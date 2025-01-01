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Програмне забезпечення для комунікації співробітників
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Програмне забезпечення для комунікації співробітників - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для зв’язку зі співробітниками налаштовує та надає внутрішні комунікації, такі як інформаційні бюлетені, блоги, стрічки новин та оновлення в межах компанії. Часто інформація в інформаційних бюлетенях для співробітників актуальна не для всіх, що призводить до відсторонення від оновлення керівництва. Це програмне забезпечення дозволяє керівникам компаній сегментувати повідомлення на основі відділу, місця розташування та посади, забезпечуючи доречність повідомлень для одержувачів. Крім того, він підтримує різні пристрої, дозволяючи керівництву адаптувати методи доставки, що підвищує ймовірність залучення співробітників до контенту. Ці комунікаційні функції часто інтегровані в ширші платформи підтримки співробітників і поєднані з такими інструментами, як залучення співробітників і програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників. Хоча програмне забезпечення інтрамережі співробітників може включати деякі комунікаційні функції, зазвичай йому не вистачає можливостей глибокої персоналізації та відстеження залучення, як у спеціальному програмному забезпеченні для спілкування співробітників.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.

Podbean

Podbean

podbean.com

Podbean - це платформа для хостингу, управління та монетизації подкастів, що має додатки для iOS та Android, дозволяючи записувати та публікувати подкасти.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.

Blink

Blink

joinblink.com

Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.

Dex

Dex

getdex.com

Dex – це особистий CRM, який допомагає підтримувати зв'язок. Нагадує про важливі контакти та дозволяє зберігати інформацію про стосунки.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle – це платформа для внутрішньої комунікації, що полегшує з'єднання, обмін інформацією та залучення працівників в організаціях.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe - платформа для створення інтерактивного мікронавчання, яка дозволяє розробляти та аналізувати навчальні програми для підготовки та навчання команд.

Socxly

Socxly

socxly.com

Socxly - це набір інструментів для органічного маркетингу у соціальних мережах, який допомагає оптимізувати обмін вмістом та стежити за його ефективністю.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly – платформа для визнання та нагород, що покращує комунікацію та співпрацю в організації, з інструментами для опитувань, святкових повідомлень та винагород.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.

Spokn

Spokn

getspokn.com

Spokn Stories дозволяє швидко створювати автентичні корпоративні відео, що спрощує внутрішні комунікації та допомагає у навчанні та наборі персоналу.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop — це додаток для створення інтерактивних презентацій на iOS, Android і Windows із можливістю імпорту контенту та оффлайн-перегляду.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ-це платформа для внутрішніх комунікацій, що покращує спілкування шляхом створення стислих і зрозумілих повідомлень.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

Poppulo - це додаток для гібридного робочого місця, який спрощує бронювання робочих столів, управління офісом та комунікацію між працівниками.

CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

CallSwitch - це платформа телефонії, що дозволяє бізнесам ефективно управляти дзвінками з будь-якого місця, об’єднуючи канали комунікації.

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Thrive.App - платформа для внутрішньої комунікації, що дозволяє організаціям керувати контентом і залучати співробітників через мобільні пристрої.

Cleary

Cleary

gocleary.com

Cleary - це цифровий інструмент для розподілених команд, що допомагає у комунікації, розвитку корпоративної культури та ефективній співпраці.

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

Oneteam — це додаток для зв'язку з працівниками без робочого місця, що забезпечує комунікацію, навчання та доступ до оновлень.

Visibly

Visibly

visibly.io

Visibly - це платформа, що допомагає організаціям керувати взаємодією, комунікацією та досвідом працівників і клієнтів.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit - це платформа для співпраці, що дозволяє командам організовувати проекти, спілкуватися в реальному часі та обмінюватися інформацією.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

Everyonesocial - платформа для працівників, що дозволяє створювати та ділитися вмістом у соціальних мережах для підвищення видимості бренду.

ChangeEngine

ChangeEngine

changeengine.com

ChangeEngine - платформа для автоматизації внутрішніх комунікацій, що дозволяє командам доставки повідомлень через різні канали з інструментами аналітики та дизайну.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 - платформа для адвокації працівників, що дозволяє співробітникам ділитися затвердженим контентом у своїх мережах для підвищення видимості бренду.

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

Cerkl - це платформа для управління комунікаціями в організаціях, що об'єднує різні канали спілкування та надає аналітику для оптимізації процесів.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace - платформа для управління робочим місцем, що включає комунікаційні інструменти, бронювання просторів та управління відвідувачами.

goHappy

goHappy

gohappyhub.com

goHappy - платформа для комунікації з працівниками, що використовує SMS для швидкого обміну інформацією та збору відгуків без потреби в додатках.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos - це додаток для управління командами з простим плануванням, завданнями та чатами, підходить для волонтерів і фрілансерів на ПК та мобільних пристроях.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP - платформа для адвокації працівників, яка полегшує поширення контенту в соцмережах та допомагає будувати персональні та брендові сприйняття.

Konverse

Konverse

konverse.com

Konverse - універсальна платформа для спілкування, що об'єднує команди, забезпечуючи управління завданнями, навчання та прямий обмін повідомленнями.

Social Seeder

Social Seeder

socialseeder.com

Social Seeder — це SaaS-рішення для HR-менеджерів і комунікаційних фахівців, яке покращує залучення співробітників та допомагає виявляти нові таланти.

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