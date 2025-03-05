Програмне забезпечення екстреного сповіщення - Найпопулярніші застосунки - Україна

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Програмне забезпечення для екстрених сповіщень є невід’ємною частиною ширших стратегій управління ризиками, спілкування в масштабах компанії та планування на випадок надзвичайних ситуацій. Це покращує зв’язок, робочий процес і обслуговування до, під час і після надзвичайних ситуацій. Це програмне забезпечення може бути впроваджено в компанії для підготовки до подій або надзвичайних ситуацій, які можуть порушити бізнес-операції, або використовуватися організаціями як система обміну повідомленнями загального користування. Він автоматизує важливі дії, як-от надсилання масових сповіщень, обмін інформацією та мобілізацію команд, щоб запобігти збоям у роботі та прискорити реагування на надзвичайні ситуації. Системи налаштовані відповідно до конкретних вимог і потреб організації, яка використовує програмне забезпечення. Крім того, програмне забезпечення для сповіщень про надзвичайні ситуації може інтегруватися з можливостями ГІС або включати їх для створення карт і документів, які служать візуальними допоміжними засобами під час криз.
Запит на новий застосунок
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeker надає можливість фронтовим підприємствам та їхнім працівникам цифровими рішеннями, необхідними для того, щоб зробити найкращу роботу. Заснована в 2012 році, платформа для мобільних пристроїв Beekeeker була розроблена та побудована для безмовних працівників, які-незважаючи на те, що 80% глобальної робочої сили-були хронічно недооцінені, коли мова йде про технології на робочому місці. Завдяки системі успіху Beekeeker Frontline, компанії можуть автоматизувати паперові процеси, спілкуватися з працівниками в режимі реального часу з будь-якого місця та покращувати залучення, продуктивність та безпеку команд Frontline.
OnSolve
onsolve.com
OnSolve - провідний критичний постачальник управління подіями, який активно пом'якшує фізичні загрози, що дозволяє організаціям залишатися спритними, коли криза вражає. Використовуючи найбільш довірену експертизу та надійну розвідку про ризик, критичні комунікації та технології управління інцидентами, платформа ONSOLVE дозволяє підприємствам, організаціям SMB та всіма рівнями влади виявляти, передбачати та пом'якшити фізичні загрози, що впливають на їх людей, місця, місця, місця, місця, місця, де розміщуються місця , і майно. З мільярдами сповіщень, що надсилаються щорічно та доведеною підтримкою як для державного, так і для приватного секторів, OnSolve використовується тисячами організацій для врятування життя, захисту громад, захисту критичної інфраструктури та забезпечення спритності для організації, яка забезпечує нашу економіку.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — це цілеспрямована служба масових повідомлень, яка надає пріоритет позитивному впливу на спільноту, доставляючи персоналізовані інформаційні та екстрені повідомлення великим групам. Компанія підтримує міцну культуру та цінності, зосереджуючись на величі над зростанням і ставлячи людей вище прибутку. Text-Em-All налаштований на те, щоб з ним було приємно вести бізнес, пропонуючи зручну платформу для організацій будь-якого розміру, відмовляючись при цьому розсилати спам, політичні чи маркетингові повідомлення. Команда Text-Em-All прагне створити позитивне робоче середовище, наголошуючи на співчутті, автентичності та спільній досконалості.
