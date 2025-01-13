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Програмне забезпечення для внутрішньої мережі співробітників - Найпопулярніші застосунки - Острови Піткерн
Інтранет — це обмежена приватна мережа, доступна в Інтернеті, яка зазвичай використовується певною групою, наприклад командою чи компанією. Внутрішні мережі співробітників розроблені, щоб запропонувати персоналу централізовану платформу для співпраці, обміну медіафайлами, спілкування, навчання, зворотного зв’язку та виконання різноманітних інших завдань. Інтранет-рішення для співробітників дозволяють компаніям вибирати або поєднувати функції з різних типів програмного забезпечення, як-от системи внутрішнього зв’язку чи бізнес-контенту. Якщо в інтрамережі немає рідної функції, вона часто інтегрується з популярними програмними рішеннями, що дозволяє користувачам отримувати доступ до цих інструментів безпосередньо з порталу інтрамережі.
Запит на новий застосунок
AvePoint
avepoint.com
Співпрацюйте з упевненістю. AvePoint надає найдосконалішу платформу для оптимізації операцій SaaS і безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого середовища в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Глобальна партнерська програма AvePoint включає понад 3500 постачальників керованих послуг, торговельних посередників і системних інтеграторів, а наші рішення доступні в понад 100 хмарних ринках. Заснована в 2001 році, AvePoint є п’ятикратним міжнародним партнером року Microsoft зі штаб-квартирою в Джерсі-Сіті, Нью-Джерсі.
Speakap
speakap.com
Speakap надає фірмові комунікаційні платформи, які дозволяють компаніям вести структурований діалог зі своїм персоналом на першому місці, підтримувати та інформувати своїх безстільних працівників з будь-якого місця та в будь-який час. Рішення, доступне як на мобільних пристроях, так і на настільних комп’ютерах, об’єднує робочі сили та дає можливість співробітникам забезпечувати оптимальну взаємодію з клієнтами. Від обміну повідомленнями та новин до приватних груп і заходів, Speakap надає компаніям можливість надавати актуальний і своєчасний контент своїм працівникам і підтримує як розвиток бізнесу, так і утримання співробітників. Заснована в 2011 році, Speakap співпрацює з понад 400 організаціями по всьому світу в різних галузях, таких як готельний бізнес, роздрібна торгівля, виробництво тощо, і має офіси в Нью-Йорку, Лондоні, Амстердамі, Барселоні, Кельні та Брюсселі. Більше інформації можна знайти на сайті www.speakap.com.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — це спільна платформа для командної роботи. Надання повного спектру функцій для підключення, спілкування та співпраці в одному простому огляді. Усі функції розташовані так, як ви очікували, і охоплюють три важливі сфери: 1) Співпраця Забезпечте робочий простір для спільної роботи в групах: організовуйте проекти, збирайте відгуки, створюйте події та діліться ідеями, знаннями та документами. 2) Спілкування Забезпечте миттєве спілкування через робочий чат: ставте запитання, обмірковуйте ідеї, приймайте рішення, запускайте відеочати, швидко надсилайте файли та час від часу надсилайте GIF-файли, щоб підняти настрій. 3) Підключення Забезпечте персоналізований інформаційний центр через стрічку новин: кожен колега завжди в курсі нової актуальної інформації, щойно вона з’являється, і готовий діяти. talkspirit бездоганно працює з усіма програмами, інструментами та послугами, якими вже користується ваш бізнес. Він надає низку власних інтеграцій, які легко налаштувати та використовувати – доступно понад 500 інтеграцій. Весь вміст також доступний для пошуку, безпечний і доступний у дорозі через мобільний додаток для Android та iOS. Доступно 8 мовами (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL & PL).
