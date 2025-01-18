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Програмне забезпечення для підвищення кваліфікації співробітників - Найпопулярніші застосунки - Парагвай
Програмне забезпечення для оцінки досвіду співробітників допомагає компаніям керувати, контролювати та вдосконалювати те, як працівники сприймають свої ролі та загальний досвід роботи в компанії. Консолідуючи різні системи та точки доступу в єдину зручну для користувача платформу, це спрощує комунікацію та підтримує розвиток згуртованої та привабливої корпоративної культури. Ця технологія особливо корисна для віддалених і гібридних команд, слугуючи централізованим центром, що забезпечує легкий доступ до основного програмного забезпечення, інформації про компанію та програм для розвитку культури. Він також містить інструменти для розвитку команди та кар’єри, а також інтегровані програми для керування аналітикою людей. Ці програми пропонують розуміння неефективності робочого місця та бюрократичних проблем, які можуть розчаровувати співробітників, щоб зменшити стрес шляхом спрощення стеку технологій в одній точці контакту. Досвід співробітників можна розділити на цифрові, фізичні та культурні аспекти. Менеджери з персоналу та керівники використовують ці платформи для відстеження тенденцій продуктивності, рівня залученості та доставки цільових повідомлень. Співробітники використовують платформу для доступу до інформації про заробітну плату та переваги, а також для взаємодії з модулями ефективності та зворотного зв’язку для особистого та командного розвитку. Опитування використовуються для збору відгуків, а програмне забезпечення для аналітики кадрів допомагає виявити больові точки, відстежуючи показники утримання та плинності кадрів.
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Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — це провідне рішення для залучення співробітників, яке надає клієнтам повні можливості від винагород і визнання до опитувань і викликів. Ми поєднуємо нашу відзначену нагородами платформу та нашу команду експертів із залучення, щоб створити для вас ідеальну стратегію залучення та надати інструменти, необхідні для її реалізації. Платформа дає компаніям можливість фіксувати настрої співробітників за допомогою пульсових опитувань, об’єднувати людей за допомогою визнання та віртуальної діяльності, а також вимірювати досвід співробітників за допомогою потужних інформаційних панелей і аналітики. А звідти на допомогу приходить наша стратегічна підтримка з експертним аналізом і рекомендаціями, щоб продовжувати досягати ваших цілей. Ми віримо, що будь-яка культура на робочому місці може бути повноцінною та привабливою, і ми прагнемо звільнити наших клієнтів від любові та турботи про своїх людей.
Zoios
zoios.io
Чи процвітають ваші співробітники на роботі? Zoios скаже вам. Перестаньте гадати, як почуваються ваші співробітники. Використовуйте Zoios, щоб краще пізнати своїх людей, щоб створити робоче місце, де всі процвітають.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint – покращуйте взаємодію та продуктивність за допомогою рекомендованих дій і аналізу даних на основі життєвого циклу співробітників і опитувань у масштабах організації.
Kudos
kudos.com
Платформа визнання співробітників, відзначена нагородами Kudos, дозволяє організаціям створювати ефективні, стабільні умови роботи для співробітників, які сприяють більшій залученості співробітників і покращенню бізнес-результатів.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, внутрішньої мережі та вимірювання в одну сучасну програму для співробітників, яка вловлює серцебиття організації та втілює в життя її культуру. Заснована в 2017 році компанія Workvivo пережила значне зростання, що призвело до її придбання компанією Zoom у 2023 році. Workvivo забезпечує досвід співробітників у компаніях по всьому світу в усіх галузях, включаючи Amazon, Motherson, White Castle, Bupa та Ryanair.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Ми є відзначеною нагородами платформою залучення та визнання співробітників, де ми допомагаємо фахівцям з управління персоналом створювати виграшну робочу культуру за допомогою інноваційних рішень на основі ШІ та SaaS, а саме Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks і Vantage Fit. Ми можемо похвалитися базою користувачів із понад 2 мільйонів співробітників із понад 700 клієнтів по всьому світу. Співробітники, які використовують нашу платформу, можуть: обмінювати свої бонусні бали на подарункові картки понад 1000 брендів із глобальним каталогом винагород, купувати товари в магазині Amazon Store, бронювати екскурсії чи купувати товари з варіантів, доступних у 59+ країнах. Він також забезпечує повну інтеграцію з такими інструментами, як Teams і Slack, щоб зробити розпізнавання без проблем. Наша платформа також пропонує низку переваг, як-от нагороди за довготривалу службу, зокрема ювілейні бали, Digital Service Yearbook і спеціальний каталог Milestone. Ми також є кращим партнером для Microsoft Teams, People Strong та інших платформ HRMS/HCM.