Програмне забезпечення для захисту інтересів працівників - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Компанії використовують програмне забезпечення для захисту прав співробітників, щоб дати своїм співробітникам можливість поширювати схвалений фірмовий контент та інформацію через свої окремі платформи соціальних мереж. Ці програмні інструменти полегшують створення бібліотек вмісту, гарантуючи, що співробітники можуть легко ділитися брендованими матеріалами через мобільні пристрої, електронну пошту або соціальні мережі. Залучаючи внутрішні команди, ці інструменти розширюють соціальний слід компанії, підвищуючи залученість співробітників і лояльність до бренду, оскільки співробітники перетворюються на відданих амбасадорів бренду. Крім того, програмне забезпечення надає командам брендів і менеджерам соціальних мереж контроль над голосом компанії та обміном повідомленнями в різних соціальних каналах.
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Social HorsePower
socialhp.com
Перетворіть своїх працівників на своїх найпотужніших прихильників із SocialHP (SHP). Якщо ви хочете підвищити підсумок, приділіть більше очей на вміст своєї компанії або залучити до команди більш високоякісних членів, SHP може допомогти вам досягти своїх професійних цілей. Все починається з нашої філософії "ніколи не логін". Складне програмне забезпечення - це минуле. З SHP, вашим людям не потрібно вивчати нове програмне забезпечення або витрачати час на складне навчання. Наша платформа проста, інтуїтивна і розроблена для того, щоб допомогти членам команди почати обмінюватися вмістом відразу. Ваші працівники - найцінніший актив вашої компанії. Ось чому ми спростили їх виступати за ваш бізнес, полегшивши вам: -Прикрутуйте нових людей -посилити соціальну взаємодію щодо вмісту компанії -підсилюють продажі через силу соціального продажу. Завдяки SHP Autopilot, вашій працівникам ніколи не потрібно стратегізувати свій календар контенту. Затверджений вміст автоматично ділиться з їх соціальними, щоб залучення могло скотитися. Чому це важливо? Понад 80% споживачів цінують рекомендації від сім'ї та друзів перед рекламою. SHP перетворює своїх працівників на впливових людей, які залучають більше продажів у ваш бізнес. Чи готові ви надати можливість своїм працівникам стати вашими найбільшими прихильниками? Ви хочете дізнатися більше про те, як SHP підсилює соціальне залучення та змушує людей говорити про ваші товари та послуги? Заплануйте безкоштовну демонстрацію з нашою командою сьогодні та розкрити силу SHP.
Seenit
seenit.io
Залучення, залучення та збереження найвищих талантів важче, ніж будь -коли. Надайте можливість своїм колегам створити захоплюючі та справжні відео для покращення найму та зменшення виснаження. Все за допомогою інструменту, яким кожен може використовувати за лічені хвилини, не потрібен відео -досвід. Контакт Сайтіт, відео-платформа, створена працівниками. SENTIT-це відео-платформа, створена працівниками для бізнесу. Це допомагає компаніям, такими як EE, Novartis та Vodafone надійно вміст з колег та редагувати його у відео, які залучають 8 разів більше, ніж традиційний контент. Все за допомогою інструменту, яким кожен може використовувати за лічені хвилини, не потрібен відео -досвід. Сайтіт економить ваш час, гроші та зусилля і є гнучким, масштабованим та безпечним способом до краудорсу та редагування вмісту ваших колег, де б вони не були. Вміст, що виробляється SENTIT, до 20 разів швидше зібрати, зменшує витрати на виробництво на 70%та збільшує вихід відео 9x. Роздайте можливість своїм колегам створити захоплюючі та справжні відео для залучення талантів, покращення бренду роботодавців та залучення своїх колег з Сайтітом, відео-платформою, створеною працівниками.
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усних уст, організаціям потрібно забезпечити винятковий досвід для пошуків роботи, працівників, клієнтів, партнерів та випускників. Через одну єдину платформу помітно з'єднує крапки між залученими та інформованими працівниками, щасливими та євангельськими клієнтами. Очевидно допомагає організаціям керувати залученням, комунікацією, досвідом та адвокацією для всіх своїх співробітників та груп клієнтів.