Team Engine
teamengine.io
Щоб виграти війну з талантами, вам потрібен блискавичний процес найму та стійка до збоїв система для постійного спілкування як з кандидатами, так і з працівниками. Team Engine допомагає вам залучати більше кандидатів, швидше їх наймати і, що важливо, підтримувати їхню зацікавленість протягом усього періоду роботи. Team Engine прискорює процес найму, автоматизуючи ручні (але чутливі до часу) кроки, необхідні для просування кандидатів, навіть якщо ваша команда не працює! Охоплюйте кандидатів і співробітників там, де вони воліють спілкуватися (у своїх текстах) за допомогою нашої автоматизованої платформи обміну повідомленнями, яка тримає всіх у курсі подій. Автоматизуючи найкращі методи найму й утримання, ви забезпечите найкращий досвід для своїх кандидатів і співробітників. Team Engine допоможе вам: Знайдіть і найміть чудових людей — автоматизуйте надлишкові завдання в процесі найму, щоб ви могли додати цінність там, де це найбільш важливо. Мотивуйте та утримуйте якісних співробітників — забезпечте хороші старти новим працівникам за допомогою структурованих особистих зустрічей і можливості надати відгук про досвід. Виконуйте та постійно вдосконалюйтеся — створюйте зв’язок у всій компанії, щоб виконувати роботу, створювати ефективні процеси та плекати культуру зростання та розвитку. Короткий огляд того, як ми допомагаємо: • обмін текстовими повідомленнями з нестаціонарними працівниками та претендентами на роботу • автоматичний обмін повідомленнями для зв’язку, що залежить від часу (наприклад, нагадування про співбесіду та відкриті терміни реєстрації) • вбудована реклама про найм на Craigslist, Facebook та Instagram • переклад повідомлень для іспанської мови. доповідачі • централізований центр для організації всієї діяльності з підбору персоналу та інформації про кандидатів • диверсифікація пошуку кандидатів для більшого охоплення.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, внутрішньої мережі та вимірювання в одну сучасну програму для співробітників, яка вловлює серцебиття організації та втілює в життя її культуру. Заснована в 2017 році компанія Workvivo пережила значне зростання, що призвело до її придбання компанією Zoom у 2023 році. Workvivo забезпечує досвід співробітників у компаніях по всьому світу в усіх галузях, включаючи Amazon, Motherson, White Castle, Bupa та Ryanair.
Tixio
tixio.io
Tixio — це віртуальний робочий простір для організації вашого цифрового безладу, зв’язку з командою та синхронізації в реальному часі/асинхронно. Уявіть собі час, який ви могли б заощадити, якби все було в одному місці та можливість поділитися одразу. Керуйте необмеженою кількістю закладок, нотаток, завдань та інформації на дошці Tixio. Упорядковуйте тисячі посилань без безладу, перетворюйте відкриті вкладки на свої творчі колекції закладок за лічені секунди. Створіть вікі-сайт компанії, щоб централізувати важливі відомості про компанію в одному місці. Використовуйте шаблони, щоб швидше створювати документи. Синхронізуйте хмарні сховища, щоб повністю переглядати файли. Швидко знаходьте те, що вам потрібно, у робочій області за допомогою нашого уніфікованого пошуку – сортуйте, фільтруйте та краще орієнтуйтеся. Додайте необмежену кількість учасників із контролем доступу. Поділіться своїми даними публічно або серед учасників. Використовуйте аналітику робочого простору, щоб приймати ефективні рішення щодо взаємодії учасників. Усі ці потужні функції під одним дахом – без жодних складнощів!
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам допомогу в спілкуванні з їхніми командами та модернізацію гібридного робочого середовища. Ми пишаємося тим, що допомагаємо нашим клієнтам створити сучасний досвід роботи, уніфікувати культуру бренду та покращити комунікацію.
Sociabble
sociabble.com
Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту інтересів і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальних мереж, веб-сайтів компаній тощо) і платформ кураторів, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) і адміністраторами. Вміст персоналізовано та організовано в тематичні канали, і його можна переглядати на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах, в інтрамережах, корпоративних соціальних мережах і на екранах. Авторизованим вмістом можна одним клацанням поділитися в профілях користувачів у соціальних мережах. Окрім використання вмісту, співробітники також можуть брати участь у вбудованих тестах і опитуваннях. Sociabble використовує активацію користувачів, винагороди та визнання на різних рівнях взаємодії з користувачем, щоб максимізувати залучення. Унікальна платформа спілкування та захисту інтересів співробітників Sociabble робить спілкування легким, швидким і привабливим. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та своє робоче місце, що веде до більш зацікавленої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble на своїх партнерів, зовнішніх впливових осіб або шанувальників бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців у сфері технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент-маркетингу, Sociabble наразі використовується у понад 80 країнах і придбав деяких із найпрестижніших клієнтів у світі, зокрема Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal і PwC. Штаб-квартира Sociabble розташована в Парижі (Франція), а також працює в Нью-Йорку, Лондоні та Мумбаї.
