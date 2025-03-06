Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики інтегрує аналітику безпосередньо в бізнес-додатки, дозволяючи розробникам програмного забезпечення безперешкодно додавати функції аналітики самообслуговування. Ці інструменти сприяють швидкому впровадженню інформаційних панелей, розширюючи внутрішні програми для співробітників зручними можливостями аналізу. Рівень можливості вбудовування та налаштувань користувача різний для різних платформ і програмних рішень у сфері бізнес-аналітики.
Запит на новий застосунок
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Tableau
tableau.com
Tableau - це платформа аналітики, що перетворює спосіб використання даних для вирішення проблем - незмінно людей та організацій, щоб максимально використати їхні дані. Tableau-найширша і найглибша платформа даних та аналітики. Переконайтесь, що відповідальне використання даних та досягнення кращих результатів бізнесу з повністю інтегрованим управлінням та управлінням даними, візуальною аналітикою та розповідями про дані та співпрацею-все з провідним в галузі Salesforc доступний для всіх незалежно від їх знань із інструментами візуалізації даних. Tableau Pulse доступний для користувачів Tableau Cloud і використовує потужність Tableau AI, щоб доставити дані способами, які є більш персоналізованими, контекстуальними та розумними. Дізнайтеся більше на веб-сайті https://tableaue.com/pulse tableau Cloud, що надає розумніші рішення, орієнтовані на швидку, гнучку, інтуїтивну аналітику. Дослідіть повністю розміщене хмарне рішення на корпоративному класі на світовій платформі аналітики №1. Підготовка Tableau Prep забезпечує сучасний підхід до підготовки даних, що робить його швидшим та простішим у поєднанні, формі та чистих даних для аналізу.
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на основі даних завдяки платформі Decision Intelligence від Kleene.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (раніше Cumul.io) — це вбудована аналітична платформа, спеціально створена для компаній SaaS. Він оживляє складні дані за допомогою красивих, простих у використанні інформаційних панелей, вбудованих у будь-яку SaaS або веб-платформу. За допомогою Luzmo команди продуктів можуть додати вражаючу інформацію до свого продукту SaaS за кілька днів, а не місяців. І швидко переведіть користувачів своїх продуктів від даних до рішень.
Bold Reports
boldreports.com
Бізнес-звіти не повинні обтяжувати ІТ-команду чи бюджет. Bolds Reports від Syncfusion змінює як спосіб представлення даних організацією, так і досвід зацікавлених сторін. Завдяки локальному рішенню Bold Reports, вбудованим інструментам звітування та SDK для перегляду звітів команда може впровадити справді сучасну систему керування звітами з розширеними функціями та необмеженою кількістю користувачів. Створюйте та редагуйте звіти за допомогою конструктора звітів, який використовує досвід користувальницького інтерфейсу Syncfusion для створення десятків елементів звіту, інтерактивних функцій, привабливих стилів і настроюваних параметрів форматування. Потім використовуйте сервер звітів, щоб публікувати та експортувати свої звіти, керувати їхніми правами доступу та доставляти їх користувачам у мережі. Коли звіти доступні будь-де, відповідні зацікавлені сторони можуть співпрацювати для прийняття кращих бізнес-рішень. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. У ході цієї роботи було виявлено потребу спростити те, як підприємства створюють, зберігають і обмінюються життєво важливими бізнес-звітами, а потім приступили до створення веб-рішення для керування звітами. Результатом є Bold Reports, які охоплюють дрібниці, щоб автори звітів могли зосередитися на загальній картині. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старі огляди можуть посилатися на історичну назву продукту
ClicData
clicdata.com
ClicData — це провідна наскрізна платформа аналітики даних, розроблена для того, щоб дати можливість особам, які приймають рішення, і аналітикам досягти справжньої продуктивності та оприлюднювати ідеї на основі надійних, актуальних і уніфікованих даних. Отримайте користь від ClicData за кілька днів за допомогою нашої простої у використанні, але дуже потужної хмарної платформи, яка оптимізує підключення до даних, керування даними, візуалізацію даних і обмін ними з вашими командами чи клієнтами. Від інтеграції та керування даними до аналізу даних, візуалізації та спільного використання — ми надаємо вам усе, що вам потрібно, щоб легко зрозуміти свої дані, відстежувати ефективність і слідкувати за ключовими показниками на спеціальних, повністю інтерактивних інформаційних панелях. У світі, де рішення на основі даних є ключовими для успіху, наша місія полягає в підтримці організацій у всіх галузях, щоб отримати видимість їх ефективності за допомогою автоматизованого аналізу даних і звітності, роблячи складне простим. ClicData довіряють і використовують понад 1000 провідних організацій у багатьох галузях (роздрібна торгівля та електронна комерція, охорона здоров’я, медіа та реклама, готельний бізнес, виробництво, державний сектор тощо) у 25+ країнах.