Програмне забезпечення для комунікації співробітників - Найпопулярніші застосунки - Токелау

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для зв’язку зі співробітниками налаштовує та надає внутрішні комунікації, такі як інформаційні бюлетені, блоги, стрічки новин та оновлення в межах компанії. Часто інформація в інформаційних бюлетенях для співробітників актуальна не для всіх, що призводить до відсторонення від оновлення керівництва. Це програмне забезпечення дозволяє керівникам компаній сегментувати повідомлення на основі відділу, місця розташування та посади, забезпечуючи доречність повідомлень для одержувачів. Крім того, він підтримує різні пристрої, дозволяючи керівництву адаптувати методи доставки, що підвищує ймовірність залучення співробітників до контенту. Ці комунікаційні функції часто інтегровані в ширші платформи підтримки співробітників і поєднані з такими інструментами, як залучення співробітників і програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників. Хоча програмне забезпечення інтрамережі співробітників може включати деякі комунікаційні функції, зазвичай йому не вистачає можливостей глибокої персоналізації та відстеження залучення, як у спеціальному програмному забезпеченні для спілкування співробітників.
Запит на новий застосунок
Socxly
socxly.com
Перший у своєму роді, набір інструментів маркетингу органічних соціальних медіа, який допоможе вам створити більше охоплення, представити свій вміст краще на ЗМІ, відстежувати та вимірювати свої акції. Це ваш комплект для інструментів для єдиного зупинки, щоб перетворити посилання, якими ви ділитеся в розумні посилання. Звичайно, ви можете скоротити свої посилання за допомогою Socxly. Але в цьому є набагато більше під капотом: присутні краще редагувати та створити. * Соціальні картки: Користувачі соціальних медіа натискають на зображення у своєму дописі. Ви втрачаєте клацання атрибуції та трафіку, розміщуючи зображення та посилання окремо в соціальних мережах. Socxly дозволяє розмістити свої зображення як соціальні картки, що можна натиснути, із власними власними зображеннями. * Власні посилання, брендуючи їх: Замість того, щоб публікувати посилання з загальними доменами, використовуйте власний бренд, кампанію та контекст із власними доменами. Відредагуйте та змініть задню половину посилань, щоб зробити їх актуальними для акцій, які ви робите. * Магніфізуйте свої посилання на сторонні сайти за допомогою банери CTA: Створіть, вставте та подайте банери CTA (Call to Action) на сторонніх вмісті коротких посилань для сприяння видимості бренду та перенаправлення трафіку на ваш веб-сайт або будь-яку цільову сторінку. * Поділіться файли як посилання для своєї аудиторії: PPT, Excels, PDF та багато іншого. Тепер ви можете поділитися ними в соціальних мережах, використовуючи коротке посилання на всіх каналах, звідки ваша аудиторія зможе їх завантажити. * Органічна кампанія: Створіть та публікуйте публікації органічної кампанії для своїх спільнот зацікавлених сторонів та впливових брендів, щоб поділитися та посилити їх на їх соціальні зв’язки, зі сторінок їх електронної пошти чи внутрішньої кампанії.
Poppulo
poppulo.com
Уявіть, що передаєте точне повідомлення, яке потребує кожна людина - точно, як, коли і де це найбільше важливо для них. Повідомлення є більш ефективними, коли вони є релевантними, персоналізованими та вимірюваними. Поппуло робить це легко. Платформа Poppulo Harmony допомагає підприємствам організаціям досягти більше, без особливих зусиль з'єднуючи своїх працівників, клієнтів та робочих місць за допомогою комунікацій для співробітників Omnichannel, цифрових вивісок та управління робочим місцем.
