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Програмне забезпечення для захисту інтересів працівників
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Програмне забезпечення для захисту інтересів працівників - Найпопулярніші застосунки

Компанії використовують програмне забезпечення для захисту прав співробітників, щоб дати своїм співробітникам можливість поширювати схвалений фірмовий контент та інформацію через свої окремі платформи соціальних мереж. Ці програмні інструменти полегшують створення бібліотек вмісту, гарантуючи, що співробітники можуть легко ділитися брендованими матеріалами через мобільні пристрої, електронну пошту або соціальні мережі. Залучаючи внутрішні команди, ці інструменти розширюють соціальний слід компанії, підвищуючи залученість співробітників і лояльність до бренду, оскільки співробітники перетворюються на відданих амбасадорів бренду. Крім того, програмне забезпечення надає командам брендів і менеджерам соціальних мереж контроль над голосом компанії та обміном повідомленнями в різних соціальних каналах.

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Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Please Share - це рішення для співробітників, яке дозволяє швидко ділитися та взаємодіяти з схваленими новинами через Slack.

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

ClearView Social - це платформа для просування співробітників, яка дозволяє ділитися контентом у соціальних мережах прямо з електронної пошти.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Seismic LiveSocial - платформа для створення контенту та цифрового спілкування, що допомагає фахівцям залучати аудиторію в соціальних мережах.

Visibly

Visibly

visibly.io

Visibly - це платформа, що допомагає організаціям керувати взаємодією, комунікацією та досвідом працівників і клієнтів.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

Everyonesocial - платформа для працівників, що дозволяє створювати та ділитися вмістом у соціальних мережах для підвищення видимості бренду.

Paiger

Paiger

paiger.co

Paiger – це додаток, що допомагає командам продажів автоматизувати маркетинг, публікувати контент та знаходити потенційних клієнтів з навчанням LinkedIn.

Seenit

Seenit

seenit.io

Seenit - це платформа для створення відео співробітниками, що допомагає компаніям залучати таланти та покращувати взаємодію в команді.

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

Denim Social — це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає бізнесам планувати вміст та рекламу на єдиній платформі.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 - платформа для адвокації працівників, що дозволяє співробітникам ділитися затвердженим контентом у своїх мережах для підвищення видимості бренду.

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Social HorsePower (SHP) - платформа, що допомагає співробітникам ділитися контентом компанії, залучати нових членів команди та підвищувати продажі без складного навчання.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP - платформа для адвокації працівників, яка полегшує поширення контенту в соцмережах та допомагає будувати персональні та брендові сприйняття.

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Brandpad - це цифрова платформа для управління брендом, яка дозволяє організаціям створювати, налаштовувати та ділитися вказівками та активами бренду.

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli - це платформа для маркетингу та продажів, яка допомагає компаніям ефективно поширювати контент через соціальні медіа та покращувати присутність співробітників онлайн.

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

MarketBeam — платформа для працівників, що дозволяє ділитися корпоративним контентом у соціальних мережах, дбати про відповідність стандартам та підвищувати видимість бренду.

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

BeAmbassador - це платформа для залучення співробітників як послів бренду в соціальних мережах, що дозволяє збільшити охоплення та залучення клієнтів.

Advocacy

Advocacy

advocacy.socialpubli.com

SocialPubli Advocacy - інструмент для компаній, що дозволяє співробітникам поширювати комунікацію бренду через соціальні мережі, підвищуючи довіру до бренду.

Swaybase

Swaybase

swaybase.com

Swaybase — сучасне програмне забезпечення для співробітницької адвокації з функціями гейміфікації, персоналізації та AI, що забезпечує актуальність інструментів для користувачів.

PostBeyond

PostBeyond

postbeyond.com

PostBeyond - платформа для адвокації працівників, що допомагає організаціям обмінюватися контентом у соціальних мережах, дотримуючись контрольованих стандартів.

GoodSeeker

GoodSeeker

goodseeker.com

GoodSeeker - платформа для збору та обміну історій працівників, що допомагає формувати корпоративну культуру та покращувати імідж компанії.

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