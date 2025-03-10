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Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти має важливе значення для компаній, щоб підтвердити, що електронні листи надсилаються та отримуються з законних адрес. Користувачі можуть завантажувати списки електронних адрес на платформу перевірки, де програмне забезпечення перевіряє їх кількома методами. У процесі перевірки застосовуються превентивні заходи для забезпечення точності бізнес-даних, зібраних із цих списків. Це конкретно підтверджує, що адреси електронної пошти дійсні та придатні для отримання пошти. Крім того, програмне забезпечення для перевірки електронної пошти може виявляти помилки друку, перевіряти онлайн-форми та фільтрувати тимчасові або одноразові електронні листи. Ці рішення точно розпізнають дійсні адреси електронної пошти та доменні структури, а деякі навіть можуть перевірити поштову скриньку в Інтернет-провайдера, щоб підтвердити її існування.
Запит на новий застосунок
Valimail
valimail.com
Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для компаній будь-якого виду та розміру, збільшуючи рівень успішності з менш ніж 25% до понад 95%. Будучи єдиною платформою, сертифікованою FedRAMP, і перевіреним партнером DMARC для середовищ Microsoft 365 і Twilio SendGrid, Valimail також займає провідні позиції в кожному ключовому органі стандартів автентифікації електронної пошти, відстоюючи підвищену довіру та безпеку в екосистемі електронної пошти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.valimail.com.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact - це інструмент для автоматичного очищення, збагачення та корекції даних у CRM без людського втручання, повністю відповідний GDPR.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент для пошуку електронних адрес B2B, який допомагає перевіряти та організовувати професійні контакти для продажів.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox - AI-інструмент для програмістів, що прискорює налагодження, автоматизує завдання та покращує прийняття рішень, підвищуючи продуктивність.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert – це інструмент для пошуку та перевірки корпоративних електронних адрес з можливістю масового пошуку.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact надає доступ до понад 15 джерел даних, щоб знаходити кожну електронну пошту B2B в одному інструменті за незначну ціну – за допомогою інтегрованого штучного інтелекту, який знаходить оптимальну послідовність постачальників на основі вашого списку потенційних клієнтів.
SendPost
sendpost.io
SendPost - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує надійну доставку, відстеження та оптимізацію процесів надсилання електронних листів.
Firmable
firmable.com
Firmable — це австралійська база даних B2B, яка допомагає компаніям приймати розумніші рішення та перевищувати результати, знаючи більше про своїх потенційних клієнтів, клієнтів і кандидатів, ніж будь-коли. Це дозволяє командам продажів і маркетингу прискорити ріст і покращити залучення; допомагає рекрутерам визначити та залучити потрібних кандидатів; і економить час для тих, хто шукає надійну ринкову інформацію. Платформа бази даних Firmable, B2B включає: 👉Понад 1 мільйон австралійських B2B компаній і 10 мільйонів людей. 👉Точні та детальні профілі з локалізованою інформацією, включаючи ABN, галузеві сегменти, стеки технологій тощо. 👉Широке покриття мобільних пристроїв і електронної пошти 👉Місцева підтримка Firmable зосереджена на тому, щоб допомогти вам і вашій команді продажів досягти ваших цілей зростання на 2024 рік.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer - безкоштовне API для перевірки електронних адрес, включаючи валідацію, перевірки SMTP та фільтрацію безкоштовних провайдерів.
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce допомагає вам підтримувати належну систему перевірки електронної пошти, оцінку електронної пошти на основі ШІ та високий рівень доставки. Підтримуйте чисту базу даних електронної пошти, щоб легко зв’язатися з ідеальними потенційними клієнтами. Очистіть свої списки електронної пошти та покращте свої маркетингові кампанії електронною поштою за допомогою нашого інструменту перевірки електронної пошти. Усі надіслані електронні листи зберігаються в кеші, щоб за потреби їх можна було повторно оцінити. Знаходьте точні листи, перевіряйте дані електронної пошти, очищуйте базу даних електронної пошти та отримуйте оцінку репутації електронної пошти за допомогою no2bounce.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.
