та відповідайте на вікторини та опитування Sociabble використовує активацію користувачів, винагороду та розпізнавання на різних рівнях досвіду користувачів для максимального залучення. Його унікальна платформа комунікацій та адвокації працівників робить комунікації легкими, швидкими та захоплюючими. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та їх робоче місце, що призводить до більш залученої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble своїм партнерам, зовнішніми впливовими або фанатами бренду. Запущена в 2014 році командою досвідчених підприємців з технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент -маркетингу, Sociabble в даний час використовується в понад 80 країнах і придбав деяких найпрестижніших клієнтів у світі, включаючи Microsoft, BNP Paribas, L'Oréalal , і PwC. Штаб -квартира в Парижі, Франції, Соцібла також проводить операції в Нью -Йорку, Лондоні та Мумбаї.
Groupsite
groupsite.com
Створіть свою спільноту правильно. Груповий сайт дає змогу вашій групі спілкуватися, співпрацювати та створювати мережі для просування вашої місії, організації, справи чи компанії. Групові сайти є модульними, настроюваними, мобільними та привабливими. Групові сайти включають: - Обговорення - спілкуйтеся за допомогою функцій, схожих на сервер списків - Календарі - збирайте RSVP або діліться важливими датами - Сховище файлів - зберігайте та коментуйте файли та документи - Спільне використання медіа - обмінюйтеся фотографіями та відео в галереях - Блоги - створюйте статті, які інформують ваші група - Профілі учасників - спрощують мережу учасників - Підгрупи - створюйте міні-сайти груп за допомогою свого сайту групи - Аналітика - використовуйте дані про використання для відстеження та стимулювання залучення Щоб керувати своєю місією, ви повинні володіти своєю спільнотою. Створено понад 60 000 спільнот Groupsite. Все включено, без комісій за кожного користувача Почніть 30-денну БЕЗКОШТОВНУ пробну версію Кредитна картка не потрібна
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
Woliba
woliba.io
У Woliba ми переосмислюємо робоче місце, плавно інтегруючи оздоровлення, залучення, визнання та винагороди в єдину платформу, зручну для мобільних пристроїв. Пройшли часи жонглювання кількома системами — Woliba об’єднує все це. Наше комплексне рішення не тільки оптимізує процеси, але й виходить за рамки типового робочого дня, забезпечуючи цілісний підхід до балансу між роботою та особистим життям. З Woliba організації отримують доступ до автоматизованого зв’язку, даних у реальному часі та аналітики, що дає їм змогу створити робоче місце, яке виходить за рамки звичайного. Наша платформа створена для розвитку культури зв’язку, визнання та зростання, гарантуючи, що кожен член команди відчуває себе цінним і залученим.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпеченню Engynn.
Papyrs
papyrs.com
Створіть красивий вікі/інтранет-сайт за допомогою перетягування та скидання або розцінки. Легко діліться знаннями у своїй команді чи компанії.
Workrede
workrede.com
Перевірено, що додаток Red e створює корисні, значущі та ефективні зв’язки з вашою нестаціонарною робочою силою.
Octonius
octonius.com
Попрощайтеся з хаосом і головним болем електронної пошти. Octonius — це універсальна платформа для керування роботою, яка потрібна вашим командам для співпраці, виконання й досягнення результатів швидше. Працюйте розумніше, а не старанніше разом.
Bisner
bisner.com
Розширення можливостей співпраці, надійні стосунки та активне спілкування – усе це на одній гнучкій платформі. Тримайте всіх на зв’язку та створюйте динамічну спільноту.
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way пропонує цікаву платформу, яка дозволяє вам і вашій команді отримати більше можливостей для вдосконалення, відстежувати хід кожного вдосконалення та виявляти будь-які вузькі місця в процесі. Lean Way не тільки допоможе вам отримати більше можливостей; це також допоможе вам впровадити більше вдосконалень для забезпечення максимального ефекту.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — це розширення для SharePoint, яке містить бібліотеку спеціально створених веб-частин і готових до використання інструментів. Це спрощує процес розробки цифрових робочих місць, заощаджуючи час користувачів, усуваючи необхідність у складному кодуванні та тривалих процесах розробки. Розроблений спеціально для SharePoint, Sprocket 365 покращує цифрові робочі місця за допомогою зручних інструментів, що економлять час, регулярних оновлень і надійної підтримки, оптимізованої для Microsoft 365.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, який об’єднує чати, робочі процеси, електронні листи, документи, таблиці, керування проектами та зустрічі в одному місці. Ваша команда може планувати, виконувати та синхронізувати роботу без збоїв і зосереджуватися на тому, що важливо для вашого бізнесу.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, яка розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-дизайну на розробку веб-додатків. Його першим комерційним застосуванням був Basecamp, а потім Backpack, Campfire і Highrise. Фреймворк веб-додатків із відкритим кодом Ruby on Rails спочатку створювався для внутрішнього використання в 37signals, а потім був публічно випущений у 2004 році. У лютому 2014 року компанія прийняла нову стратегію, повністю зосередившись на своєму флагманському продукті, пакеті програмного забезпечення під назвою Basecamp, і перейменування компанії з 37signals на Basecamp. Джейсон Фрід і Девід Хайнемейер Ганссон опублікували кілька книг під назвою 37signals.
