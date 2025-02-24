Програмне забезпечення для захисту інтересів працівників - Найпопулярніші застосунки - Токелау

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Компанії використовують програмне забезпечення для захисту прав співробітників, щоб дати своїм співробітникам можливість поширювати схвалений фірмовий контент та інформацію через свої окремі платформи соціальних мереж. Ці програмні інструменти полегшують створення бібліотек вмісту, гарантуючи, що співробітники можуть легко ділитися брендованими матеріалами через мобільні пристрої, електронну пошту або соціальні мережі. Залучаючи внутрішні команди, ці інструменти розширюють соціальний слід компанії, підвищуючи залученість співробітників і лояльність до бренду, оскільки співробітники перетворюються на відданих амбасадорів бренду. Крім того, програмне забезпечення надає командам брендів і менеджерам соціальних мереж контроль над голосом компанії та обміном повідомленнями в різних соціальних каналах.
Запит на новий застосунок
Social HorsePower
socialhp.com
Перетворіть своїх співробітників на своїх найпотужніших захисників за допомогою SocialHP (SHP). Якщо ви прагнете збільшити прибутки, привернути більше уваги до вмісту вашої компанії або залучити в команду більше висококваліфікованих співробітників, SHP допоможе вам досягти ваших професійних цілей. Усе починається з нашої філософії «ніколи не входити». Складне програмне забезпечення залишилося в минулому. З SHP вашим співробітникам не доведеться вивчати нове програмне забезпечення або витрачати час на складне навчання. Наша платформа проста, інтуїтивно зрозуміла та розроблена, щоб допомогти членам команди одразу розпочати обмін вмістом. Ваші співробітники є найціннішим активом вашої компанії. Ось чому ми спростили для них захист вашого бізнесу, спростивши для вас: -Набір нових людей -Збільшення соціальної залученості до контенту компанії -Збільшення продажів завдяки силі соціальних продажів. Завдяки функції AutoPilot від SHP вашим співробітникам ніколи не доведеться розробляти стратегію свого календаря. Схвалений вміст автоматично надсилається в їхні соціальні мережі, щоб можна було зацікавити. Чому це важливо? Понад 80% споживачів цінують рекомендації родини та друзів, аніж рекламу. SHP перетворює ваших співробітників на впливових осіб, які залучають більше продажів у ваш бізнес. Чи готові ви надати своїм співробітникам можливості стати вашими найбільшими захисниками? Хочете дізнатися більше про те, як SHP підвищує соціальну залученість і змушує людей говорити про ваші продукти та послуги? Заплануйте безкоштовну демонстрацію з нашою командою сьогодні та розкрийте потужність SHP.
Seenit
seenit.io
Залучення, залучення та збереження найвищих талантів важче, ніж будь -коли. Надайте можливість своїм колегам створити захоплюючі та справжні відео для покращення найму та зменшення виснаження. Все за допомогою інструменту, яким кожен може використовувати за лічені хвилини, не потрібен відео -досвід. Контакт Сайтіт, відео-платформа, створена працівниками. SENTIT-це відео-платформа, створена працівниками для бізнесу. Це допомагає компаніям, такими як EE, Novartis та Vodafone надійно вміст з колег та редагувати його у відео, які залучають 8 разів більше, ніж традиційний контент. Все за допомогою інструменту, яким кожен може використовувати за лічені хвилини, не потрібен відео -досвід. Сайтіт економить ваш час, гроші та зусилля і є гнучким, масштабованим та безпечним способом до краудорсу та редагування вмісту ваших колег, де б вони не були. Вміст, що виробляється SENTIT, до 20 разів швидше зібрати, зменшує витрати на виробництво на 70%та збільшує вихід відео 9x. Роздайте можливість своїм колегам створити захоплюючі та справжні відео для залучення талантів, покращення бренду роботодавців та залучення своїх колег з Сайтітом, відео-платформою, створеною працівниками.
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усної інформації, організації повинні надавати винятковий досвід тим, хто шукає роботу, співробітникам, клієнтам, партнерам і випускникам. Завдяки єдиній платформі Visibly об’єднує зацікавлених та поінформованих співробітників, щасливих і євангельських клієнтів. Відчутно допомагає організаціям керувати залученням, комунікаціями, досвідом і адвокацією серед усіх своїх співробітників і груп клієнтів.
