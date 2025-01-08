Програмне забезпечення екстреного сповіщення - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

AlertMedia

alertmedia.com

Тисячі організацій покладаються на рішення AlertMedia для аналізу загроз і зв’язку в надзвичайних ситуаціях, щоб забезпечити безпеку, інформацію та зв’язок своїх людей під час критичних подій. За допомогою AlertMedia організації можуть відстежувати та виявляти потенційні загрози поблизу своїх людей, активів і місць у режимі реального часу, а потім надсилати чіткі сповіщення аудиторії будь-якого розміру за лічені секунди. ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ: ХТО Є ОСНОВНИМИ ГРУПАМИ КОРИСТУВАЧІВ ЦІЄЇ ПОСЛУГИ? Рішення AlertMedia для екстреного зв’язку створено для підтримки організацій у багатьох галузях за допомогою потужних функцій, які можна настроювати, щоб допомогти командам вищого керівництва ефективно спілкуватися під час будь-якої критичної події. Організації в більш ніж 130 країнах, від малих підприємств до Fortune 500, покладаються на AlertMedia, щоб захистити своїх людей і бізнес. ДЛЯ ЧОГО ЗАГАЛЮ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЦЯ СЕРВІС? Сучасне програмне забезпечення AlertMedia для екстреного зв’язку – це більше, ніж просто традиційна система масового сповіщення. Наше програмне забезпечення легко інтегрується з вашими внутрішніми системами та з’єднує всю вашу організацію, дозволяючи вам точно спілкуватися під час кризи, швидко охоплювати аудиторію будь-якого розміру та підтверджувати рішення. Наше програмне забезпечення підтримує широкий спектр організаційних варіантів використання, призначених для підвищення безпеки співробітників, зменшення втрат і забезпечення безперервності бізнесу, незалежно від ситуації. ЯКІ ПЛАТФОРМИ ПІДТРИМУЄ ЦЯ СЕРВІС? AlertMedia — це хмарна платформа SaaS, яка пропонує інтуїтивно зрозумілий робочий стіл, доступний у всіх браузерах, на додаток до повнофункціональних власних мобільних програм для Android та iOS. З якими додатками зазвичай використовується цей сервіс? Інформаційні системи людських ресурсів (HRIS), програмне забезпечення для управління безперервністю бізнесу та планування (BCM), системи ІТ-інцидентів/моніторингу, системи управління подорожами тощо. ЧИ ЦЯ СЕРВІС ІНТЕГРУЄТЬСЯ З БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ПРОГРАМАМИ? Програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM), програмне забезпечення єдиного входу ЧИ ПРОПОНУЄ ЦЯ СЕРВІС API? AlertMedia пропонує доступ до нашого програмного забезпечення для аналізу загроз і зв’язку в екстрених ситуаціях через RESTful API. Ви можете розгорнути спеціальні комунікаційні структури або інтегрувати нашу комунікаційну технологію безпосередньо з програмним забезпеченням у своїй технологічній екосистемі. ЧИ ПРОПОНУЄ ЦЯ СЛУЖБА ПОСІБНИКИ, ПОСІБНИКИ ТА АБО ПІДТРИМКУ КЛІЄНТІВ? AlertMedia надає всім клієнтам спеціалізованого менеджера з успіху клієнтів, практичні вказівки щодо впровадження та цілодобову підтримку без додаткових витрат. Ви також матимете доступ до онлайн-центру підтримки, навчальних відео, шаблонів спілкування, інструментів запуску тощо. ЯК ВИГЛЯДАЄ ЦІНОУТВОРЕННЯ? AlertMedia пропонує гнучкі варіанти ціноутворення, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру досягти своїх комунікаційних цілей — без прихованих комісій. Ціноутворення залежить від розміру аудиторії, вашого розташування та інших змінних, характерних для вашої організації.