Вбудоване програмне забезпечення бізнес-аналітики - Найпопулярніші застосунки - Кабо-Верде

Hex

hex.tech

Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. В...