AtData
atdata.com
Флагманська служба перевірки електронної пошти AtData, SafeToSend, є лідером у галузі за точністю, безпекою, швидкістю та простотою використання, щоб забезпечити комплексну гігієну даних електронної пошти та захист від дорогих проблемних адрес. SafeToSend підтвердить дійсність адреси електронної пошти, визначивши не лише правильність синтаксису, а й відповідність адреси вимогам провайдера. Ми виправимо помилки друку, форматування, синтаксис та інші помилки введення, відсіявши шкідливі адреси, щоб зменшити ризик і зберегти репутацію вашого відправника. Ми також надаємо показник залучення, який вивчає сигнали активності, щоб ідентифікувати активно використовувані електронні листи для покращення доставки, кращої сегментації та відповідних потенційних клієнтів. Наша 100% гарантія SafeToSend дає вам впевненість у тому, що ваші електронні листи перевірені, виправлені та безпечні, щоб ваші повідомлення потрапляли до потрібної аудиторії на потрібному каналі. Результатом є вищий рівень відгуків, конверсія та прибуток. Почати роботу легко. Ми спрощуємо очищення ваших даних через наш портал самообслуговування InstantData. Створіть безкоштовний обліковий запис і виберіть свій список електронної пошти на локальному пристрої, завантажте його через FTP або імпортуйте зі своєї платформи електронного маркетингу.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce — це відзначена нагородами платформа перевірки електронної пошти та доставки, яка допомагає 350 000+ клієнтам покращити рентабельність інвестицій електронної пошти та покращити розміщення вхідних повідомлень. Його першокласні послуги доставки включають: 99% точну перевірку електронної пошти – видаліть застарілі та ризиковані адреси електронної пошти, щоб знизити показники відмов електронної пошти та зберегти позитивну репутацію відправника. Пошук електронної пошти – знайдіть нові дійсні адреси електронної пошти для бізнесу та розширте охоплення B2B Монітор DMARC – захистіть свої електронні листи та запобігте фішинговому шахрайству за допомогою необмеженого моніторингу електронної пошти, сповіщень системи безпеки та автоматизованих звітів. Включає тестування сервера електронної пошти, тестування розміщення скриньки вхідних повідомлень, пошук електронної пошти та дані моніторингу активності DMARC і оцінку електронної пошти. Знайдіть найактивніших передплатників електронної пошти за допомогою даних про діяльність. Крім того, служба оцінки електронної пошти надає більш детальну інформацію про ваш список електронних адрес, щоб допомогти вам досягти успіху електронною поштою. ZeroBounce підтвердив понад 25 мільярдів електронних листів і обслуговує компанії будь-якого розміру, від індивідуальних власників бізнесу до Amazon, Disney, Netflix і Sephora. Платформа забезпечує безпеку військового рівня та відповідає GDPR, SOC 2 Type II, сертифікована ISO-27001 і повністю сумісна з HIPAA.
Kickbox
kickbox.com
Kickbox — це провідне рішення для перевірки електронної пошти, яке дає компаніям можливість перевіряти електронні адреси по черзі в режимі реального часу чи масово, гарантуючи, що ви надсилатимете повідомлення лише дійсним контактам, які відповідають на запити. API перевірки електронної пошти в режимі реального часу Kickbox легко інтегрується з різними веб-формами та точками взаємодії, від реєстрації облікових записів і форм захоплення потенційних клієнтів до вашої системи CRM або електронної POS. Впроваджуючи цей додатковий рівень безпеки, API ефективно відсіює підроблені або недійсні адреси електронної пошти на місці. Таким чином у вашу базу даних потраплятимуть лише електронні листи, які можна доставляти, що гарантує, що ви ніколи не пропустите можливості зв’язатися зі своєю аудиторією. Основні функції: Перевірка в реальному часі та масова перевірка: Kickbox допомагає очистити ваші списки електронної пошти та перевірити адреси, додані до вашої бази даних. Повна інтеграція: API перевірки електронної пошти в режимі реального часу легко інтегрується у веб-форми, збираючи дані електронної пошти від реєстрації облікових записів на платформах CRM. друкарські помилки? Немає проблем: Kickbox API вміло справляється з помилками, пропонуючи користувачам виправити помилки в реальному часі, забезпечуючи безперебійний зв’язок із вашою аудиторією. Надійні та точні результати: результати Kickbox віддають перевагу надійності та точності, незалежно від того, перевіряєте ви електронні листи окремо чи масово. Відповідність і захист даних: Kickbox лідирує у відповідності та захисті даних і дотримується найкращих практик. Оцінки Sendex™: інформаційна панель служить вашим командним центром, пропонуючи власну оцінку якості для кожного електронного листа та надаючи додаткові показники для прийняття стратегічних рішень. Спільнота та підтримка: Kickbox надає просту документацію, першокласну підтримку та професійні консультаційні рішення щодо доставки. Чому варто вибрати Кікбокс? Kickbox — це більше, ніж просто послуга; це ваш стратегічний партнер, який допоможе вам максимально досягти цілей електронної пошти та заробити більше грошей за допомогою електронної пошти. Завдяки прихильності до відповідності, зручній інтеграції та успіху клієнтів Kickbox гарантує, що ваші електронні листи не лише потраплять у папку вхідних, але й максимізують рентабельність маркетингових інвестицій.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.
