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Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти має важливе значення для компаній, щоб підтвердити, що електронні листи надсилаються та отримуються з законних адрес. Користувачі можуть завантажувати списки електронних адрес на платформу перевірки, де програмне забезпечення перевіряє їх кількома методами. У процесі перевірки застосовуються превентивні заходи для забезпечення точності бізнес-даних, зібраних із цих списків. Це конкретно підтверджує, що адреси електронної пошти дійсні та придатні для отримання пошти. Крім того, програмне забезпечення для перевірки електронної пошти може виявляти помилки друку, перевіряти онлайн-форми та фільтрувати тимчасові або одноразові електронні листи. Ці рішення точно розпізнають дійсні адреси електронної пошти та доменні структури, а деякі навіть можуть перевірити поштову скриньку в Інтернет-провайдера, щоб підтвердити її існування.
Запит на новий застосунок
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox - AI-інструмент для програмістів, що прискорює налагодження, автоматизує завдання та покращує прийняття рішень, підвищуючи продуктивність.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions - це програмне забезпечення для управління підписками та виставлення рахунків з інтеграцією платіжних шлюзів.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - це онлайн-інструмент для пошуку та перевірки професійних електронних адрес, а також для автоматизації кампаній електронної пошти.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Instantly
instantly.ai
Миттєво - це платформа для автоматизації холодних електронних кампаній, призначена для управління потенційними клієнтами та оптимізації пропаганди електронною поштою.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce - інструмент для валідації електронних адрес, очищення бази даних та оцінки репутації для підвищення ефективності email-маркетингу.
Email Validation
emailvalidation.io
Додаток для перевірки електронної пошти забезпечує точність списків, перевіряючи адреси на помилки та активність, знижуючи показники відмов.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail - це служба для надсилання транзакційних електронних листів, що забезпечує надійну доставку з можливістю інтеграції через SMTP та API.
Debounce
debounce.io
Debound - інструмент для верифікації електронних адрес, який очищує списки, запобігаючи надсиланню на неіснуючі адреси та покращуючи репутацію відправника.
Mailgun
mailgun.com
Mailgun - сервіс для надсилання, отримання та відстеження електронних листів за допомогою API, що підтримує різні мови програмування.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io - це інструмент для пошуку електронних адрес та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів та маркетингу.
INBOX
useinbox.com
INBOX — це інструмент для email-маркетингу, що дозволяє створювати та аналізувати кампанії, безкоштовний з необмеженим кредитом.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа для отримання контактних даних B2B, що забезпечує доступ до перевірених електронних адрес та номерів телефону для продажу та маркетингу.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.
Wiza
wiza.co
Wiza – це інструмент для вилучення контактної інформації з LinkedIn, що дозволяє створювати електронні списки для зв'язку з потенційними клієнтами.
Mailtester
mailtester.com
Mailtester - інструмент перевірки електронних адрес на дійсність та ефективність, що допомагає оптимізувати доставку електронних листів.
SendPost
sendpost.io
SendPost - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує надійну доставку, відстеження та оптимізацію процесів надсилання електронних листів.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai - платформа для ефективного холодного email-маркетингу. Автоматизація листів, перевірка адрес, необмежене завантаження контактів і кастомні листи.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Anyleads
anyleads.com
AnyLeads - платформа для генерації свинців B2B, що пропонує інструменти для автоматизації продажів та маркетингу, включаючи пошук контактів та управління електронною поштою.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert – це інструмент для пошуку та перевірки корпоративних електронних адрес з можливістю масового пошуку.
Loqate
loqate.com
Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.
EmailListVerify
emaillistverify.com
EmaillistVerify - інструмент для перевірки електронних адрес, що усуває недійсні листи та спам-пастки, покращуючи доставленість маркетингових кампаній.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент для пошуку електронних адрес B2B, який допомагає перевіряти та організовувати професійні контакти для продажів.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer - безкоштовне API для перевірки електронних адрес, включаючи валідацію, перевірки SMTP та фільтрацію безкоштовних провайдерів.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact - це інструмент для автоматичного очищення, збагачення та корекції даних у CRM без людського втручання, повністю відповідний GDPR.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.
Clearout
clearout.io
Clearout — інструмент для перевірки та валідації електронних адрес, що допомагає підтримувати чисті списки електронної пошти та підвищує доставку маркетингових кампаній.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck - простий та швидкий інструмент для валідації електронних адрес з можливістю інтеграції API для перевірки в реальному часі.
Quickemailverification
quickemailverification.com
Quickemailverification - це інструмент для перевірки електронних адрес, який допомагає покращити доставку пошти та знизити відмови.
ListClean
listclean.xyz
ListClean — це платформа для перевірки електронної пошти, яка видаляє недійсні адреси та покращує якість списків електронної пошти.
Interseller
interseller.io
Interseller - це платформа для автоматизації процесів набору персоналу, що спрощує пошук кандидатів та управління комунікацією з ними.
validTo
validto.com
validTo — простий сервіс перевірки електронних адрес, який підвищує доставлюваність листів та очищує списки для покращення результатів.email-маркетингу.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless - інструмент для очистки та перевірки списків електронної пошти, який підвищує доставленість і знижує відмови для маркетингових кампаній.
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
MyEmailVerifier - це інструмент для перевірки електронних адрес, який допомагає компаніям підтримувати точність списків та підвищувати доставлюваність повідомлень.