Please Share
pleaseshare.co
Будь ласка, поділіться, рішення для захисту інтересів працівників, створене спеціально для Slack, — це найшвидший і найпростіший спосіб для працівників ділитися схваленими новинами та оголошеннями та взаємодіяти з ними! Компанії будь-якого розміру та галузі можуть використовувати зручність, всюдисущість і звичність Slack, щоб заохотити співробітників ділитися схваленими блогами, новинами, оголошеннями про вакансії та іншим вмістом у Twitter, LinkedIn і Facebook і/або взаємодіяти з ними. Доступний і ефективний, Please Share надає компаніям спосіб посилити маркетингові ініціативи щодо захисту інтересів співробітників, соціальні медіа та соціальні продажі, одночасно спрощуючи процес заохочення членів команди ділитися корпоративним контентом у соціальних і професійних мережах.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — це бренд-платформа, де дизайн-студії та власники брендів стандартизують свої бренди. Все від створення до спільного використання та використання в одному спеціальному місці в хмарі. Доступний для всіх учасників, чудово розроблений вами.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social – це компанія, що розробляє програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яка надає інструменти для розширення можливостей маркетологів у регульованих галузях для керування органічним вмістом соціальних медіа та платною рекламою в соціальних мережах на одній платформі. Denim Social, якому довіряють понад 250 установ у сфері банківської справи, страхування, іпотеки та управління капіталом, дозволяє брендам залучати споживачів у соціальних мережах, поглиблювати відносини з громадами та укладати більше угод, дотримуючись вимог. Denim Social — це єдина платформа для управління соціальними медіа для банків і компаній, що надають послуги з надання фінансових послуг, схвалена ABA.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — це нагороджена платформа SaaS для маркетингу та продажів. Завдяки гарному та зручному інтерфейсу SoAmpli допомагає компаніям перетворити свою команду продажів на зірок соціальних продажів, збільшуючи продажі та посилюючи бренди. Платформа SoAmpli полегшує створення централізованого простору для керівників відділів маркетингу та менеджерів із соціальних мереж для швидкого розповсюдження повністю схваленого, 100% брендового контенту серед відділу продажів і співробітників, що робить користувачам надзвичайно простим розміщення публікацій або планування в advance - контент компанії в особистих профілях соціальних мереж. Користувачі можуть приєднати до свого профілю SoAmpli ряд облікових записів у соціальних мережах, включаючи Twitter, Facebook, LinkedIn та Instagram. Усі посилання автоматично скорочуються, що дозволяє стежити за їхньою подорожжю в Інтернеті та повертати інформацію про кліки, кількість поширень і загальне охоплення. Потім компанії можуть отримати унікальну інформацію за допомогою статистики SoAmpli в реальному часі та завантажуваних інформаційних панелей, щоб допомогти оцінити успіх і продемонструвати рентабельність інвестицій соціального вмісту. Протягом 30 днів SoAmpli може створити на 30% більше релевантних потенційних клієнтів для компаній, підвищуючи та демонструючи рентабельність інвестицій у їхній цифровий контент, водночас отримуючи унікальну інформацію та відкриваючи нові, невикористані шляхи виходу на ринок у соціальних мережах. У той же час SoAmpli допомагає подолати дуже дорогий розрив між дисциплінами маркетингу та продажів, ефективно забезпечуючи команду продажів контентом, створеним маркетингом, для укладення більшої кількості угод і зміцнення відносин у соціальних мережах.
