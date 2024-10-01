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Програмне забезпечення для підвищення кваліфікації співробітників - Найпопулярніші застосунки - Велика Британія
Програмне забезпечення для оцінки досвіду співробітників допомагає компаніям керувати, контролювати та вдосконалювати те, як працівники сприймають свої ролі та загальний досвід роботи в компанії. Консолідуючи різні системи та точки доступу в єдину зручну для користувача платформу, це спрощує комунікацію та підтримує розвиток згуртованої та привабливої корпоративної культури. Ця технологія особливо корисна для віддалених і гібридних команд, слугуючи централізованим центром, що забезпечує легкий доступ до основного програмного забезпечення, інформації про компанію та програм для розвитку культури. Він також містить інструменти для розвитку команди та кар’єри, а також інтегровані програми для керування аналітикою людей. Ці програми пропонують розуміння неефективності робочого місця та бюрократичних проблем, які можуть розчаровувати співробітників, щоб зменшити стрес шляхом спрощення стеку технологій в одній точці контакту. Досвід співробітників можна розділити на цифрові, фізичні та культурні аспекти. Менеджери з персоналу та керівники використовують ці платформи для відстеження тенденцій продуктивності, рівня залученості та доставки цільових повідомлень. Співробітники використовують платформу для доступу до інформації про заробітну плату та переваги, а також для взаємодії з модулями ефективності та зворотного зв’язку для особистого та командного розвитку. Опитування використовуються для збору відгуків, а програмне забезпечення для аналітики кадрів допомагає виявити больові точки, відстежуючи показники утримання та плинності кадрів.
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Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, ...
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
15Five
15five.com
Стратегічна платформа управління ефективністю 15Five спонукає до дій і впливу, допомагаючи бізнесу та його співробітникам процвітати. Поєднуючи генеративний штучний інтелект, спеціальну аналітику та принципи, орієнтовані на людину, керівники відділу кадрів можуть прискорити залучення, ефективність і...
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint – покращуйте взаємодію та продуктивність за допомогою рекомендованих дій і аналізу даних на основі життєвого циклу співробітників і опитувань у масштабах організації.
Culture Amp
cultureamp.com
Як світовий лідер платформи для досвіду співробітників, Culture Amp революціонізує те, як понад 25 мільйонів співробітників у 6500 компаніях створюють кращий світ праці. Проста у користуванні комплексна платформа Culture Amp дає змогу компаніям будь-якого розміру та галузей трансформувати взаємодію ...
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на робо...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly – це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — це програмне забезпечення для визнання та винагороди, яке в першу чергу орієнтоване на людей, яке об’єднує вашу компанію та залучає ваших співробітників через подяку та соціальні зв’язки. Ми створюємо привабливий досвід для команд завдяки співтовариству та зв’язкам, заохочуючи часте виз...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace допомагає покращувати роботу щодня. Ми надаємо організаціям можливість покращувати досвід співробітників, надихати на вплив і створювати магнетичну культуру успіху співробітників, яка приваблює та утримує найкращі таланти. Наша універсальна платформа успіху співробітників сприяє за...
Zoios
zoios.io
Чи процвітають ваші співробітники на роботі? Zoios скаже вам. Перестаньте гадати, як почуваються ваші співробітники. Використовуйте Zoios, щоб краще пізнати своїх людей, щоб створити робоче місце, де всі процвітають.
Huler
huler.io
HulerHub — це найцікавіша у світі повністю персоналізована платформа для роботи з працівниками. Сучасна альтернатива інтранету; з коробки, простий у налаштуванні та не потребує жодних ресурсів ІТ чи дизайну. Пропонуючи користувальницький досвід на рівні клієнта, програмне забезпечення об’єднує хмарн...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Ми є відзначеною нагородами платформою залучення та визнання співробітників, де ми допомагаємо фахівцям з управління персоналом створювати виграшну робочу культуру за допомогою інноваційних рішень на основі ШІ та SaaS, а саме Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks і Vantage Fit. Ми можемо пох...
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — це провідне рішення для залучення співробітників, яке надає клієнтам повні можливості від винагород і визнання до опитувань і викликів. Ми поєднуємо нашу відзначену нагородами платформу та нашу команду експертів із залучення, щоб створити для вас ідеальну стратегію залучення та надати інст...
Reflektive
reflektive.com
Reflektive — це провідна платформа управління ефективністю, яка прискорює зростання бізнесу шляхом постійного вдосконалення. За допомогою Reflektive організації можуть масштабувати конструктивні, постійні розмови, які підвищують залученість і продуктивність співробітників у 2 рази. Прогресивні компа...
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint – покращуйте взаємодію та продуктивність за допомогою рекомендованих дій і аналізу даних на основі життєвого циклу співробітників і опитувань у масштабах організації.
Kudos
kudos.com
Платформа визнання співробітників, відзначена нагородами Kudos, дозволяє організаціям створювати ефективні, стабільні умови роботи для співробітників, які сприяють більшій залученості співробітників і покращенню бізнес-результатів.