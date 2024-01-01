Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для внутрішньої мережі співробітників - Найпопулярніші застосунки - Антарктика Найпопулярніші Нещодавно додані

Інтранет — це обмежена приватна мережа, доступна в Інтернеті, яка зазвичай використовується певною групою, наприклад командою чи компанією. Внутрішні мережі співробітників розроблені, щоб запропонувати персоналу централізовану платформу для співпраці, обміну медіафайлами, спілкування, навчання, зворотного зв’язку та виконання різноманітних інших завдань. Інтранет-рішення для співробітників дозволяють компаніям вибирати або поєднувати функції з різних типів програмного забезпечення, як-от системи внутрішнього зв’язку чи бізнес-контенту. Якщо в інтрамережі немає рідної функції, вона часто інтегрується з популярними програмними рішеннями, що дозволяє користувачам отримувати доступ до цих інструментів безпосередньо з порталу інтрамережі.