Blink
joinblink.com
Blink-це платформа для досвіду роботи з мобільним мобільним мобільним, яка з'єднує ваших людей, систем та культури в одному супер-додатку. Він подолає цифровий розрив між робочими та робочими робочими робочими роботами, що надходять комунікації працівників та залучення в провідних галузях, таких як McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, Ratp Dev та Stagecoach.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot — це провідне рішення для керування контентом, яке забезпечує чудовий цифровий досвід за допомогою гнучкої, швидкої та безпечної платформи, якій світові бренди можуть довіряти, щоб постійно вдосконалювати свій підхід до вмісту.
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настроюється). 2. Індивідуальний (власний портал, побудований на інфраструктурі Clinked під ваші конкретні вимоги). 3. Віртуальна кімната даних. Усі портали пропонують широкий набір функцій, деякі з яких наведено нижче. Зробіть імідж свого бізнесу * Клієнтський портал можна налаштувати та позначити білою міткою. * Використовуйте власну URL-адресу, напр. https://clients.yourcompany.com. * Фірмові рідні мобільні програми доступні для Android та iOS. Співпрацюйте та спілкуйтеся * Оновлення клієнтів за допомогою потоків активності в реальному часі та керування прогресом проекту. * Призначайте завдання окремим членам команди або розподіляйте навантаження з кількома користувачами. * Проводьте ефективні дискусії, спілкуйтеся за допомогою @mentions, миттєвих 1-2-1 і групових чатів, а також мікроблогів. * Повнотекстовий пошук. Захищений клієнтський портал * 256-бітний SSL під час передавання та шифрування AES під час передачі. * Двофакторна автентифікація для безпечного доступу до вашого рішення. * Адміністратори облікових записів можуть переглядати всю активність користувачів у контрольному журналі. Альтернатива FTP №1 * Перетягніть файли та папки, щоб поділитися великими файлами. * Знайдіть і відкрийте файли та папки за допомогою універсальної панелі пошуку. * Переглядайте попередній перегляд ваших документів без необхідності їх завантажувати. Інтеграції * Вбудована інтеграція з Google Workspace. * Вбудована інтеграція з AdobeSign, DocuSign і JotForm. * Автоматизуйте завдання та дії за допомогою понад 3000 програм через Zapier. * Загальнодоступний API. Повністю індивідуальний портал, створений відповідно до ваших вимог * Створено на основі надійної сертифікованої інфраструктури Clinked ISO. * Вибирайте з великої кількості існуючих функцій. * Додайте нові унікальні функції, необхідні вашому бізнесу. * Спеціальний інтерфейс користувача, який відповідає вашому сценарію використання та робочому процесу. * Простий процес проектування. * Швидка доставка.
Convo
convo.com
Convo — це інструмент бізнес-співпраці для команд, які швидко рухаються, щоб централізовано обмінюватися, упорядковувати та безпечно архівувати інформацію. Наш обмін повідомленнями в реальному часі та розумні сповіщення можуть допомогти завершувати проекти швидше, ніж будь-коли. За допомогою Convo ставте запитання своїй команді, діліться оновленням проекту, переглядайте файли, додайте примітки або залиште чіткий відгук будь-де. Зберігайте свої розумові здібності в одному місці. Щоб виконати роботу, не потрібно чекати, поки ви повернетеся в офіс. Запобігайте затримкам у прийнятті рішень, коли ви в дорозі, за допомогою нашого зручного мобільного додатку. Ви можете швидко відкривати документи прямо зі свого телефону. Виділіть цю важливу деталь на слайді 15 або дайте відповідь на запитання на сторінці 20. Працюйте так, ніби товариші по команді сидять поруч з вами. Тепер Convo також надає рішення для автоматизованого робочого процесу, яке допомагає оптимізувати й автоматизувати повторювані бізнес-завдання, мінімізувати місце для помилок і підвищити загальну ефективність. Це, у свою чергу, значно покращує ваш бізнес-процес і економить багато часу та зусиль на маршрутизацію заявок. Менеджери можуть приймати швидші та розумніші рішення, а співробітники отримують можливість співпрацювати продуктивніше та гнучкіше. Серед відомих робочих процесів, які Convo пропонує: заявка на відпустку, адаптація співробітників, процес затвердження, заявки на подорожі та багато іншого. Convo зручно доступний в Інтернеті, на iOS та Android.
Happeo
happeo.com
Happeo-це інтранет наступного покоління, який допомагає командам керувати знаннями та внутрішніми комунікаціями в одному єдиному місці. Пропонуючи конструктор сторінок на основі шаблонів, а також інтеграції та універсальний пошук у всіх інструментах компанії, Happeo простий у використанні та масштабах для компаній будь-якого розміру. Ось чому лідери ринку, такі як доктоліб, Гант та Маркета, покладаються на Happeo, щоб інформувати, вирівняні та продуктивні свої команди. З середнім рівнем прийняття 3 -кратних галузей Happsters виконують місію, щоб допомогти організаціям зростати надзвичайними способами.
