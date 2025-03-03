Програмне забезпечення для комунікації співробітників - Найпопулярніші застосунки - Тайвань

Socxly

socxly.com

Перший у своєму роді, набір інструментів маркетингу органічних соціальних медіа, який допоможе вам створити більше охоплення, представити свій вміст краще на ЗМІ, відстежувати та вимірювати свої акції. Це ваш комплект для інструментів для єдиного зупинки, щоб перетворити посилання, якими ви ділитеся в розумні посилання. Звичайно, ви можете скоротити свої посилання за допомогою Socxly. Але в цьому є набагато більше під капотом: присутні краще редагувати та створити. * Соціальні картки: Користувачі соціальних медіа натискають на зображення у своєму дописі. Ви втрачаєте клацання атрибуції та трафіку, розміщуючи зображення та посилання окремо в соціальних мережах. Socxly дозволяє розмістити свої зображення як соціальні картки, що можна натиснути, із власними власними зображеннями. * Власні посилання, брендуючи їх: Замість того, щоб публікувати посилання з загальними доменами, використовуйте власний бренд, кампанію та контекст із власними доменами. Відредагуйте та змініть задню половину посилань, щоб зробити їх актуальними для акцій, які ви робите. * Магніфізуйте свої посилання на сторонні сайти за допомогою банери CTA: Створіть, вставте та подайте банери CTA (Call to Action) на сторонніх вмісті коротких посилань для сприяння видимості бренду та перенаправлення трафіку на ваш веб-сайт або будь-яку цільову сторінку. * Поділіться файли як посилання для своєї аудиторії: PPT, Excels, PDF та багато іншого. Тепер ви можете поділитися ними в соціальних мережах, використовуючи коротке посилання на всіх каналах, звідки ваша аудиторія зможе їх завантажити. * Органічна кампанія: Створіть та публікуйте публікації органічної кампанії для своїх спільнот зацікавлених сторонів та впливових брендів, щоб поділитися та посилити їх на їх соціальні зв’язки, зі сторінок їх електронної пошти чи внутрішньої кампанії.