Proofy
proofy.io
Proofsy - інструмент для перевірки електронних адрес, що дозволяє видаляти недійсні та небажані адреси з високою точністю.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce - платформа для перевірки електронної пошти, що допомагає знижувати відмови, знаходити дійсні адреси та покращувати ефективність електронних кампаній.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact - інструмент для збагачення контактних даних, який надає доступ до більше 15 джерел інформації для знаходження B2B електронних адрес та телефонів.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket - це платформа продажів на основі AI, яка допомагає компаніям знаходити і залучати клієнтів через автоматизацію і персоналізацію.
Reoon
reoon.com
Reoon Email Verifier — інструмент для перевірки електронних адрес, який забезпечує точність та активність електронних листів, допомагаючи підтримувати ефективні списки.
SendBridge
sendbridge.com
SendBridge верифікує email-адреси в списках, видаляючи неприпустимі та неактивні адреси для покращення доставленості email-кампаній.
Valimail
valimail.com
Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.
Kickbox
kickbox.com
Kickbox - це рішення для перевірки електронних адрес, яке дозволяє бізнесам перевіряти адреси в режимі реального часу або оптом.
TrueList
truelist.io
TrueList пропонує комплексний набір інструментів перевірки електронної пошти та керування списками, призначених для маркетологів, компаній і окремих осіб, які надають пріоритет ефективній комунікації. Наша платформа містить розширену перевірку SMTP, перевірку записів DNS, виявлення спаму та визначення одноразових адрес і доменів, які приймають усі. Завдяки прямій інтеграції з такими основними платформами, як HubSpot, ConvertKit, Zapier і Mailchimp, TrueList бездоганно покращує ваші робочі процеси електронного маркетингу. TrueList — це новий гравець у середовищі перевірки електронної пошти, заснований Грантом Аммонсом, колишнім керівником інженерного відділу ConvertKit і ветераном маркетингу електронною поштою. Наш шлях ґрунтується на прагненні до інновацій, надійності та успіху клієнтів.
Boring Plugins
boringplugins.com
Автоматично перевіряє електронні листи, додані в Outreach.io, щоб унеможливити повернення електронних листів.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify — це рішення для дуже легкої перевірки та очищення дійсності ваших електронних листів. Попрощайтеся з недійсними адресами, неправильно введеними/написаними адресами, жорсткими відмовами, поверненням до відправника та іншими спам-пастками, приманками. Простий, швидкий і безпечний сервіс для покращення доставки.
Emailable
emailable.com
Emailable — це найшвидша та одна з найточніших служб перевірки електронної пошти в галузі. Ми перевіряємо електронну пошту щонайменше у 8 разів швидше, ніж будь-який інший інструмент на планеті – 30 000 за хвилину. Покращте доступність, очистивши свої списки та зменшивши кількість відмов через Emailable. Підпишіться на безкоштовну пробну версію, щоб дізнатися, чому понад 200 000 компаній у понад 150 країнах обирають наші послуги. Основні характеристики: - Простий і легкий у використанні сучасний UX - Швидке налаштування API - 50+ інтеграцій - Цілодобова підтримка клієнтів 7 днів на тиждень - 99% гарантія доставки - 99,99% часу роботи сервера - Без плати за невідомі або дублікати
AtData
atdata.com
Флагманська служба перевірки електронної пошти AtData, SafeToSend, є лідером у галузі за точністю, безпекою, швидкістю та простотою використання, щоб забезпечити комплексну гігієну даних електронної пошти та захист від дорогих проблемних адрес. SafeToSend підтвердить дійсність адреси електронної пошти, визначивши не лише правильність синтаксису, а й відповідність адреси вимогам провайдера. Ми виправимо помилки друку, форматування, синтаксис та інші помилки введення, відсіявши шкідливі адреси, щоб зменшити ризик і зберегти репутацію вашого відправника. Ми також надаємо показник залучення, який вивчає сигнали активності, щоб ідентифікувати активно використовувані електронні листи для покращення доставки, кращої сегментації та відповідних потенційних клієнтів. Наша 100% гарантія SafeToSend дає вам впевненість у тому, що ваші електронні листи перевірені, виправлені та безпечні, щоб ваші повідомлення потрапляли до потрібної аудиторії на потрібному каналі. Результатом є вищий рівень відгуків, конверсія та прибуток. Почати роботу легко. Ми спрощуємо очищення ваших даних через наш портал самообслуговування InstantData. Створіть безкоштовний обліковий запис і виберіть свій список електронної пошти на локальному пристрої, завантажте його через FTP або імпортуйте зі своєї платформи електронного маркетингу.
Firmable
firmable.com
Firmable — це австралійська база даних B2B, яка допомагає компаніям приймати розумніші рішення та перевищувати результати, знаючи більше про своїх потенційних клієнтів, клієнтів і кандидатів, ніж будь-коли. Це дозволяє командам продажів і маркетингу прискорити ріст і покращити залучення; допомагає рекрутерам визначити та залучити потрібних кандидатів; і економить час для тих, хто шукає надійну ринкову інформацію. Платформа бази даних Firmable, B2B включає: 👉Понад 1 мільйон австралійських B2B компаній і 10 мільйонів людей. 👉Точні та детальні профілі з локалізованою інформацією, включаючи ABN, галузеві сегменти, стеки технологій тощо. 👉Широке покриття мобільних пристроїв і електронної пошти 👉Місцева підтримка Firmable зосереджена на тому, щоб допомогти вам і вашій команді продажів досягти ваших цілей зростання на 2024 рік.
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