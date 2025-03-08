AlertMedia

alertmedia.com

Тисячі організацій покладаються на розвідку про розвідку про загрозу AlertMedia та рішення про надзвичайні ситуації, щоб зберегти своїх людей в безпеці, інформованих та пов'язаних під час критичних подій. За допомогою AlertMedia організації можуть контролювати та визначити потенційні загрози поблизу своїх людей, активів та місць у режимі реального часу, а потім надсилати дуже помітні сповіщення до аудиторії будь-якого розміру за лічені секунди. Часті запитання: Хто є основними групами користувачів цієї послуги? Рішення аварійних комунікацій AlertMedia побудовано для підтримки організацій у широкому спектрі галузей з настроюваними та потужними функціями, щоб допомогти безпеці, безпеці, безперервності бізнесу та вищих керівних команд ефективно спілкуватися під час будь -якої критичної події. Організації в понад 130 країнах, від малого бізнесу до Fortune 500, розраховують на AlertMedia, щоб зберегти своїх людей та бізнес у безпеці. Для чого ця послуга, як правило, використовується? Сучасне програмне забезпечення для аварійних комунікацій AlertMedia - це більше, ніж просто традиційна система масового сповіщення. Наше програмне забезпечення легко інтегрується з вашими внутрішніми системами та з'єднує всю вашу організацію, що дозволяє вам з точністю спілкуватися під час кризи, швидко охопити аудиторію будь-якого розміру та підтвердити резолюцію. Наше програмне забезпечення підтримує широкий спектр випадків організаційного використання, розроблених для підвищення безпеки працівників, пом'якшення втрат та забезпечення безперервності бізнесу, незалежно від ситуації. Які платформи підтримує ця послуга? AlertMedia-це хмарна платформа SaaS, що пропонує інтуїтивно зрозумілий робочий стіл, доступний у всіх браузерах на додаток до повнофункціональних рідних Android та iOS мобільних додатків. З якими додатками ця послуга зазвичай використовується в тандемі? Інформаційні системи людських ресурсів (HRIS), програмне забезпечення для управління безперервністю та планування бізнесу (BCM), ІТ -інцидент/моніторинг, системи управління подорожами тощо. Чи інтегрується ця послуга з будь -якими іншими програмами? Програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM), єдиний знак на програмному забезпеченні Чи пропонує ця послуга API? AlertMedia пропонує доступ до нашого програмного забезпечення для розвідки про загрозу та комунікаційного програмного забезпечення через RESTFUL API. Ви можете розгорнути власні рамки комунікації або інтегрувати нашу комунікаційну технологію безпосередньо з програмним забезпеченням у вашій технологічній екосистемі. Чи пропонує ця послуга посібників, навчальних посібників та підтримки клієнтів? AlertMedia надає всім клієнтам спеціального менеджера з успіху клієнтів, практичне керівництво впровадження та 24/7 підтримки без додаткових витрат. Ви також матимете доступ до онлайн -центру підтримки, навчальних відеороликів, шаблонів зв'язку, інструментів запуску тощо. Як виглядає ціноутворення? AlertMedia пропонує гнучкі варіанти ціноутворення, щоб допомогти компаніям будь -якого розміру досягти своїх цілей комунікацій - з прихованими зборів. Ціноутворення базується на розмірі аудиторії, ваших місцях та інших змінних, характерних для вашої організації.