Програмне забезпечення екстреного сповіщення - Найпопулярніші застосунки - Обʼєднані Арабські Емірати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для екстрених сповіщень є невід’ємною частиною ширших стратегій управління ризиками, спілкування в масштабах компанії та планування на випадок надзвичайних ситуацій. Це покращує зв’язок, робочий процес і обслуговування до, під час і після надзвичайних ситуацій. Це програмне забезпечення може бути впроваджено в компанії для підготовки до подій або надзвичайних ситуацій, які можуть порушити бізнес-операції, або використовуватися організаціями як система обміну повідомленнями загального користування. Він автоматизує важливі дії, як-от надсилання масових сповіщень, обмін інформацією та мобілізацію команд, щоб запобігти збоям у роботі та прискорити реагування на надзвичайні ситуації. Системи налаштовані відповідно до конкретних вимог і потреб організації, яка використовує програмне забезпечення. Крім того, програмне забезпечення для сповіщень про надзвичайні ситуації може інтегруватися з можливостями ГІС або включати їх для створення карт і документів, які служать візуальними допоміжними засобами під час криз.
Запит на новий застосунок
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper надає передовим компаніям та їхнім працівникам цифрові рішення, необхідні для найкращої роботи. Заснована в 2012 році мобільна платформа Beekeeper була розроблена та створена для безстільних працівників, які, незважаючи на те, що становлять 80% робочої сили в усьому світі, постійно відчувають недостатнє обслуговування, коли справа доходить до технологій на робочому місці. За допомогою системи успіху Beekeeper’s Frontline Success System компанії можуть автоматизувати паперові процеси, спілкуватися зі співробітниками в режимі реального часу з будь-якого місця та підвищити залученість, продуктивність і безпеку перших команд.
OnSolve
onsolve.com
OnSolve є провідним постачальником засобів керування критичними подіями, який проактивно пом’якшує фізичні загрози, дозволяючи організаціям залишатися гнучкими під час кризи. Платформа OnSolve дає змогу компаніям, організаціям малого та середнього бізнесу та всім рівням управління виявляти, передбачати та пом’якшувати фізичні загрози, які впливають на їхніх людей та місця, використовуючи найнадійніший досвід і надійну аналітику ризиків на основі ШІ, критичні комунікації та технології управління інцидентами. , і майно. Завдяки мільярдам сповіщень, що надсилаються щороку, і підтвердженій підтримці як для державного, так і для приватного секторів, OnSolve використовується тисячами організацій для порятунку життів, захисту громад, захисту критичної інфраструктури та забезпечення гнучкості для організації, яка забезпечує нашу економіку.
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All — це цілеспрямована служба масових повідомлень, яка надає пріоритет позитивному впливу на спільноту, доставляючи персоналізовані інформаційні та екстрені повідомлення великим групам. Компанія підтримує міцну культуру та цінності, зосереджуючись на величі над зростанням і ставлячи людей вище прибутку. Text-Em-All налаштований на те, щоб з ним було приємно вести бізнес, пропонуючи зручну платформу для організацій будь-якого розміру, відмовляючись при цьому розсилати спам, політичні чи маркетингові повідомлення. Команда Text-Em-All прагне створити позитивне робоче середовище, наголошуючи на співчутті, автентичності та спільній досконалості.