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою PopSQL користувачі можуть легко зрозуміти свою модель даних, написати контрольований версією SQL, співпрацювати в реальному часі, візуалізувати дані в діаграмах і інформаційних панелях, планувати звіти, ділитися результатами та організовувати базові запити для пошуку та відкриття. Навіть якщо ваша команда вже використовує великий BI-інструмент, як-от Tableau або Looker, або набір редакторів SQL, PopSQL забезпечує безперебійну співпрацю між вашими досвідченими користувачами SQL, молодшими аналітиками та навіть менш технічними зацікавленими сторонами, які прагнуть аналізу даних. . * Кросплатформна сумісність із macOS, Windows і Linux * Працює з Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra тощо
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — це платформа аналізу контекстних рішень, створена на основі запатентованих методів розширеного розмовного штучного інтелекту та аналітики. Помічник зі штучного інтелекту ConverSight, Athena, надає інформацію про бізнес, підключаючись до даних клієнтів і генеруючи інформацію та рекомендації за допомогою методів машинного навчання. Завдяки ConverSight компанії можуть застосовувати штучний інтелект у своїх методах планування реагування, що забезпечує кращу точність, ефективніше прийняття рішень і плавніший час реакції, що в кінцевому підсумку зменшує витрати та значно покращує роботу ланцюжка поставок. ConverSight діє як контрольна вежа ланцюга поставок, щоб допомогти компаніям оптимізувати роботу, мінімізувати збої та вирішувати критичні проблеми в режимі реального часу. Бізнес-помічник ConverSight зі штучним інтелектом, Athena, пропонує компаніям кращу видимість даних і розуміння для проактивного вдосконалення своїх ланцюжків поставок і прийняття інших точних, обґрунтованих рішень
Bold BI
boldbi.com
Перетворіть своїх клієнтів на історії успіху за допомогою вбудованої аналітики. Bold BI від Syncfusion дозволяє вбудовувати високоякісні BI та аналітику у ваші програми. Це комплексне рішення бізнес-аналітики, яке дозволяє будь-кому створювати красиві передові інформаційні панелі. Він поставляється з повною платформою для інтеграції даних, щоб впоратися з найскладнішими проблемами підготовки даних. Від необроблених джерел даних до повністю інтерактивних інформаційних панелей, Bold BI за рекордно короткий час усуває розрив між даними та практичними висновками. Платформа пропонує інтеграцію з понад 130 найпоширенішими джерелами даних, включаючи Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server і Oracle, а також загальний доступ до будь-якого джерела даних за допомогою REST API. Додаткові функції Bold BI включають: • Легке вбудовування аналітики за допомогою JavaScript SDK. • Наскрізна підтримка від впровадження до готового продукту. • Сучасна архітектура даних — відсутність власних кубів. • Потужний SDK, налаштований для всіх основних фреймворків. • Розгортання будь-де. • Єдиний вхід із OAuth2 і OpenID. • Ліцензування, що масштабується, без сюрпризів. • Функції дизайну перетягування. • Співпраця в реальному часі на інформаційних панелях. • Інтеграція з Office 365 і Active Directory. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. Направлення свого досвіду візуалізації даних у спрощене, але комплексне рішення Bold BI є наступним кроком у задоволенні потреб спільноти розробників. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старі огляди можуть посилатися на історичну назву продукту
panintelligence
panintelligence.com
Гнучка вбудована аналітика для SaaS. Зменшення складності, прискорення вашої дорожньої карти та підготовка до майбутнього вашого рішення SaaS. Наше аналітичне програмне забезпечення (pi) вбудовується у ваш існуючий стек даних, зменшуючи технічну заборгованість і надаючи вашим клієнтам більше занурення в дані. pi створено таким чином, щоб він був низьким кодом для вас і без коду для ваших клієнтів. Ви можете зосередити свій час розробника на своїй основній пропозиції, щоб пришвидшити свою дорожню карту, а ваш клієнт зможе самостійно приймати рішення на основі даних, не потребуючи технічних навичок.