Groupsite
groupsite.com
Створіть свою спільноту правильно. Груповий сайт дає змогу вашій групі спілкуватися, співпрацювати та створювати мережі для просування вашої місії, організації, справи чи компанії. Групові сайти є модульними, настроюваними, мобільними та привабливими. Групові сайти включають: - Обговорення - спілкуйтеся за допомогою функцій, схожих на сервер списків - Календарі - збирайте RSVP або діліться важливими датами - Сховище файлів - зберігайте та коментуйте файли та документи - Спільне використання медіа - обмінюйтеся фотографіями та відео в галереях - Блоги - створюйте статті, які інформують ваші група - Профілі учасників - спрощують мережу учасників - Підгрупи - створюйте міні-сайти груп за допомогою свого сайту групи - Аналітика - використовуйте дані про використання для відстеження та стимулювання залучення Щоб керувати своєю місією, ви повинні володіти своєю спільнотою. Створено понад 60 000 спільнот Groupsite. Все включено, без комісій за кожного користувача Почніть 30-денну БЕЗКОШТОВНУ пробну версію Кредитна картка не потрібна
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
Woliba
woliba.io
У Woliba ми переосмислюємо робоче місце, плавно інтегруючи оздоровлення, залучення, визнання та винагороди в єдину платформу, зручну для мобільних пристроїв. Пройшли часи жонглювання кількома системами — Woliba об’єднує все це. Наше комплексне рішення не тільки оптимізує процеси, але й виходить за рамки типового робочого дня, забезпечуючи цілісний підхід до балансу між роботою та особистим життям. З Woliba організації отримують доступ до автоматизованого зв’язку, даних у реальному часі та аналітики, що дає їм змогу створити робоче місце, яке виходить за рамки звичайного. Наша платформа створена для розвитку культури зв’язку, визнання та зростання, гарантуючи, що кожен член команди відчуває себе цінним і залученим.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпеченню Engynn.
Papyrs
papyrs.com
Створіть красивий вікі/інтранет-сайт за допомогою перетягування та скидання або розцінки. Легко діліться знаннями у своїй команді чи компанії.
Workrede
workrede.com
Перевірено, що додаток Red e створює корисні, значущі та ефективні зв’язки з вашою нестаціонарною робочою силою.
Octonius
octonius.com
Попрощайтеся з хаосом і головним болем електронної пошти. Octonius — це універсальна платформа для керування роботою, яка потрібна вашим командам для співпраці, виконання й досягнення результатів швидше. Працюйте розумніше, а не старанніше разом.
Bisner
bisner.com
Розширення можливостей співпраці, надійні стосунки та активне спілкування – усе це на одній гнучкій платформі. Тримайте всіх на зв’язку та створюйте динамічну спільноту.
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way пропонує цікаву платформу, яка дозволяє вам і вашій команді отримати більше можливостей для вдосконалення, відстежувати хід кожного вдосконалення та виявляти будь-які вузькі місця в процесі. Lean Way не тільки допоможе вам отримати більше можливостей; це також допоможе вам впровадити більше вдосконалень для забезпечення максимального ефекту.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 — це розширення для SharePoint, яке містить бібліотеку спеціально створених веб-частин і готових до використання інструментів. Це спрощує процес розробки цифрових робочих місць, заощаджуючи час користувачів, усуваючи необхідність у складному кодуванні та тривалих процесах розробки. Розроблений спеціально для SharePoint, Sprocket 365 покращує цифрові робочі місця за допомогою зручних інструментів, що економлять час, регулярних оновлень і надійної підтримки, оптимізованої для Microsoft 365.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, який об’єднує чати, робочі процеси, електронні листи, документи, таблиці, керування проектами та зустрічі в одному місці. Ваша команда може планувати, виконувати та синхронізувати роботу без збоїв і зосереджуватися на тому, що важливо для вашого бізнесу.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, яка розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-дизайну на розробку веб-додатків. Його першим комерційним застосуванням був Basecamp, а потім Backpack, Campfire і Highrise. Фреймворк веб-додатків із відкритим кодом Ruby on Rails спочатку створювався для внутрішнього використання в 37signals, а потім був публічно випущений у 2004 році. У лютому 2014 року компанія прийняла нову стратегію, повністю зосередившись на своєму флагманському продукті, пакеті програмного забезпечення під назвою Basecamp, і перейменування компанії з 37signals на Basecamp. Джейсон Фрід і Девід Хайнемейер Ганссон опублікували кілька книг під назвою 37signals.
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot — це провідне рішення для керування контентом, яке забезпечує чудовий цифровий досвід за допомогою гнучкої, швидкої та безпечної платформи, якій світові бренди можуть довіряти, щоб постійно вдосконалювати свій підхід до вмісту.
