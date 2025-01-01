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Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти
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Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти має важливе значення для компаній, щоб підтвердити, що електронні листи надсилаються та отримуються з законних адрес. Користувачі можуть завантажувати списки електронних адрес на платформу перевірки, де програмне забезпечення перевіряє їх кількома методами. У процесі перевірки застосовуються превентивні заходи для забезпечення точності бізнес-даних, зібраних із цих списків. Це конкретно підтверджує, що адреси електронної пошти дійсні та придатні для отримання пошти. Крім того, програмне забезпечення для перевірки електронної пошти може виявляти помилки друку, перевіряти онлайн-форми та фільтрувати тимчасові або одноразові електронні листи. Ці рішення точно розпізнають дійсні адреси електронної пошти та доменні структури, а деякі навіть можуть перевірити поштову скриньку в Інтернет-провайдера, щоб підтвердити її існування.

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Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Blackbox - AI-інструмент для програмістів, що прискорює налагодження, автоматизує завдання та покращує прийняття рішень, підвищуючи продуктивність.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions - це програмне забезпечення для управління підписками та виставлення рахунків з інтеграцією платіжних шлюзів.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter.io - це онлайн-інструмент для пошуку та перевірки професійних електронних адрес, а також для автоматизації кампаній електронної пошти.

Instantly

Instantly

instantly.ai

Миттєво - це платформа для автоматизації холодних електронних кампаній, призначена для управління потенційними клієнтами та оптимізації пропаганди електронною поштою.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.

No2bounce

No2bounce

no2bounce.com

No2bounce - інструмент для валідації електронних адрес, очищення бази даних та оцінки репутації для підвищення ефективності email-маркетингу.

Email Validation

Email Validation

emailvalidation.io

Додаток для перевірки електронної пошти забезпечує точність списків, перевіряючи адреси на помилки та активність, знижуючи показники відмов.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

ZeptoMail - це служба для надсилання транзакційних електронних листів, що забезпечує надійну доставку з можливістю інтеграції через SMTP та API.

Debounce

Debounce

debounce.io

Debound - інструмент для верифікації електронних адрес, який очищує списки, запобігаючи надсиланню на неіснуючі адреси та покращуючи репутацію відправника.

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Mailgun - сервіс для надсилання, отримання та відстеження електронних листів за допомогою API, що підтримує різні мови програмування.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io - це інструмент для пошуку електронних адрес та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів та маркетингу.

INBOX

INBOX

useinbox.com

INBOX — це інструмент для email-маркетингу, що дозволяє створювати та аналізувати кампанії, безкоштовний з необмеженим кредитом.

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — це платформа для отримання контактних даних B2B, що забезпечує доступ до перевірених електронних адрес та номерів телефону для продажу та маркетингу.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.

Wiza

Wiza

wiza.co

Wiza – це інструмент для вилучення контактної інформації з LinkedIn, що дозволяє створювати електронні списки для зв'язку з потенційними клієнтами.

Mailtester

Mailtester

mailtester.com

Mailtester - інструмент перевірки електронних адрес на дійсність та ефективність, що допомагає оптимізувати доставку електронних листів.

SendPost

SendPost

sendpost.io

SendPost - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує надійну доставку, відстеження та оптимізацію процесів надсилання електронних листів.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Mails.ai - платформа для ефективного холодного email-маркетингу. Автоматизація листів, перевірка адрес, необмежене завантаження контактів і кастомні листи.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.

Anyleads

Anyleads

anyleads.com

AnyLeads - платформа для генерації свинців B2B, що пропонує інструменти для автоматизації продажів та маркетингу, включаючи пошук контактів та управління електронною поштою.

VoilaNorbert

VoilaNorbert

voilanorbert.com

VoilaNorbert – це інструмент для пошуку та перевірки корпоративних електронних адрес з можливістю масового пошуку.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.

EmailListVerify

EmailListVerify

emaillistverify.com

EmaillistVerify - інструмент для перевірки електронних адрес, що усуває недійсні листи та спам-пастки, покращуючи доставленість маркетингових кампаній.