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальне навчання - Сповіщення Push і електронною поштою - Доступ в автономному режимі - Дизайн, орієнтований на мобільні пристрої - Доступ на будь-якому пристрої - Глибокі дані та аналітика - Гейміфікація - Сертифікація - Персоналізація - Розгортання запланованого сеансу - Інтеграція з >200 платформами Gnowbe розроблено на основі передових досліджень і науки про навчання, завдяки чому неймовірно легко створювати дуже захоплюючі та ефективні тренінги, які відходять від пасивного споживання контенту до рефлексивного застосування. Завдяки безперебійному настільному/мобільному досвіду та підтримці понад 100 мов Gnowbe дає змогу творцям і підтримує учнів у будь-який час і в будь-якому місці. Творці найчастіше створюють: - Навчальні програми для віддалених команд - Обладнання для безпеки, здоров'я та здоров'я - Підготовку до сертифікації - Нові навчальні програми (змішані, онлайн) - Цифрові робочі зошити - Електронні навчальні курси - Програми тренінгів і зворотного зв'язку - Посібники з продажів і продуктів - Команда залучення, розваги та ігри - Щоденні програми формування звички
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast-це провідний, передуючий комунікаційний набір працівників. На відміну від існуючих мобільних рішень, орієнтованих на електронну пошту або платформи, Broadcast об'єднує існуючі канали Comms Comms для забезпечення сучасного досвіду працівників. Співробітники можуть отримувати цільові комунікації на свою електронну пошту, SharePoint, команди, трансляцію мобільного додатка тощо. Перехресний досвід трансляції спонукає працівників споживати вміст на своїй бажаній платформі. Поділіться в режимі реального часу, міжканальної аналітики зі своєю командою та керівництвом, щоб відстежувати цілі організаційних комісій. Особливості трансляції, які зроблять ваших співробітників щасливішими, впорядковують процеси та допоможуть вам досягти статусу Rockstar.
DSMN8
dsmn8.com
Затверджений бренд, готовий до переслідування вмісту у кінчиках пальців ваших працівників. Розподіл вмісту через найбільш надійних впливових людей у вашій галузі - ваших працівників: ✓ Підвищення вмісту доступу, не збільшуючи бюджет реклами ✓ Проведіть трубопровід і скорочуйте цикли продажів ✓ Досягніть найкращого таланту та зменшення витрат на прокат DSMN8 - це рейтингова платформа пропаганди працівників. DSMN8 допомагає брендам скористатися потужністю свого активу номер один - їх працівників, надаючи працівникам упорядкованого способу обміну вмістом, затвердженим брендом у своїх професійних та особистих мережах. Досягніть більше залучення до вмісту, більш вхідних продажів та знайдіть свого наступного працівника Superstar з DSMN8.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble пропонує найвищі мобільні, перші підприємницькі рішення для внутрішньої комунікації, адвокації працівників та залучення працівників. Як програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа агрегує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб -сайти компанії тощо) та кураційні платформи, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) та адміністраторами. Вміст персоналізується та організовується в тематичні канали і його можна переглянути на мобільних пристроях, настільних ПК, інтранетах, підприємницьких соціальних мережах та екранах дисплеїв. Авторизований вміст можна поділитися одним клацанням до профілів соціальних медіа користувача. Крім споживання вмісту, працівники також можуть займатися вбудованими вікторинами та опитуваннями. Особливості включають: * Повідомлення про нові новини вмісту та внутрішньої компанії * Один клацання обміну всіма вашими улюбленими платформами соціальних медіа * Внутрішній вміст "як" та "коментар" функцій * Створіть власні повідомлення та вміст * Беріть участь та перегляньте останні виклики та призи * Доступність дошки лідерів, щоб побачити, як ви та ваші колеги займаєтесь * Створіть та відповідайте на вікторини та опитування Sociabble використовує активацію користувачів, винагороду та розпізнавання на різних рівнях досвіду користувачів для максимального залучення. Його унікальна платформа комунікацій та адвокації працівників робить комунікації легкими, швидкими та захоплюючими. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та їх робоче місце, що призводить до більш залученої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble своїм партнерам, зовнішніми впливовими або фанатами бренду. Запущена в 2014 році командою досвідчених підприємців з технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент -маркетингу, Sociabble в даний час використовується в понад 80 країнах і придбав деяких найпрестижніших клієнтів у світі, включаючи Microsoft, BNP Paribas, L'Oréalal , і PwC. Штаб -квартира в Парижі, Франції, Соцібла також проводить операції в Нью -Йорку, Лондоні та Мумбаї.