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive — це провідна платформа управління ефективністю, яка прискорює зростання бізнесу шляхом постійного вдосконалення. За допомогою Reflektive організації можуть масштабувати конструктивні, постійні розмови, які підвищують залученість і продуктивність співробітників у 2 рази. Прогресивні компанії, такі як Allbirds, Comcast і Protective, покладаються на Reflektive у створенні високоефективних команд, які стимулюють їх розвиток. За підтримки Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners і TPG Growth, Reflektive залучила понад 100 мільйонів доларів США на сьогоднішній день і посіла 13-е місце серед найбільш швидкозростаючих компаній у Північній Америці в рейтингу Deloitte Technology Fast 500™. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.reflektive.com.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace допомагає покращувати роботу щодня. Ми надаємо організаціям можливість покращувати досвід співробітників, надихати на вплив і створювати магнетичну культуру успіху співробітників, яка приваблює та утримує найкращі таланти. Наша універсальна платформа успіху співробітників сприяє залученню та ефективності завдяки постійному розумінню та діям. Наш набір для залучення допомагає організаціям створити цілісну стратегію слухання, щоб виявити та усунути прогалини в досвіді співробітників. А наші інструменти управління ефективністю надають ресурси для зростання, розвитку та згуртування команд для досягнення максимального успіху. Рішення включають опитування співробітників, планування дій, цілі, відгуки, оцінки ефективності, визнання, індивідуальні оцінки, огляди талантів, планування наступності та всесвітньо відомий конкурс «Найкращі місця для роботи». Щоб дізнатися більше, відвідайте www.quantumworkplace.com.
15Five
15five.com
Стратегічна платформа управління ефективністю 15Five спонукає до дій і впливу, допомагаючи бізнесу та його співробітникам процвітати. Поєднуючи генеративний штучний інтелект, спеціальну аналітику та принципи, орієнтовані на людину, керівники відділу кадрів можуть прискорити залучення, ефективність і утримання за допомогою 360° оглядів ефективності, опитувань залучення, відстеження цілей, розвитку менеджерів і постійних інструментів зворотного зв’язку, таких як керовані приватні зустрічі та перевірка ins.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — це програмне забезпечення для визнання та винагороди, яке в першу чергу орієнтоване на людей, яке об’єднує вашу компанію та залучає ваших співробітників через подяку та соціальні зв’язки. Ми створюємо привабливий досвід для команд завдяки співтовариству та зв’язкам, заохочуючи часте визнання та винагороди, а також надаючи практичну інформацію для співробітників. Із середнім рівнем впровадження 96% і вбудованою інтеграцією зі Slack, Microsoft Teams, ADP, Workday або будь-яким HRIS. Ще ніколи не було простіше мати програмне забезпечення, яке люблять використовувати ваші співробітники, але воно також полегшує вашу роботу!
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
Huler
huler.io
HulerHub — це найцікавіша у світі повністю персоналізована платформа для роботи з працівниками. Сучасна альтернатива інтранету; з коробки, простий у налаштуванні та не потребує жодних ресурсів ІТ чи дизайну. Пропонуючи користувальницький досвід на рівні клієнта, програмне забезпечення об’єднує хмарні системи, програмне забезпечення та вміст організації, забезпечуючи кращий контроль і розуміння взаємодії та досвіду співробітників на цифровому робочому місці. - Створення кращого досвіду співробітників Від внутрішнього брендингу до персоналізації та динамічного керування аудиторією, HulerHub полегшує створення досвіду співробітників, тож ви можете зосередитися на розвитку культури, орієнтованої на людей. - Співпрацюйте звідусіль Зробіть спільну роботу легкою. HulerHub доступний з будь-якого пристрою, у будь-який час і в будь-якому місці, і дозволяє користувачам швидко та безпечно ділитися інформацією як всередині компанії з колегами, так і зовні з клієнтами та партнерами. - Збільште рентабельність інвестицій і залученість. Ми розробили програмне рішення, яке бездоганно працює з усім хмарним програмним забезпеченням і вмістом, незалежно від постачальника чи постачальника, щоб допомогти організаціям використовувати потрібний вміст і інструменти в потрібний час, максимізувати рентабельність наявних і майбутніх інвестицій у технології, та залучати працівників.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint – покращуйте взаємодію та продуктивність за допомогою рекомендованих дій і аналізу даних на основі життєвого циклу співробітників і опитувань у масштабах організації.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly – це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію співробітників, розвивати високоефективні команди, визнавати успіх, стимулювати розвиток співробітників і утримувати таланти. Завдяки передовим дослідженням, новітнім технологіям і найбільшій базі даних про співробітників у світі, Culture Amp дозволяє легко побудувати впевнену, керовану даними стратегію роботи з людьми, яка принесе користь співробітникам і сприяє успіху бізнесу.
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.