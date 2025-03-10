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Програмне забезпечення для оцінки досвіду співробітників допомагає компаніям керувати, контролювати та вдосконалювати те, як працівники сприймають свої ролі та загальний досвід роботи в компанії. Консолідуючи різні системи та точки доступу в єдину зручну для користувача платформу, це спрощує комунікацію та підтримує розвиток згуртованої та привабливої корпоративної культури. Ця технологія особливо корисна для віддалених і гібридних команд, слугуючи централізованим центром, що забезпечує легкий доступ до основного програмного забезпечення, інформації про компанію та програм для розвитку культури. Він також містить інструменти для розвитку команди та кар’єри, а також інтегровані програми для керування аналітикою людей. Ці програми пропонують розуміння неефективності робочого місця та бюрократичних проблем, які можуть розчаровувати співробітників, щоб зменшити стрес шляхом спрощення стеку технологій в одній точці контакту. Досвід співробітників можна розділити на цифрові, фізичні та культурні аспекти. Менеджери з персоналу та керівники використовують ці платформи для відстеження тенденцій продуктивності, рівня залученості та доставки цільових повідомлень. Співробітники використовують платформу для доступу до інформації про заробітну плату та переваги, а також для взаємодії з модулями ефективності та зворотного зв’язку для особистого та командного розвитку. Опитування використовуються для збору відгуків, а програмне забезпечення для аналітики кадрів допомагає виявити больові точки, відстежуючи показники утримання та плинності кадрів.
Запит на новий застосунок
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace — платформа для покращення залучення працівників, яка пропонує інструменти для зворотного зв'язку, аналітики, цілей і визнання колег.
Spectiv
decisionwise.com
SPECTIV - це спеціально побудована платформа для ваших потреб прослуховування працівників з опитувань залучення працівників до оцінок зворотного зв'язку на 360 градусів. Навіщо користуватися SPECTIV? - Автоматизація без стресу - Звіт про світовий клас - Промисловість та глобальний тестування - заздалегідь побудовані шаблони опитування/оцінки, - інтегрується з вашим HRIS - і багато іншого
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleeaf - це провідне рішення для залучення працівників, що надає можливості клієнтів комплексними функціями від винагород та визнання до опитувань та проблем. Ми поєднуємо нашу нагородну платформу та нашу команду експертів з залучення, щоб створити вам ідеальну стратегію залучення та надати інструменти, необхідні для її прийняття. Платформа дає можливість компаніям захоплювати настрої працівників за допомогою пульсового опитування, об'єднання людей із визнанням та віртуальною діяльністю та вимірювати досвід працівників з потужними інформаційними панеллю та аналітикою. І звідти наші стратегічні кроки підтримки з експертним аналізом та рекомендаціями продовжувати переслідувати свої цілі. Ми вважаємо, що кожна культура на робочому місці може бути виконаною та залученою, і ми прагнемо звільнити наших клієнтів любити та піклуватися про своїх людей.
Zoios
zoios.io
Zoios допомагає організаціям створити робоче місце світового класу, де працівники процвітають і хочуть дати все можливе. Це досягає цього, перетворюючи дані на діючі уявлення, оскільки без дій зусилля стають безглуздими. Zoios має культурну мантру, яку вона живе і дихає: виробляти з метою та задоволенням. * Produce - це створення інноваційних послуг та рішень, експерименту з новими функціями та запуску нових концепцій. Це звертається до творчого бажання та цікавості, якою володіють усі в Zoios. * Мета охоплює думку про те, що все, що створюється на Zoios, має забезпечити цінність і, певним чином, змінити світ. Без створення цінності робота стає безглуздою. * Задоволення частково відноситься до бачення Зойоса про створення більшої радості на роботі. Він також підкреслює важливість почати з себе; Працювати в Zoios має бути цікаво та захоплююче.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-Поліпшення залучення та ефективності за допомогою рекомендованих дій та орієнтованих даних про життєвий цикл працівників та обстеження на всій організації. Місія Глінта - допомогти людям бути щасливішими та успішнішими на роботі. Її платформа успіху людей дозволяє організаціям застосовувати цілісний підхід до залучення талантів, розвитку працівників та надихання їх робити найкращу роботу. Glint збирає частіше зворотній зв'язок через імпульси, опитування та в будь-який час канали, а потім застосовує передову аналітику для надання персоналізованих уявлень та рекомендацій щодо AI для дій для команд, лідерів та менеджерів. Як результат, організації надають повноваження: * Видимість в режимі реального часу в здоров’ї організації * Негайне розуміння на основі унікального профілю взаємодії їхніх людей * Керовані дії на кожному рівні організації Платформа GLINT розроблена для глобального підприємства і розгортається в понад 150 країнах, підтримує понад 50 мов та клієнтів служб, що від 100 працівників до понад 250 000. Її клієнти охоплюють усі галузі та включають провідні компанії, такі як E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron та Sonts Porle. Глінт був придбаний LinkedIn у листопаді 2018 року, створивши партнерство, яке дозволить йому забезпечити ще більшу інновацію та цінність своїм клієнтам.
