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Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки - Монтсеррат
Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики інтегрує аналітику безпосередньо в бізнес-додатки, дозволяючи розробникам програмного забезпечення безперешкодно додавати функції аналітики самообслуговування. Ці інструменти сприяють швидкому впровадженню інформаційних панелей, розширюючи внутрішні програми для співробітників зручними можливостями аналізу. Рівень можливості вбудовування та налаштувань користувача різний для різних платформ і програмних рішень у сфері бізнес-аналітики.
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Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання дани...
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує на...
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Grow
grow.com
Grow — це повноцінна платформа бізнес-аналітики (BI) без програмного коду, яка дає змогу кожному у вашій організації приймати рішення на основі даних. Завдяки поєднанню ETL, сховищ даних і візуалізації в одній зручній у використанні платформі будь-яка організація може підключати та досліджувати свої...
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...
Domo
domo.com
Domo використовує дані для всіх, щоб вони могли збільшити свій вплив на бізнес. Наша хмарна платформа обробки даних виходить за рамки традиційної бізнес-аналітики та аналітики, роблячи дані видимими та зручними за допомогою зручних інформаційних панелей і програм. Завдяки штучному інтелекту, науці п...
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розроблят...
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за ...
Mode Analytics
mode.com
Mode — це перша платформа бізнес-аналізу, яка використовує спосіб роботи сучасних груп обробки даних, що дає змогу лідерам обробки даних здійснювати більш ефективний аналіз впливу та підвищення рівня зрілості даних за допомогою справжнього самообслуговування. Будучи єдиним інтелектуальним рівнем, Mo...
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. В...
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
GoodData
gooddata.com
GoodData — це провідна хмарна платформа даних і аналітики, що забезпечує прийняття рішень на основі даних на основі ШІ для організацій по всьому світу. Завдяки платформі, яка використовує потенціал автоматизації та штучного інтелекту, GoodData дає своїм клієнтам можливість зробити аналітику даних до...
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — це комплексна інтелектуальна платформа, яка об’єднує потужність генеративного ШІ з точністю BI. Це хмарна платформа з відкритою архітектурою, яка побудована на масштабованому, адаптованому до майбутнього семантичному рівні, призначеному для впровадження Intelligence Everywhere™ н...
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інфо...
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудов...
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — це відзначена нагородами сучасна платформа бізнес-аналітики (BI) і аналітики, спеціально створена для хмари. З Sigma будь-хто може використовувати функції та формули електронних таблиць, які вони вже знають, щоб досліджувати живі дані в хмарному масштабі, аж до найдрібнішої деталізації. Наш ...
Bold BI
boldbi.com
Перетворіть своїх клієнтів на історії успіху за допомогою вбудованої аналітики. Bold BI від Syncfusion дозволяє вбудовувати високоякісні BI та аналітику у ваші програми. Це комплексне рішення бізнес-аналітики, яке дозволяє будь-кому створювати красиві передові інформаційні панелі. Він поставляється ...
Keen
keen.io
Keen.io — це комплексне рішення для керування даними подій. Наша платформа може обробляти всі аспекти керування вашими даними про події, від збору до застосування. Транслюйте, зберігайте, надсилайте запити та представляйте свої дані в одному місці та отримуйте конкурентну перевагу над конкурентами. ...
Vizzly
vizzly.co
Vizzly пропонує рішення з низьким кодом для створення орієнтованих на клієнтів інформаційних панелей, пропонуючи той самий рівень гнучкості, що й власний процес розробки, з мінімальними необхідними технічними витратами. За допомогою Vizzly у вас є можливість підключитися до будь-якої бази даних SQL ...
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (раніше Cumul.io) — це вбудована аналітична платформа, спеціально створена для компаній SaaS. Він оживляє складні дані за допомогою красивих, простих у використанні інформаційних панелей, вбудованих у будь-яку SaaS або веб-платформу. За допомогою Luzmo команди продуктів можуть додати вражаючу ...
Kyligence
kyligence.io
Ласкаво просимо до наступного покоління бізнес-аналітики, де бізнес-показники — це не просто цифри, а джерело інтелектуальних даних у вас під рукою. Зануртеся в Kyligence Zen, ваш централізований центр вимірювань, який перетворює дані в практичну інформацію. Спираючись на єдине джерело правдивих пок...
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — це аналітичне рішення на основі штучного інтелекту, яке використовує обробку природної мови для надання відповідей на запитання бізнес-користувачів, дозволяючи їм приймати кращі та швидші рішення на основі даних, не потребуючи аналітиків даних. Ви можете спробувати продукт безкоштовно, ...
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на...
ClicData
clicdata.com
ClicData — це провідна наскрізна платформа аналітики даних, розроблена для того, щоб дати можливість особам, які приймають рішення, і аналітикам досягти справжньої продуктивності та оприлюднювати ідеї на основі надійних, актуальних і уніфікованих даних. Отримайте користь від ClicData за кілька днів ...
Toucan
jointoucan.com
Toucan — це аналітична платформа, орієнтована на клієнтів, яка дозволяє компаніям стимулювати залучення за допомогою оповідання даних. Завдяки найкращому настроюваному досвіду для кінцевого користувача на будь-якому пристрої щороку переглядається понад 4 мільйони історій Toucan. Хмарна платформа без...
Explo
explo.co
Explo надає потужну вбудовану інформаційну панель і рішення для звітності. Безпечно діліться настроюваною аналітикою продукту, звітами про проекти та ключовими показниками ефективності з кожним своїм клієнтом, бездоганно відповідаючи дизайну свого продукту. Дайте своїм користувачам можливість дослід...
Lumenore
lumenore.com
Lumenore допомагає компаніям перетворювати дані на ефективну бізнес-аналітику за допомогою потужності штучного інтелекту, запитів природною мовою та прогнозної аналітики. Завдяки спеціальним галузевим рішенням, вбудованим у потужну платформу BI, Lumenore перетворює ваші необроблені дані на точні вис...
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI забезпечує просте у використанні створення звітів, діаграм і інформаційних панелей за допомогою перетягування. Аналізуйте показники імпортованих даних за будь-яким виміром, визначайте тенденції та найкращі/найнижчі показники, починайте зі зведеного огляду та докладайте детальну інформацію.
Datazip
datazip.io
Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними за рахунок консолідації розосереджених джерел даних, використання ETL, сховищ даних і можливостей трансформації...
panintelligence
panintelligence.com
Гнучка вбудована аналітика для SaaS. Зменшення складності, прискорення вашої дорожньої карти та підготовка до майбутнього вашого рішення SaaS. Наше аналітичне програмне забезпечення (pi) вбудовується у ваш існуючий стек даних, зменшуючи технічну заборгованість і надаючи вашим клієнтам більше занурен...
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — це платформа аналізу контекстних рішень, створена на основі запатентованих методів розширеного розмовного штучного інтелекту та аналітики. Помічник зі штучного інтелекту ConverSight, Athena, надає інформацію про бізнес, підключаючись до даних клієнтів і генеруючи інформацію та рекоменд...
Bold Reports
boldreports.com
Бізнес-звіти не повинні обтяжувати ІТ-команду чи бюджет. Bolds Reports від Syncfusion змінює як спосіб представлення даних організацією, так і досвід зацікавлених сторін. Завдяки локальному рішенню Bold Reports, вбудованим інструментам звітування та SDK для перегляду звітів команда може впровадити с...