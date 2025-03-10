Програмне забезпечення для захисту інтересів працівників - Найпопулярніші застосунки

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Компанії використовують програмне забезпечення для захисту прав співробітників, щоб дати своїм співробітникам можливість поширювати схвалений фірмовий контент та інформацію через свої окремі платформи соціальних мереж. Ці програмні інструменти полегшують створення бібліотек вмісту, гарантуючи, що співробітники можуть легко ділитися брендованими матеріалами через мобільні пристрої, електронну пошту або соціальні мережі. Залучаючи внутрішні команди, ці інструменти розширюють соціальний слід компанії, підвищуючи залученість співробітників і лояльність до бренду, оскільки співробітники перетворюються на відданих амбасадорів бренду. Крім того, програмне забезпечення надає командам брендів і менеджерам соціальних мереж контроль над голосом компанії та обміном повідомленнями в різних соціальних каналах.
Запит на новий застосунок
Please Share
pleaseshare.co
Please Share - це рішення для співробітників, яке дозволяє швидко ділитися та взаємодіяти з схваленими новинами через Slack.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social - це платформа для просування співробітників, яка дозволяє ділитися контентом у соціальних мережах прямо з електронної пошти.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial - платформа для створення контенту та цифрового спілкування, що допомагає фахівцям залучати аудиторію в соціальних мережах.
Visibly
visibly.io
Visibly - це платформа, що допомагає організаціям керувати взаємодією, комунікацією та досвідом працівників і клієнтів.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
Everyonesocial - платформа для працівників, що дозволяє створювати та ділитися вмістом у соціальних мережах для підвищення видимості бренду.
Paiger
paiger.co
Paiger – це додаток, що допомагає командам продажів автоматизувати маркетинг, публікувати контент та знаходити потенційних клієнтів з навчанням LinkedIn.
Seenit
seenit.io
Seenit - це платформа для створення відео співробітниками, що допомагає компаніям залучати таланти та покращувати взаємодію в команді.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social — це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає бізнесам планувати вміст та рекламу на єдиній платформі.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 - платформа для адвокації працівників, що дозволяє співробітникам ділитися затвердженим контентом у своїх мережах для підвищення видимості бренду.
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) - платформа, що допомагає співробітникам ділитися контентом компанії, залучати нових членів команди та підвищувати продажі без складного навчання.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP - платформа для адвокації працівників, яка полегшує поширення контенту в соцмережах та допомагає будувати персональні та брендові сприйняття.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — це бренд-платформа, де дизайн-студії та власники брендів стандартизують свої бренди. Все від створення до спільного використання та використання в одному спеціальному місці в хмарі. Доступний для всіх учасників, чудово розроблений вами.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — це нагороджена платформа SaaS для маркетингу та продажів. Завдяки гарному та зручному інтерфейсу SoAmpli допомагає компаніям перетворити свою команду продажів на зірок соціальних продажів, збільшуючи продажі та посилюючи бренди. Платформа SoAmpli полегшує створення централізованого простору для керівників відділів маркетингу та менеджерів із соціальних мереж для швидкого розповсюдження повністю схваленого, 100% брендового контенту серед відділу продажів і співробітників, що робить користувачам надзвичайно простим розміщення публікацій або планування в advance - контент компанії в особистих профілях соціальних мереж. Користувачі можуть приєднати до свого профілю SoAmpli ряд облікових записів у соціальних мережах, включаючи Twitter, Facebook, LinkedIn та Instagram. Усі посилання автоматично скорочуються, що дозволяє стежити за їхньою подорожжю в Інтернеті та повертати інформацію про кліки, кількість поширень і загальне охоплення. Потім компанії можуть отримати унікальну інформацію за допомогою статистики SoAmpli в реальному часі та завантажуваних інформаційних панелей, щоб допомогти оцінити успіх і продемонструвати рентабельність інвестицій соціального вмісту. Протягом 30 днів SoAmpli може створити на 30% більше релевантних потенційних клієнтів для компаній, підвищуючи та демонструючи рентабельність інвестицій у їхній цифровий контент, водночас отримуючи унікальну інформацію та відкриваючи нові, невикористані шляхи виходу на ринок у соціальних мережах. У той же час SoAmpli допомагає подолати дуже дорогий розрив між дисциплінами маркетингу та продажів, ефективно забезпечуючи команду продажів контентом, створеним маркетингом, для укладення більшої кількості угод і зміцнення відносин у соціальних мережах.
