Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Вбудоване програмне забезпечення для платежів - Найпопулярніші застосунки - Австралія Найпопулярніші Нещодавно додані

Вбудоване платіжне програмне забезпечення, також відоме як інтегроване платіжне програмне забезпечення, дозволяє компаніям приймати платежі безпосередньо у своїх продуктах, а не покладатися на окреме платіжне рішення. Це програмне забезпечення оптимізує обробку платежів, допомагаючи компаніям зменшити витрати та покращити взаємодію з клієнтами. Компанії, які використовують вбудоване платіжне програмне забезпечення, відомі як посередники платежів (PayFac), оскільки вони діють як постачальники платежів. Цей інструмент використовується в різних галузях, включно з постачальниками SaaS, ринками, службами спільного транспортування та доставки їжі та ігровими платформами. Вбудоване програмне забезпечення для платежів часто інтегрується з програмним забезпеченням для керування підписками, яке визначає та керує планами передплати на програмне забезпечення та послуги, а також програмним забезпеченням для виставлення рахунків за передплатою, яке обробляє виставлення рахунків для компаній, що працюють за передплатою.