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудований процес випуску, включаючи затвердження, редагування, внутрішній відгук і відстеження змін між версіями * База даних поточних процедур із можливістю запиту * Перегляд і можливості ручних і автоматизованих процедур * Інтегрована телеметрія, командування та контроль, а також дані місії * Детальна аналітика, звіти та інформаційні панелі
Toucan
jointoucan.com
Toucan — це аналітична платформа, орієнтована на клієнтів, яка дозволяє компаніям стимулювати залучення за допомогою оповідання даних. Завдяки найкращому настроюваному досвіду для кінцевого користувача на будь-якому пристрої щороку переглядається понад 4 мільйони історій Toucan. Хмарна платформа без програмного коду Toucan скорочує витрати на розробку та скорочує час завдяки швидкому бездоганному впровадженню. Користувачі можуть підключатися до будь-яких даних, хмарних чи інших, потокових або збережених, використовуючи Toucan’s AnyConnect™ — набір із сотень включених конекторів. Підготовка даних настільки ж проста з Toucan YouPrep™, функцією візуальної готовності даних, яка дозволяє діловим людям виконувати завдання з даними, які зазвичай потребують експерта з даних. Візуалізація приймає форму «розповіді даних», де кожна діаграма супроводжується контекстом (наприклад, визначеннями), співпрацею та анотаціями, щоб користувачі розуміли «чому», а не лише «що» їхніх даних. Щоб спростити початок роботи, Toucan містить «Галерею додатків» початкових інформаційних панелей, GuidedDesign™ для допомоги у виборі та компонуванні діаграм, а також зразки наборів даних для швидкого створення прототипів. Нарешті, розгортання та керування спрощуються завдяки розгортанню одним дотиком від етапу до виробництва, легкому вбудовуванню за допомогою веб-компонентів або iFrames і публікації на будь-якому пристрої — Інтернеті, смартфонах, планшетах або кіосках/настінних дисплеях — однією дією. Усе це регулюється безпекою на рівні рядків, ролей або користувачів із повним журналом аудиту, а підключення та залучення допомагають вбудовані функції автоматизації та керування користувачами.
Datazip
datazip.io
Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними, об’єднавши розосереджені джерела даних, використовуючи ETL, сховище даних і можливості трансформації. Завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі Datazip створіть надійну масштабовану інфраструктуру даних лише за 45 хвилин. Насолоджуйтеся швидкими з’єднаннями для передачі даних, надійними запитами та плавним експортом, щоб приймати глибокі рішення.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — це аналітичне рішення на основі штучного інтелекту, яке використовує обробку природної мови для надання відповідей на запитання бізнес-користувачів, дозволяючи їм приймати кращі та швидші рішення на основі даних, не потребуючи аналітиків даних. Ви можете спробувати продукт безкоштовно, зареєструвавшись. Ви зможете завантажувати власні дані та випробувати більшість функцій AnswerDock у безкоштовній версії. Використовуючи AnswerDock, бізнес-користувачі створюють власні звіти та інформаційні панелі, вводячи свої запитання, так само, як за допомогою веб-пошукової системи. Наприклад, користувачі можуть ввести 10 найкращих продавців за зростанням кількості потенційних клієнтів у цьому кварталі. AnswerDock запускає аналіз і миттєво відображає оптимальну візуалізацію. AnswerDock використовує потужні алгоритми інтелектуального аналізу даних, щоб відповісти на запитання, поставлені природною мовою, як-от: • Що стимулює мій коефіцієнт конверсії? • Чому продажі зросли вчора? • Що спонукає до затримки статусу відправлення? • Як перегляди сторінок впливають на дохід? AnswerDock підключається до різноманітних джерел: від файлів Excel до