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Програмне забезпечення для оцінки досвіду співробітників допомагає компаніям керувати, контролювати та вдосконалювати те, як працівники сприймають свої ролі та загальний досвід роботи в компанії. Консолідуючи різні системи та точки доступу в єдину зручну для користувача платформу, це спрощує комунікацію та підтримує розвиток згуртованої та привабливої корпоративної культури. Ця технологія особливо корисна для віддалених і гібридних команд, слугуючи централізованим центром, що забезпечує легкий доступ до основного програмного забезпечення, інформації про компанію та програм для розвитку культури. Він також містить інструменти для розвитку команди та кар’єри, а також інтегровані програми для керування аналітикою людей. Ці програми пропонують розуміння неефективності робочого місця та бюрократичних проблем, які можуть розчаровувати співробітників, щоб зменшити стрес шляхом спрощення стеку технологій в одній точці контакту. Досвід співробітників можна розділити на цифрові, фізичні та культурні аспекти. Менеджери з персоналу та керівники використовують ці платформи для відстеження тенденцій продуктивності, рівня залученості та доставки цільових повідомлень. Співробітники використовують платформу для доступу до інформації про заробітну плату та переваги, а також для взаємодії з модулями ефективності та зворотного зв’язку для особистого та командного розвитку. Опитування використовуються для збору відгуків, а програмне забезпечення для аналітики кадрів допомагає виявити больові точки, відстежуючи показники утримання та плинності кадрів.
Запит на новий застосунок
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для досвіду працівників (EXP), яка спрощує спілкування та збільшує залучення, надаючи можливість працівникам бути почутими та допомагати всім відчувати себе включеним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об'єднує комунікації, залучення, інтранет та вимірювальні особливості в одному сучасному додатку для працівників, яка фіксує серцебиття організації та приносить її культуру в життя. Завдяки своєму простому дизайну працівники можуть легко використовувати Workvivo, щоб бути в курсі, займатися та зв’язуватися. Як результат, лідери компанії отримують кращий нагляд та прямий, нефільтрований канал, щоб охопити та взаємодіяти з людьми та по -справжньому відчути пульс та енергію компанії. Щорічно зростання понад 200% у річному обчисленні, 3 мільйони+ користувачів у понад 93+ країнах, а клієнти, починаючи від компаній Fortune 500 до технічних стартапів, Workvivo перебуває на місії-підняти досвід роботи кожного з працівників.
Motivosity
motivosity.com
Мотиви-це програмне забезпечення для визнання та винагороди людей, яке об'єднує компанії та залучає працівників за допомогою вдячності та соціального зв’язку. Його унікальний підхід для людей виходить за рамки подарунків та нагород на основі досягнень та допомагає компаніям підключати віддалених та гібридних робітників, об'єднати команди та місця, а також мотивують та залучають працівників різного віку через постійну вдячність та соціальний зв’язок. Мотивіність робить все це, одночасно допомагаючи HR та людям OPS командам працювати більш вражаючими програмами людей з високою участю, впорядковуючи процеси, спрощуючи спілкування та керуючи цим усім на одному місці, орієнтованому на працівника.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace піонерувало деякі найдавніші програмне забезпечення для залучення та ефективності працівників понад 20 років тому і з тих пір співпрацює з тисячами організацій, щоб підвищити успіх працівників, команди та бізнес. Зрештою, це допомагає лідерам з'єднати точки між взаємодією та продуктивністю з інтуїтивними та зручними для користувачів інструментами, включаючи всебічні та автоматизовані опитування працівників; Інструменти налаштування цілей та відстеження; Визнання однорангових; Відгуки в режимі реального часу; безперервний один на одного; розумні огляди талантів; та надійна аналітика людей. * Приймайте опитування: отримайте поштовхні сповіщення для опитувань імпульсу та слідкуйте за всіма опитуваннями, які ви запросили на завершення. * Наявність ефективних розмов 1-на-1: огляд відповідей, пункти порядку денного та коментарі для ваших 1-на-1. Робіть нотатки під час розмови віч-на-віч, щоб звернутися до пізніше. * Дайте визнання: Використовуйте додаток Quantum Workplace для перегляду та розміщення розпізнавання для своїх колег. * Дотримуйтесь оновлень цілей: Будьте в курсі будь-яких оновлень цілей, що відбуваються на вашому робочому місці. * Зворотній зв'язок: Використовуйте зручні функції ярлика, щоб надати або запитувати зворотній зв'язок у даний момент. * Приватні нотатки: Захоплюйте приватні нотатки, які автоматично синхронізуються з вашим квантовим обліковим записом на робочому місці для подальшої довідки. Квантове робоче місце допомогло безперешкодно зафіксувати тисячі голосів працівників, забезпечити інтуїтивно зрозумілі уявлення та керівництво менеджерам та перетворити культуру на робочому місці на краще. З 9000 організацій, які опитувалися щорічно, Quantum Workplace перетворилося на найбільшу базу даних даних про залучення працівників у Північній Америці - через свою основну платформу залучення та ефективності та національно визнані найкращі місця для роботи. Компанія підтримує співробітників зв’язками, вирівняними та на шляху до успіху. Її залучення, ефективність та розвідувальні рішення надають командам командам залишатися зосередженими та залученими та забезпечувати потужні бізнес -результати.