AlertMedia
alertmedia.com
Тисячі організацій покладаються на рішення AlertMedia для аналізу загроз і зв’язку в надзвичайних ситуаціях, щоб забезпечити безпеку, інформацію та зв’язок своїх людей під час критичних подій. За допомогою AlertMedia організації можуть відстежувати та виявляти потенційні загрози поблизу своїх людей, активів і місць у режимі реального часу, а потім надсилати чіткі сповіщення аудиторії будь-якого розміру за лічені секунди. ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ: ХТО Є ОСНОВНИМИ ГРУПАМИ КОРИСТУВАЧІВ ЦІЄЇ ПОСЛУГИ? Рішення AlertMedia для екстреного зв’язку створено для підтримки організацій у багатьох галузях за допомогою потужних функцій, які можна настроювати, щоб допомогти командам вищого керівництва ефективно спілкуватися під час будь-якої критичної події. Організації в більш ніж 130 країнах, від малих підприємств до Fortune 500, покладаються на AlertMedia, щоб захистити своїх людей і бізнес. ДЛЯ ЧОГО ЗАГАЛЮ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЦЯ СЕРВІС? Сучасне програмне забезпечення AlertMedia для екстреного зв’язку – це більше, ніж просто традиційна система масового сповіщення. Наше програмне забезпечення легко інтегрується з вашими внутрішніми системами та з’єднує всю вашу організацію, дозволяючи вам точно спілкуватися під час кризи, швидко охоплювати аудиторію будь-якого розміру та підтверджувати рішення. Наше програмне забезпечення підтримує широкий спектр організаційних варіантів використання, призначених для підвищення безпеки співробітників, зменшення втрат і забезпечення безперервності бізнесу, незалежно від ситуації. ЯКІ ПЛАТФОРМИ ПІДТРИМУЄ ЦЯ СЕРВІС? AlertMedia — це хмарна платформа SaaS, яка пропонує інтуїтивно зрозумілий робочий стіл, доступний у всіх браузерах, на додаток до повнофункціональних власних мобільних програм для Android та iOS. З якими додатками зазвичай використовується цей сервіс? Інформаційні системи людських ресурсів (HRIS), програмне забезпечення для управління безперервністю бізнесу та планування (BCM), системи ІТ-інцидентів/моніторингу, системи управління подорожами тощо. ЧИ ЦЯ СЕРВІС ІНТЕГРУЄТЬСЯ З БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ПРОГРАМАМИ? Програмне забезпечення для управління людським капіталом (HCM), програмне забезпечення єдиного входу ЧИ ПРОПОНУЄ ЦЯ СЕРВІС API? AlertMedia пропонує доступ до нашого програмного забезпечення для аналізу загроз і зв’язку в екстрених ситуаціях через RESTful API. Ви можете розгорнути спеціальні комунікаційні структури або інтегрувати нашу комунікаційну технологію безпосередньо з програмним забезпеченням у своїй технологічній екосистемі. ЧИ ПРОПОНУЄ ЦЯ СЛУЖБА ПОСІБНИКИ, ПОСІБНИКИ ТА АБО ПІДТРИМКУ КЛІЄНТІВ? AlertMedia надає всім клієнтам спеціалізованого менеджера з успіху клієнтів, практичні вказівки щодо впровадження та цілодобову підтримку без додаткових витрат. Ви також матимете доступ до онлайн-центру підтримки, навчальних відео, шаблонів спілкування, інструментів запуску тощо. ЯК ВИГЛЯДАЄ ЦІНОУТВОРЕННЯ? AlertMedia пропонує гнучкі варіанти ціноутворення, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру досягти своїх комунікаційних цілей — без прихованих комісій. Ціноутворення залежить від розміру аудиторії, вашого розташування та інших змінних, характерних для вашої організації.
Alertable
alertable.ca
Alertable забезпечує інтелектуальну систему оповіщення для сповіщення канадців. Підпишіться сьогодні, щоб отримувати сповіщення про несприятливі погодні умови, повені, торнадо, лісові пожежі та сповіщення місцевої громади.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls — це інструмент масового сповіщення, який використовується десятками тисяч організацій, шкіл і підприємств для сповіщення групи людей телефоном і SMS за лічені секунди. Система масового сповіщення DialMyCalls, яку використовують понад 25 000 організацій у США та Канаді, дає змогу надсилати сповіщення за допомогою телефонного дзвінка, текстового повідомлення та електронної пошти за лічені секунди. Ним користуються всі: від компаній зі списку Fortune 100 до шкіл, церков, кадрових компаній, некомерційних організацій та багато іншого. Незалежно від того, чи потрібно вам надіслати екстрені сповіщення чи загальні інформаційні повідомлення, DialMyCalls може надсилати понад 10 000 повідомлень за хвилину, забезпечуючи миттєвий зв’язок із усіма. Не потрібно апаратне чи програмне забезпечення. Отримайте доступ до свого облікового запису з будь-якого комп’ютера чи мобільного пристрою, підключеного до Інтернету. У ньому також є мобільний додаток, за допомогою якого можна запускати трансляції, а також безкоштовна телефонна лінія на випадок, якщо ви не можете підключитися до Інтернету та хочете отримати повідомлення!