Jostle
jostle.us
Платформа успіху співробітників Jostle – це місце, де всі спілкуються, спілкуються та святкують на роботі. Це серцебиття нашої власної компанії, і воно допомогло співробітникам понад 1000 організацій легко приєднатися та робити внески будь-де та будь-коли. Завдяки найкращим у галузі показникам участі ми вносимо радість у роботу та життя в організації.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - це провідна платформа комунікацій для співробітників, що дає можливість вирівняти всю свою робочу силу, покращити залучення працівників та підвищити продуктивність праці. Haiilo допомагає підключити своїх працівників до мети через спілкування та громади. Більше 1000 міжнародних клієнтів, включаючи Amazon, Google, Deutsche Telekom, Salesforce та Deutsche Bahn, вже використовують хайло для досягнення, залучення та розуміння понад 2,5 мільйонів працівників щодня. Раніше Койо (Німеччина), Смерп (Фінляндія) та Джубіве (Франція)
Assembly
joinassembly.com
Асамблея-це сучасна платформа для залучення AI, яка впорядковує визнання, винагороду, внутрішню комунікацію та співпрацю в організації. Цей сингл, зручний центр пропонує комплексні та універсальні рішення щодо залучення, включаючи оголошення, помічники на робочому місці, конкурси, опитування тощо. Асамблея забезпечує широкий каталог нагород, таких як подарункові картки, спеціальні SWAG, винагорода з культури та благодійні пожертви, сприяючи культурі на робочому місці, де працівники відчувають цінність, оцінені та пов'язані. Потужна аналітика дозволяє менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, де працівники почуваються почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду змістовно вирівняти основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденні обійми командою. Посилити визнання за допомогою величезного каталогу нагород, включаючи подарункові картки, власні SWAG, нагороди з культури та благодійні пожертви. Автоматичні віхи та визнання ювілею відзначають день народження або ювілей кожного товариша по команді з автоматизованими власними криками. Безшовна інтеграція з командами Microsoft та Slack залучає безперешкодно там, де ви вже працюєте, із безпечною інтеграцією та оновленнями даних у режимі реального часу. Вхідні дані один раз для негайної синхронізації на платформах. Посилення залучення працівників використовуйте генерального директора та оновлення керівників, різних опитувань працівників, щотижневих реєстрацій та опитування задоволеності для покращення залучення. Обробка внутрішніх комунікацій використовує інструменти, такі як шаблони AMA, канали новин, шаблони допомоги, групові канали, криголам, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей для покращення робочих процесів комунікацій. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні резюме, порядок денний, замітки, відгуки про продукцію, списки виграшів та легкий CRM з продажу для підвищення продуктивності. Спростіть опитування HR & Crecruiting впровадження виплат працівниками, інтерв'ю, оцінки ENPS, внутрішніх рефералів, питань інтерв'ю та нових відгуків про прокат, поряд із відстеженням часу підрядника та іншими шаблонами HR.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint — це веб-платформа для спільної роботи, яка інтегрується з Microsoft Office. SharePoint, запущений у 2001 році, переважно продається як система керування та зберігання документів, але цей продукт дуже легко налаштовується, і його використання суттєво відрізняється в різних організаціях.
Motivosity
motivosity.com
Мотиви-це програмне забезпечення для визнання та винагороди людей, яке об'єднує компанії та залучає працівників за допомогою вдячності та соціального зв’язку. Його унікальний підхід для людей виходить за рамки подарунків та нагород на основі досягнень та допомагає компаніям підключати віддалених та гібридних робітників, об'єднати команди та місця, а також мотивують та залучають працівників різного віку через постійну вдячність та соціальний зв’язок. Мотивіність робить все це, одночасно допомагаючи HR та людям OPS командам працювати більш вражаючими програмами людей з високою участю, впорядковуючи процеси, спрощуючи спілкування та керуючи цим усім на одному місці, орієнтованому на працівника.
Process Street
process.st
Process Street — це перша в світі платформа управління процесами на основі ШІ. Ми допомагаємо командам ділитися їхніми основними процесами, а потім трансформувати їх у потужні робочі процеси без коду. Почніть із адаптації співробітників, щоб налаштувати нових наймів на успіх, а потім створіть усі види робочих процесів, як-от впровадження клієнтів, затвердження вмісту та відбір орендарів. Керуйте своєю командою wiki та довідником компанії на 100% безкоштовно. Приєднуйтесь до Salesforce, Colliers, Drift та понад 3000 інших, які використовують Process Street сьогодні.
Samepage
samepage.io
Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роботі робочий простір.
Simpplr
simpplr.com
SIMPPLR - це сучасна інтранет, яка перетворює досвід роботи для всіх працівників - де б і, як би вони не працювали. SIMPPLR-єдина платформа, яка об'єднує залучення працівників, сприяння та послуги, використовуючи найсучасніші моделі AI для забезпечення безперебійного, згуртованого та персоналізованого досвіду працівників. Довіри 700+ глобальних брендів, включаючи Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar та AAA, клієнти SIMPPLR досягають значного покращення продуктивності, утримання та загального задоволення своїх працівників.
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