AlertMedia
alertmedia.com
Тисячі організацій покладаються на розвідку про розвідку про загрозу AlertMedia та рішення про надзвичайні ситуації, щоб зберегти своїх людей в безпеці, інформованих та пов'язаних під час критичних подій. За допомогою AlertMedia організації можуть контролювати та визначити потенційні загрози поблизу своїх людей, активів та місць у режимі реального часу, а потім надсилати дуже помітні сповіщення до аудиторії будь-якого розміру за лічені секунди. Часті запитання: Хто є основними групами користувачів цієї послуги? Рішення аварійних комунікацій AlertMedia побудовано для підтримки організацій у широкому спектрі галузей з настроюваними та потужними функціями, щоб допомогти безпеці, безпеці, безперервності бізнесу та вищих керівних команд ефективно спілкуватися під час будь -якої критичної події. Організації в понад 130 країнах, від малого бізнесу до Fortune 500, розраховують на AlertMedia, щоб зберегти своїх людей та бізнес у безпеці. Для чого ця послуга, як правило, використовується? Сучасне програмне забезпечення для аварійних комунікацій AlertMedia - це більше, ніж просто традиційна система масового сповіщення. Наше програмне забезпечення легко інтегрується з вашими внутрішніми системами та з'єднує всю вашу організацію, що дозволяє вам з точністю спілкуватися під час кризи, швидко охопити аудиторію будь-якого розміру та підтвердити резолюцію. Наше програмне забезпечення підтримує широкий спектр випадків організаційного використання, розроблених для підвищення безпеки працівників, пом'якшення втрат та забезпечення безперервності бізнесу, незалежно від ситуації. Які платформи підтримує ця послуга? AlertMedia-це хмарна платформа SaaS, що пропонує інтуїтивно зрозумілий робочий стіл, доступний у всіх браузерах на додаток до повнофункціональних рідних Android та iOS мобільних додатків. З якими додатками ця послуга зазвичай використовується в тандемі? Інформаційні системи людських ресурсів (HRIS), програмне забезпечення для управління безперервністю та планування бізнесу (BCM), ІТ -інцидент/моніторинг, системи управління подорожами тощо. Чи інтегрується ця послуга з будь -якими іншими програмами? Програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM), єдиний знак на програмному забезпеченні Чи пропонує ця послуга API? AlertMedia пропонує доступ до нашого програмного забезпечення для розвідки про загрозу та комунікаційного програмного забезпечення через RESTFUL API. Ви можете розгорнути власні рамки комунікації або інтегрувати нашу комунікаційну технологію безпосередньо з програмним забезпеченням у вашій технологічній екосистемі. Чи пропонує ця послуга посібників, навчальних посібників та підтримки клієнтів? AlertMedia надає всім клієнтам спеціального менеджера з успіху клієнтів, практичне керівництво впровадження та 24/7 підтримки без додаткових витрат. Ви також матимете доступ до онлайн -центру підтримки, навчальних відеороликів, шаблонів зв'язку, інструментів запуску тощо. Як виглядає ціноутворення? AlertMedia пропонує гнучкі варіанти ціноутворення, щоб допомогти компаніям будь -якого розміру досягти своїх цілей комунікацій - з прихованими зборів. Ціноутворення базується на розмірі аудиторії, ваших місцях та інших змінних, характерних для вашої організації.
Alertable
alertable.ca
Alertable забезпечує інтелектуальну систему оповіщення для сповіщення канадців. Підпишіться сьогодні, щоб отримувати сповіщення про несприятливі погодні умови, повені, торнадо, лісові пожежі та сповіщення місцевої громади.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls — це інструмент масового сповіщення, який використовується десятками тисяч організацій, шкіл і підприємств для сповіщення групи людей телефоном і SMS за лічені секунди. Система масового сповіщення DialMyCalls, яку використовують понад 25 000 організацій у США та Канаді, дає змогу надсилати сповіщення за допомогою телефонного дзвінка, текстового повідомлення та електронної пошти за лічені секунди. Ним користуються всі: від компаній зі списку Fortune 100 до шкіл, церков, кадрових компаній, некомерційних організацій та багато іншого. Незалежно від того, чи потрібно вам надіслати екстрені сповіщення чи загальні інформаційні повідомлення, DialMyCalls може надсилати понад 10 000 повідомлень за хвилину, забезпечуючи миттєвий зв’язок із усіма. Не потрібно апаратне чи програмне забезпечення. Отримайте доступ до свого облікового запису з будь-якого комп’ютера чи мобільного пристрою, підключеного до Інтернету. У ньому також є мобільний додаток, за допомогою якого можна запускати трансляції, а також безкоштовна телефонна лінія на випадок, якщо ви не можете підключитися до Інтернету та хочете отримати повідомлення!