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють нам допомогу в розповсюдженні контенту в масштабах, розширюють впізнаваність їхнього бренду та сприяють розвитку бізнесу завдяки потужності мереж співробітників. Незалежно від того, чи ви невеликий стартап, чи глобальна компанія з тисячами співробітників, ваші потреби однакові. Вам потрібно рости, а щоб рости: Вам потрібно наймати. Вам потрібно продавати. Вам потрібно продавати.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усної інформації, організації повинні надавати винятковий досвід тим, хто шукає роботу, співробітникам, клієнтам, партнерам і випускникам. Завдяки єдиній платформі Visibly об’єднує зацікавлених та поінформованих співробітників, щасливих і євангельських клієнтів. Відчутно допомагає організаціям керувати залученням, комунікаціями, досвідом і адвокацією серед усіх своїх співробітників і груп клієнтів.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам допомогу в спілкуванні з їхніми командами та модернізацію гібридного робочого середовища. Ми пишаємося тим, що допомагаємо нашим клієнтам створити сучасний досвід роботи, уніфікувати культуру бренду та покращити комунікацію.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — це найпростіший спосіб створювати відео про співробітників. За лічені хвилини ви можете створювати відео, які підвищують рівень ваших програм «Люди» та «Комунікації», заощаджують гроші, торкаючись власних внутрішніх голосів, і створюють більше людських стосунків. Spokn спрощує процес створення автентичних фірмових відео для внутрішніх комунікацій, DEI, адаптації, бренду талантів, рекрутингу чи L&D. Такі компанії, як Udemy, Snyk і LifeLabs та інші, покладаються на Spokn, щоб зняти достовірні історії співробітників.
Oneteam
oneteam.io
Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст актуальним, відповідним бренду та готовим до будь-яких дистанційних презентацій продажів або показу з екрану на екран, які трапляються на вашому шляху. - Імпортуйте наявні активи з продажу та маркетингу та почніть створювати за лічені хвилини. Створюйте цікаві презентації з фотографіями, PDF-документами, посиланнями, відео, анімацією та інтерактивними формами чи калькуляторами. - Завантажуйте презентації для перегляду та презентації в автономному режимі — більше ніколи не турбуйтеся про ненадійний Wi-Fi! - Надсилайте вміст потенційним клієнтам прямо зі свого пристрою — потім відстежуйте, коли вони його відкривають, що дивляться та як довго. Доповніть свій наступний дзвінок спеціальним уявленням про те, що насправді цікавить вашого клієнта! - Підтримуйте свою команду продажів в курсі подій за допомогою push-повідомлень щоразу, коли ви оновлюєте презентацію. Більше не потрібно шукати останню версію або плутати клієнтів застарілим матеріалом. - Заощаджуйте витрати на друк, зменшуйте свій вуглецевий слід і садіть місцеві дерева в Новій Зеландії, перейшовши на цифрові презентації. Дізнайтеся більше на showcaseworkshop.com або отримайте безкоштовне демонстраційне відео на bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
Створення внутрішніх комунікацій та вмісту HR непросто. HR та маркетингові команди часто стикаються з викликом жонглювання декількома інструментами або покладаються на основні шаблони, які не захоплюють голос їх організації. Це призводить до непослідовного брендингу, трудомістких ручних процесів та повідомлень, які не можуть зв’язатися з працівниками. Але це не повинно бути таким. ChangeEngine поєднує в собі програмне забезпечення для внутрішнього комунікації, що працює на AI, з Creative Design Services для вирішення цих проблем. Він приносить інструменти автоматизації та персоналізації в одну платформу, що дозволяє командам безперешкодно доставляти повідомлення через Slack, команди, електронну пошту та SMS під час відстеження залучення до аналітики в режимі реального часу. У той же час, віддана творча команда ChangeEngine співпрацює з вами, щоб розробити відшліфовані, на бренді матеріали-як бюлетені, посібники та важливі кампанії-які виходять далеко за рамки того, що можуть запропонувати лише шаблони. Незалежно від того, що ви невелика команда з персоналу чи керуєте глобальними комунікаціями, ChangeEngine впорядковує ваш робочий процес і економить цінний час. Завдяки правильному поєднанні розумних технологій та людської творчості, ChangeEngine допомагає вам створити послідовні, змістовні комунікації, які зміцнюють зв’язки працівників та тримати всіх залучених. Йдеться не лише про інструменти; Йдеться про трансформацію того, як спілкується ваша команда. ChangeEngine дає вам все необхідне для створення продуманих, вражаючих повідомлень, все в одному місці.
