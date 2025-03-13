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Програмне забезпечення для підвищення кваліфікації співробітників
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Програмне забезпечення для підвищення кваліфікації співробітників - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для оцінки досвіду співробітників допомагає компаніям керувати, контролювати та вдосконалювати те, як працівники сприймають свої ролі та загальний досвід роботи в компанії. Консолідуючи різні системи та точки доступу в єдину зручну для користувача платформу, це спрощує комунікацію та підтримує розвиток згуртованої та привабливої ​​корпоративної культури. Ця технологія особливо корисна для віддалених і гібридних команд, слугуючи централізованим центром, що забезпечує легкий доступ до основного програмного забезпечення, інформації про компанію та програм для розвитку культури. Він також містить інструменти для розвитку команди та кар’єри, а також інтегровані програми для керування аналітикою людей. Ці програми пропонують розуміння неефективності робочого місця та бюрократичних проблем, які можуть розчаровувати співробітників, щоб зменшити стрес шляхом спрощення стеку технологій в одній точці контакту. Досвід співробітників можна розділити на цифрові, фізичні та культурні аспекти. Менеджери з персоналу та керівники використовують ці платформи для відстеження тенденцій продуктивності, рівня залученості та доставки цільових повідомлень. Співробітники використовують платформу для доступу до інформації про заробітну плату та переваги, а також для взаємодії з модулями ефективності та зворотного зв’язку для особистого та командного розвитку. Опитування використовуються для збору відгуків, а програмне забезпечення для аналітики кадрів допомагає виявити больові точки, відстежуючи показники утримання та плинності кадрів.

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Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

Blink

Blink

joinblink.com

Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.

15Five

15Five

15five.com

15Five — платформа для управління ефективністю, що допомагає організаціям покращити залученість працівників і продуктивність через регулярний зворотний зв'язок та аналітику.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity - програма для визнання та нагородження працівників, яка сприяє вдячності, командній роботі та підвищенню залученості в організаціях.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.

Microsoft Viva Glint US

Microsoft Viva Glint US

microsoft.com

Microsoft Viva Glint - платформа для залучення працівників та зворотного зв'язку, яка допомагає організаціям аналізувати дані та покращувати продуктивність.

Zoios

Zoios

zoios.io

Zoios допомагає організаціям створити комфортне робоче середовище, перетворюючи дані на дієві insights для покращення продуктивності працівників.

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Culture Amp - платформа для збору та аналізу відгуків працівників, що допомагає покращувати залучення та продуктивність команди.

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Quantum Workplace — платформа для покращення залучення працівників, яка пропонує інструменти для зворотного зв'язку, аналітики, цілей і визнання колег.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly - це програма управління продуктивністю, яка спрощує процес оцінки працівників та інтегрує інструменти залучення працівників.

Huler

Huler

huler.io

Huler – це платформа для покращення досвіду працівників, що об'єднує організаційні процеси, управління талантами та продуктивністю в єдину систему.

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle – це платформа для залучення працівників, що пропонує винагороди, соціальне визнання та інструменти для покращення робочої культури.

Cooleaf

Cooleaf

cooleaf.com

Cooleaf - платформа для залучення працівників, що пропонує інструменти для визнання, опитувань, аналітики та командних ініціатив, сприяючи покращенню робочої культури.

Reflektive

Reflektive

reflektive.com

Reflektive - платформа для управління ефективністю та залучення працівників, що забезпечує постійні відгуки та опитування для покращення робочої культури.

Spectiv

Spectiv

decisionwise.com

Spectiv - платформа для збору анонімних відгуків співробітників, включаючи опитування та 360-градусні оцінки ефективності.

Microsoft Viva Glint EU

Microsoft Viva Glint EU

microsoft.com

Microsoft Viva Glint EU - це платформа для збору відгуків працівників, яка допомагає організаціям аналізувати та вдосконалювати свою культуру на робочому місці.

Kudos

Kudos

kudos.com

Kudos - платформа для визнання працівників, що допомагає організаціям створювати культуру вдячності та залученості співробітників.

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