Spectiv
decisionwise.com
SPECTIV - це спеціально побудована платформа для ваших потреб прослуховування працівників з опитувань залучення працівників до оцінок зворотного зв'язку на 360 градусів. Навіщо користуватися SPECTIV? - Автоматизація без стресу - Звіт про світовий клас - Промисловість та глобальний тестування - заздалегідь побудовані шаблони опитування/оцінки, - інтегрується з вашим HRIS - і багато іншого
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleeaf - це провідне рішення для залучення працівників, що надає можливості клієнтів комплексними функціями від винагород та визнання до опитувань та проблем. Ми поєднуємо нашу нагородну платформу та нашу команду експертів з залучення, щоб створити вам ідеальну стратегію залучення та надати інструменти, необхідні для її прийняття. Платформа дає можливість компаніям захоплювати настрої працівників за допомогою пульсового опитування, об'єднання людей із визнанням та віртуальною діяльністю та вимірювати досвід працівників з потужними інформаційними панеллю та аналітикою. І звідти наші стратегічні кроки підтримки з експертним аналізом та рекомендаціями продовжувати переслідувати свої цілі. Ми вважаємо, що кожна культура на робочому місці може бути виконаною та залученою, і ми прагнемо звільнити наших клієнтів любити та піклуватися про своїх людей.
Zoios
zoios.io
Zoios допомагає організаціям створити робоче місце світового класу, де працівники процвітають і хочуть дати все можливе. Це досягає цього, перетворюючи дані на діючі уявлення, оскільки без дій зусилля стають безглуздими. Zoios має культурну мантру, яку вона живе і дихає: виробляти з метою та задоволенням. * Produce - це створення інноваційних послуг та рішень, експерименту з новими функціями та запуску нових концепцій. Це звертається до творчого бажання та цікавості, якою володіють усі в Zoios. * Мета охоплює думку про те, що все, що створюється на Zoios, має забезпечити цінність і, певним чином, змінити світ. Без створення цінності робота стає безглуздою. * Задоволення частково відноситься до бачення Зойоса про створення більшої радості на роботі. Він також підкреслює важливість почати з себе; Працювати в Zoios має бути цікаво та захоплююче.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-Поліпшення залучення та ефективності за допомогою рекомендованих дій та орієнтованих даних про життєвий цикл працівників та обстеження на всій організації. Місія Глінта - допомогти людям бути щасливішими та успішнішими на роботі. Її платформа успіху людей дозволяє організаціям застосовувати цілісний підхід до залучення талантів, розвитку працівників та надихання їх робити найкращу роботу. Glint збирає частіше зворотній зв'язок через імпульси, опитування та в будь-який час канали, а потім застосовує передову аналітику для надання персоналізованих уявлень та рекомендацій щодо AI для дій для команд, лідерів та менеджерів. Як результат, організації надають повноваження: * Видимість в режимі реального часу в здоров’ї організації * Негайне розуміння на основі унікального профілю взаємодії їхніх людей * Керовані дії на кожному рівні організації Платформа GLINT розроблена для глобального підприємства і розгортається в понад 150 країнах, підтримує понад 50 мов та клієнтів служб, що від 100 працівників до понад 250 000. Її клієнти охоплюють усі галузі та включають провідні компанії, такі як E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron та Sonts Porle. Глінт був придбаний LinkedIn у листопаді 2018 року, створивши партнерство, яке дозволить йому забезпечити ще більшу інновацію та цінність своїм клієнтам.