Zelos Team Management
getzelos.com
Найпростіший у використанні додаток для керування командою з простим плануванням, завданнями та чатами. Ідеально підходить для самостійного планування безстільної робочої сили, волонтерів або фрілансерів – на комп’ютері та мобільному! - Прості розклади - Відправлення та відстеження завдань - Чат у реальному часі - Внутрішня вікіпедія - Gamification Zelos надзвичайно простий у використанні для учасників, але все ще потужний для адміністраторів.
Cleary
gocleary.com
Вітайте своїх співробітників у цифровому лобі для розподілених команд. Cleary виконує важку роботу, допомагаючи найкращим компаніям світу забезпечити найважливіші компоненти цифрового досвіду співробітників. - Куратор комунікацій. Керуйте змінами, керуйте залученням, зменшуйте перевантаження співробітників і зміцнюйте довіру за допомогою індивідуальних комунікацій. - Підключена культура. Створіть культуру, у якій кожен почуватиметься частиною компанії, будучи більш зв’язаним, менш ізольованим у цифровому середовищі. - Ефективність між командами. Надайте центральний віртуальний центр для швидкого пошуку та обміну найважливішою інформацією, щоб команди могли швидко співпрацювати. - Цілісно. Забезпечте цифровий досвід світового рівня для співробітників у будь-який момент, який має значення для розподілених команд, починаючи від дистанційної реєстрації та не тільки. Компанія Cleary, заснована у 2017 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, створює майбутнє роботи для деяких із найвідоміших імен у Кремнієвій долині. Нас підтримують Quiet, Crosslink Capital та інші потужні інвестори, як-от Дік Костоло, колишній генеральний директор Twitter, і Джордж Ху, операційний директор Twilio. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.gocleary.com.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — це SaaS-рішення, яке допомагає HR-менеджерам, менеджерам із комунікацій і головним спеціалістам із забезпечення щастя: - підвищувати залученість співробітників за допомогою захисту інтересів співробітників, - створювати автентичний вплив за допомогою цифрового радіомовлення, - залучати нових талантів і посилювати зусилля з продажу в соціальних мережах. Наш високий рівень задоволеності клієнтів досягається рівними частинами завдяки простій у використанні платформі та базовій методології, яка уникає дешевої тактики гейміфікації та короткострокових результатів.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy робить революцію в тому, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками на першому місці, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків, яку коли-небудь створювали. У світі, де безперервне спілкування з працівниками на першому місці має важливе значення, goHappy зрозумів, що рішення на основі додатків, щоденні бесіди та повідомлення на пінбордах просто не працюють. Ключ до успіху goHappy — це можливість роботодавцям охоплювати 100% своїх перших співробітників там, де вони вже є — у своїх текстових повідомленнях. Автоматизована подача з системи записів роботодавця означає, що їхні активні працівники завжди знаходяться в декількох секундах від отримання миттєвого зв’язку. Вони можуть охопити всіх своїх співробітників або певні групи за допомогою стандартних текстів або додавати відео, зображення, посилання, опитування тощо – усе це можна перекладати на обрану ними мову. Місія goHappy, заснована Шоном Бойєром, який також заснував Snagajob – найбільший у країні ринок погодинної роботи – і команду, яка має понад 100 років спільного досвіду залучення першочергових працівників, – допомогти ВСІМ працівникам на першому місці відчути себе більш цінними та зв’язаними, щоб вони могли досягти своїх повний потенціал. Завдяки потужним можливостям обміну повідомленнями та збору відгуків goHappy є лідером у розвитку залучення працівників на передовій роботі та прагне бути найкращою компанією у світі, яка допомагає роботодавцям максимізувати цю залученість.