Emailable
emailable.com
Emailable — це найшвидша та одна з найточніших служб перевірки електронної пошти в галузі. Ми перевіряємо електронну пошту щонайменше у 8 разів швидше, ніж будь-який інший інструмент на планеті – 30 000 за хвилину. Покращте доступність, очистивши свої списки та зменшивши кількість відмов через Emailable. Підпишіться на безкоштовну пробну версію, щоб дізнатися, чому понад 200 000 компаній у понад 150 країнах обирають наші послуги. Основні характеристики: - Простий і легкий у використанні сучасний UX - Швидке налаштування API - 50+ інтеграцій - Цілодобова підтримка клієнтів 7 днів на тиждень - 99% гарантія доставки - 99,99% часу роботи сервера - Без плати за невідомі або дублікати
ListClean
listclean.xyz
ListClean — це платформа для перевірки електронної пошти, яка видаляє недійсні адреси та покращує якість списків електронної пошти.
Proofy
proofy.io
Підвищте рентабельність інвестицій і збережіть репутацію сервера електронної пошти. Видалення жорстких відмов, ризикованих, одноразових, дублікатів, спам-пасток Точність 98,5% перевірка електронної пошти
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
Понад 50 000 користувачів довірилися MyEmailVerifier за дуже короткий проміжок часу! Спробуйте наш безкоштовний інструмент перевірки електронної пошти з безкоштовними 100 кредитами електронної пошти щодня з гарантією повернення справжньої суми. Менше «невідомого», менше складності та доступніше! MyEmailVerifier забезпечує точність доставки на 98%. Наш інструмент перевірки електронної пошти – це бізнес, що розвивається, який допомагає іншим підприємствам створювати ефективні кампанії електронною поштою. Наш розширений засіб перевірки електронної пошти перевірить синтаксис електронної пошти. Він не тільки перевірить, чи записи MX дійсні, але й виявить, чи немає електронної пошти в сірому чи чорному списку. Наш онлайн-перевірник електронної пошти також перевірить SMTP електронної пошти, щоб переконатися, що він дійсний і готовий приймати ваші електронні листи.
Quickemailverification
quickemailverification.com
Quickemailverification - це інструмент для перевірки електронних адрес, який допомагає покращити доставку пошти та знизити відмови.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io — найкращий інструмент для цифрових маркетологів, який очищає та перевіряє списки електронних листів, щоб покращити доставку електронної пошти для кращої та ефективної маркетингової кампанії електронною поштою. Bounceless.io масово обробляє ваші списки розсилки у форматі csv, txt або xls і надає вам результати. Наша модель — це модель оплати по ходу роботи, у вас є 100 безкоштовних кредитів, щоб розпочати роботу та насолодитися першою підтвердженням у нас. Для початку кредит не потрібен. Bounceless.io відрізняється від інших програм для перевірки електронної пошти, ми пропонуємо чудовий інтерфейс, цілодобове обслуговування клієнтів, дуже високу перевірку списку доставки та низьку ціну.
