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Програмне забезпечення для комунікації співробітників - Найпопулярніші застосунки - Палау
Програмне забезпечення для зв’язку зі співробітниками налаштовує та надає внутрішні комунікації, такі як інформаційні бюлетені, блоги, стрічки новин та оновлення в межах компанії. Часто інформація в інформаційних бюлетенях для співробітників актуальна не для всіх, що призводить до відсторонення від оновлення керівництва. Це програмне забезпечення дозволяє керівникам компаній сегментувати повідомлення на основі відділу, місця розташування та посади, забезпечуючи доречність повідомлень для одержувачів. Крім того, він підтримує різні пристрої, дозволяючи керівництву адаптувати методи доставки, що підвищує ймовірність залучення співробітників до контенту. Ці комунікаційні функції часто інтегровані в ширші платформи підтримки співробітників і поєднані з такими інструментами, як залучення співробітників і програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників. Хоча програмне забезпечення інтрамережі співробітників може включати деякі комунікаційні функції, зазвичай йому не вистачає можливостей глибокої персоналізації та відстеження залучення, як у спеціальному програмному забезпеченні для спілкування співробітників.
Запит на новий застосунок
Socxly
socxo.com
Перший у своєму роді набір органічних інструментів маркетингу в соціальних мережах, які допоможуть вам збільшити охоплення, краще представити свій вміст у ЗМІ, відстежувати та вимірювати ваші частки. Це ваш універсальний набір інструментів для перетворення посилань, якими ви ділитеся, у Smart Links. Звичайно, ви можете скоротити свої посилання за допомогою Socxly. Але під капотом є набагато більше: презентуйте краще, редагуючи та створюючи. * Соціальні картки: користувачі в соціальних мережах здебільшого натискають зображення у вашій публікації. Ви втрачаєте атрибуцію кліків і трафік, розміщуючи зображення та посилання окремо в соціальних мережах. Socxly дозволяє публікувати ваші зображення як клікабельні соціальні картки з вашими власними зображеннями. * Володійте посиланнями, брендуючи їх: замість публікації посилань із загальними доменами використовуйте власний бренд, кампанію та контекст із власними доменами. Відредагуйте та змініть задню половину посилань, щоб зробити їх релевантними тим, що ви робите. * Зробіть свої посилання на сайти третіх сторін за допомогою банерів CTA: створюйте, вставляйте та показуйте банери CTA (заклик до дії) на коротких посиланнях стороннього вмісту, щоб підвищити видимість бренду та перенаправити трафік назад на ваш веб-сайт або будь-яку цільову сторінку. * Поділіться файлами як посиланнями для вашої аудиторії: Ppts, Excels, PDF тощо. Тепер ви можете поділитися ними в соціальних мережах за допомогою короткого посилання на всі канали, звідки ваша аудиторія зможе їх завантажити. * Звичайна кампанія: створюйте та публікуйте дописи про звичайну кампанію для своїх спільнот зацікавлених сторін бренду та впливових осіб, щоб ділитися ними та розширювати їхні соціальні зв’язки з електронної пошти або внутрішніх сторінок кампанії.
Poppulo
poppulo.com
Уявіть собі, що ви доносите саме те повідомлення, яке потрібно кожній людині — саме як, коли та де це для неї найбільше важливо. Повідомлення ефективніші, якщо вони релевантні, персоналізовані та піддаються вимірюванню. Poppulo робить це легко. Платформа Poppulo Harmony допомагає корпоративним організаціям досягти більшого, легко з’єднуючи своїх співробітників, клієнтів і робочі місця за допомогою багатоканального зв’язку між співробітниками, цифрових вивісок і управління робочими місцями.