Please Share
pleaseshare.co
Будь ласка, поділіться, рішення для захисту інтересів працівників, створене спеціально для Slack, — це найшвидший і найпростіший спосіб для працівників ділитися схваленими новинами та оголошеннями та взаємодіяти з ними! Компанії будь-якого розміру та галузі можуть використовувати зручність, всюдисущість і звичність Slack, щоб заохотити співробітників ділитися схваленими блогами, новинами, оголошеннями про вакансії та іншим вмістом у Twitter, LinkedIn і Facebook і/або взаємодіяти з ними. Доступний і ефективний, Please Share надає компаніям спосіб посилити маркетингові ініціативи щодо захисту інтересів співробітників, соціальні медіа та соціальні продажі, одночасно спрощуючи процес заохочення членів команди ділитися корпоративним контентом у соціальних і професійних мережах.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — це бренд-платформа, де дизайн-студії та власники брендів стандартизують свої бренди. Все від створення до спільного використання та використання в одному спеціальному місці в хмарі. Доступний для всіх учасників, чудово розроблений вами.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social – це компанія, що розробляє програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яка надає інструменти для розширення можливостей маркетологів у регульованих галузях для керування органічним вмістом соціальних медіа та платною рекламою в соціальних мережах на одній платформі. Denim Social, якому довіряють понад 250 установ у сфері банківської справи, страхування, іпотеки та управління капіталом, дозволяє брендам залучати споживачів у соціальних мережах, поглиблювати відносини з громадами та укладати більше угод, дотримуючись вимог. Denim Social — це єдина платформа для управління соціальними медіа для банків і компаній, що надають послуги з надання фінансових послуг, схвалена ABA.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — це нагороджена платформа SaaS для маркетингу та продажів. Завдяки гарному та зручному інтерфейсу SoAmpli допомагає компаніям перетворити свою команду продажів на зірок соціальних продажів, збільшуючи продажі та посилюючи бренди. Платформа SoAmpli полегшує створення централізованого простору для керівників відділів маркетингу та менеджерів із соціальних мереж для швидкого розповсюдження повністю схваленого, 100% брендового контенту серед відділу продажів і співробітників, що робить користувачам надзвичайно простим розміщення публікацій або планування в advance - контент компанії в особистих профілях соціальних мереж. Користувачі можуть приєднати до свого профілю SoAmpli ряд облікових записів у соціальних мережах, включаючи Twitter, Facebook, LinkedIn та Instagram. Усі посилання автоматично скорочуються, що дозволяє стежити за їхньою подорожжю в Інтернеті та повертати інформацію про кліки, кількість поширень і загальне охоплення. Потім компанії можуть отримати унікальну інформацію за допомогою статистики SoAmpli в реальному часі та завантажуваних інформаційних панелей, щоб допомогти оцінити успіх і продемонструвати рентабельність інвестицій соціального вмісту. Протягом 30 днів SoAmpli може створити на 30% більше релевантних потенційних клієнтів для компаній, підвищуючи та демонструючи рентабельність інвестицій у їхній цифровий контент, водночас отримуючи унікальну інформацію та відкриваючи нові, невикористані шляхи виходу на ринок у соціальних мережах. У той же час SoAmpli допомагає подолати дуже дорогий розрив між дисциплінами маркетингу та продажів, ефективно забезпечуючи команду продажів контентом, створеним маркетингом, для укладення більшої кількості угод і зміцнення відносин у соціальних мережах.
MarketBeam
marketbeam.io
Безпечна та сумісна платформа соціальних мереж. Співробітники діляться корпоративним контентом у власних мережах, щоб розширити охоплення соціальних мереж, підняти бренд і виховувати потенційних клієнтів у соціальних мережах. Ми єдина платформа, розроблена спеціально для компаній, які працюють у жорстко регульованих середовищах, таких як охорона здоров’я, фінансові послуги та кібербезпека. Наші клієнти кажуть, вони . Збільшення охоплення LinkedIn на 3000% . Збільшення кліків у 15 разів. Проводили найуспішніші маркетингові кампанії з MarketBeam. Запитайте про наші найпопулярніші функції, . Кампанія Social Drip . Виконавчий брендинг. Вміст і аудиторія 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
Поширюйте свій бренд у соціальних мережах за допомогою найкращого оратора: ваших співробітників. Думка співробітників є найвпливовішим голосом компанії в соціальних мережах. Однак як залучити цей цінний актив до стратегії бренду в соціальних мережах? BeAmbassador — це платформа SaaS, яка дозволяє збільшити органічне охоплення вашого бренду в соціальних мережах, залучити таланти до вашої компанії та збільшити ваші соціальні продажі через соціальні мережі співробітників. Особливості BeAmbassador: - Створення мережі амбасадорів бренду через систему запрошень. - Сегментуйте амбасадорів за категоріями. - Пропонувати контент, яким посли можуть ділитися у своїх соціальних мережах, або програмний контент безпосередньо від імені послів за попереднім дозволом. - Моніторинг діяльності амбасадора в режимі реального часу та аналіз впливу його публікацій. - Система гейміфікації, яка пропонує рейтинг амбасадорів на основі їх активності, щоб винагородити їх. Також можна створювати виклики та змагання. - Додатково: мобільний додаток для iOS і Android і розширення Google Chrome Чи готові ви покращити свої стратегії в соціальних мережах разом зі своїми співробітниками? BeAmbassador ідеально підходить для вашої компанії, агентства, університету, бізнес-школи, державної установи та багато іншого. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації!