Mailtester
mailtester.com
Mailtester - інструмент перевірки електронних адрес на дійсність та ефективність, що допомагає оптимізувати доставку електронних листів.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck — це простий у використанні, швидкий і ефективний інструмент перевірки електронної пошти з функцією інтеграції API для перевірки на ходу.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify — це рішення для дуже легкої перевірки та очищення дійсності ваших електронних листів. Попрощайтеся з недійсними адресами, неправильно введеними/написаними адресами, жорсткими відмовами, поверненням до відправника та іншими спам-пастками, приманками. Простий, швидкий і безпечний сервіс для покращення доставки.
Boring Plugins
boringplugins.com
Автоматично перевіряє електронні листи, додані в Outreach.io, щоб унеможливити повернення електронних листів.
TrueList
truelist.io
TrueList пропонує комплексний набір інструментів перевірки електронної пошти та керування списками, призначених для маркетологів, компаній і окремих осіб, які надають пріоритет ефективній комунікації. Наша платформа містить розширену перевірку SMTP, перевірку записів DNS, виявлення спаму та визначення одноразових адрес і доменів, які приймають усі. Завдяки прямій інтеграції з такими основними платформами, як HubSpot, ConvertKit, Zapier і Mailchimp, TrueList бездоганно покращує ваші робочі процеси електронного маркетингу. TrueList — це новий гравець у середовищі перевірки електронної пошти, заснований Грантом Аммонсом, колишнім керівником інженерного відділу ConvertKit і ветераном маркетингу електронною поштою. Наш шлях ґрунтується на прагненні до інновацій, надійності та успіху клієнтів.
SendBridge
sendbridge.com
Перевірка списку електронної пошти SendBridge — це служба, призначена для підвищення якості та ефективності маркетингових кампаній електронною поштою шляхом перевірки дійсності адрес електронної пошти в списку. Цей процес допомагає ідентифікувати та видаляти недійсні, неактивні чи ризиковані адреси електронної пошти, таким чином зменшуючи показники відмов і покращуючи загальну ефективність кампанії. Служба перевірки є зручною для користувача, пропонує перевірку в реальному часі через API або простий у використанні інтерфейс для групового очищення списку. Підтримуючи чистий список адрес електронної пошти, маркетологи можуть забезпечити вищий рівень залученості та захистити репутацію свого відправника, роблячи спілкування електронною поштою ефективнішим і надійнішим. Для отримання детальної інформації найкраще відвідати офіційний сайт SendBridge.
validTo
validto.com
validTo — це проста та швидка служба підтвердження електронної пошти, яка збільшує доставку електронної пошти. validTo дозволяє очищати список розсилки та досягати кращих результатів у маркетингу електронною поштою. Перевірці списку електронних адрес validTo довіряють компанії в усьому світі.
Instantly
instantly.ai
Миттєво - це платформа для автоматизації холодних електронних кампаній, призначена для управління потенційними клієнтами та оптимізації пропаганди електронною поштою.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.
Debounce
debounce.io
Debound - інструмент для верифікації електронних адрес, який очищує списки, запобігаючи надсиланню на неіснуючі адреси та покращуючи репутацію відправника.
EmailListVerify
emaillistverify.com
EmaillistVerify - інструмент для перевірки електронних адрес, що усуває недійсні листи та спам-пастки, покращуючи доставленість маркетингових кампаній.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - це онлайн-інструмент для пошуку та перевірки професійних електронних адрес, а також для автоматизації кампаній електронної пошти.
Loqate
loqate.com
Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
Mailgun
mailgun.com
Mailgun - сервіс для надсилання, отримання та відстеження електронних листів за допомогою API, що підтримує різні мови програмування.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions - це програмне забезпечення для управління підписками та виставлення рахунків з інтеграцією платіжних шлюзів.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail - це служба для надсилання транзакційних електронних листів, що забезпечує надійну доставку з можливістю інтеграції через SMTP та API.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Anyleads
anyleads.com
AnyLeads - платформа для генерації свинців B2B, що пропонує інструменти для автоматизації продажів та маркетингу, включаючи пошук контактів та управління електронною поштою.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io - це інструмент для пошуку електронних адрес та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів та маркетингу.
