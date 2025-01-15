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Вбудоване програмне забезпечення для платежів - Найпопулярніші застосунки - Палестинські території
Вбудоване платіжне програмне забезпечення, також відоме як інтегроване платіжне програмне забезпечення, дозволяє компаніям приймати платежі безпосередньо у своїх продуктах, а не покладатися на окреме платіжне рішення. Це програмне забезпечення оптимізує обробку платежів, допомагаючи компаніям зменшити витрати та покращити взаємодію з клієнтами. Компанії, які використовують вбудоване платіжне програмне забезпечення, відомі як посередники платежів (PayFac), оскільки вони діють як постачальники платежів. Цей інструмент використовується в різних галузях, включно з постачальниками SaaS, ринками, службами спільного транспортування та доставки їжі та ігровими платформами. Вбудоване програмне забезпечення для платежів часто інтегрується з програмним забезпеченням для керування підписками, яке визначає та керує планами передплати на програмне забезпечення та послуги, а також програмним забезпеченням для виставлення рахунків за передплатою, яке обробляє виставлення рахунків для компаній, що працюють за передплатою.
Запит на новий застосунок
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продажів, підтримки, управління персоналом та операцій. 1. Автоматизація фінансів і виставлення рахунків (AR, AP, рахунки-фактури, підписки, платежі): повністю автоматизована збірка AR значно скорочує час до оплати (DSO). Наш розширений механізм правил автоматично доставляє потрібне повідомлення в потрібний час, забезпечуючи найвищу ймовірність платежу, одночасно забезпечуючи оперативне та ефективне спілкування з клієнтами. Ніколи не враховуйте інший платіж постачальника, призначайте рахунки постачальника для перегляду та затвердження. Використовуйте наш механізм автоматизації робочого процесу та затвердження, щоб направляти всі ваші рахунки для оптимізації платежів. Увімкніть передплату/повторне виставлення рахунків, поступове виставлення рахунків, створення рахунків-фактур, автоматичні платежі, плани платежів, комісії за прострочення, купони, онлайн-рахунки та інтерактивні портали для клієнтів, інтегровані та синхронізовані з вашою поточною системою бухгалтерського обліку та CRM. Токенізація платежів і автоматичне відновлення невдалих платежів гарантують, що жоден платіж не буде пропущено, а всі дані захищені. 2. Автоматизація продажів і успіху (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизуйте котирування для потенційних клієнтів, контролюйте ціноутворення та швидше укладайте угоди за допомогою наших функцій QTC і CPQ. Все, від створення пропозиції до збору готівки з клієнтів. Допоможіть своїй команді з продажів і успіху керувати процесом QTC і усунути вузькі місця у відділах. Більше ніяких здогадів, дозвольте вашій команді продажів обробляти всі аспекти створення нового контракту в чітко визначених рамках – від пропозиції до електронного підпису та оплати. Обмінюйтеся всіма історичними даними зв’язку, файлами, документами, рахунками-фактурами та контрактами з усією вашою командою від менеджера з обслуговування клієнтів. Використовуйте вбудований контакт-центр Armatic для спілкування зі своїми клієнтами. Використовуйте механізм Armatic Net Promoter Score, щоб приєднатися до компаній, які виросли вдвічі швидше в порівнянні з конкурентами. Допоможіть своїм командам приймати кращі рішення на основі відгуків клієнтів. 3. Автоматизація людського капіталу (eNPS, адвокація працівників, контракти, електронні записи): вимірюйте та підвищте рівень задоволеності своїх працівників за допомогою NPS для працівників Armatic. Створіть зв’язок зі своїми співробітниками, щоб підвищити лояльність і залученість співробітників. Збільште соціальний охоплення вашої компанії за допомогою програми Employee Advocacy. Використовуйте соціальні мережі своїх співробітників, надаючи їм простий спосіб ділитися затвердженою інформацією про компанію. Публікації ваших компаній у соціальних мережах охоплюють величезну кількість потенційних клієнтів і потенційних нових працівників. Надайте своїй команді відділу кадрів і менеджерам у всій організації рішення для електронного підпису, зберігання та безпечного керування всіма контрактами співробітників. Поділіться всіма історичними даними спілкування, файлами, документами, контрактами співробітників і NDA з усією вашою командою. Менеджер зв’язків зі співробітниками Armatic надає вашій команді миттєвий і легкий доступ до всієї важливої інформації про співробітників, включаючи дані спілкування, контракти та примітки, пов’язані з кадрами.
Cashfree
cashfree.com
Потужна платіжна платформа з можливістю масштабування, розроблена для потреб вашого бізнесу: збирайте платежі, надсилайте виплати, керуйте міжнародними платежами тощо. Безготівкові платежі створено для всіх типів бізнесу, починаючи від стартапів і закінчуючи підприємствами, які приймають платежі на веб-сайті, у мобільному додатку чи інших каналах, як-от WhatsApp, соціальні мережі тощо. Понад 1 00 000 продавців і провідні бренди, такі як IRCTC, Nykaa, BigBasket, Cred та багато інших довіряють безготівковим платежам для обробки платежів.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com – це хмарна платіжна платформа, і їхня місія полягає в тому, щоб дозволити компаніям та їхнім спільнотам процвітати в цифровій економіці. Модульна технологія Checkout.com дозволяє компаніям додавати функції, керувати ризиками, захищаючи конверсію, і додавати нові способи оплати для зростання на нових ринках. Їхні місцеві команди в багатьох країнах пропонують підтримку на місцях, щоб допомогти торговцям покращити ефективність платежів, орієнтуватися в регулюванні та легко переходити до нових бізнес-моделей. Checkout.com може похвалитися швидкими й надійними платежами та виплатами в більш ніж 150+ валютах із еквайрингом у країні, фільтрами шахрайства та звітуванням через один API. Checkout.com може приймати всі основні міжнародні кредитні та дебетові картки, а також популярні альтернативні та місцеві методи оплати. Checkout.com зі штаб-квартирою в Лондоні наразі має 19 офісів у Північній Америці, Південній Америці, Європі, Близькому Сході та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів, що базується в Сполучених Штатах і надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує партнерам захист від шахрайства та ризиків.
