Програмне забезпечення для комунікації співробітників - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для зв’язку зі співробітниками налаштовує та надає внутрішні комунікації, такі як інформаційні бюлетені, блоги, стрічки новин та оновлення в межах компанії. Часто інформація в інформаційних бюлетенях для співробітників актуальна не для всіх, що призводить до відсторонення від оновлення керівництва. Це програмне забезпечення дозволяє керівникам компаній сегментувати повідомлення на основі відділу, місця розташування та посади, забезпечуючи доречність повідомлень для одержувачів. Крім того, він підтримує різні пристрої, дозволяючи керівництву адаптувати методи доставки, що підвищує ймовірність залучення співробітників до контенту. Ці комунікаційні функції часто інтегровані в ширші платформи підтримки співробітників і поєднані з такими інструментами, як залучення співробітників і програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників. Хоча програмне забезпечення інтрамережі співробітників може включати деякі комунікаційні функції, зазвичай йому не вистачає можливостей глибокої персоналізації та відстеження залучення, як у спеціальному програмному забезпеченні для спілкування співробітників.
Запит на новий застосунок
Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
Podbean
podbean.com
Podbean - це платформа для хостингу, управління та монетизації подкастів, що має додатки для iOS та Android, дозволяючи записувати та публікувати подкасти.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.
Blink
joinblink.com
Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.
Speakap
speakap.com
Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.
Happeo
happeo.com
Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.
Dex
getdex.com
Dex – це особистий CRM, який допомагає підтримувати зв'язок. Нагадує про важливі контакти та дозволяє зберігати інформацію про стосунки.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.
Jostle
jostle.us
Jostle – це платформа для внутрішньої комунікації, що полегшує з'єднання, обмін інформацією та залучення працівників в організаціях.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe - платформа для створення інтерактивного мікронавчання, яка дозволяє розробляти та аналізувати навчальні програми для підготовки та навчання команд.
Socxly
socxly.com
Socxly - це набір інструментів для органічного маркетингу у соціальних мережах, який допомагає оптимізувати обмін вмістом та стежити за його ефективністю.
Assembly
joinassembly.com
Assembly – платформа для визнання та нагород, що покращує комунікацію та співпрацю в організації, з інструментами для опитувань, святкових повідомлень та винагород.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories дозволяє швидко створювати автентичні корпоративні відео, що спрощує внутрішні комунікації та допомагає у навчанні та наборі персоналу.
LumApps
lumapps.com
LumApps - це платформа для внутрішньої комунікації та співпраці, що об'єднує ресурси та інструменти в одній системі для покращення залученості працівників.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop — це додаток для створення інтерактивних презентацій на iOS, Android і Windows із можливістю імпорту контенту та оффлайн-перегляду.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ-це платформа для внутрішніх комунікацій, що покращує спілкування шляхом створення стислих і зрозумілих повідомлень.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo - це додаток для гібридного робочого місця, який спрощує бронювання робочих столів, управління офісом та комунікацію між працівниками.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch - це платформа телефонії, що дозволяє бізнесам ефективно управляти дзвінками з будь-якого місця, об’єднуючи канали комунікації.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App - платформа для внутрішньої комунікації, що дозволяє організаціям керувати контентом і залучати співробітників через мобільні пристрої.
Cleary
gocleary.com
Cleary - це цифровий інструмент для розподілених команд, що допомагає у комунікації, розвитку корпоративної культури та ефективній співпраці.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam — це додаток для зв'язку з працівниками без робочого місця, що забезпечує комунікацію, навчання та доступ до оновлень.
Visibly
visibly.io
Visibly - це платформа, що допомагає організаціям керувати взаємодією, комунікацією та досвідом працівників і клієнтів.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit - це платформа для співпраці, що дозволяє командам організовувати проекти, спілкуватися в реальному часі та обмінюватися інформацією.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
Everyonesocial - платформа для працівників, що дозволяє створювати та ділитися вмістом у соціальних мережах для підвищення видимості бренду.
ChangeEngine
changeengine.com
ChangeEngine - платформа для автоматизації внутрішніх комунікацій, що дозволяє командам доставки повідомлень через різні канали з інструментами аналітики та дизайну.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 - платформа для адвокації працівників, що дозволяє співробітникам ділитися затвердженим контентом у своїх мережах для підвищення видимості бренду.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl - це платформа для управління комунікаціями в організаціях, що об'єднує різні канали спілкування та надає аналітику для оптимізації процесів.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управління робочим місцем, що включає комунікаційні інструменти, бронювання просторів та управління відвідувачами.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy - платформа для комунікації з працівниками, що використовує SMS для швидкого обміну інформацією та збору відгуків без потреби в додатках.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos - це додаток для управління командами з простим плануванням, завданнями та чатами, підходить для волонтерів і фрілансерів на ПК та мобільних пристроях.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP - платформа для адвокації працівників, яка полегшує поширення контенту в соцмережах та допомагає будувати персональні та брендові сприйняття.
Konverse
konverse.com
Konverse - універсальна платформа для спілкування, що об'єднує команди, забезпечуючи управління завданнями, навчання та прямий обмін повідомленнями.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — це SaaS-рішення для HR-менеджерів і комунікаційних фахівців, яке покращує залучення співробітників та допомагає виявляти нові таланти.
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