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App, створений у 2011 році, надає програми для спілкування та залучення співробітників, щоб допомогти організаціям «посилити» внутрішні комунікації. Наша інтуїтивно зрозуміла система керування вмістом дозволяє будь-кому у вашій організації керувати комунікаціями вашої компанії, створюючи та додаючи вміст до єдиної комунікаційної платформи для співробітників і розповсюджуючи його на мобільні пристрої ваших команд. Наші клієнти варіюються від малого та середнього бізнесу до найбільших міжнародних організацій, які використовують платформу TheAppBuilder для створення та адаптації власних комунікаційних програм для співробітників, щоб покращити їхні внутрішні комунікації та ще більше залучити свої розподілені команди. Це програмне забезпечення як сервісне рішення дозволяє спеціалістам відділу кадрів, маркетингу, внутрішнього зв’язку, корпоративного зв’язку, ІТ та іншим фахівцям створювати та поширювати важливу, релевантну, своєчасну та налаштовану інформацію своїм «важкодоступним» командам. Ті, хто не має доступу або має обмежений доступ до електронної пошти. На відміну від інших, ми спеціалізуємося на надиханні та навчанні наших клієнтів у їхній подорожі до цифрової трансформації за допомогою нашої платформи SaaS та успішної адаптації та постійної підтримки клієнтів. Комунікаційна платформа Thrive для співробітників використовується клієнтами в багатьох галузях у всьому світі. Серед наших клієнтів: Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN та багато інших. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.thrive.app
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeker надає можливість фронтовим підприємствам та їхнім працівникам цифровими рішеннями, необхідними для того, щоб зробити найкращу роботу. Заснована в 2012 році, платформа для мобільних пристроїв Beekeeker була розроблена та побудована для безмовних працівників, які-незважаючи на те, що 80% глобальної робочої сили-були хронічно недооцінені, коли мова йде про технології на робочому місці. Завдяки системі успіху Beekeeker Frontline, компанії можуть автоматизувати паперові процеси, спілкуватися з працівниками в режимі реального часу з будь-якого місця та покращувати залучення, продуктивність та безпеку команд Frontline.
Blink
joinblink.com
Blink-це платформа для досвіду роботи з мобільним мобільним мобільним, яка з'єднує ваших людей, систем та культури в одному супер-додатку. Він подолає цифровий розрив між робочими та робочими робочими робочими роботами, що надходять комунікації працівників та залучення в провідних галузях, таких як McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, Ratp Dev та Stagecoach.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — це розміщена платформа телефонії, яка надає розширені можливості функції виклику, що дає підприємствам доступне та конфігуроване рішення. Наша платформа дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ до свого офісу, інтегрованого в єдину уніфіковану телефонну систему.
Connecteam
connecteam.com
Компанія ConnecteAm-це перший додаток для управління робочою силою, що містить надійний набір інструментів, розроблених для того, щоб допомогти організаціям з безліччю команд покращити спілкування, утримувати персонал та сприяти ефективності роботи. Connecteam дозволяє менеджерам поставити свої бізнес -процеси на автопілоті та зосередитись на зростанні бізнесу, а також звільнити працівників бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Заощадити час та підвищити продуктивність за допомогою мобільних перших спеціальних списків, форм та звітів; Розклад змін та відстеження робочого часу з годинником GPS; Спростіть спілкування працівників, підвищення професійних навичок, керування щоденними завданнями та багато іншого, все в одному додатку. Слідкуйте за безпечним та простим входом для адміністраторів системи з входом Active Directory (SSO).
