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Програмне забезпечення для екстрених сповіщень є невід’ємною частиною ширших стратегій управління ризиками, спілкування в масштабах компанії та планування на випадок надзвичайних ситуацій. Це покращує зв’язок, робочий процес і обслуговування до, під час і після надзвичайних ситуацій. Це програмне забезпечення може бути впроваджено в компанії для підготовки до подій або надзвичайних ситуацій, які можуть порушити бізнес-операції, або використовуватися організаціями як система обміну повідомленнями загального користування. Він автоматизує важливі дії, як-от надсилання масових сповіщень, обмін інформацією та мобілізацію команд, щоб запобігти збоям у роботі та прискорити реагування на надзвичайні ситуації. Системи налаштовані відповідно до конкретних вимог і потреб організації, яка використовує програмне забезпечення. Крім того, програмне забезпечення для сповіщень про надзвичайні ситуації може інтегруватися з можливостями ГІС або включати їх для створення карт і документів, які служать візуальними допоміжними засобами під час криз.
Запит на новий застосунок
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.
Alertable
alertable.ca
Alertable - додаток для отримання сповіщень про негоду, повені, торнадо, лісові пожежі та місцеві новини в Канаді.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — це сервіс масових повідомлень для комунікації в організаціях, що дозволяє надсилати інформативні та екстрені повідомлення.
AlertMedia
alertmedia.com
AlertMedia - це платформа для моніторингу загроз та комунікації у надзвичайних ситуаціях, яка допомагає організаціям взаємодіяти та інформувати працівників вчасно.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls - це інструмент масових повідомлень, який дозволяє організаціям надсилати сповіщення через телефонні дзвінки, SMS та електронну пошту за кілька секунд.
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Mobile Text Alerts дозволяє надсилати масові SMS та MMS повідомлення клієнтам і співробітникам, налаштовувати автоматизовані відповіді та керувати контактами.
OnSolve
onsolve.com
OnSolve допомагає організаціям управляти фізичними загрозами та кризами, використовуючи AI-керовані комунікаційні та управлінські технології.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse — це спеціально створена комунікаційна платформа, яка допомагає організаціям модернізувати спосіб обміну важливими сповіщеннями.
Preparis
preparis.com
Уніфікований хмарний пакет програмного забезпечення Preparis перетворює планування безперервності бізнесу зі складної розкоші на доступну програму для таких компаній, як ваша. Від надзвичайних сповіщень і попереджень до комплексного планування, управління інцидентами та навчаннями, а також звітності, Preparis може впоратися з кожною частиною вашої стратегії безперервності — усе з одного централізованого місця. Набір програм Preparis пропонує Agility Recovery.
Regroup Mass Notification
regroup.com
Перегрупування масового повідомлення дає можливість кращого масового спілкування, яке підтримує людей у безпеці та інформованих у будь -який час. Нагородна, хмарна комунікаційна платформа компанії-це те, на що клієнти по всій Північній Америці та по всьому світу покладаються на надсилання як надзвичайних, так і щоденних комунікацій мільйонам людей. Увімкнувши обмін повідомленнями на мобільні пристрої, сховищ, соціальних медіа, електронної пошти, веб-сайтів тощо, перегрупування масового сповіщення допомагає організаціям захистити людей, зміцнювати експлуатаційну стійкість, зменшувати ризик та процвітати у все більш непередбачуваному світі.
iLobby
ilobby.com
Ilobby є світовим лідером у галузі закладів та управління відвідувачами для складних підприємств та регульованих галузей. Розгорнуті на більш ніж 6000 сайтах у всьому світі, платформа Fristastos Ilobby Plaits Powers складні робочі умови, що оптимізує та автоматизуючи ключові процеси для досягнення регуляторних дотримання, забезпечення протоколів безпеки та приводу вимог безпеки сайту. Fresitailos-це платформа управління закладами, що складається з декількох незалежних модулів для управління відвідувачами, управління надзвичайними ситуаціями та евакуацією, контролю доступу до відвідувачів та підрядника та збору та перевірки пакетів. Ці потужні модулі стосуються конкретних функціональних областей та при використанні в поєднанні забезпечують повністю інтегроване, цілісне рішення та управління відвідувачами. Управління відвідувачами попередньо завантажено та заздалегідь налаштовано на апаратному забезпеченні на рівні підприємства, Visitoros впорядковує та автоматизує управління відвідувачами, щоб ви могли покращити безпеку, безпеку та відповідність на робочому місці. Екстрені та евакуаційні управління надзвичайними ситуаціями підвищують ефективність та швидкість евакуації та оптимізують готовність до управління надзвичайними ситуаціями. Зменшіть ризик, мінімізуйте час простою та уникайте дорогих штрафних санкцій за допомогою оцифрованих аварійних сповіщень, евакуації та звітності. Фізична ідентичність та управління доступом Securitys розширює переваги контролю доступу до відвідувачів, підрядників та іншого тимчасового гостя, що дозволяє вам надійно видавати, відстежувати та керувати фізичним доступом. Впорядкувати та автоматизувати надання дозволу, збільшуючи контроль та видимість. Управління пакетами та доставкою роблять відстеження та управління вхідними пакетами простими та безпечними за допомогою доставки. Керуйте поставками, відстежувати матеріали, перевірити та приймати пакети, див. Усі поставки з першого погляду та багато іншого. Працюючи від перевірених технологій, людей та процесів, Ілоббі переосмислює, як організації можуть зберегти своїх людей та своїх закладів безпечними, безпечними та сумісними.
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