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальне навчання - Сповіщення Push і електронною поштою - Доступ в автономному режимі - Дизайн, орієнтований на мобільні пристрої - Доступ на будь-якому пристрої - Глибокі дані та аналітика - Гейміфікація - Сертифікація - Персоналізація - Розгортання запланованого сеансу - Інтеграція з >200 платформами Gnowbe розроблено на основі передових досліджень і науки про навчання, завдяки чому неймовірно легко створювати дуже захоплюючі та ефективні тренінги, які відходять від пасивного споживання контенту до рефлексивного застосування. Завдяки безперебійному настільному/мобільному досвіду та підтримці понад 100 мов Gnowbe дає змогу творцям і підтримує учнів у будь-який час і в будь-якому місці. Творці найчастіше створюють: - Навчальні програми для віддалених команд - Обладнання для безпеки, здоров'я та здоров'я - Підготовку до сертифікації - Нові навчальні програми (змішані, онлайн) - Цифрові робочі зошити - Електронні навчальні курси - Програми тренінгів і зворотного зв'язку - Посібники з продажів і продуктів - Команда залучення, розваги та ігри - Щоденні програми формування звички
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast прагне допомогти вам надіслати потрібну комунікацію з потрібним працівником через їхні улюблені канали. Cerkl Broadcast — це комплексний підхід до комунікацій між співробітниками, який керується в одному місці. На відміну від існуючих рішень для відстеження електронної пошти чи роботи без робочих столів, наша платформа розвивається разом із вашими поточними та майбутніми ініціативами щодо залучення співробітників. Лише кількома клацаннями миші ви можете майстерно розподілити внутрішній вміст по електронній пошті, Teams, Sharepoint або своїй мобільній програмі. Cerkl Broadcast дозволяє легко ділитися своїми успіхами за допомогою централізованої статистики та інформаційних панелей у реальному часі. Підприємства в усьому світі використовують Cerkl Broadcast, щоб інформувати та розвивати потенціал своєї робочої сили.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — це платформа захисту інтересів працівників №1, яка допомагає вам розширити можливості ваших співробітників стати впливовими особами. Захист співробітників впливає на всі сфери вашого бізнесу, від маркетингу та продажів до HR та підбору персоналу. Отже, якщо ви прагнете збільшити охоплення та залученість, збільшити обсяг продажів або знайти свого наступного суперзіркового працівника, у DSMN8 є рішення. Ми полегшуємо організаціям посилення впливу своїх співробітників, допомагаючи їхнім співробітникам стати прихильниками бренду та ефективнішими соціальними продавцями. Наші інноваційні рішення дозволяють вашим співробітникам легко знаходити, створювати та ділитися схваленим компанією вмістом. Ось як це працює в найпростішому вигляді: Крок 1. Централізуйте вміст вашої організації в користувальницькій стрічці новин. Крок 2. Надайте працівникам доступ до схваленого компанією вмісту. Крок 3. Відстежуйте результати та рентабельність інвестицій за допомогою нашого провідного в галузі пакета аналітики. Найбільші світові компанії довіряють DSMN8 для забезпечення своїх програм захисту інтересів працівників, зокрема McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM і Snap Inc. Допомога нашим клієнтам у розширенні можливостей своїх співробітників – це те, що керує нашою роботою день і спонукає нас надавати передові рішення.