Adyen
adyen.com
Adyen є платіжною платформою, обраною багатьма провідними світовими компаніями, яка забезпечує сучасну наскрізну інфраструктуру, що підключається безпосередньо до карток Visa, Mastercard і способів оплати, які віддають перевагу споживачам у всьому світі. Adyen забезпечує безпроблемні платежі в Інтернеті, на мобільних пристроях і в магазинах. Маючи офіси по всьому світу, Adyen обслуговує клієнтів, зокрема Facebook, Uber, Spotify і Brompton. Ось як ми допомагаємо середнім і великим брендам: ✅Платежі онлайн, у програмі та особисті послуги ✅Переважні місцеві способи оплати (картки, гаманці, перекази, платіжні сертифікати) ✅Місцевий і міжнародний еквайринг ✅Сучасна оптимізація платежів і управління ризиками ✅ Виплати в усіх основних валютах і звірка без зусиль. Поговоріть з нами сьогодні.
Finix
finix.com
Від стартапів до публічних компаній, наскрізна платформа Finix надає вам усі інструменти, необхідні для обробки онлайнових, особистих і мобільних платежів. Завдяки тисячам можливих конфігурацій платежів і 99,999% часу безперебійної роботи Finix переписує платіжну індустрію один API за раз, щоб зменшити бар’єри для входу, підвищити конкуренцію та зробити екосистему більш справедливою та доступною. Розроблені для підтримки найскладніших варіантів використання платежів і конфігурації відповідно до ваших унікальних бізнес-потреб, інноваційні компанії будь-якого розміру Finix використовують нашу гнучку технологію корпоративного рівня для забезпечення безперебійних платежів і збільшення прибутку.
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які стрімко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити навантаження на комплаєнс або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній бізнес. Наша платформа Payments Orchestration забезпечує гнучкість і резервування платежів, дозволяючи клієнтам створювати єдину інтеграцію, а потім направляти транзакції практично через будь-яку комбінацію платіжних служб, не торкаючись даних картки кінцевого споживача. Ми пропонуємо потужну платіжну інфраструктуру під назвою Payments Orchestration, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру захищати платіжні дані для транзакцій практично з будь-якими платіжними службами в усьому світі за допомогою єдиного API та підвищувати рентабельність інвестицій від кожної транзакції.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, банківських послуг, послуг з управління ризиками та шахрайством. Зв’язуючи компанії з клієнтами на більш ніж 200 ринках, з локальним еквайрингом на 47 ринках, 150 валютами та понад 650 альтернативними способами оплати, Nuvei надає клієнтам і партнерам технологію та інформацію, щоб досягти успіху на місцевому та глобальному рівнях за допомогою однієї інтеграції.
Modulr
modulrfinance.com
Ми є цифровою платформою, яка усуває необхідність використовувати ваш банк для банківських рахунків і платежів. Ми автоматизуємо ваші платіжні потоки, вбудовуємо платежі у вашу платформу та даємо вам змогу створювати нові платіжні продукти та послуги. Все з одного API.
Railsr
railsr.com
Споживачі хочуть повного занурення та простого досвіду, і очікують, що бренди запропонують найкращі, найбільш персоналізовані та характерні кампанії залучення. Railsr пристрасно прагне дати брендам можливість створювати відповідний фінансовий досвід для залучення клієнтів і лояльності. Він вважає, що вбудована фінансова економіка є принципово іншим способом створення відносин між компаніями та споживачами. Railsr створив унікальну категорію в галузі фінансових послуг: досвід вбудованих фінансів. Він розробив це, щоб дозволити своїм клієнтам допомагати фінансовим споживачам, забезпечувати більшу включеність і свободу. Railsr є піонером нового погляду на те, як фінансові послуги можуть розширити можливості та звільнити. Він пропонує брендам новий підхід до використання потужності вбудованого фінансування через недорогу платформу «під ключ». Він реалізує вбудовані фінанси в цифрову подорож бренду, розроблену як вертикально інтегровану фінансову екосистему, починаючи з центрального банку або платіжної схеми (наприклад, Visa) і закінчуючи повністю вбудованим цифровим досвідом. Відвідайте railsr.com і дізнайтеся, як ми можемо вам допомогти, або зв’яжіться з нами через нашу форму: www.railsr.com/start-your-experience
Synctera
synctera.com
Ми усуваємо розрив між громадськими банками та фінансовими технічними компаніями. Надаючи вам швидкі, безпечні та масштабовані партнерські банківські рішення, ми усуваємо складність інтеграції та будуємо мости. Ми тут, щоб супроводжувати всі сторони через процес адаптації та далі, створюючи транзакційні відносини, засновані на довірі.