MarketBeam
marketbeam.io
Безпечна та сумісна платформа соціальних мереж. Співробітники діляться корпоративним контентом у власних мережах, щоб розширити охоплення соціальних мереж, підняти бренд і виховувати потенційних клієнтів у соціальних мережах. Ми єдина платформа, розроблена спеціально для компаній, які працюють у жорстко регульованих середовищах, таких як охорона здоров’я, фінансові послуги та кібербезпека. Наші клієнти кажуть, вони . Збільшення охоплення LinkedIn на 3000% . Збільшення кліків у 15 разів. Проводили найуспішніші маркетингові кампанії з MarketBeam. Запитайте про наші найпопулярніші функції, . Кампанія Social Drip . Виконавчий брендинг. Вміст і аудиторія 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
Потужність вашого бренду в соціальних мережах з найкращим оратором: Ваші працівники думка працівників - це найвпливовіший голос компанії в соціальних мережах. Однак як залучити цей цінний актив до стратегії соціальних медіа бренду? Beambassador - це платформа SaaS Taha, яка дозволяє збільшити органічну обсяг свого бренду в соціальних мережах, залучати таланти до вашої компанії та збільшити свої соціальні продажі через соціальні мережі працівників. Особливості Beambassador: - Створіть мережу брендів послів за допомогою системи запрошень. - Сегментуйте посли за категоріями. - Запропонуйте зміст, яким можуть поділитися посли у своїх соціальних мережах або вмісті програми безпосередньо від імені послів з попереднім дозволом. - Моніторинг діяльності посла в режимі реального часу та проаналізуйте вплив його публікацій. - Система гейміфікації, яка пропонує рейтинг послів на основі їх діяльності, щоб нагородити їх. Також можна створити виклики та змагання. - Додатки: мобільний додаток для розширення iOS & Android та Google Chrome Ви готові посилити свої стратегії соціальних медіа зі своїми працівниками? Beambassador ідеально підходить для вашої компанії, агентства, університету, бізнес -школи, урядової установи та багато іншого.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Хто краще за ваших співробітників та співробітників, щоб поговорити про ваш бренд? Адвокація SocialPubli - це інструмент корпоративного комунікації, завдяки якому компанія може запросити своїх працівників та партнерів поширити зв'язок з брендом через власні соціальні мережі. Компанія може створити стимули для заохочення цих співпраць. Це платформа, яка з'єднує бренди та працівників для вдосконалення як внутрішньої, так і зовнішньої комунікації компанії, а також для підвищення довіри до бренду та підвищення цінностей бренду. Адвокатура SocialPubli була створена в 2016 році, і в даний час є такі клієнти, як Іберост, Мутуа Мадрілеенья, MAPFRE, Másmóvil.
GoodSeeker
goodseeker.com
Цифровий щорічник GoodSeeker для успішних співробітників і історій із життя на роботі. Захоплюйте, централізуйте та діліться вмістом, натхненним співробітниками, щоб створити свою команду та бренд усередині та ззовні. Запросіть співробітників, клієнтів, партнерів та інших представників надіслати індивідуальні та командні історії, щоб висвітлити робочі ролі, навички, приховані таланти, цінності компанії та перейти до ринкових відмінностей.
Swaybase
swaybase.com
Програмне забезпечення Employee Advocacy майже не змінилося з початку 2010-х років. Ви заслуговуєте на краще. Swaybase — це сучасне програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників, яке вашим колегам справді сподобається використовувати. Вбудовані вірусні функції, гейміфікація, персоналізація, AI та функції ShareAnywhere™ гарантують, що ви ніколи не залишитеся із застарілим інструментом захисту прав співробітників.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — це платформа для захисту інтересів працівників і соціальних продажів, на якій маркетологи можуть активізувати та залучити співробітників до обміну вмістом у своїх соціальних мережах від імені свого бренду. Наше бачення полягає в тому, щоб надати компаніям можливість безстрашно розвивати свою соціальну трансформацію. Сьогодні понад 100 клієнтів у всьому світі використовують PostBeyond для трансформації, покращення видимості бренду, залучення кваліфікованих потенційних клієнтів, встановлення лідерства в думках і створення виграшного бренду роботодавця. PostBeyond пропонує масштабоване рішення, яке ставить працівника на перше місце. Це впливає на продукти, які ми створюємо, і на те, як ми підтримуємо наших клієнтів – від взаємодії з користувачем до успіху клієнтів.