Sociabble
sociabble.com
Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту інтересів і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальних мереж, веб-сайтів компаній тощо) і платформ кураторів, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) і адміністраторами. Вміст персоналізовано та організовано в тематичні канали, і його можна переглядати на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах, в інтрамережах, корпоративних соціальних мережах і на екранах. Авторизованим вмістом можна одним клацанням поділитися в профілях користувачів у соціальних мережах. Окрім використання вмісту, співробітники також можуть брати участь у вбудованих тестах і опитуваннях. Sociabble використовує активацію користувачів, винагороди та визнання на різних рівнях взаємодії з користувачем, щоб максимізувати залучення. Унікальна платформа спілкування та захисту інтересів співробітників Sociabble робить спілкування легким, швидким і привабливим. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та своє робоче місце, що веде до більш зацікавленої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble на своїх партнерів, зовнішніх впливових осіб або шанувальників бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців у сфері технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент-маркетингу, Sociabble наразі використовується у понад 80 країнах і придбав деяких із найпрестижніших клієнтів у світі, зокрема Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal і PwC. Штаб-квартира Sociabble розташована в Парижі (Франція), а також працює в Нью-Йорку, Лондоні та Мумбаї.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють нам допомогу в розповсюдженні контенту в масштабах, розширюють впізнаваність їхнього бренду та сприяють розвитку бізнесу завдяки потужності мереж співробітників. Незалежно від того, чи ви невеликий стартап, чи глобальна компанія з тисячами співробітників, ваші потреби однакові. Вам потрібно рости, а щоб рости: Вам потрібно наймати. Вам потрібно продавати. Вам потрібно продавати.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усної інформації, організації повинні надавати винятковий досвід тим, хто шукає роботу, співробітникам, клієнтам, партнерам і випускникам. Завдяки єдиній платформі Visibly об’єднує зацікавлених та поінформованих співробітників, щасливих і євангельських клієнтів. Відчутно допомагає організаціям керувати залученням, комунікаціями, досвідом і адвокацією серед усіх своїх співробітників і груп клієнтів.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам допомогу в спілкуванні з їхніми командами та модернізацію гібридного робочого середовища. Ми пишаємося тим, що допомагаємо нашим клієнтам створити сучасний досвід роботи, уніфікувати культуру бренду та покращити комунікацію.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — це найпростіший спосіб створювати відео про співробітників. За лічені хвилини ви можете створювати відео, які підвищують рівень ваших програм «Люди» та «Комунікації», заощаджують гроші, торкаючись власних внутрішніх голосів, і створюють більше людських стосунків. Spokn спрощує процес створення автентичних фірмових відео для внутрішніх комунікацій, DEI, адаптації, бренду талантів, рекрутингу чи L&D. Такі компанії, як Udemy, Snyk і LifeLabs та інші, покладаються на Spokn, щоб зняти достовірні історії співробітників.
Oneteam
oneteam.io
Знайомство з Oneteam. Можливо, вас не здивує те, що зв’язок із робочою силою без робочого столу є серйозною проблемою. Вони розкидані по різних місцях, не сидять за комп’ютером, не мають корпоративної адреси електронної пошти і часто працюють лише неповний робочий день – це кілька причин. Старі шкільні методи, як-от інтранети, електронні листи, паперові довідники та дошки оголошень, уже не підходять. Вони створюють те, що ми називаємо
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст актуальним, відповідним бренду та готовим до будь-яких дистанційних презентацій продажів або показу з екрану на екран, які трапляються на вашому шляху. - Імпортуйте наявні активи з продажу та маркетингу та почніть створювати за лічені хвилини. Створюйте цікаві презентації з фотографіями, PDF-документами, посиланнями, відео, анімацією та інтерактивними формами чи калькуляторами. - Завантажуйте презентації для перегляду та презентації в автономному режимі — більше ніколи не турбуйтеся про ненадійний Wi-Fi! - Надсилайте вміст потенційним клієнтам прямо зі свого пристрою — потім відстежуйте, коли вони його відкривають, що дивляться та як довго. Доповніть свій наступний дзвінок спеціальним уявленням про те, що насправді цікавить вашого клієнта! - Підтримуйте свою команду продажів в курсі подій за допомогою push-повідомлень щоразу, коли ви оновлюєте презентацію. Більше не потрібно шукати останню версію або плутати клієнтів застарілим матеріалом. - Заощаджуйте витрати на друк, зменшуйте свій вуглецевий слід і садіть місцеві дерева в Новій Зеландії, перейшовши на цифрові презентації. Дізнайтеся більше на showcaseworkshop.com або отримайте безкоштовне демонстраційне відео на bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
Підвищення рівня лідерів відділу персоналу, щоб забезпечити співробітників найважливішими моментами. Проблема, з якою стикаються керівники персоналу, полягає в тому, що процес розробки досвіду співробітників здійснюється в розподілених командах, розрізнених системах управління персоналом і, у багатьох випадках, у електронних таблицях і PowerPoint. Щойно програми для роботи з людьми запускаються, спочатку з’являється галас, потім за шістдесят днів їх ховають під килимок, і вони переходять до наступної гострої потреби. Створення та виконання найкращих у своєму класі програм для роботи з персоналом, щоб ставитися до співробітників як до внутрішніх клієнтів, надзвичайно ручне та трудомістке — вони включають багато рухомих частин, таких як цілі, брендинг, контент, комунікації, графік, винагороди та рентабельність інвестицій. На гібридному робочому місці немає ефективного способу впоратися з цим. Ми тут, щоб змінити це — наша мета — підвищити роль керівників персоналу в усьому світі та допомогти їм з часом підтримувати ефективність роботи з персоналом. Ми надаємо їм можливість продемонструвати вплив організації людей їхній керівній команді та правлінню, допомагаючи їм отримати підтримку керівників і отримати більше внутрішнього бюджету, щоб експериментувати та запускати інноваційні кадрові програми.