MarketBeam
marketbeam.io
Безпечна та сумісна платформа соціальних мереж. Співробітники діляться корпоративним контентом у власних мережах, щоб розширити охоплення соціальних мереж, підняти бренд і виховувати потенційних клієнтів у соціальних мережах. Ми єдина платформа, розроблена спеціально для компаній, які працюють у жорстко регульованих середовищах, таких як охорона здоров’я, фінансові послуги та кібербезпека. Наші клієнти кажуть, вони . Збільшення охоплення LinkedIn на 3000% . Збільшення кліків у 15 разів. Проводили найуспішніші маркетингові кампанії з MarketBeam. Запитайте про наші найпопулярніші функції, . Кампанія Social Drip . Виконавчий брендинг. Вміст і аудиторія 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
Потужність вашого бренду в соціальних мережах з найкращим оратором: Ваші працівники думка працівників - це найвпливовіший голос компанії в соціальних мережах. Однак як залучити цей цінний актив до стратегії соціальних медіа бренду? Beambassador - це платформа SaaS Taha, яка дозволяє збільшити органічну обсяг свого бренду в соціальних мережах, залучати таланти до вашої компанії та збільшити свої соціальні продажі через соціальні мережі працівників. Особливості Beambassador: - Створіть мережу брендів послів за допомогою системи запрошень. - Сегментуйте посли за категоріями. - Запропонуйте зміст, яким можуть поділитися посли у своїх соціальних мережах або вмісті програми безпосередньо від імені послів з попереднім дозволом. - Моніторинг діяльності посла в режимі реального часу та проаналізуйте вплив його публікацій. - Система гейміфікації, яка пропонує рейтинг послів на основі їх діяльності, щоб нагородити їх. Також можна створити виклики та змагання. - Додатки: мобільний додаток для розширення iOS & Android та Google Chrome Ви готові посилити свої стратегії соціальних медіа зі своїми працівниками? Beambassador ідеально підходить для вашої компанії, агентства, університету, бізнес -школи, урядової установи та багато іншого.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Хто краще за ваших співробітників та співробітників, щоб поговорити про ваш бренд? Адвокація SocialPubli - це інструмент корпоративного комунікації, завдяки якому компанія може запросити своїх працівників та партнерів поширити зв'язок з брендом через власні соціальні мережі. Компанія може створити стимули для заохочення цих співпраць. Це платформа, яка з'єднує бренди та працівників для вдосконалення як внутрішньої, так і зовнішньої комунікації компанії, а також для підвищення довіри до бренду та підвищення цінностей бренду. Адвокатура SocialPubli була створена в 2016 році, і в даний час є такі клієнти, як Іберост, Мутуа Мадрілеенья, MAPFRE, Másmóvil.
Swaybase
swaybase.com
Програмне забезпечення Employee Advocacy майже не змінилося з початку 2010-х років. Ви заслуговуєте на краще. Swaybase — це сучасне програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників, яке вашим колегам справді сподобається використовувати. Вбудовані вірусні функції, гейміфікація, персоналізація, AI та функції ShareAnywhere™ гарантують, що ви ніколи не залишитеся із застарілим інструментом захисту прав співробітників.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — це платформа для захисту інтересів працівників і соціальних продажів, на якій маркетологи можуть активізувати та залучити співробітників до обміну вмістом у своїх соціальних мережах від імені свого бренду. Наше бачення полягає в тому, щоб надати компаніям можливість безстрашно розвивати свою соціальну трансформацію. Сьогодні понад 100 клієнтів у всьому світі використовують PostBeyond для трансформації, покращення видимості бренду, залучення кваліфікованих потенційних клієнтів, встановлення лідерства в думках і створення виграшного бренду роботодавця. PostBeyond пропонує масштабоване рішення, яке ставить працівника на перше місце. Це впливає на продукти, які ми створюємо, і на те, як ми підтримуємо наших клієнтів – від взаємодії з користувачем до успіху клієнтів.
GoodSeeker
goodseeker.com
Цифровий щорічник GoodSeeker для успішних співробітників і історій із життя на роботі. Захоплюйте, централізуйте та діліться вмістом, натхненним співробітниками, щоб створити свою команду та бренд усередині та ззовні. Запросіть співробітників, клієнтів, партнерів та інших представників надіслати індивідуальні та командні історії, щоб висвітлити робочі ролі, навички, приховані таланти, цінності компанії та перейти до ринкових відмінностей.
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