Dex
getdex.com
Dex — це персональна CRM, яка нагадує вам про необхідність залишатися на зв’язку. Згадайте, де ви зупинилися, встановіть нагадування, щоб зв’язатися з нами, і побудуйте міцніші стосунки.
Happeo
happeo.com
Happeo-це інтранет наступного покоління, який допомагає командам керувати знаннями та внутрішніми комунікаціями в одному єдиному місці. Пропонуючи конструктор сторінок на основі шаблонів, а також інтеграції та універсальний пошук у всіх інструментах компанії, Happeo простий у використанні та масштабах для компаній будь-якого розміру. Ось чому лідери ринку, такі як доктоліб, Гант та Маркета, покладаються на Happeo, щоб інформувати, вирівняні та продуктивні свої команди. З середнім рівнем прийняття 3 -кратних галузей Happsters виконують місію, щоб допомогти організаціям зростати надзвичайними способами.
Jostle
jostle.us
Платформа успіху співробітників Jostle – це місце, де всі спілкуються, спілкуються та святкують на роботі. Це серцебиття нашої власної компанії, і воно допомогло співробітникам понад 1000 організацій легко приєднатися та робити внески будь-де та будь-коли. Завдяки найкращим у галузі показникам участі ми вносимо радість у роботу та життя в організації.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - це провідна платформа комунікацій для співробітників, що дає можливість вирівняти всю свою робочу силу, покращити залучення працівників та підвищити продуктивність праці. Haiilo допомагає підключити своїх працівників до мети через спілкування та громади. Більше 1000 міжнародних клієнтів, включаючи Amazon, Google, Deutsche Telekom, Salesforce та Deutsche Bahn, вже використовують хайло для досягнення, залучення та розуміння понад 2,5 мільйонів працівників щодня. Раніше Койо (Німеччина), Смерп (Фінляндія) та Джубіве (Франція)
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
Assembly
joinassembly.com
Асамблея-це сучасна платформа для залучення AI, яка впорядковує визнання, винагороду, внутрішню комунікацію та співпрацю в організації. Цей сингл, зручний центр пропонує комплексні та універсальні рішення щодо залучення, включаючи оголошення, помічники на робочому місці, конкурси, опитування тощо. Асамблея забезпечує широкий каталог нагород, таких як подарункові картки, спеціальні SWAG, винагорода з культури та благодійні пожертви, сприяючи культурі на робочому місці, де працівники відчувають цінність, оцінені та пов'язані. Потужна аналітика дозволяє менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, де працівники почуваються почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду змістовно вирівняти основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденні обійми командою. Посилити визнання за допомогою величезного каталогу нагород, включаючи подарункові картки, власні SWAG, нагороди з культури та благодійні пожертви. Автоматичні віхи та визнання ювілею відзначають день народження або ювілей кожного товариша по команді з автоматизованими власними криками. Безшовна інтеграція з командами Microsoft та Slack залучає безперешкодно там, де ви вже працюєте, із безпечною інтеграцією та оновленнями даних у режимі реального часу. Вхідні дані один раз для негайної синхронізації на платформах. Посилення залучення працівників використовуйте генерального директора та оновлення керівників, різних опитувань працівників, щотижневих реєстрацій та опитування задоволеності для покращення залучення. Обробка внутрішніх комунікацій використовує інструменти, такі як шаблони AMA, канали новин, шаблони допомоги, групові канали, криголам, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей для покращення робочих процесів комунікацій. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні резюме, порядок денний, замітки, відгуки про продукцію, списки виграшів та легкий CRM з продажу для підвищення продуктивності. Спростіть опитування HR & Crecruiting впровадження виплат працівниками, інтерв'ю, оцінки ENPS, внутрішніх рефералів, питань інтерв'ю та нових відгуків про прокат, поряд із відстеженням часу підрядника та іншими шаблонами HR.
Otter
otter.ai
Otter-це розумний додаток для запису, який дає можливість вам запам'ятати, шукати та ділитися голосових розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, що поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію динаміків, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам та студентам бути більш зосередженими, спільними та ефективними у зустрічах, інтерв'ю, лекціях та де б не траплялися важливі розмови.