Zelos Team Management
getzelos.com
Найпростіший у використанні додаток для керування командою з простим плануванням, завданнями та чатами. Ідеально підходить для самостійного планування безстільної робочої сили, волонтерів або фрілансерів – на комп’ютері та мобільному! - Прості розклади - Відправлення та відстеження завдань - Чат у реальному часі - Внутрішня вікіпедія - Gamification Zelos надзвичайно простий у використанні для учасників, але все ще потужний для адміністраторів.
Cleary
gocleary.com
Вітайте своїх співробітників у цифровому лобі для розподілених команд. Cleary виконує важку роботу, допомагаючи найкращим компаніям світу забезпечити найважливіші компоненти цифрового досвіду співробітників. - Куратор комунікацій. Керуйте змінами, керуйте залученням, зменшуйте перевантаження співробітників і зміцнюйте довіру за допомогою індивідуальних комунікацій. - Підключена культура. Створіть культуру, у якій кожен почуватиметься частиною компанії, будучи більш зв’язаним, менш ізольованим у цифровому середовищі. - Ефективність між командами. Надайте центральний віртуальний центр для швидкого пошуку та обміну найважливішою інформацією, щоб команди могли швидко співпрацювати. - Цілісно. Забезпечте цифровий досвід світового рівня для співробітників у будь-який момент, який має значення для розподілених команд, починаючи від дистанційної реєстрації та не тільки. Компанія Cleary, заснована у 2017 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, створює майбутнє роботи для деяких із найвідоміших імен у Кремнієвій долині. Нас підтримують Quiet, Crosslink Capital та інші потужні інвестори, як-от Дік Костоло, колишній генеральний директор Twitter, і Джордж Ху, операційний директор Twilio. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.gocleary.com.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — це SaaS-рішення, яке допомагає HR-менеджерам, менеджерам із комунікацій і головним спеціалістам із забезпечення щастя: - підвищувати залученість співробітників за допомогою захисту інтересів співробітників, - створювати автентичний вплив за допомогою цифрового радіомовлення, - залучати нових талантів і посилювати зусилля з продажу в соціальних мережах. Наш високий рівень задоволеності клієнтів досягається рівними частинами завдяки простій у використанні платформі та базовій методології, яка уникає дешевої тактики гейміфікації та короткострокових результатів.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy робить революцію в тому, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками на першому місці, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків, яку коли-небудь створювали. У світі, де безперервне спілкування з працівниками на першому місці має важливе значення, goHappy зрозумів, що рішення на основі додатків, щоденні бесіди та повідомлення на пінбордах просто не працюють. Ключ до успіху goHappy — це можливість роботодавцям охоплювати 100% своїх перших співробітників там, де вони вже є — у своїх текстових повідомленнях. Автоматизована подача з системи записів роботодавця означає, що їхні активні працівники завжди знаходяться в декількох секундах від отримання миттєвого зв’язку. Вони можуть охопити всіх своїх співробітників або певні групи за допомогою стандартних текстів або додавати відео, зображення, посилання, опитування тощо – усе це можна перекладати на обрану ними мову. Місія goHappy, заснована Шоном Бойєром, який також заснував Snagajob – найбільший у країні ринок погодинної роботи – і команду, яка має понад 100 років спільного досвіду залучення першочергових працівників, – допомогти ВСІМ працівникам на першому місці відчути себе більш цінними та зв’язаними, щоб вони могли досягти своїх повний потенціал. Завдяки потужним можливостям обміну повідомленнями та збору відгуків goHappy є лідером у розвитку залучення працівників на передовій роботі та прагне бути найкращою компанією у світі, яка допомагає роботодавцям максимізувати цю залученість.