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настроюється). 2. Індивідуальний (власний портал, побудований на інфраструктурі Clinked під ваші конкретні вимоги). 3. Віртуальна кімната даних. Усі портали пропонують широкий набір функцій, деякі з яких наведено нижче. Зробіть імідж свого бізнесу * Клієнтський портал можна налаштувати та позначити білою міткою. * Використовуйте власну URL-адресу, напр. https://clients.yourcompany.com. * Фірмові рідні мобільні програми доступні для Android та iOS. Співпрацюйте та спілкуйтеся * Оновлення клієнтів за допомогою потоків активності в реальному часі та керування прогресом проекту. * Призначайте завдання окремим членам команди або розподіляйте навантаження з кількома користувачами. * Проводьте ефективні дискусії, спілкуйтеся за допомогою @mentions, миттєвих 1-2-1 і групових чатів, а також мікроблогів. * Повнотекстовий пошук. Захищений клієнтський портал * 256-бітний SSL під час передавання та шифрування AES під час передачі. * Двофакторна автентифікація для безпечного доступу до вашого рішення. * Адміністратори облікових записів можуть переглядати всю активність користувачів у контрольному журналі. Альтернатива FTP №1 * Перетягніть файли та папки, щоб поділитися великими файлами. * Знайдіть і відкрийте файли та папки за допомогою універсальної панелі пошуку. * Переглядайте попередній перегляд ваших документів без необхідності їх завантажувати. Інтеграції * Вбудована інтеграція з Google Workspace. * Вбудована інтеграція з AdobeSign, DocuSign і JotForm. * Автоматизуйте завдання та дії за допомогою понад 3000 програм через Zapier. * Загальнодоступний API. Повністю індивідуальний портал, створений відповідно до ваших вимог * Створено на основі надійної сертифікованої інфраструктури Clinked ISO. * Вибирайте з великої кількості існуючих функцій. * Додайте нові унікальні функції, необхідні вашому бізнесу. * Спеціальний інтерфейс користувача, який відповідає вашому сценарію використання та робочому процесу. * Простий процес проектування. * Швидка доставка.
Convo
convo.com
Convo — це інструмент бізнес-співпраці для команд, які швидко рухаються, щоб централізовано обмінюватися, упорядковувати та безпечно архівувати інформацію. Наш обмін повідомленнями в реальному часі та розумні сповіщення можуть допомогти завершувати проекти швидше, ніж будь-коли. За допомогою Convo ставте запитання своїй команді, діліться оновленням проекту, переглядайте файли, додайте примітки або залиште чіткий відгук будь-де. Зберігайте свої розумові здібності в одному місці. Щоб виконати роботу, не потрібно чекати, поки ви повернетеся в офіс. Запобігайте затримкам у прийнятті рішень, коли ви в дорозі, за допомогою нашого зручного мобільного додатку. Ви можете швидко відкривати документи прямо зі свого телефону. Виділіть цю важливу деталь на слайді 15 або дайте відповідь на запитання на сторінці 20. Працюйте так, ніби товариші по команді сидять поруч з вами. Тепер Convo також надає рішення для автоматизованого робочого процесу, яке допомагає оптимізувати й автоматизувати повторювані бізнес-завдання, мінімізувати місце для помилок і підвищити загальну ефективність. Це, у свою чергу, значно покращує ваш бізнес-процес і економить багато часу та зусиль на маршрутизацію заявок. Менеджери можуть приймати швидші та розумніші рішення, а співробітники отримують можливість співпрацювати продуктивніше та гнучкіше. Серед відомих робочих процесів, які Convo пропонує: заявка на відпустку, адаптація співробітників, процес затвердження, заявки на подорожі та багато іншого. Convo зручно доступний в Інтернеті, на iOS та Android.
Happeo
happeo.com
Happeo – це інтранет на базі штучного інтелекту, який отримав рейтинг №1 для організацій Google Workspace. Ми створюємо цифрові домівки, де організації залишаються на зв’язку та підвищують ефективність, наводячи порядок в інформаційному хаосі, забезпечуючи структуроване управління знаннями та об’єднуючись як одна команда. Ми створюємо ці унікальні цифрові домівки для кожного клієнта та надаємо їм простір для подолання викликів, з якими стикаються внутрішні операції. Потім ми поєднуємо це з нашими можливостями штучного інтелекту, які інтуїтивно навчаються та розвиваються разом з компанією та кожним користувачем, автоматизують ручні, трудомісткі процеси та створюють організаційне узгодження за допомогою швидкого та інтелектуального виявлення інформації.