Kudos
kudos.com
Платформа розпізнавання працівників, що отримала нагороду Kudos, дозволяє організаціям створювати вражаючий, стійкий досвід співробітників, що призводить до більшої участі працівників та покращення результатів бізнесу. Сучасна культура на робочому місці змінюється - працівники вимагають змістовної вдячності, тоді як програми традиційної віхи та винагороди більше не скорочують її. Платформа Kudos-це рішення для залучення працівників та культури в Інтернеті, яке охоплює силу соціального програмного забезпечення, щоб допомогти організаціям ділитися змістовним визнанням на основі цінності для створення непереборної культури на робочому місці. Програми залучення, що працюють від Kudos, дивляться більш високе утримання працівників, покращення щастя працівників та підвищення загальної продуктивності компанії.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle-це нагородна платформа для залучення та визнання працівників, яка допомагає фахівцям з персоналу створювати переможні робочі культури за допомогою інноваційних AI, що працюють на AI та SaaS, а саме-Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks та Vantage Fit. Він може похвалитися базою користувачів понад 2 мільйони працівників з понад 700 клієнтів по всьому світу. Співробітники, які використовують платформу, можуть обміняти свої очки винагороди на подарункові картки з понад 1000 брендів із глобальним каталогом винагород, магазином магазину Amazon, книжковим досвідом або купувати товари з варіантів, доступних у більш ніж 59 країнах. Це також дозволяє безшовну інтеграцію з такими інструментами, як команди та Slack, щоб зробити розпізнавання безпроблемними. Платформа пропонує цілий ряд переваг, таких як нагороди Long Service, включаючи ювілейні очки, щорічник цифрового обслуговування та спеціальний каталог віх. Vantage Circle також є кращим партнером для команд Microsoft, Peoplestrong та інших платформ HRMS/HCM. Розроблений для підвищення продуктивності та культури вдячності команди, наш додаток пропонує всебічний набір функцій: * Соціальне визнання: святкуйте досягнення з одноранговим визнанням, нагородами, значками та лідерами. * Вілічні урочистості: Ніколи не пропустіть спеціальні моменти з автоматизованими побажаннями на день народження та служб. * Глобальний каталог винагород: викупові бали за подарункові картки, товари та унікальний досвід у понад 70 країнах. * Інтеграція Amazon Business: Без особливих зусиль обміну нагороди за величезний спектр продуктів Amazon. * Багатомовна підтримка: доступна на 13 мовах для задоволення глобальної робочої сили. * Безшовна інтеграція: плавно інтегрується з соціальними платформами, SSO та HRIS.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive - це провідна платформа управління ефективністю, яка прискорює зростання бізнесу через постійне вдосконалення. За допомогою Reflektive організації можуть масштабувати конструктивні, постійні розмови, що підвищують залучення працівників та продуктивність на 2x. Компанії, що мислять вперед, такі як Allbirds, Comcast та захисник, залежать від Reflektive для створення високоефективних команд, які сприяють їх зростанню. Підкріплений Андреессеном Горовіцом, Lightspeed Venture Partners та TPG Rinest, на сьогодні Reflektive зібрав понад 100 мільйонів доларів і займала 13 -ту компанію, що швидко зростає в Північній Америці за технологією Deloitte Fast 500 ™.
15Five
15five.com
15Five - це стратегічна платформа управління ефективністю, яка сприяє діям та впливу, допомагаючи бізнесу та їхнім людям процвітати. Лідери з персоналу мають повноваження з керованими даними відомості та керуючими рекомендаціями, тоді як люди-менеджери перетворюються на зміну, все в межах потоку роботи, прискорення залучення працівників, ефективності та утримання. 15five поєднує в собі силу генеративного AI, спеціальної аналітики та принципів, орієнтованих на людину, на повній платформі, включаючи 360 ° оглядів ефективності, дієві опитування залучення, надійне відстеження цілей та відстеження ОКР, налаштування менеджера коучингу та навчання, а також постійні інструменти зворотного зв'язку менеджера-співробітництва, як керується керуючим 1 на-1 та реєстрації. Керівники кадрів, менеджери та працівники понад 3500 компаній покладаються на 15 п'ятій щодня, включаючи кредитну карму, HubSpot та Pendo.