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App, створений у 2011 році, надає програми для спілкування та залучення співробітників, щоб допомогти організаціям «посилити» внутрішні комунікації. Наша інтуїтивно зрозуміла система керування вмістом дозволяє будь-кому у вашій організації керувати комунікаціями вашої компанії, створюючи та додаючи вміст до єдиної комунікаційної платформи для співробітників і розповсюджуючи його на мобільні пристрої ваших команд. Наші клієнти варіюються від малого та середнього бізнесу до найбільших міжнародних організацій, які використовують платформу TheAppBuilder для створення та адаптації власних комунікаційних програм для співробітників, щоб покращити їхні внутрішні комунікації та ще більше залучити свої розподілені команди. Це програмне забезпечення як сервісне рішення дозволяє спеціалістам відділу кадрів, маркетингу, внутрішнього зв’язку, корпоративного зв’язку, ІТ та іншим фахівцям створювати та поширювати важливу, релевантну, своєчасну та налаштовану інформацію своїм «важкодоступним» командам. Ті, хто не має доступу або має обмежений доступ до електронної пошти. На відміну від інших, ми спеціалізуємося на надиханні та навчанні наших клієнтів у їхній подорожі до цифрової трансформації за допомогою нашої платформи SaaS та успішної адаптації та постійної підтримки клієнтів. Комунікаційна платформа Thrive для співробітників використовується клієнтами в багатьох галузях у всьому світі. Серед наших клієнтів: Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN та багато інших. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.thrive.app
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper надає передовим компаніям та їхнім працівникам цифрові рішення, необхідні для найкращої роботи. Заснована в 2012 році мобільна платформа Beekeeper була розроблена та створена для безстільних працівників, які, незважаючи на те, що становлять 80% робочої сили в усьому світі, постійно відчувають недостатнє обслуговування, коли справа доходить до технологій на робочому місці. За допомогою системи успіху Beekeeper’s Frontline Success System компанії можуть автоматизувати паперові процеси, спілкуватися зі співробітниками в режимі реального часу з будь-якого місця та підвищити залученість, продуктивність і безпеку перших команд.
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — це розміщена платформа телефонії, яка надає розширені можливості функції виклику, що дає підприємствам доступне та конфігуроване рішення. Наша платформа дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ до свого офісу, інтегрованого в єдину уніфіковану телефонну систему.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести свої бізнес-процеси на автопілот і зосередитися на розвитку бізнесу, а також звільнити співробітників, щоб бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Економте час і підвищте продуктивність за допомогою користувацьких контрольних списків, форм і звітів для мобільних пристроїв; Плануйте зміни та відстежуйте робочі години за допомогою годинника GPS; Спростіть спілкування співробітників, вдосконаліть професійні навички, керуйте щоденними завданнями та багато іншого в одній програмі. Забезпечте безпечний і простий вхід для системних адміністраторів за допомогою системи єдиного входу Active Directory (SSO).
Dex
getdex.com
Dex — це персональна CRM, яка нагадує вам про необхідність залишатися на зв’язку. Згадайте, де ви зупинилися, встановіть нагадування, щоб зв’язатися з нами, і побудуйте міцніші стосунки.