Podbean
podbean.com
Починаючи подкаст саме так, як ви хочете. За допомогою Podbean ви отримуєте весь пакет - надійний хостинг подкастів, необмежену кількість зберігання та пропускну здатність, рекламні інструменти, реклама подкастів та преміальний вміст. Понад 180 тисяч людей вибирають Podbean, щоб створити свої приголомшливі подкасти. Podbean - це послуга видавництва та монетизації подкастів, що надає безкоштовні та преміальні пакети хостингу для приватних осіб та підприємств. Podbean пропонує зручний для користувачів інтерфейс, який інтегрує інструменти публікації, управління, синдикації та аналізу в простий у користуванні пакет подкастингу. Ця веб-система дозволяє користувачам публікувати, керувати та просувати подкасти в середовищі, подібному до блогу, що вимагає мінімальних технічних знань. Поділи та вбудовані інструменти Podbean полегшують видавцям інтегрувати подкасти у власні веб -сайти, блоги та соціальні мережі, включаючи Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube та WordPress. Додаток Podbean - це одне з найпопулярніших додатків для подкастів для iOS та Android, а також може бути використаний для відтворення подкастів через Amazon Alexa. Це чудовий варіант для аудиторії подкастів насолоджуватися улюбленими подкастами в будь -якому місці, будь -коли. Подкастери також можуть записувати та публікувати прямо з програми Podbean.
Simpplr
simpplr.com
SIMPPLR - це сучасна інтранет, яка перетворює досвід роботи для всіх працівників - де б і, як би вони не працювали. SIMPPLR-єдина платформа, яка об'єднує залучення працівників, сприяння та послуги, використовуючи найсучасніші моделі AI для забезпечення безперебійного, згуртованого та персоналізованого досвіду працівників. Довіри 700+ глобальних брендів, включаючи Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar та AAA, клієнти SIMPPLR досягають значного покращення продуктивності, утримання та загального задоволення своїх працівників.
Speakap
speakap.com
Speakap надає фірмові комунікаційні платформи, які дозволяють компаніям структурувати діалог зі своїми персоналами, підтримувати та інформувати своїх безмовних працівників з будь -якого місця в будь -який час. Рішення, доступне як на мобільному, так і на робочому столі, з'єднує робочу силу та дає можливість працівникам забезпечити оптимальний досвід клієнтів. Від обміну повідомленнями та новинами до приватних груп та заходів, Speakap надає підприємствам можливість доставити відповідний та своєчасний вміст своїй робочій силі та підтримує як зростання бізнесу, так і утримання працівників. Заснований у 2011 році, Speakap співпрацював з більш ніж 400 організаціями по всьому світу в різних галузях, таких як гостинність, роздрібна торгівля, виробництво тощо - і має місця в Нью -Йорку, Лондоні, Амстердамі, Барселоні, Кельні та Брюсселі.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — це спільна платформа для командної роботи. Надання повного спектру функцій для підключення, спілкування та співпраці в одному простому огляді. Усі функції розташовані так, як ви очікували, і охоплюють три важливі сфери: 1) Співпраця Забезпечте робочий простір для спільної роботи в групах: організовуйте проекти, збирайте відгуки, створюйте події та діліться ідеями, знаннями та документами. 2) Спілкування Забезпечте миттєве спілкування через робочий чат: ставте запитання, обмірковуйте ідеї, приймайте рішення, запускайте відеочати, швидко надсилайте файли та час від часу надсилайте GIF-файли, щоб підняти настрій. 3) Підключення Забезпечте персоналізований інформаційний центр через стрічку новин: кожен колега завжди в курсі нової актуальної інформації, щойно вона з’являється, і готовий діяти. talkspirit бездоганно працює з усіма програмами, інструментами та послугами, якими вже користується ваш бізнес. Він надає низку власних інтеграцій, які легко налаштувати та використовувати – доступно понад 500 інтеграцій. Весь вміст також доступний для пошуку, безпечний і доступний у дорозі через мобільний додаток для Android та iOS. Доступно 8 мовами (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL & PL).