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Мобільні текстові сповіщення дозволяють вам без проблем надсилати масові повідомлення своїм клієнтам і співробітникам. ** Надсилання повідомлень • Створюйте, плануйте та надсилайте кампанії SMS та MMS • Додайте зображення прямо з фотопленки • Виберіть групи контактів або списки для надсилання ** Автоматизація повідомлень • Налаштуйте автоматичні відповіді, щоб негайно відповідати на типові запитання • Створюйте крапельні кампанії, щоб зацікавити вашу аудиторію • Плануйте важливі тексти заздалегідь ** Керування контактами • Додайте ключові слова, за якими користувачі зможуть підписатися на ваші повідомлення • Керуйте списком передплатників і додавайте контакти • Створюйте нові аудиторії у своїх списках ** Розуміння продуктивності • Скористайтеся нашим інструментом звітності, щоб побачити ефективність ваших повідомлень • Візуалізуйте показники кліків, зростання кількості передплатників і кількість надісланих повідомлень Хто використовує мобільні текстові сповіщення? • Власники бізнесу намагаються збільшити продажі, дохід і трафік • Компанії, які потребують спілкування зі співробітниками щодо важливих оновлень • Організації, що надають оновлення та інформацію членам • і багато іншого!
iLobby
ilobby.com
Ilobby є світовим лідером у галузі закладів та управління відвідувачами для складних підприємств та регульованих галузей. Розгорнуті на більш ніж 6000 сайтах у всьому світі, платформа Fristastos Ilobby Plaits Powers складні робочі умови, що оптимізує та автоматизуючи ключові процеси для досягнення регуляторних дотримання, забезпечення протоколів безпеки та приводу вимог безпеки сайту. Fresitailos-це платформа управління закладами, що складається з декількох незалежних модулів для управління відвідувачами, управління надзвичайними ситуаціями та евакуацією, контролю доступу до відвідувачів та підрядника та збору та перевірки пакетів. Ці потужні модулі стосуються конкретних функціональних областей та при використанні в поєднанні забезпечують повністю інтегроване, цілісне рішення та управління відвідувачами. Управління відвідувачами попередньо завантажено та заздалегідь налаштовано на апаратному забезпеченні на рівні підприємства, Visitoros впорядковує та автоматизує управління відвідувачами, щоб ви могли покращити безпеку, безпеку та відповідність на робочому місці. Екстрені та евакуаційні управління надзвичайними ситуаціями підвищують ефективність та швидкість евакуації та оптимізують готовність до управління надзвичайними ситуаціями. Зменшіть ризик, мінімізуйте час простою та уникайте дорогих штрафних санкцій за допомогою оцифрованих аварійних сповіщень, евакуації та звітності. Фізична ідентичність та управління доступом Securitys розширює переваги контролю доступу до відвідувачів, підрядників та іншого тимчасового гостя, що дозволяє вам надійно видавати, відстежувати та керувати фізичним доступом. Впорядкувати та автоматизувати надання дозволу, збільшуючи контроль та видимість. Управління пакетами та доставкою роблять відстеження та управління вхідними пакетами простими та безпечними за допомогою доставки. Керуйте поставками, відстежувати матеріали, перевірити та приймати пакети, див. Усі поставки з першого погляду та багато іншого. Працюючи від перевірених технологій, людей та процесів, Ілоббі переосмислює, як організації можуть зберегти своїх людей та своїх закладів безпечними, безпечними та сумісними.
Regroup Mass Notification
regroup.com
Перегрупування масового повідомлення дає можливість кращого масового спілкування, яке підтримує людей у безпеці та інформованих у будь -який час. Нагородна, хмарна комунікаційна платформа компанії-це те, на що клієнти по всій Північній Америці та по всьому світу покладаються на надсилання як надзвичайних, так і щоденних комунікацій мільйонам людей. Увімкнувши обмін повідомленнями на мобільні пристрої, сховищ, соціальних медіа, електронної пошти, веб-сайтів тощо, перегрупування масового сповіщення допомагає організаціям захистити людей, зміцнювати експлуатаційну стійкість, зменшувати ризик та процвітати у все більш непередбачуваному світі.
Preparis
preparis.com
Уніфікований хмарний пакет програмного забезпечення Preparis перетворює планування безперервності бізнесу зі складної розкоші на доступну програму для таких компаній, як ваша. Від надзвичайних сповіщень і попереджень до комплексного планування, управління інцидентами та навчаннями, а також звітності, Preparis може впоратися з кожною частиною вашої стратегії безперервності — усе з одного централізованого місця. Набір програм Preparis пропонує Agility Recovery.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse — це спеціально створена комунікаційна платформа, яка допомагає організаціям модернізувати спосіб обміну важливими сповіщеннями.
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