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Хто краще, ніж ваші співробітники та колеги, може говорити про ваш бренд? SocialPubli Advocacy — це інструмент корпоративної комунікації, за допомогою якого компанія може запросити своїх співробітників і партнерів поширювати комунікації бренду через власні соціальні мережі. Компанія може створювати стимули для заохочення такої співпраці. Це платформа, яка об’єднує бренди та співробітників для покращення внутрішньої та зовнішньої комунікації компанії, а також для підвищення довіри до бренду та підвищення його цінностей. SocialPubli Advocacy було створено в 2016 році та наразі має таких клієнтів, як Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, MásMóvil тощо.
GoodSeeker
goodseeker.com
Цифровий щорічник GoodSeeker для успішних співробітників і історій із життя на роботі. Захоплюйте, централізуйте та діліться вмістом, натхненним співробітниками, щоб створити свою команду та бренд усередині та ззовні. Запросіть співробітників, клієнтів, партнерів та інших представників надіслати індивідуальні та командні історії, щоб висвітлити робочі ролі, навички, приховані таланти, цінності компанії та перейти до ринкових відмінностей.
Swaybase
swaybase.com
Програмне забезпечення Employee Advocacy майже не змінилося з початку 2010-х років. Ви заслуговуєте на краще. Swaybase — це сучасне програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників, яке вашим колегам справді сподобається використовувати. Вбудовані вірусні функції, гейміфікація, персоналізація, AI та функції ShareAnywhere™ гарантують, що ви ніколи не залишитеся із застарілим інструментом захисту прав співробітників.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — це платформа для захисту інтересів працівників і соціальних продажів, на якій маркетологи можуть активізувати та залучити співробітників до обміну вмістом у своїх соціальних мережах від імені свого бренду. Наше бачення полягає в тому, щоб надати компаніям можливість безстрашно розвивати свою соціальну трансформацію. Сьогодні понад 100 клієнтів у всьому світі використовують PostBeyond для трансформації, покращення видимості бренду, залучення кваліфікованих потенційних клієнтів, встановлення лідерства в думках і створення виграшного бренду роботодавця. PostBeyond пропонує масштабоване рішення, яке ставить працівника на перше місце. Це впливає на продукти, які ми створюємо, і на те, як ми підтримуємо наших клієнтів – від взаємодії з користувачем до успіху клієнтів.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють нам допомогу в розповсюдженні контенту в масштабах, розширюють впізнаваність їхнього бренду та сприяють розвитку бізнесу завдяки потужності мереж співробітників. Незалежно від того, чи ви невеликий стартап, чи глобальна компанія з тисячами співробітників, ваші потреби однакові. Вам потрібно рости, а щоб рости: Вам потрібно наймати. Вам потрібно продавати. Вам потрібно продавати.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble пропонує найвищі мобільні, перші підприємницькі рішення для внутрішньої комунікації, адвокації працівників та залучення працівників. Як програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа агрегує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб -сайти компанії тощо) та кураційні платформи, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) та адміністраторами. Вміст персоналізується та організовується в тематичні канали і його можна переглянути на мобільних пристроях, настільних ПК, інтранетах, підприємницьких соціальних мережах та екранах дисплеїв. Авторизований вміст можна поділитися одним клацанням до профілів соціальних медіа користувача. Крім споживання вмісту, працівники також можуть займатися вбудованими вікторинами та опитуваннями. Особливості включають: * Повідомлення про нові новини вмісту та внутрішньої компанії * Один клацання обміну всіма вашими улюбленими платформами соціальних медіа * Внутрішній вміст "як" та "коментар" функцій * Створіть власні повідомлення та вміст * Беріть участь та перегляньте останні виклики та призи * Доступність дошки лідерів, щоб побачити, як ви та ваші колеги займаєтесь * Створіть та відповідайте на вікторини та опитування Sociabble використовує активацію користувачів, винагороду та розпізнавання на різних рівнях досвіду користувачів для максимального залучення. Його унікальна платформа комунікацій та адвокації працівників робить комунікації легкими, швидкими та захоплюючими. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та їх робоче місце, що призводить до більш залученої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble своїм партнерам, зовнішніми впливовими або фанатами бренду. Запущена в 2014 році командою досвідчених підприємців з технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент -маркетингу, Sociabble в даний час використовується в понад 80 країнах і придбав деяких найпрестижніших клієнтів у світі, включаючи Microsoft, BNP Paribas, L'Oréalal , і PwC. Штаб -квартира в Парижі, Франції, Соцібла також проводить операції в Нью -Йорку, Лондоні та Мумбаї.