WorkJam
workjam.com
Workjam - це єдине цифрове рішення на робочому місці, призначене для підключення та розширення можливостей працівників стільниць через єдину комплексну платформу. Цей інноваційний інструмент спеціально обслуговує командування фронтових команд у різних галузях, включаючи роздрібну торгівлю, гостинність, виробництво, логістику та охорону здоров'я. Спрощуючи операції та покращуючи спілкування, Workjam підвищує продуктивність та ефективність, безперешкодно інтегруючись із існуючими системами управління робочою силою (WFM). Платформа обслуговує різноманітну цільову аудиторію, зосереджуючись на організаціях зі значною кількістю працівників без стільниць, які потребують ефективних інструментів для управління своїми щоденними завданнями. Workjam вирішує унікальні проблеми, з якими стикаються ці працівники, такі як обмежений доступ до інформації та ресурсів, надаючи централізований центр для всіх їх оперативних потреб. Це особливо вигідно в швидкоплинних умовах, де своєчасне управління комунікацією та завданням є критично важливим для успіху. Workjam охоплює цілий ряд функцій, які задовольняють конкретні потреби працівників фронту. Платформа включає управління завданнями для організації щоденних обов'язків, інструменти комунікації для оновлень та співпраці в режимі реального часу, а також ресурси навчання та розвитку для полегшення постійного навчання. Крім того, функції самообслуговування дають можливість працівникам керувати своїми графіками та завданнями самостійно, тоді як унікальний ринок відкритих змін дозволяє гнучкий обмін змінами та покриттям. Ці функції колективно посилюють досвід працівників, сприяючи почуттям власності та залучення між робочою силою. Вирівнюючи фронт -команди з організаційними цілями, Workjam впорядковує щоденні операції та посилює загальну залучення. Платформа не тільки сприяє кращому спілкуванню та управління завданнями, але й сприяє культурі постійного навчання та розвитку. Цей цілісний підхід до управління робочою силою дозволяє організаціям розвивати більш щасливішу, продуктивнішу робочу силу, в кінцевому рахунку, сприяючи успіху бізнесу та підвищення лояльності клієнтів. Довіри глобальними брендами, такими як Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO та Woolworths, Workjam виділяється у своїй категорії, пропонуючи інтегроване рішення, яке відповідає конкретним потребам безмежних працівників. Його здатність створювати підключений досвід для працівників Frontline є ключовим диференціатором, що робить його неоціненним інструментом для організацій, які хочуть оптимізувати їхні операції та розширити можливості їх робочої сили.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для досвіду працівників (EXP), яка спрощує спілкування та збільшує залучення, надаючи можливість працівникам бути почутими та допомагати всім відчувати себе включеним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об'єднує комунікації, залучення, інтранет та вимірювальні особливості в одному сучасному додатку для працівників, яка фіксує серцебиття організації та приносить її культуру в життя. Завдяки своєму простому дизайну працівники можуть легко використовувати Workvivo, щоб бути в курсі, займатися та зв’язуватися. Як результат, лідери компанії отримують кращий нагляд та прямий, нефільтрований канал, щоб охопити та взаємодіяти з людьми та по -справжньому відчути пульс та енергію компанії. Щорічно зростання понад 200% у річному обчисленні, 3 мільйони+ користувачів у понад 93+ країнах, а клієнти, починаючи від компаній Fortune 500 до технічних стартапів, Workvivo перебуває на місії-підняти досвід роботи кожного з працівників.
Konverse
konverse.com
Konverse — це надійна комунікаційна платформа та додаток, призначений для об’єднання команд без робочих столів. Такі організації, як Hyatt, Realogy і Follett, довіряють Konverse, щоб об’єднати та розширити можливості своїх співробітників, завдяки функціям від керування завданнями та навчання до прямого чату та корпоративних комунікацій.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
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