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
Мобільні текстові сповіщення дозволяють вам без проблем надсилати масові повідомлення своїм клієнтам і співробітникам. ** Надсилання повідомлень • Створюйте, плануйте та надсилайте кампанії SMS та MMS • Додайте зображення прямо з фотопленки • Виберіть групи контактів або списки для надсилання ** Автоматизація повідомлень • Налаштуйте автоматичні відповіді, щоб негайно відповідати на типові запитання • Створюйте крапельні кампанії, щоб зацікавити вашу аудиторію • Плануйте важливі тексти заздалегідь ** Керування контактами • Додайте ключові слова, за якими користувачі зможуть підписатися на ваші повідомлення • Керуйте списком передплатників і додавайте контакти • Створюйте нові аудиторії у своїх списках ** Розуміння продуктивності • Скористайтеся нашим інструментом звітності, щоб побачити ефективність ваших повідомлень • Візуалізуйте показники кліків, зростання кількості передплатників і кількість надісланих повідомлень Хто використовує мобільні текстові сповіщення? • Власники бізнесу намагаються збільшити продажі, дохід і трафік • Компанії, які потребують спілкування зі співробітниками щодо важливих оновлень • Організації, що надають оновлення та інформацію членам • і багато іншого!
iLobby
ilobby.com
iLobby є світовим лідером у сфері управління приміщеннями та відвідувачами для складних підприємств і регульованих галузей. Платформа iLobby FacilityOS, розгорнута на більш ніж 6000 сайтах у всьому світі, створює складні робочі середовища шляхом оптимізації та автоматизації ключових процесів у закладах для досягнення нормативної відповідності, забезпечення дотримання протоколів безпеки та підвищення вимог безпеки сайтів. FacilityOS — це наскрізна платформа Facility Management, що складається з кількох незалежних модулів для керування відвідувачами, управління надзвичайними ситуаціями та евакуацією, фізичного контролю доступу відвідувачів і підрядників, а також збору та перевірки пакетів. Ці потужні модулі стосуються конкретних функціональних областей і, якщо їх використовувати в поєднанні, забезпечують повністю інтегроване, цілісне рішення для управління приміщенням і відвідувачами. Управління відвідувачами Попередньо завантажена та налаштована на апаратному забезпеченні корпоративного рівня VisitorOS оптимізує та автоматизує керування відвідувачами, щоб ви могли покращити безпеку на робочому місці та відповідність нормам. Керування надзвичайними ситуаціями та евакуацією EmergencyOS покращує ефективність і швидкість вашої евакуації та оптимізує готовність до управління надзвичайними ситуаціями. Зменште ризики, зведіть до мінімуму час простою та уникніть дорогих штрафів за допомогою цифрових сповіщень про надзвичайні ситуації, евакуації та звітів. Physical Identity and Access Management SecurityOS розширює переваги контролю доступу до відвідувачів, підрядників та інших тимчасових гостей, дозволяючи вам безпечно видавати, відстежувати та керувати фізичним доступом до об’єктів. Оптимізуйте та автоматизуйте надання дозволів, покращуючи контроль і видимість. Управління посилками та доставкою Зробіть відстеження вхідних посилок і керування ними простими та безпечними за допомогою DeliveryOS. Керуйте доставками, відстежуйте матеріали, перевіряйте та приймайте посилки, миттєво переглядайте всі доставки тощо. Завдяки перевіреним технологіям, людям і процесам iLobby переосмислює те, як організації можуть забезпечити безпеку, безпеку та відповідність вимогам законодавства своїм працівникам і об’єктам.
Regroup Mass Notification
regroup.com
Regroup Mass Notification покращує масову комунікацію, що забезпечує безпеку людей і постійну інформацію. Відзначена нагородами хмарна платформа масової комунікації компанії – це те, на що покладаються клієнти в Північній Америці та в усьому світі для надсилання як екстрених, так і повсякденних повідомлень мільйонам людей. Завдяки надсиланню повідомлень одним клацанням миші на мобільні пристрої, стаціонарні телефони, соціальні мережі, електронну пошту, веб-сайти тощо Regroup Mass Notification допомагає організаціям захищати людей, посилювати операційну стійкість, зменшувати ризики та процвітати у все більш непередбачуваному світі.
Preparis
preparis.com
Уніфікований хмарний пакет програмного забезпечення Preparis перетворює планування безперервності бізнесу зі складної розкоші на доступну програму для таких компаній, як ваша. Від надзвичайних сповіщень і попереджень до комплексного планування, управління інцидентами та навчаннями, а також звітності, Preparis може впоратися з кожною частиною вашої стратегії безперервності — усе з одного централізованого місця. Набір програм Preparis пропонує Agility Recovery.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse — це спеціально створена комунікаційна платформа, яка допомагає організаціям модернізувати спосіб обміну важливими сповіщеннями.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.