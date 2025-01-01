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Вбудоване програмне забезпечення для платежів
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Вбудоване програмне забезпечення для платежів - Найпопулярніші застосунки

Вбудоване платіжне програмне забезпечення, також відоме як інтегроване платіжне програмне забезпечення, дозволяє компаніям приймати платежі безпосередньо у своїх продуктах, а не покладатися на окреме платіжне рішення. Це програмне забезпечення оптимізує обробку платежів, допомагаючи компаніям зменшити витрати та покращити взаємодію з клієнтами. Компанії, які використовують вбудоване платіжне програмне забезпечення, відомі як посередники платежів (PayFac), оскільки вони діють як постачальники платежів. Цей інструмент використовується в різних галузях, включно з постачальниками SaaS, ринками, службами спільного транспортування та доставки їжі та ігровими платформами. Вбудоване програмне забезпечення для платежів часто інтегрується з програмним забезпеченням для керування підписками, яке визначає та керує планами передплати на програмне забезпечення та послуги, а також програмним забезпеченням для виставлення рахунків за передплатою, яке обробляє виставлення рахунків для компаній, що працюють за передплатою.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe - це платформа для обробки онлайн-платежів, яка підтримує понад 100 методів оплати та дозволяє бізнесу приймати платежі у 135 валютах.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Cashfree - платформа для прийому та обробки платежів, підтримує міжнародні платежі і різні методи оплати для бізнесу будь-якого розміру.

WePay

WePay

wepay.com

WePay - онлайн-платіжний сервіс, що надає інтегровані рішення для підприємств для обробки платежів та управління ризиками.

Adyen

Adyen

adyen.com

Adyen - платформа для обробки платежів онлайн, у додатках та офлайн, яка підтримує різноманітні методи оплати та валюти.

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com - платформа для обробки платежів, що підтримує безперешкні транзакції в різних валютах та країнах, пропонуючи безкоштовну підтримку.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei - платіжна платформа, що забезпечує бізнеси можливістю приймати різні платіжні методи в більш ніж 200 країнах.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap - платформа для автоматизації фінансів, продажів і HR, інтегруючи комунікацію та управління контрактами в бізнес-процесах.

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Modulr - це цифрова платформа для автоматизації платежів і управління фінансовими операціями без використання банківських рахунків.

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly - це платформа для оркестрації платежів, що дозволяє компаніям інтегрувати різні платіжні шлюзи та зменшити складність обробки платежів.

Finix

Finix

finix.com

Finix - платформа для обробки онлайн, мобільних та особистих платежів, що надає інструменти для підприємств для ефективного управління платіжними операціями.

Synctera

Synctera

synctera.com

Synctera - платформа для інтеграції банківських послуг, що надає бізнесам API та фінансові інструменти для створення і масштабування продуктів.

Railsr

Railsr

railsr.com

Railsr надає брендам можливість інтегрувати фінансові послуги у свої цифрові платформи, покращуючи взаємодію з клієнтами.

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