DSMN8
dsmn8.com
Затверджений бренд, готовий до переслідування вмісту у кінчиках пальців ваших працівників. Розподіл вмісту через найбільш надійних впливових людей у вашій галузі - ваших працівників: ✓ Підвищення вмісту доступу, не збільшуючи бюджет реклами ✓ Проведіть трубопровід і скорочуйте цикли продажів ✓ Досягніть найкращого таланту та зменшення витрат на прокат DSMN8 - це рейтингова платформа пропаганди працівників. DSMN8 допомагає брендам скористатися потужністю свого активу номер один - їх працівників, надаючи працівникам упорядкованого способу обміну вмістом, затвердженим брендом у своїх професійних та особистих мережах. Досягніть більше залучення до вмісту, більш вхідних продажів та знайдіть свого наступного працівника Superstar з DSMN8.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — це провідна платформа захисту інтересів працівників, створена, щоб допомогти компаніям збільшити доходи за рахунок більш ефективного та систематичного використання соціальних медіа. Завдяки Clearview Social співробітники можуть ділитися інформацією у Facebook, LinkedIn і Twitter, не виходячи зі своєї поштової скриньки, допомагаючи компаніям залучати більше бізнесу та підвищувати охоплення. Як це працює: * Clearview Social дає маркетологам можливість створювати чергу вмісту, яким працівники зможуть поділитися. * Співробітники отримують електронний лист із пропозицією вмісту для спільного використання, і одним натисканням кнопки вони можуть ділитися на Facebook, LinkedIn і Twitter, не виходячи зі своєї папки "Вхідні". * Як ми знаємо, що це працює? Інструменти вимірювання Clearview Social відстежують, хто ділиться та скільки людей натискають або взаємодіють із спільним вмістом. Потім співробітники можуть «натисніть і виберіть», якими статтями чи публікаціями в блозі вони хочуть поділитися. Натискаючи посилання безпосередньо в електронному листі, вони негайно поширюють вміст у своїх соціальних мережах і допомагають налагодити відносини з клієнтами та потенційними клієнтами.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам у сфері фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та інших цифрових комунікаційних платформах. LiveSocial має міцні партнерські стосунки та потужну інтеграцію з Proofpoint і SafeGuard Cyber, щоб задовольнити різні потреби кожного клієнта LiveSocial у безпеці, відповідності та архівуванні. Продавці, які демонструють автентичний досвід і пристрасть до соціальних мереж, створюють довіру в масштабі. Вони виховують критичні стосунки. Вони викликають розмови про розвиток бізнесу. І вони перевершують своїх конкурентів. Більшість програм соціального продажу мають труднощі, оскільки вони не озброюють своїх людей вмістом, який дійсно цінують покупці. Seismic LiveSocial надає унікальний потік високоякісного стороннього контенту під рукою кожного з ваших продавців, незалежно від того, яку галузь вони обслуговують. І це все змінює.
Paiger
paiger.co
Залучайте більше потенційних клієнтів, створюючи особисті бренди своєї команди. Надайте своїй команді продажів власного автоматизованого помічника з маркетингу, щоб публікувати вміст і знаходити потенційних клієнтів із вбудованим навчанням і звітністю LinkedIn.
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