Happeo
happeo.com
Happeo – це інтранет на базі штучного інтелекту, який отримав рейтинг №1 для організацій Google Workspace. Ми створюємо цифрові домівки, де організації залишаються на зв’язку та підвищують ефективність, наводячи порядок в інформаційному хаосі, забезпечуючи структуроване управління знаннями та об’єднуючись як одна команда. Ми створюємо ці унікальні цифрові домівки для кожного клієнта та надаємо їм простір для подолання викликів, з якими стикаються внутрішні операції. Потім ми поєднуємо це з нашими можливостями штучного інтелекту, які інтуїтивно навчаються та розвиваються разом з компанією та кожним користувачем, автоматизують ручні, трудомісткі процеси та створюють організаційне узгодження за допомогою швидкого та інтелектуального виявлення інформації.
Jostle
jostle.us
Платформа успіху співробітників Jostle – це місце, де всі спілкуються, спілкуються та святкують на роботі. Це серцебиття нашої власної компанії, і воно допомогло співробітникам понад 1000 організацій легко приєднатися та робити внески будь-де та будь-коли. Завдяки найкращим у галузі показникам участі ми вносимо радість у роботу та життя в організації.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — це провідна комунікаційна платформа для співробітників, яка допомагає вашим співробітникам досягти мети за допомогою спілкування та спільнот. Раніше COYO (Німеччина), Smarp (Фінляндія) і Jubiwee (Франція)
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
Assembly
joinassembly.com
Assembly — це сучасна платформа взаємодії, керована штучним інтелектом, яка оптимізує визнання, винагороди, внутрішню комунікацію та співпрацю в усій організації. Цей єдиний зручний центр пропонує комплексні та різноманітні рішення для взаємодії, включаючи оголошення, помічників на робочому місці зі штучним інтелектом, конкурси, опитування тощо. Assembly надає великий каталог винагород, таких як подарункові картки, індивідуальні подарунки, культурні винагороди та благодійні пожертви, сприяючи створенню культури на робочому місці, де працівники відчувають, що їх цінують, цінують і спілкуються. Потужна аналітика дає змогу менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, в якому співробітники відчувають себе почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду значущим чином. Поєднайте основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденне сприйняття командою. Збільште впізнаваність за допомогою великого каталогу винагород, включаючи подарункові картки, індивідуальні подарунки, культурні винагороди та благодійні пожертви. Автоматизуйте віхи та розпізнавання ювілеїв Святкуйте день народження чи ювілей кожного товариша по команді за допомогою автоматизованих користувацьких сповіщень. Безпроблемна інтеграція з Microsoft Teams і Slack Engage без проблем там, де ви вже працюєте, з безпечною інтеграцією та оновленням даних у реальному часі. Введіть дані один раз для негайної синхронізації між платформами. Підвищення залученості співробітників Використовуйте оновлення генерального директора та керівників, різні опитування співробітників, щотижневі перевірки та опитування про задоволеність, щоб покращити залучення. Оптимізуйте внутрішні комунікації. Використовуйте такі інструменти, як шаблони AMA, канали новин, шаблони довідки, канали груп, айсбрейки, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей, щоб покращити робочі процеси спілкування. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні підсумки, розпорядок дня, нотатки зустрічей, відгуки про продукти, списки виграшів і полегшену систему продажів CRM для підвищення продуктивності. Спростіть відділ кадрів і підбір персоналу. Впроваджуйте опитування щодо виплат працівникам, співбесіди при звільненні, оцінки eNPS, внутрішні реферали, запитання на співбесідах і відгуки про нових наймів разом із відстеженням робочого часу підрядників та іншими шаблонами для кадрів.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам і студентам бути більш зосередженими, співпрацювати та ефективніше під час зустрічей, інтерв’ю, лекцій та будь-де, де відбуваються важливі розмови.