Tomba

Tomba

tomba.io

Tomba.io — це інструмент для пошуку електронних адрес B2B, який допомагає перевіряти та організовувати професійні контакти для продажів.

mailboxlayer

mailboxlayer

mailboxlayer.com

Mailboxlayer - безкоштовне API для перевірки електронних адрес, включаючи валідацію, перевірки SMTP та фільтрацію безкоштовних провайдерів.

Dropcontact

Dropcontact

dropcontact.com

Dropcontact - це інструмент для автоматичного очищення, збагачення та корекції даних у CRM без людського втручання, повністю відповідний GDPR.

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.

Clearout

Clearout

clearout.io

Clearout — інструмент для перевірки та валідації електронних адрес, що допомагає підтримувати чисті списки електронної пошти та підвищує доставку маркетингових кампаній.

Mailcheck

Mailcheck

mailcheck.co

Mailcheck - простий та швидкий інструмент для валідації електронних адрес з можливістю інтеграції API для перевірки в реальному часі.

Quickemailverification

Quickemailverification

quickemailverification.com

Quickemailverification - це інструмент для перевірки електронних адрес, який допомагає покращити доставку пошти та знизити відмови.

ListClean

ListClean

listclean.xyz

ListClean — це платформа для перевірки електронної пошти, яка видаляє недійсні адреси та покращує якість списків електронної пошти.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller - це платформа для автоматизації процесів набору персоналу, що спрощує пошук кандидатів та управління комунікацією з ними.

validTo

validTo

validto.com

validTo — простий сервіс перевірки електронних адрес, який підвищує доставлюваність листів та очищує списки для покращення результатів.email-маркетингу.

Bounceless

Bounceless

bounceless.io

Bounceless - інструмент для очистки та перевірки списків електронної пошти, який підвищує доставленість і знижує відмови для маркетингових кампаній.

MyEmailVerifier

MyEmailVerifier

myemailverifier.com

MyEmailVerifier - це інструмент для перевірки електронних адрес, який допомагає компаніям підтримувати точність списків та підвищувати доставлюваність повідомлень.

Proofy

Proofy

proofy.io

Proofsy - інструмент для перевірки електронних адрес, що дозволяє видаляти недійсні та небажані адреси з високою точністю.

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce - платформа для перевірки електронної пошти, що допомагає знижувати відмови, знаходити дійсні адреси та покращувати ефективність електронних кампаній.

BetterContact

BetterContact

bettercontact.rocks

BetterContact - інструмент для збагачення контактних даних, який надає доступ до більше 15 джерел інформації для знаходження B2B електронних адрес та телефонів.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket - це платформа продажів на основі AI, яка допомагає компаніям знаходити і залучати клієнтів через автоматизацію і персоналізацію.

Reoon

Reoon

reoon.com

Reoon Email Verifier — інструмент для перевірки електронних адрес, який забезпечує точність та активність електронних листів, допомагаючи підтримувати ефективні списки.

SendBridge

SendBridge

sendbridge.com

SendBridge верифікує email-адреси в списках, видаляючи неприпустимі та неактивні адреси для покращення доставленості email-кампаній.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.

Kickbox

Kickbox

kickbox.com

Kickbox - це рішення для перевірки електронних адрес, яке дозволяє бізнесам перевіряти адреси в режимі реального часу або оптом.

TrueList

TrueList

truelist.io

TrueList - це інструмент для валідації електронних адрес та управління списками, що забезпечує перевірку SMTP, виявлення спам- пасток та інших типів адрес.

Boring Plugins

Boring Plugins

boringplugins.com

Boring Plugins - автоматично перевіряє електронні адреси в Outreach.io, щоб запобігти поверненню листів.

Captain Verify

Captain Verify

captainverify.com

Капітан Перевірка - це сервіс для перевірки та очищення електронних адрес, що покращує доставку листів та усуває недійсні адреси.

Emailable

Emailable

emailable.com

Emailable – це сервіс верифікації електронних адрес, який перевіряє їх швидко та точно, допомагаючи зменшити відмови при доставці.

AtData

AtData

atdata.com

AtData - це сервіс перевірки електронних адрес, який забезпечує їхню дійсність, усуває помилки та оцінює активність для покращення доставки та підвищення прибутків.

Firmable

Firmable

firmable.com

Firmable - це B2B платформа в Австралії, яка надає дані про компанії та людей для покращення продажів, маркетингу та підбору кандидатів.

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