Програмне забезпечення для захисту інтересів працівників - Найпопулярніші застосунки

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli — це нагороджена платформа SaaS для маркетингу та продажів. Завдяки гарному та зручному інтерфейсу SoAmpli допомагає компаніям перетворити свою команду продажів на зірок соціальних продажів, збільшуючи продажі та посилюючи бренди. Платформа SoAmpli полегшує створення централізованого простору для керівників відділів маркетингу та менеджерів із соціальних мереж для швидкого розповсюдження повністю схваленого, 100% брендового контенту серед відділу продажів і співробітників, що робить користувачам надзвичайно простим розміщення публікацій або планування в advance - контент компанії в особистих профілях соціальних мереж. Користувачі можуть приєднати до свого профілю SoAmpli ряд облікових записів у соціальних мережах, включаючи Twitter, Facebook, LinkedIn та Instagram. Усі посилання автоматично скорочуються, що дозволяє стежити за їхньою подорожжю в Інтернеті та повертати інформацію про кліки, кількість поширень і загальне охоплення. Потім компанії можуть отримати унікальну інформацію за допомогою статистики SoAmpli в реальному часі та завантажуваних інформаційних панелей, щоб допомогти оцінити успіх і продемонструвати рентабельність інвестицій соціального вмісту. Протягом 30 днів SoAmpli може створити на 30% більше релевантних потенційних клієнтів для компаній, підвищуючи та демонструючи рентабельність інвестицій у їхній цифровий контент, водночас отримуючи унікальну інформацію та відкриваючи нові, невикористані шляхи виходу на ринок у соціальних мережах. У той же час SoAmpli допомагає подолати дуже дорогий розрив між дисциплінами маркетингу та продажів, ефективно забезпечуючи команду продажів контентом, створеним маркетингом, для укладення більшої кількості угод і зміцнення відносин у соціальних мережах.