Jostle
jostle.us
Платформа успіху співробітників Jostle – це місце, де всі спілкуються, спілкуються та святкують на роботі. Це серцебиття нашої власної компанії, і воно допомогло співробітникам понад 1000 організацій легко приєднатися та робити внески будь-де та будь-коли. Завдяки найкращим у галузі показникам участі ми вносимо радість у роботу та життя в організації.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — це провідна комунікаційна платформа для співробітників, яка допомагає вашим співробітникам досягти мети за допомогою спілкування та спільнот. Раніше COYO (Німеччина), Smarp (Фінляндія) і Jubiwee (Франція)
Assembly
joinassembly.com
Assembly — це сучасна платформа взаємодії, керована штучним інтелектом, яка оптимізує визнання, винагороди, внутрішню комунікацію та співпрацю в усій організації. Цей єдиний зручний центр пропонує комплексні та різноманітні рішення для взаємодії, включаючи оголошення, помічників на робочому місці зі штучним інтелектом, конкурси, опитування тощо. Assembly надає великий каталог винагород, таких як подарункові картки, індивідуальні подарунки, культурні винагороди та благодійні пожертви, сприяючи створенню культури на робочому місці, де працівники відчувають, що їх цінують, цінують і спілкуються. Потужна аналітика дає змогу менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, в якому співробітники відчувають себе почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду значущим чином. Поєднайте основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденне сприйняття командою. Збільште впізнаваність за допомогою великого каталогу винагород, включаючи подарункові картки, індивідуальні подарунки, культурні винагороди та благодійні пожертви. Автоматизуйте віхи та розпізнавання ювілеїв Святкуйте день народження чи ювілей кожного товариша по команді за допомогою автоматизованих користувацьких сповіщень. Безпроблемна інтеграція з Microsoft Teams і Slack Engage без проблем там, де ви вже працюєте, з безпечною інтеграцією та оновленням даних у реальному часі. Введіть дані один раз для негайної синхронізації між платформами. Підвищення залученості співробітників Використовуйте оновлення генерального директора та керівників, різні опитування співробітників, щотижневі перевірки та опитування про задоволеність, щоб покращити залучення. Оптимізуйте внутрішні комунікації. Використовуйте такі інструменти, як шаблони AMA, канали новин, шаблони довідки, канали груп, айсбрейки, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей, щоб покращити робочі процеси спілкування. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні підсумки, розпорядок дня, нотатки зустрічей, відгуки про продукти, списки виграшів і полегшену систему продажів CRM для підвищення продуктивності. Спростіть відділ кадрів і підбір персоналу. Впроваджуйте опитування щодо виплат працівникам, співбесіди при звільненні, оцінки eNPS, внутрішні реферали, запитання на співбесідах і відгуки про нових наймів разом із відстеженням робочого часу підрядників та іншими шаблонами для кадрів.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint — це веб-платформа для спільної роботи, яка інтегрується з Microsoft Office. SharePoint, запущений у 2001 році, переважно продається як система керування та зберігання документів, але цей продукт дуже легко налаштовується, і його використання суттєво відрізняється в різних організаціях.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — це програмне забезпечення для визнання та винагороди, яке в першу чергу орієнтоване на людей, яке об’єднує вашу компанію та залучає ваших співробітників через подяку та соціальні зв’язки. Ми створюємо привабливий досвід для команд завдяки співтовариству та зв’язкам, заохочуючи часте визнання та винагороди, а також надаючи практичну інформацію для співробітників. Із середнім рівнем впровадження 96% і вбудованою інтеграцією зі Slack, Microsoft Teams, ADP, Workday або будь-яким HRIS. Ще ніколи не було простіше мати програмне забезпечення, яке люблять використовувати ваші співробітники, але воно також полегшує вашу роботу!
Process Street
process.st
Process Street — це перша в світі платформа управління процесами на основі ШІ. Ми допомагаємо командам ділитися їхніми основними процесами, а потім трансформувати їх у потужні робочі процеси без коду. Почніть із адаптації співробітників, щоб налаштувати нових наймів на успіх, а потім створіть усі види робочих процесів, як-от впровадження клієнтів, затвердження вмісту та відбір орендарів. Керуйте своєю командою wiki та довідником компанії на 100% безкоштовно. Приєднуйтесь до Salesforce, Colliers, Drift та понад 3000 інших, які використовують Process Street сьогодні.
Samepage
samepage.io
Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роботі робочий простір.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — це платформа досвіду співробітників на базі штучного інтелекту, яка базується на найповнішій інтрамережі. Simpplr — це єдина платформа, яка об’єднує залучення співробітників, підтримку та послуги, використовуючи найсучасніші моделі штучного інтелекту, щоб забезпечити безперебійну, згуртовану та персоналізовану роботу співробітників. Наші клієнти, яким довіряють понад 1000+ провідних брендів, у тому числі Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign і AAA, досягають відчутних покращень у залученні співробітників, продуктивності та прискоренні ефективності бізнесу.