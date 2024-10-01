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Програмне забезпечення екстреного сповіщення - Найпопулярніші застосунки - Іспанія
Програмне забезпечення для екстрених сповіщень є невід’ємною частиною ширших стратегій управління ризиками, спілкування в масштабах компанії та планування на випадок надзвичайних ситуацій. Це покращує зв’язок, робочий процес і обслуговування до, під час і після надзвичайних ситуацій. Це програмне забезпечення може бути впроваджено в компанії для підготовки до подій або надзвичайних ситуацій, які можуть порушити бізнес-операції, або використовуватися організаціями як система обміну повідомленнями загального користування. Він автоматизує важливі дії, як-от надсилання масових сповіщень, обмін інформацією та мобілізацію команд, щоб запобігти збоям у роботі та прискорити реагування на надзвичайні ситуації. Системи налаштовані відповідно до конкретних вимог і потреб організації, яка використовує програмне забезпечення. Крім того, програмне забезпечення для сповіщень про надзвичайні ситуації може інтегруватися з можливостями ГІС або включати їх для створення карт і документів, які служать візуальними допоміжними засобами під час криз.
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Alertable
alertable.ca
Alertable забезпечує інтелектуальну систему оповіщення для сповіщення канадців. Підпишіться сьогодні, щоб отримувати сповіщення про несприятливі погодні умови, повені, торнадо, лісові пожежі та сповіщення місцевої громади.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper надає передовим компаніям та їхнім працівникам цифрові рішення, необхідні для найкращої роботи. Заснована в 2012 році мобільна платформа Beekeeper була розроблена та створена для безстільних працівників, які, незважаючи на те, що становлять 80% робочої сили в усьому світі, постійно відчува...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — це цілеспрямована служба масових повідомлень, яка надає пріоритет позитивному впливу на спільноту, доставляючи персоналізовані інформаційні та екстрені повідомлення великим групам. Компанія підтримує сильну культуру та цінності, зосереджуючись на величі над зростанням і ставлячи людей ...
AlertMedia
alertmedia.com
Тисячі організацій покладаються на рішення AlertMedia для аналізу загроз і зв’язку в надзвичайних ситуаціях, щоб забезпечити безпеку, інформацію та зв’язок своїх людей під час критичних подій. За допомогою AlertMedia організації можуть відстежувати та виявляти потенційні загрози поблизу своїх людей,...
OnSolve
onsolve.com
OnSolve має єдину платформу, яка пропонує штучний інтелект, машинне навчання, сучасний механізм інтеграції та команду експертів із критично важливого управління подіями, готових стати на ваш бік.
DialMyCalls
dialmycalls.com
Дізнайтеся, чому понад 40 000 організацій використовують DialMyCalls, щоб легко надсилати текстові повідомлення, телефонні дзвінки та/або електронні листи всій групі людей за лічені секунди! Понад 15 років DialMyCalls є лідером у масових сповіщеннях, надсилаючи мільйони повідомлень на рік. Нашою пла...
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Мобільні текстові сповіщення дозволяють без зайвих зусиль надсилати масові повідомлення своїм клієнтам і співробітникам. ** Надсилання повідомлень • Створюйте, плануйте та надсилайте кампанії SMS та MMS • Додайте зображення прямо з фотопленки • Виберіть групи контактів або списки для надсилання **...
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse — це спеціально створена комунікаційна платформа, яка допомагає організаціям модернізувати спосіб обміну важливими сповіщеннями.
Preparis
preparis.com
Уніфікований хмарний пакет програмного забезпечення Preparis перетворює планування безперервності бізнесу зі складної розкоші на доступну програму для таких компаній, як ваша. Від надзвичайних сповіщень і попереджень до комплексного планування, управління інцидентами та навчаннями, а також звітності...
Regroup Mass Notification
regroup.com
Regroup Mass Notification покращує масову комунікацію, що забезпечує безпеку людей і постійну інформацію. Відзначена нагородами хмарна платформа масової комунікації компанії – це те, на що покладаються клієнти в Північній Америці та в усьому світі для надсилання як екстрених, так і повсякденних пові...
iLobby
ilobby.com
iLobby є світовим лідером у сфері управління приміщеннями та відвідувачами для складних підприємств і регульованих галузей. Платформа iLobby FacilityOS, розгорнута на більш ніж 6000 сайтах у всьому світі, створює складні робочі середовища шляхом оптимізації та автоматизації ключових процесів у закла...