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
Huler
huler.io
HulerHub — це найцікавіша у світі повністю персоналізована платформа для роботи з працівниками. Сучасна альтернатива інтранету; з коробки, простий у налаштуванні та не потребує жодних ресурсів ІТ чи дизайну. Пропонуючи користувальницький досвід на рівні клієнта, програмне забезпечення об’єднує хмарні системи, програмне забезпечення та вміст організації, забезпечуючи кращий контроль і розуміння взаємодії та досвіду співробітників на цифровому робочому місці. - Створення кращого досвіду співробітників Від внутрішнього брендингу до персоналізації та динамічного керування аудиторією, HulerHub полегшує створення досвіду співробітників, тож ви можете зосередитися на розвитку культури, орієнтованої на людей. - Співпрацюйте звідусіль Зробіть спільну роботу легкою. HulerHub доступний з будь-якого пристрою, у будь-який час і в будь-якому місці, і дозволяє користувачам швидко та безпечно ділитися інформацією як всередині компанії з колегами, так і зовні з клієнтами та партнерами. - Збільште рентабельність інвестицій і залученість. Ми розробили програмне рішення, яке бездоганно працює з усім хмарним програмним забезпеченням і вмістом, незалежно від постачальника чи постачальника, щоб допомогти організаціям використовувати потрібний вміст і інструменти в потрібний час, максимізувати рентабельність наявних і майбутніх інвестицій у технології, та залучати працівників.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-Поліпшення залучення та ефективності за допомогою рекомендованих дій та орієнтованих даних про життєвий цикл працівників та обстеження на всій організації. Місія Глінта - допомогти людям бути щасливішими та успішнішими на роботі. Її платформа успіху людей дозволяє організаціям застосовувати цілісний підхід до залучення талантів, розвитку працівників та надихання їх робити найкращу роботу. Glint збирає частіше зворотній зв'язок через імпульси, опитування та в будь-який час канали, а потім застосовує передову аналітику для надання персоналізованих уявлень та рекомендацій щодо AI для дій для команд, лідерів та менеджерів. Як результат, організації надають повноваження: * Видимість в режимі реального часу в здоров’ї організації * Негайне розуміння на основі унікального профілю взаємодії їхніх людей * Керовані дії на кожному рівні організації Платформа GLINT розроблена для глобального підприємства і розгортається в понад 150 країнах, підтримує понад 50 мов та клієнтів служб, що від 100 працівників до понад 250 000. Її клієнти охоплюють усі галузі та включають провідні компанії, такі як E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron та Sonts Porle. Глінт був придбаний LinkedIn у листопаді 2018 року, створивши партнерство, яке дозволить йому забезпечити ще більшу інновацію та цінність своїм клієнтам.
Engagedly
engagedly.com
Engraty - це програмне забезпечення для управління продуктивністю нового віку, яке переосмислює оцінки ефективності, спрощуючи та включивши елементи залучення працівників у процес перегляду ефективності. З повагою ви можете отримати 360 відгуків та безперервні відгуки про ефективність, виконані легко. Потрібні хвилини, а не дні, щоб налаштувати та запустити процес огляду, який оцінять працівники, допомагають менеджерам заощадити час та надати HR детальною аналітикою. Заручано також включає інструменти залучення працівників у процесі перегляду ефективності, вишукано вирішуючи соціальні, ідеї, спілкування, винагороду та визнання, узгодження цінностей компанії, пульсові опитування, модулі навчання тощо. Запечений в межах Englaty-це система управління цілями, яка дозволяє вам каскадувати цілі по всій команді та регулярно перевіряти прогрес. Зарахновано робить перегляд продуктивності простим та освіжаючим для швидкозростаючих компаній.
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію співробітників, розвивати високоефективні команди, визнавати успіх, стимулювати розвиток співробітників і утримувати таланти. Завдяки передовим дослідженням, новітнім технологіям і найбільшій базі даних про співробітників у світі, Culture Amp дозволяє легко побудувати впевнену, керовану даними стратегію роботи з людьми, яка принесе користь співробітникам і сприяє успіху бізнесу.
Blink
joinblink.com
Blink-це платформа для досвіду роботи з мобільним мобільним мобільним, яка з'єднує ваших людей, систем та культури в одному супер-додатку. Він подолає цифровий розрив між робочими та робочими робочими робочими роботами, що надходять комунікації працівників та залучення в провідних галузях, таких як McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, Ratp Dev та Stagecoach.
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