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Вбудоване програмне забезпечення для платежів - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука
Вбудоване платіжне програмне забезпечення, також відоме як інтегроване платіжне програмне забезпечення, дозволяє компаніям приймати платежі безпосередньо у своїх продуктах, а не покладатися на окреме платіжне рішення. Це програмне забезпечення оптимізує обробку платежів, допомагаючи компаніям зменшити витрати та покращити взаємодію з клієнтами. Компанії, які використовують вбудоване платіжне програмне забезпечення, відомі як посередники платежів (PayFac), оскільки вони діють як постачальники платежів. Цей інструмент використовується в різних галузях, включно з постачальниками SaaS, ринками, службами спільного транспортування та доставки їжі та ігровими платформами. Вбудоване програмне забезпечення для платежів часто інтегрується з програмним забезпеченням для керування підписками, яке визначає та керує планами передплати на програмне забезпечення та послуги, а також програмним забезпеченням для виставлення рахунків за передплатою, яке обробляє виставлення рахунків для компаній, що працюють за передплатою.
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Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів, що базується в Сполучених Штатах і надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пр...
Cashfree
cashfree.com
Потужна платіжна платформа з можливістю масштабування, розроблена для потреб вашого бізнесу: збирайте платежі, надсилайте виплати, керуйте міжнародними платежами тощо. Безготівкові платежі створено для всіх типів бізнесу, починаючи від стартапів і закінчуючи підприємствами, які приймають платежі на ...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com – це хмарна платіжна платформа, і їхня місія полягає в тому, щоб дозволити компаніям та їхнім спільнотам процвітати в цифровій економіці. Модульна технологія Checkout.com дозволяє компаніям додавати функції, керувати ризиками, захищаючи конверсію, і додавати нові способи оплати для зрос...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продаж...
Adyen
adyen.com
Adyen є платіжною платформою, обраною багатьма провідними світовими компаніями, яка забезпечує сучасну наскрізну інфраструктуру, що підключається безпосередньо до карток Visa, Mastercard і способів оплати, які віддають перевагу споживачам у всьому світі. Adyen забезпечує безпроблемні платежі в Інтер...
Synctera
synctera.com
Ми усуваємо розрив між громадськими банками та фінансовими технічними компаніями. Надаючи вам швидкі, безпечні та масштабовані партнерські банківські рішення, ми усуваємо складність інтеграції та будуємо мости. Ми тут, щоб супроводжувати всі сторони через процес адаптації та далі, створюючи транзакц...
Modulr
modulrfinance.com
Ми є цифровою платформою, яка усуває необхідність використовувати ваш банк для банківських рахунків і платежів. Ми автоматизуємо ваші платіжні потоки, вбудовуємо платежі у вашу платформу та даємо вам змогу створювати нові платіжні продукти та послуги. Все з одного API.
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які стрімко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити навантаження на комплаєнс або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній бізн...
Finix
finix.com
Від стартапів до публічних компаній, наскрізна платформа Finix надає вам усі інструменти, необхідні для обробки онлайнових, особистих і мобільних платежів. Завдяки тисячам можливих конфігурацій платежів і 99,999% часу безперебійної роботи Finix переписує платіжну індустрію один API за раз, щоб зменш...
Railsr
railsr.com
Споживачі хочуть повного занурення та простого досвіду, і очікують, що бренди запропонують найкращі, найбільш персоналізовані та характерні кампанії залучення. Railsr пристрасно прагне дати брендам можливість створювати відповідний фінансовий досвід для залучення клієнтів і лояльності. Він вважає, щ...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...