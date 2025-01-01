Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти має важливе значення для компаній, щоб підтвердити, що електронні листи надсилаються та отримуються з законних адрес. Користувачі можуть завантажувати списки електронних адрес на платформу перевірки, де програмне забезпечення перевіряє їх кількома методами. У процесі перевірки застосовуються превентивні заходи для забезпечення точності бізнес-даних, зібраних із цих списків. Це конкретно підтверджує, що адреси електронної пошти дійсні та придатні для отримання пошти. Крім того, програмне забезпечення для перевірки електронної пошти може виявляти помилки друку, перевіряти онлайн-форми та фільтрувати тимчасові або одноразові електронні листи. Ці рішення точно розпізнають дійсні адреси електронної пошти та доменні структури, а деякі навіть можуть перевірити поштову скриньку в Інтернет-провайдера, щоб підтвердити її існування.
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Blackbox
blackbox.ai
Blackbox - AI-інструмент для програмістів, що прискорює налагодження, автоматизує завдання та покращує прийняття рішень, підвищуючи продуктивність.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions - це програмне забезпечення для управління підписками та виставлення рахунків з інтеграцією платіжних шлюзів.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - це онлайн-інструмент для пошуку та перевірки професійних електронних адрес, а також для автоматизації кампаній електронної пошти.
Instantly
instantly.ai
Миттєво - це платформа для автоматизації холодних електронних кампаній, призначена для управління потенційними клієнтами та оптимізації пропаганди електронною поштою.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce - інструмент для валідації електронних адрес, очищення бази даних та оцінки репутації для підвищення ефективності email-маркетингу.
Email Validation
emailvalidation.io
Додаток для перевірки електронної пошти забезпечує точність списків, перевіряючи адреси на помилки та активність, знижуючи показники відмов.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail - це служба для надсилання транзакційних електронних листів, що забезпечує надійну доставку з можливістю інтеграції через SMTP та API.
Debounce
debounce.io
Debound - інструмент для верифікації електронних адрес, який очищує списки, запобігаючи надсиланню на неіснуючі адреси та покращуючи репутацію відправника.
Mailgun
mailgun.com
Mailgun - сервіс для надсилання, отримання та відстеження електронних листів за допомогою API, що підтримує різні мови програмування.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io - це інструмент для пошуку електронних адрес та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів та маркетингу.
INBOX
useinbox.com
INBOX — це інструмент для email-маркетингу, що дозволяє створювати та аналізувати кампанії, безкоштовний з необмеженим кредитом.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа для отримання контактних даних B2B, що забезпечує доступ до перевірених електронних адрес та номерів телефону для продажу та маркетингу.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.
Wiza
wiza.co
Wiza – це інструмент для вилучення контактної інформації з LinkedIn, що дозволяє створювати електронні списки для зв'язку з потенційними клієнтами.
Mailtester
mailtester.com
Mailtester - інструмент перевірки електронних адрес на дійсність та ефективність, що допомагає оптимізувати доставку електронних листів.
SendPost
sendpost.io
SendPost - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує надійну доставку, відстеження та оптимізацію процесів надсилання електронних листів.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai - платформа для ефективного холодного email-маркетингу. Автоматизація листів, перевірка адрес, необмежене завантаження контактів і кастомні листи.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Anyleads
anyleads.com
AnyLeads - платформа для генерації свинців B2B, що пропонує інструменти для автоматизації продажів та маркетингу, включаючи пошук контактів та управління електронною поштою.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert – це інструмент для пошуку та перевірки корпоративних електронних адрес з можливістю масового пошуку.
Loqate
loqate.com
Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.
EmailListVerify
emaillistverify.com
EmaillistVerify - інструмент для перевірки електронних адрес, що усуває недійсні листи та спам-пастки, покращуючи доставленість маркетингових кампаній.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент для пошуку електронних адрес B2B, який допомагає перевіряти та організовувати професійні контакти для продажів.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer - безкоштовне API для перевірки електронних адрес, включаючи валідацію, перевірки SMTP та фільтрацію безкоштовних провайдерів.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact - це інструмент для автоматичного очищення, збагачення та корекції даних у CRM без людського втручання, повністю відповідний GDPR.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.
Clearout
clearout.io
Clearout — інструмент для перевірки та валідації електронних адрес, що допомагає підтримувати чисті списки електронної пошти та підвищує доставку маркетингових кампаній.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck - простий та швидкий інструмент для валідації електронних адрес з можливістю інтеграції API для перевірки в реальному часі.
Quickemailverification
quickemailverification.com
Quickemailverification - це інструмент для перевірки електронних адрес, який допомагає покращити доставку пошти та знизити відмови.
ListClean
listclean.xyz
ListClean — це платформа для перевірки електронної пошти, яка видаляє недійсні адреси та покращує якість списків електронної пошти.
Interseller
interseller.io
Interseller - це платформа для автоматизації процесів набору персоналу, що спрощує пошук кандидатів та управління комунікацією з ними.
validTo
validto.com
validTo — простий сервіс перевірки електронних адрес, який підвищує доставлюваність листів та очищує списки для покращення результатів.email-маркетингу.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless - інструмент для очистки та перевірки списків електронної пошти, який підвищує доставленість і знижує відмови для маркетингових кампаній.
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
MyEmailVerifier - це інструмент для перевірки електронних адрес, який допомагає компаніям підтримувати точність списків та підвищувати доставлюваність повідомлень.
Proofy
proofy.io
Proofsy - інструмент для перевірки електронних адрес, що дозволяє видаляти недійсні та небажані адреси з високою точністю.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce - платформа для перевірки електронної пошти, що допомагає знижувати відмови, знаходити дійсні адреси та покращувати ефективність електронних кампаній.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact - інструмент для збагачення контактних даних, який надає доступ до більше 15 джерел інформації для знаходження B2B електронних адрес та телефонів.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket - це платформа продажів на основі AI, яка допомагає компаніям знаходити і залучати клієнтів через автоматизацію і персоналізацію.
Reoon
reoon.com
Reoon Email Verifier — інструмент для перевірки електронних адрес, який забезпечує точність та активність електронних листів, допомагаючи підтримувати ефективні списки.
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge верифікує email-адреси в списках, видаляючи неприпустимі та неактивні адреси для покращення доставленості email-кампаній.
Valimail
valimail.com
Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.
Kickbox
kickbox.com
Kickbox - це рішення для перевірки електронних адрес, яке дозволяє бізнесам перевіряти адреси в режимі реального часу або оптом.
TrueList
truelist.io
TrueList - це інструмент для валідації електронних адрес та управління списками, що забезпечує перевірку SMTP, виявлення спам- пасток та інших типів адрес.
Boring Plugins
boringplugins.com
Boring Plugins - автоматично перевіряє електронні адреси в Outreach.io, щоб запобігти поверненню листів.
Captain Verify
captainverify.com
Капітан Перевірка - це сервіс для перевірки та очищення електронних адрес, що покращує доставку листів та усуває недійсні адреси.
Emailable
emailable.com
Emailable – це сервіс верифікації електронних адрес, який перевіряє їх швидко та точно, допомагаючи зменшити відмови при доставці.
AtData
atdata.com
AtData - це сервіс перевірки електронних адрес, який забезпечує їхню дійсність, усуває помилки та оцінює активність для покращення доставки та підвищення прибутків.
Firmable
firmable.com
Firmable - це B2B платформа в Австралії, яка надає дані про компанії та людей для покращення продажів, маркетингу та підбору кандидатів.
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