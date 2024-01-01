Вбудоване програмне забезпечення для платежів - Найпопулярніші застосунки
Вбудоване платіжне програмне забезпечення, також відоме як інтегроване платіжне програмне забезпечення, дозволяє компаніям приймати платежі безпосередньо у своїх продуктах, а не покладатися на окреме платіжне рішення. Це програмне забезпечення оптимізує обробку платежів, допомагаючи компаніям зменшити витрати та покращити взаємодію з клієнтами. Компанії, які використовують вбудоване платіжне програмне забезпечення, відомі як посередники платежів (PayFac), оскільки вони діють як постачальники платежів. Цей інструмент використовується в різних галузях, включно з постачальниками SaaS, ринками, службами спільного транспортування та доставки їжі та ігровими платформами. Вбудоване програмне забезпечення для платежів часто інтегрується з програмним забезпеченням для керування підписками, яке визначає та керує планами передплати на програмне забезпечення та послуги, а також програмним забезпеченням для виставлення рахунків за передплатою, яке обробляє виставлення рахунків для компаній, що працюють за передплатою.
Запит на новий застосунок
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
Cashfree
cashfree.com
Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Adyen
adyen.com
Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.
Finix
finix.com
Платежі створені відповідно до вашого бізнесу. Створіть безперебійний спосіб оплати, який сприяє залученню клієнтів, використовуючи наше комплексне рішення. Інтеграція з надійними, інтуїтивно зрозумілими API та зручними готовими функціями. Керуйте платіжними операціями за допомогою інструментів для...
Synctera
synctera.com
Ми усуваємо розрив між громадськими банками та фінансовими технічними компаніями. Надаючи вам швидкі, безпечні та масштабовані партнерські банківські рішення, ми усуваємо складність інтеграції та будуємо мости. Ми тут, щоб супроводжувати всі сторони через процес адаптації та далі, створюючи транзакц...
Railsr
railsr.com
Споживачі хочуть повного занурення та простого досвіду, і очікують, що бренди запропонують найкращі, найбільш персоналізовані та характерні кампанії залучення. Railsr пристрасно прагне дати брендам можливість створювати відповідний фінансовий досвід для залучення клієнтів і лояльності. Він вважає, щ...
Modulr
modulrfinance.com
Ми є цифровою платформою, яка усуває необхідність використовувати ваш банк для банківських рахунків і платежів. Ми автоматизуємо ваші платіжні потоки, вбудовуємо платежі у вашу платформу та даємо вам змогу створювати нові платіжні продукти та послуги. Все з одного API.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадська фінтех-компанія, яка прискорює бізнес клієнтів у всьому світі. Модульна, гнучка та масштабована технологія Nuvei дозволяє провідним компаніям приймати платежі наступного покоління, пропонувати всі варіанти виплат і користуватися перевагами емісії карток, ...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — це платформа оркестровки платежів. Організації, які швидко розвиваються, виходять на нові ринки, прагнуть обмежити свій тягар відповідності або знизити витрати на платежі, часто виявляють, що вони не можуть адаптувати свою інфраструктуру для прийому платежів у спосіб, який вимагає їхній б...