Kudos
kudos.com
Платформа розпізнавання працівників, що отримала нагороду Kudos, дозволяє організаціям створювати вражаючий, стійкий досвід співробітників, що призводить до більшої участі працівників та покращення результатів бізнесу. Сучасна культура на робочому місці змінюється - працівники вимагають змістовної вдячності, тоді як програми традиційної віхи та винагороди більше не скорочують її. Платформа Kudos-це рішення для залучення працівників та культури в Інтернеті, яке охоплює силу соціального програмного забезпечення, щоб допомогти організаціям ділитися змістовним визнанням на основі цінності для створення непереборної культури на робочому місці. Програми залучення, що працюють від Kudos, дивляться більш високе утримання працівників, покращення щастя працівників та підвищення загальної продуктивності компанії.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle-це нагородна платформа для залучення та визнання працівників, яка допомагає фахівцям з персоналу створювати переможні робочі культури за допомогою інноваційних AI, що працюють на AI та SaaS, а саме-Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks та Vantage Fit. Він може похвалитися базою користувачів понад 2 мільйони працівників з понад 700 клієнтів по всьому світу. Співробітники, які використовують платформу, можуть обміняти свої очки винагороди на подарункові картки з понад 1000 брендів із глобальним каталогом винагород, магазином магазину Amazon, книжковим досвідом або купувати товари з варіантів, доступних у більш ніж 59 країнах. Це також дозволяє безшовну інтеграцію з такими інструментами, як команди та Slack, щоб зробити розпізнавання безпроблемними. Платформа пропонує цілий ряд переваг, таких як нагороди Long Service, включаючи ювілейні очки, щорічник цифрового обслуговування та спеціальний каталог віх. Vantage Circle також є кращим партнером для команд Microsoft, Peoplestrong та інших платформ HRMS/HCM. Розроблений для підвищення продуктивності та культури вдячності команди, наш додаток пропонує всебічний набір функцій: * Соціальне визнання: святкуйте досягнення з одноранговим визнанням, нагородами, значками та лідерами. * Вілічні урочистості: Ніколи не пропустіть спеціальні моменти з автоматизованими побажаннями на день народження та служб. * Глобальний каталог винагород: викупові бали за подарункові картки, товари та унікальний досвід у понад 70 країнах. * Інтеграція Amazon Business: Без особливих зусиль обміну нагороди за величезний спектр продуктів Amazon. * Багатомовна підтримка: доступна на 13 мовах для задоволення глобальної робочої сили. * Безшовна інтеграція: плавно інтегрується з соціальними платформами, SSO та HRIS.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive - це провідна платформа управління ефективністю, яка прискорює зростання бізнесу через постійне вдосконалення. За допомогою Reflektive організації можуть масштабувати конструктивні, постійні розмови, що підвищують залучення працівників та продуктивність на 2x. Компанії, що мислять вперед, такі як Allbirds, Comcast та захисник, залежать від Reflektive для створення високоефективних команд, які сприяють їх зростанню. Підкріплений Андреессеном Горовіцом, Lightspeed Venture Partners та TPG Rinest, на сьогодні Reflektive зібрав понад 100 мільйонів доларів і займала 13 -ту компанію, що швидко зростає в Північній Америці за технологією Deloitte Fast 500 ™.
15Five
15five.com
15Five — платформа для управління ефективністю, що допомагає організаціям покращити залученість працівників і продуктивність через регулярний зворотний зв'язок та аналітику.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity - програма для визнання та нагородження працівників, яка сприяє вдячності, командній роботі та підвищенню залученості в організаціях.
LumApps
lumapps.com
LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.
Huler
huler.io
HulerHub — це найцікавіша у світі повністю персоналізована платформа для роботи з працівниками. Сучасна альтернатива інтранету; з коробки, простий у налаштуванні та не потребує жодних ресурсів ІТ чи дизайну. Пропонуючи користувальницький досвід на рівні клієнта, програмне забезпечення об’єднує хмарні системи, програмне забезпечення та вміст організації, забезпечуючи кращий контроль і розуміння взаємодії та досвіду співробітників на цифровому робочому місці. - Створення кращого досвіду співробітників Від внутрішнього брендингу до персоналізації та динамічного керування аудиторією, HulerHub полегшує створення досвіду співробітників, тож ви можете зосередитися на розвитку культури, орієнтованої на людей. - Співпрацюйте звідусіль Зробіть спільну роботу легкою. HulerHub доступний з будь-якого пристрою, у будь-який час і в будь-якому місці, і дозволяє користувачам швидко та безпечно ділитися інформацією як всередині компанії з колегами, так і зовні з клієнтами та партнерами. - Збільште рентабельність інвестицій і залученість. Ми розробили програмне рішення, яке бездоганно працює з усім хмарним програмним забезпеченням і вмістом, незалежно від постачальника чи постачальника, щоб допомогти організаціям використовувати потрібний вміст і інструменти в потрібний час, максимізувати рентабельність наявних і майбутніх інвестицій у технології, та залучати працівників.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - платформа для залучення працівників та зворотного зв'язку, яка допомагає організаціям аналізувати дані та покращувати продуктивність.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - це програма управління продуктивністю, яка спрощує процес оцінки працівників та інтегрує інструменти залучення працівників.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp - платформа для збору та аналізу відгуків працівників, що допомагає покращувати залучення та продуктивність команди.
Blink
joinblink.com
Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.
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