Podbean
podbean.com
Початок подкасту саме так, як ви хочете. З Podbean ви отримуєте весь пакет — надійний хостинг подкастів, необмежену пам’ять і пропускну здатність, рекламні інструменти, рекламу подкастів і преміальний вміст. Понад 180 тисяч людей обирають Podbean для створення своїх приголомшливих подкастів. Спробуйте безкоштовно зараз.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — це платформа досвіду співробітників на базі штучного інтелекту, яка базується на найповнішій інтрамережі. Simpplr — це єдина платформа, яка об’єднує залучення співробітників, підтримку та послуги, використовуючи найсучасніші моделі штучного інтелекту, щоб забезпечити безперебійну, згуртовану та персоналізовану роботу співробітників. Наші клієнти, яким довіряють понад 1000+ провідних брендів, у тому числі Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign і AAA, досягають відчутних покращень у залученні співробітників, продуктивності та прискоренні ефективності бізнесу.
Speakap
speakap.com
Speakap надає фірмові комунікаційні платформи, які дозволяють компаніям вести структурований діалог зі своїм персоналом на першому місці, підтримувати та інформувати своїх безстільних працівників з будь-якого місця та в будь-який час. Рішення, доступне як на мобільних пристроях, так і на настільних комп’ютерах, об’єднує робочі сили та дає можливість співробітникам забезпечувати оптимальну взаємодію з клієнтами. Від обміну повідомленнями та новин до приватних груп і заходів, Speakap надає компаніям можливість надавати актуальний і своєчасний контент своїм працівникам і підтримує як розвиток бізнесу, так і утримання співробітників. Заснована в 2011 році, Speakap співпрацює з понад 400 організаціями по всьому світу в різних галузях, таких як готельний бізнес, роздрібна торгівля, виробництво тощо, і має офіси в Нью-Йорку, Лондоні, Амстердамі, Барселоні, Кельні та Брюсселі. Більше інформації можна знайти на сайті www.speakap.com.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit — це спільна платформа для командної роботи. Надання повного спектру функцій для підключення, спілкування та співпраці в одному простому огляді. Усі функції розташовані так, як ви очікували, і охоплюють три важливі сфери: 1) Співпраця Забезпечте робочий простір для спільної роботи в групах: організовуйте проекти, збирайте відгуки, створюйте події та діліться ідеями, знаннями та документами. 2) Спілкування Забезпечте миттєве спілкування через робочий чат: ставте запитання, обмірковуйте ідеї, приймайте рішення, запускайте відеочати, швидко надсилайте файли та час від часу надсилайте GIF-файли, щоб підняти настрій. 3) Підключення Забезпечте персоналізований інформаційний центр через стрічку новин: кожен колега завжди в курсі нової актуальної інформації, щойно вона з’являється, і готовий діяти. talkspirit бездоганно працює з усіма програмами, інструментами та послугами, якими вже користується ваш бізнес. Він надає низку власних інтеграцій, які легко налаштувати та використовувати – доступно понад 500 інтеграцій. Весь вміст також доступний для пошуку, безпечний і доступний у дорозі через мобільний додаток для Android та iOS. Доступно 8 мовами (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL & PL).
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths та інші, надає все, що вам потрібно для вирівнювання передової лінії.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, внутрішньої мережі та вимірювання в одну сучасну програму для співробітників, яка вловлює серцебиття організації та втілює в життя її культуру. Заснована в 2017 році компанія Workvivo пережила значне зростання, що призвело до її придбання компанією Zoom у 2023 році. Workvivo забезпечує досвід співробітників у компаніях по всьому світу в усіх галузях, включаючи Amazon, Motherson, White Castle, Bupa та Ryanair.
Konverse
konverse.com
Konverse — це надійна комунікаційна платформа та додаток, призначений для об’єднання команд без робочих столів. Такі організації, як Hyatt, Realogy і Follett, довіряють Konverse, щоб об’єднати та розширити можливості своїх співробітників, завдяки функціям від керування завданнями та навчання до прямого чату та корпоративних комунікацій.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.