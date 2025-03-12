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Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики інтегрує аналітику безпосередньо в бізнес-додатки, дозволяючи розробникам програмного забезпечення безперешкодно додавати функції аналітики самообслуговування. Ці інструменти сприяють швидкому впровадженню інформаційних панелей, розширюючи внутрішні програми для співробітників зручними можливостями аналізу. Рівень можливості вбудовування та налаштувань користувача різний для різних платформ і програмних рішень у сфері бізнес-аналітики.
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Tableau
tableau.com
Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics - це програма для самостійного аналізу даних, що дозволяє візуалізувати дані, виявляти приховані інсайти та співпрацювати з колегами.
Looker
looker.com
Looker - це інструмент бізнес-розвідки, що дозволяє інтегрувати аналітику в додатки та покращувати досвід користувачів за допомогою моделювання даних.
Grow
grow.com
Grow — це платформа бізнес-аналітики без коду, яка дозволяє організаціям приймати рішення на основі даних, об'єднуючи ETL, сховища даних та візуалізацію.
Metabase
metabase.com
Metabase - платформа бізнес-розвідки для аналізу та візуалізації даних, що дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі без необхідності знань програмування.
Hex
hex.tech
Hex — платформа для спільної роботи з аналітикою та наукою про дані, яка дозволяє використовувати кодові ноутбуки, дані та керування знаннями.
Observable
observablehq.com
Observable - це платформа для створення та спільного аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні візуалізації та звіти за допомогою коду.
Domo
domo.com
Domo – це платформа для інтеграції і візуалізації даних, що допомагає підприємствам аналізувати дані та підтримувати прийняття рішень.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio дозволяє виконувати SQL запити до баз даних та візуалізувати результати у інтерактивних інформаційних панелях, які легко ділитися з командою.
datapine
datapine.com
DataPine - це програмне забезпечення для бізнес-інтелекту, що дозволяє користувачам аналізувати, візуалізувати та ділитися даними з різних джерел.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics - платформа для аналізу даних, що дозволяє проводити складний аналіз за допомогою SQL, підтримує звітність про самообслуговування та колаборацію команд.
GoodData
gooddata.com
GoodData — хмарна платформа для аналізу даних, яка дозволяє організаціям отримувати аналітику та візуалізації у реальному часі для прийняття рішень.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.
Sisense
sisense.com
Sisense - це платформа бізнес-розвідки, яка спрощує аналіз даних та візуалізацію, дозволяючи користувачам приймати обґрунтовані рішення.
Cube
cubeanywhere.com
Cube - це додаток для відстеження часу та витрат, що допомагає ефективно управляти проектами, завданнями та фінансами команд.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 – програмне забезпечення для управління складними процедурними процесами, що зменшує помилки та економить час операторів.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma – це хмарна платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє користувачам аналізувати дані за допомогою знайомих функцій таблиць без кодування.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE - платформа бізнес-розвідки для аналітики даних, що підтримує інтеграцію з різними джерелами та дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє користувачам самостійно відповідати на свої питання щодо даних без залучення технічних команд.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI — це платформа для вбудованої аналітики і бізнес-розвідки, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі та працювати з даними в реальному часі.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo — платформа вбудованої аналітики для SaaS, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі та аналізувати дані через простий інтерфейс.
Keen
keen.io
Keen - рішення для управління даними подій. Збирайте, зберігайте та аналізуйте дані в одному місці для покращення використання продукту.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly — це платформа для швидкого створення панелей управління, що дозволяє інтегрувати SQL бази даних та API з можливістю вбудовування в React чи Vue.
Datazip
datazip.io
Datazip — це безкодовий інструмент для аналізу даних, що спрощує управління даними, об'єднуючи джерела, з можливостями ETL і зберігання.
Kleene
kleene.ai
Kleene допомагає бізнес-лідерам приймати швидкі рішення за допомогою рекомендацій на основі надійних даних з усіх відділів.
ClicData
clicdata.com
ClicData – це хмарна платформа для аналізу даних, що забезпечує інтеграцію, управління, візуалізацію даних і спільну роботу над звітами в реальному часі.
Toucan
jointoucan.com
Toucan - платформа аналітики для взаємодії з даними, що дозволяє користувачам легко аналізувати та візуалізувати дані без програмування.
Explo
explo.co
Explo надає інтегровану панель та рішення для звітності, дозволяючи безпечно ділитися аналітикою продукту та звітами з користувачами, а також редагувати панелі даних.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore допомагає бізнесам аналізувати дані, перетворюючи їх на корисні інсайти для прийняття рішень з використанням аналітики та інтеграції даних.
Kyligence
kyligence.io
Kyligence - це платформа для аналітики даних, що допомагає підприємствам створювати й управляти показниками для покращення прийняття рішень.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — це аналітичний додаток на базі ШІ, що відповідає на бізнес-запитання, використовуючи обробку природної мови, без потреби в аналітиках.
Bold Reports
boldreports.com
Bold Reports - веб-рішення для створення, управління та обміну звітами з підтримкою різних форматів і джерел даних, із інтерактивними функціями та налаштуваннями.
EazyBI Cloud
eazybi.com
EazyBI Cloud - це інструмент для створення звітів і діаграм з даних JIRA, підтримує інтеграцію з різними джерелами та дозволяє проводити аналітику продуктивності.
panintelligence
panintelligence.com
Panintelligence - аналітична програма для SaaS, що інтегрує вбудовану аналітику та звітність, спрощуючи прийняття рішень на основі даних.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — це платформа для прийняття рішень, яка використовує AI для аналізу даних, надаючи бізнесу пропозиції та рекомендації для оптимізації ланцюга постачання.
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