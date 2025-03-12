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Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики
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Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки

Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики інтегрує аналітику безпосередньо в бізнес-додатки, дозволяючи розробникам програмного забезпечення безперешкодно додавати функції аналітики самообслуговування. Ці інструменти сприяють швидкому впровадженню інформаційних панелей, розширюючи внутрішні програми для співробітників зручними можливостями аналізу. Рівень можливості вбудовування та налаштувань користувача різний для різних платформ і програмних рішень у сфері бізнес-аналітики.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics - це програма для самостійного аналізу даних, що дозволяє візуалізувати дані, виявляти приховані інсайти та співпрацювати з колегами.

Looker

Looker

looker.com

Looker - це інструмент бізнес-розвідки, що дозволяє інтегрувати аналітику в додатки та покращувати досвід користувачів за допомогою моделювання даних.

Grow

Grow

grow.com

Grow — це платформа бізнес-аналітики без коду, яка дозволяє організаціям приймати рішення на основі даних, об'єднуючи ETL, сховища даних та візуалізацію.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase - платформа бізнес-розвідки для аналізу та візуалізації даних, що дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі без необхідності знань програмування.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — платформа для спільної роботи з аналітикою та наукою про дані, яка дозволяє використовувати кодові ноутбуки, дані та керування знаннями.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable - це платформа для створення та спільного аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні візуалізації та звіти за допомогою коду.

Domo

Domo

domo.com

Domo – це платформа для інтеграції і візуалізації даних, що допомагає підприємствам аналізувати дані та підтримувати прийняття рішень.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio дозволяє виконувати SQL запити до баз даних та візуалізувати результати у інтерактивних інформаційних панелях, які легко ділитися з командою.

datapine

datapine

datapine.com

DataPine - це програмне забезпечення для бізнес-інтелекту, що дозволяє користувачам аналізувати, візуалізувати та ділитися даними з різних джерел.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics - платформа для аналізу даних, що дозволяє проводити складний аналіз за допомогою SQL, підтримує звітність про самообслуговування та колаборацію команд.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — хмарна платформа для аналізу даних, яка дозволяє організаціям отримувати аналітику та візуалізації у реальному часі для прийняття рішень.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense - це платформа бізнес-розвідки, яка спрощує аналіз даних та візуалізацію, дозволяючи користувачам приймати обґрунтовані рішення.

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Cube - це додаток для відстеження часу та витрат, що допомагає ефективно управляти проектами, завданнями та фінансами команд.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3 – програмне забезпечення для управління складними процедурними процесами, що зменшує помилки та економить час операторів.

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma – це хмарна платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє користувачам аналізувати дані за допомогою знайомих функцій таблиць без кодування.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy ONE - платформа бізнес-розвідки для аналітики даних, що підтримує інтеграцію з різними джерелами та дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі.

Holistics

Holistics

holistics.io

Holistics дозволяє користувачам самостійно відповідати на свої питання щодо даних без залучення технічних команд.

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Bold BI — це платформа для вбудованої аналітики і бізнес-розвідки, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі та працювати з даними в реальному часі.

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo — платформа вбудованої аналітики для SaaS, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі та аналізувати дані через простий інтерфейс.

Keen

Keen

keen.io

Keen - рішення для управління даними подій. Збирайте, зберігайте та аналізуйте дані в одному місці для покращення використання продукту.

Vizzly

Vizzly

vizzly.co

Vizzly — це платформа для швидкого створення панелей управління, що дозволяє інтегрувати SQL бази даних та API з можливістю вбудовування в React чи Vue.

Datazip

Datazip

datazip.io

Datazip — це безкодовий інструмент для аналізу даних, що спрощує управління даними, об'єднуючи джерела, з можливостями ETL і зберігання.

Kleene

Kleene

kleene.ai

Kleene допомагає бізнес-лідерам приймати швидкі рішення за допомогою рекомендацій на основі надійних даних з усіх відділів.

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData – це хмарна платформа для аналізу даних, що забезпечує інтеграцію, управління, візуалізацію даних і спільну роботу над звітами в реальному часі.

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan - платформа аналітики для взаємодії з даними, що дозволяє користувачам легко аналізувати та візуалізувати дані без програмування.

Explo

Explo

explo.co

Explo надає інтегровану панель та рішення для звітності, дозволяючи безпечно ділитися аналітикою продукту та звітами з користувачами, а також редагувати панелі даних.

Lumenore

Lumenore

lumenore.com

Lumenore допомагає бізнесам аналізувати дані, перетворюючи їх на корисні інсайти для прийняття рішень з використанням аналітики та інтеграції даних.

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

Kyligence - це платформа для аналітики даних, що допомагає підприємствам створювати й управляти показниками для покращення прийняття рішень.

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

AnswerDock — це аналітичний додаток на базі ШІ, що відповідає на бізнес-запитання, використовуючи обробку природної мови, без потреби в аналітиках.

Bold Reports

Bold Reports

boldreports.com

Bold Reports - веб-рішення для створення, управління та обміну звітами з підтримкою різних форматів і джерел даних, із інтерактивними функціями та налаштуваннями.

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

eazybi.com

EazyBI Cloud - це інструмент для створення звітів і діаграм з даних JIRA, підтримує інтеграцію з різними джерелами та дозволяє проводити аналітику продуктивності.

panintelligence

panintelligence

panintelligence.com

Panintelligence - аналітична програма для SaaS, що інтегрує вбудовану аналітику та звітність, спрощуючи прийняття рішень на основі даних.

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

ConverSight — це платформа для прийняття рішень, яка використовує AI для аналізу даних, надаючи бізнесу пропозиції та рекомендації для оптимізації ланцюга постачання.

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