реляційних баз даних (Mysql, SQL Server тощо) і сторонніх API, таких як Google Analytics. Користувачі можуть створювати інформаційні панелі, поєднуючи кілька джерел, що дає їм змогу мати інтегроване уявлення про свій бізнес. Професіонали галузі з будь-якої бізнес-функції можуть використовувати AnswerDock, щоб легко досліджувати дані своєї компанії, використовуючи інтуїтивно зрозумілий пошуковий інтерфейс без необхідного навчання. AnswerDock підтримує професіоналів у роздрібній торгівлі та електронній комерції, фінансах і страхуванні, охороні здоров’я, транспорті та логістиці, зв’язку та медіа, виробництві та інших галузях. AnswerDock надає комплексну платформу даних із безліччю функцій: • Обробка природної мови • Автоматичний вибір діаграми • 30+ інтерактивних типів діаграм • 50+ параметрів налаштування • Інтелектуальний аналіз даних і аналіз даних • Пояснення аналізу • Спеціальні ключові слова • Автоматичне індексування даних • Спільний доступ і співпраця • Стовпці на основі формул • Об’єднання наборів даних • Консоль адміністрування • Заплановані завантаження даних • Експорт у CSV, PNG або PDF • Дозволи для стовпців, рядків і наборів даних • Керування користувачами • Інтерактивні інформаційні панелі
Kyligence
kyligence.io
Ласкаво просимо до наступного покоління бізнес-аналітики, де бізнес-показники — це не просто цифри, а джерело інтелектуальних даних у вас під рукою. Зануртеся в Kyligence Zen, ваш централізований центр вимірювань, який перетворює дані в практичну інформацію. Спираючись на єдине джерело правдивих показників, Kyligence Zen надає кожному точну, комплексну та інтелектуальну підтримку прийняття рішень, спеціально розроблену для сучасних підприємств.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI забезпечує просте у використанні створення звітів, діаграм і інформаційних панелей за допомогою перетягування. Аналізуйте показники імпортованих даних за будь-яким виміром, визначайте тенденції та найкращі/найнижчі показники, починайте зі зведеного огляду та докладайте детальну інформацію.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly пропонує рішення з низьким кодом для створення орієнтованих на клієнтів інформаційних панелей, пропонуючи той самий рівень гнучкості, що й власний процес розробки, з мінімальними необхідними технічними витратами. За допомогою Vizzly у вас є можливість підключитися до будь-якої бази даних SQL або API і без проблем вставити інформаційну панель як компонент React або Vue. Оскільки продукт дуже розширюється за допомогою коду, ви матимете повний контроль над продуктом і створеним вами досвідом користувача.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore допомагає компаніям перетворювати дані на ефективну бізнес-аналітику за допомогою потужності штучного інтелекту, запитів природною мовою та прогнозної аналітики. Завдяки спеціальним галузевим рішенням, вбудованим у потужну платформу BI, Lumenore перетворює ваші необроблені дані на точні висновки. Забезпечте безперебійну інтеграцію даних, увімкніть сучасний бізнес-розповідь і заохочуйте розширене відкриття інформації. Створіть універсальний всесвіт даних для ефективного прийняття рішень у бізнес-функціях за допомогою Lumenore.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інформації за лічені хвилини. Чому Flowtrail AI: У сучасному технологічно розвиненому світі доступно багато аналітичних платформ, і багато з них можуть використовувати аналітичних експертів. Навпаки, Flowtrail AI дозволяє вам поставити будь-яке запитання щодо ваших даних і отримати відповідь миттєво, тому вам не потрібно знати SQL-запити, схеми бази даних або аналітику, щоб використовувати його. особливості: 1. Спілкуйтеся зі своїми даними в чаті: Flowtrail AI автоматично створює звіти, звертаючись до вашої бази даних. Знання SQL не потрібні. Наша система на основі штучного інтелекту розуміє ваші наміри та генерує запити, необхідні для отримання потрібної вам інформації. 