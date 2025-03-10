iLobby

ilobby.com

Ilobby є світовим лідером у галузі закладів та управління відвідувачами для складних підприємств та регульованих галузей. Розгорнуті на більш ніж 6000 сайтах у всьому світі, платформа Fristastos Ilobby Plaits Powers складні робочі умови, що оптимізує та автоматизуючи ключові процеси для досягнення регуляторних дотримання, забезпечення протоколів безпеки та приводу вимог безпеки сайту. Fresitailos-це платформа управління закладами, що складається з декількох незалежних модулів для управління відвідувачами, управління надзвичайними ситуаціями та евакуацією, контролю доступу до відвідувачів та підрядника та збору та перевірки пакетів. Ці потужні модулі стосуються конкретних функціональних областей та при використанні в поєднанні забезпечують повністю інтегроване, цілісне рішення та управління відвідувачами. Управління відвідувачами попередньо завантажено та заздалегідь налаштовано на апаратному забезпеченні на рівні підприємства, Visitoros впорядковує та автоматизує управління відвідувачами, щоб ви могли покращити безпеку, безпеку та відповідність на робочому місці. Екстрені та евакуаційні управління надзвичайними ситуаціями підвищують ефективність та швидкість евакуації та оптимізують готовність до управління надзвичайними ситуаціями. Зменшіть ризик, мінімізуйте час простою та уникайте дорогих штрафних санкцій за допомогою оцифрованих аварійних сповіщень, евакуації та звітності. Фізична ідентичність та управління доступом Securitys розширює переваги контролю доступу до відвідувачів, підрядників та іншого тимчасового гостя, що дозволяє вам надійно видавати, відстежувати та керувати фізичним доступом. Впорядкувати та автоматизувати надання дозволу, збільшуючи контроль та видимість. Управління пакетами та доставкою роблять відстеження та управління вхідними пакетами простими та безпечними за допомогою доставки. Керуйте поставками, відстежувати матеріали, перевірити та приймати пакети, див. Усі поставки з першого погляду та багато іншого. Працюючи від перевірених технологій, людей та процесів, Ілоббі переосмислює, як організації можуть зберегти своїх людей та своїх закладів безпечними, безпечними та сумісними.