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють нам допомогу в розповсюдженні контенту в масштабах, розширюють впізнаваність їхнього бренду та сприяють розвитку бізнесу завдяки потужності мереж співробітників. Незалежно від того, чи ви невеликий стартап, чи глобальна компанія з тисячами співробітників, ваші потреби однакові. Вам потрібно рости, а щоб рости: Вам потрібно наймати. Вам потрібно продавати. Вам потрібно продавати.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble пропонує найвищі мобільні, перші підприємницькі рішення для внутрішньої комунікації, адвокації працівників та залучення працівників. Як програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа агрегує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб -сайти компанії тощо) та кураційні платформи, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) та адміністраторами. Вміст персоналізується та організовується в тематичні канали і його можна переглянути на мобільних пристроях, настільних ПК, інтранетах, підприємницьких соціальних мережах та екранах дисплеїв. Авторизований вміст можна поділитися одним клацанням до профілів соціальних медіа користувача. Крім споживання вмісту, працівники також можуть займатися вбудованими вікторинами та опитуваннями. Особливості включають: * Повідомлення про нові новини вмісту та внутрішньої компанії * Один клацання обміну всіма вашими улюбленими платформами соціальних медіа * Внутрішній вміст "як" та "коментар" функцій * Створіть власні повідомлення та вміст * Беріть участь та перегляньте останні виклики та призи * Доступність дошки лідерів, щоб побачити, як ви та ваші колеги займаєтесь * Створіть та відповідайте на вікторини та опитування Sociabble використовує активацію користувачів, винагороду та розпізнавання на різних рівнях досвіду користувачів для максимального залучення. Його унікальна платформа комунікацій та адвокації працівників робить комунікації легкими, швидкими та захоплюючими. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та їх робоче місце, що призводить до більш залученої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble своїм партнерам, зовнішніми впливовими або фанатами бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців з технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент -маркетингу, Sociabble в даний час використовується у понад 80 країнах і придбав деяких найпрестижніших клієнтів у світі, включаючи Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal та PwC. Штаб -квартира в Парижі, Франції, Соцібла також проводить операції в Нью -Йорку, Лондоні та Мумбаї.
DSMN8
dsmn8.com
Затверджений бренд, готовий до переслідування вмісту у кінчиках пальців ваших працівників. Розподіл вмісту через найбільш надійних впливових людей у вашій галузі - ваших працівників: ✓ Підвищення вмісту доступу, не збільшуючи бюджет реклами ✓ Проведіть трубопровід і скорочуйте цикли продажів ✓ Досягніть найкращого таланту та зменшення витрат на прокат DSMN8 - це рейтингова платформа пропаганди працівників. DSMN8 допомагає брендам скористатися потужністю свого активу номер один - їх працівників, надаючи працівникам упорядкованого способу обміну вмістом, затвердженим брендом у своїх професійних та особистих мережах. Досягніть більше залучення до вмісту, більш вхідних продажів та знайдіть свого наступного працівника Superstar з DSMN8.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social - це платформа для просування співробітників, яка дозволяє ділитися контентом у соціальних мережах прямо з електронної пошти.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам у сфері фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та інших цифрових комунікаційних платформах. LiveSocial має міцні партнерські стосунки та потужну інтеграцію з Proofpoint і SafeGuard Cyber, щоб задовольнити різні потреби кожного клієнта LiveSocial у безпеці, відповідності та архівуванні. Продавці, які демонструють автентичний досвід і пристрасть до соціальних мереж, створюють довіру в масштабі. Вони виховують критичні стосунки. Вони викликають розмови про розвиток бізнесу. І вони перевершують своїх конкурентів. Більшість програм соціального продажу мають труднощі, оскільки вони не озброюють своїх людей вмістом, який дійсно цінують покупці. Seismic LiveSocial надає унікальний потік високоякісного стороннього контенту під рукою кожного з ваших продавців, незалежно від того, яку галузь вони обслуговують. І це все змінює.
Paiger
paiger.co
Залучайте більше потенційних клієнтів, створюючи особисті бренди своєї команди. Надайте своїй команді продажів власного автоматизованого помічника з маркетингу, щоб публікувати вміст і знаходити потенційних клієнтів із вбудованим навчанням і звітністю LinkedIn.
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