2. Розширене створення набору даних: плавно перекладайте описи простою мовою на запити SQL. Наш механізм штучного інтелекту інтерпретує ваші інструкції, створює SQL-запити та отримує відповідні дані з підключених баз даних, роблячи вилучення даних швидшим і доступнішим. Використовуйте динамічні параметри для створення настроюваних наборів даних, які реагують на введення користувача 3. Звіти, які можна налаштувати: адаптуйте свої звіти відповідно до своїх потреб. Налаштуйте візуалізацію, форматування та групування даних, щоб створювати глибокі та візуально привабливі звіти, які ефективно передають ваші дані. Інтегруйте динамічні параметри, щоб увімкнути інтерактивне фільтрування та персоналізовані перегляди звітів. 4. Настроювані інформаційні панелі: легко створюйте динамічні інформаційні панелі за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування. Упорядковуйте та змінюйте розміри візуальних елементів, щоб створювати інформаційні панелі, які надають повний огляд ваших даних, дозволяючи швидко аналізувати та приймати рішення. 5. Публікуйте та вставляйте: безпечно діліться своїми звітами та інформаційними панелями із зацікавленими сторонами за допомогою публікації, захищеної паролем. Це гарантує, що лише авторизовані особи зможуть переглядати ваші звіти та взаємодіяти з ними. Ви також можете інтегрувати свої звіти та інформаційні панелі на зовнішні платформи чи веб-сайти. Покращуйте доступність і охоплення, вставляючи свої візуалізації, де це необхідно. 6. Підключайтеся до улюблених баз даних: легко підключайтеся до бажаних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і MSSQL. Невдовзі буде доступно більше опцій. Оптимізуйте свій робочий процес, отримуючи доступ до даних із ваших улюблених джерел безпосередньо в Flowtrail AI, усуваючи потребу в ручному вилученні й імпорті даних.
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розробляти спеціальні звіти та відкривати глибшу та детальнішу інформацію. Конструктори можуть ітерувати та досліджувати дані в живих блокнотах для спільної роботи. Потім, використовуючи Observable Framework з відкритим кодом, вони можуть створювати програми з миттєвим завантаженням даних локально, використовуючи будь-яку мову чи бібліотеку. Легко безпечно розгортати та розміщувати програми даних на Observable. Ми піклуємося про систему єдиного входу, керування робочим простором, журнали аудиту тощо, щоб розробники могли зосередитися на створенні найкращих програм для обробки даних, які коли-небудь бачила їхня команда. Кращі інформаційні панелі, програми даних і звіти створюються за допомогою коду. Найкращі створюються за допомогою Observable.
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес не починається і не закінчується біля вхідних дверей вашого офісу. Ваш бізнес там, де є ВИ! І ви можете отримати доступ до Cube будь-коли та будь-де. Ви можете отримати доступ до Cube із простого веб-браузера на своєму ноутбуці або на своєму iPhone, iPad чи Android за допомогою рідних програм.
Domo
domo.com
Domo використовує дані для всіх, щоб вони могли збільшити свій вплив на бізнес. Наша хмарна платформа обробки даних виходить за рамки традиційної бізнес-аналітики та аналітики, роблячи дані видимими та зручними за допомогою зручних інформаційних панелей і програм. Завдяки штучному інтелекту, науці про дані та захищеній основі даних, яка з’єднується з існуючими хмарними та застарілими системами, Domo допомагає компаніям оптимізувати критичні бізнес-процеси в масштабах і в рекордно короткі терміни, щоб викликати сміливу цікавість, яка сприяє експоненційним результатам бізнесу.
GoodData
gooddata.com
GoodData — це провідна хмарна платформа даних і аналітики, що забезпечує прийняття рішень на основі даних на основі ШІ для організацій по всьому світу. Завдяки платформі, яка використовує потенціал автоматизації та штучного інтелекту, GoodData дає своїм клієнтам можливість зробити аналітику даних доступною для кожного окремого кінцевого користувача за допомогою аналізу даних у режимі реального часу для самообслуговування безпосередньо в робочому місці. Понад 140 000 провідних компаній світу та 3,2 мільйона користувачів покладаються на GoodData, щоб стимулювати значні зміни та досягати більшого за допомогою даних.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
Keen
keen.io
Keen.io — це комплексне рішення для керування даними подій. Наша платформа може обробляти всі аспекти керування вашими даними про події, від збору до застосування. Транслюйте, зберігайте, надсилайте запити та представляйте свої дані в одному місці та отримуйте конкурентну перевагу над конкурентами. Keen дозволяє отримати правдиве уявлення про використання вашого продукту та взаємодію за допомогою даних на основі подій. Ми спрощуємо занурення в потрібні вам дані про продукт, дозволяючи вам виявляти та вирішувати проблеми з продуктом, покращувати взаємодію з користувачами та швидше розгортати продукт.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічних звітів електронною поштою.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — це комплексна інтелектуальна платформа, яка об’єднує потужність генеративного ШІ з точністю BI. Це хмарна платформа з відкритою архітектурою, яка побудована на масштабованому, адаптованому до майбутнього семантичному рівні, призначеному для впровадження Intelligence Everywhere™ на основі штучного інтелекту. MicroStrategy ONE дає змогу компаніям у всьому світі безперешкодно надавати сучасні рішення для аналізу даних десяткам тисяч як у своїх організаціях, так і за їх межами. Наповнений провідними технологіями GenAI, він дозволяє інтелектуально використовувати будь-який пристрій, щоб пришвидшити час від отримання даних до дії для будь-якого користувача.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це перша платформа бізнес-аналізу, яка використовує спосіб роботи сучасних груп обробки даних, що дає змогу лідерам обробки даних здійснювати більш ефективний аналіз впливу та підвищення рівня зрілості даних за допомогою справжнього самообслуговування. Будучи єдиним інтелектуальним рівнем, Mode максимізує рентабельність інвестицій у сучасний стек даних і перетворює дані на конкурентну перевагу для провідних компаній у всіх секторах і на всіх етапах.
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за допомогою Sisense Fusion – аналітичної хмарної платформи на основі штучного інтелекту, яка надає інтелект у потрібному місці та в потрібний час щоразу. Понад 2000 глобальних компаній покладаються на Sisense, щоб впроваджувати інновації, руйнувати ринки та стимулювати значні зміни у світі. Sisense, визнана компанією № 1 у галузі бізнес-аналітики з точки зору успіху клієнтів, також п’ять років поспіль була названа однією зі 100 найкращих хмарних компаній світу за версією Forbes. Відвідайте нас на www.sisense.com і зв’яжіться з нами в LinkedIn, Twitter і Facebook.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
Grow
grow.com
Grow-це платформа без коду з повної стекла бізнес-розвідки (BI), яка дає можливість усім у вашій організації приймати рішення, керовані даними. Поєднуючи ETL, зберігання даних та візуалізацію на одній простих у використанні платформи, будь-яка організація може підключати та вивчити свої дані до поверхневих ознак. Наша модель ліцензії Unlimited-користувача дає всім доступ до необхідних відповідей, не чекаючи в черзі для аналітика. Тепер кожен може приймати великі рішення в режимі реального часу, щоб прискорити своє зростання.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — це відзначена нагородами сучасна платформа бізнес-аналітики (BI) і аналітики, спеціально створена для хмари. З Sigma будь-хто може використовувати функції та формули електронних таблиць, які вони вже знають, щоб досліджувати живі дані в хмарному масштабі, аж до найдрібнішої деталізації. Наш знайомий інтерфейс, схожий на електронну таблицю, надає повну потужність SQL у руки будь-якого користувача, зберігаючи актуальність і безпеку даних у хмарних сховищах даних. Компанії, які орієнтуються на дані, використовують Sigma, щоб надати своїм співробітникам, клієнтам і партнерам можливість вирватися з обмежень інформаційної панелі та самостійно досліджувати дані, щоб приймати кращі та швидші рішення. Наше програмне забезпечення було створено, щоб отримати вигоду від продуктивності хмарних сховищ даних для об’єднання джерел даних і миттєвого аналізу мільярдів рядків даних – без необхідності кодування.
Explo
explo.co
Explo надає потужну вбудовану інформаційну панель і рішення для звітності. Безпечно діліться настроюваною аналітикою продукту, звітами про проекти та ключовими показниками ефективності з кожним своїм клієнтом, бездоганно відповідаючи дизайну свого продукту. Дайте своїм користувачам можливість досліджувати свої дані на своєму пристрої, редагуючи інформаційні панелі та створюючи власні звіти про дані.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform і Exasol.
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