Wiza
wiza.co
Wiza – це інструмент для вилучення контактної інформації з LinkedIn, що дозволяє створювати електронні списки для зв'язку з потенційними клієнтами.
Clearout
clearout.io
Clearout — інструмент для перевірки та валідації електронних адрес, що допомагає підтримувати чисті списки електронної пошти та підвищує доставку маркетингових кампаній.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
Email Validation
emailvalidation.io
Додаток для перевірки електронної пошти забезпечує точність списків, перевіряючи адреси на помилки та активність, знижуючи показники відмов.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку Deel. * Vanta: як Vanta закривається більше та швидше завдяки даним про наміри купівлі Amplemarket (9x ROI) Приєднуйтесь до сотень компаній із Deel, Rippling, Vanta та багатьох інших, які покращують свої продажі завдяки Amplemarket. Ось що ви отримуєте: * Власні дані: легко знайдіть дані, які допоможуть вам укладати угоди. * Вбудована персоналізація: утричі збільште ваші показники відповідей завдяки гіперперсоналізованим повідомленням. * Багатоканальний охоплення: електронна пошта, телефон, LinkedIn тощо. * Завдяки штучному інтелекту: дозвольте представникам зосередитися на продажах, а штучний інтелект подбає про інше. * Оптимізація доставки: надсилайте свої електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень потенційного клієнта. * Сигнали наміру купувати: націлюйтеся на покупців, які активно шукають рішення, подібне до вашого.
Interseller
interseller.io
Interseller - це платформа для автоматизації процесів набору персоналу, що спрощує пошук кандидатів та управління комунікацією з ними.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — це найкраща платформа для розвитку вашого бізнесу за допомогою ефективної холодної електронної пошти. Це передова, але зручна система, яка допомагає охопити більше людей з меншими зусиллями. Що вам сподобається в Mails.ai: - Розумна автоматизація електронної пошти: наш штучний інтелект піклується про надсилання електронних листів і подальші дії замість вас. – Під’єднайте стільки облікових записів електронної пошти, скільки забажаєте: немає обмежень – прив’яжіть скільки завгодно облікових записів. - Перевірка електронної пошти в режимі реального часу: завдяки нашій системі миттєвої перевірки ми гарантуємо, що ваші електронні листи потрапляють у папки "Вхідні", а не в папки зі спамом. - Необмежене завантаження контактів: незалежно від того, наскільки великий ваш список потенційних клієнтів, ви можете завантажити їх усіх. - Спеціальні електронні листи, створені ШІ: отримуйте електронні листи, які звертаються безпосередньо до вашої аудиторії, створені нашим розумним ШІ. - Інтелектуальні шаблони надсилання: наша система розумно чергує відправників, щоб ваша доставка була високою, а ризик спаму – низьким. Mails.ai — це більше, ніж просто інструмент електронної кампанії — він розроблений, щоб збільшити кількість відповідей і допомогти вам укласти більше угод. Уся справа в тому, щоб отримати кращий прибуток від ваших інвестицій за допомогою фіксованої ціни незалежно від розміру вашого охоплення. І це ще не все – насолоджуйтеся нашою безкоштовною послугою розігріву електронної пошти, яка є однією з найщедріших. Завдяки Mails.ai ви обираєте поєднання ефективності, масштабу та цінності в роботі електронною поштою.
INBOX
useinbox.com
Створіть власну маркетингову стратегію Надішліть за лічені секунди Надішліть і проаналізуйте маркетингові кампанії електронною поштою. Почніть свій безкоштовний план із необмеженим кредитом. Безкоштовно на все життя! Зареєструйтеся безкоштовно Перегляньте ціни INBOX — це інструмент електронного маркетингу з більш потужними функціями та гнучкістю, ніж будь-який інший Простий у використанні Створіть кампанію в | Створіть маркетинг електронною поштою, щоб ваші передплатники захоплювалися INBOX
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. Наш підхід до клієнта, стандартна опція білої мітки, план «все включено» з необмеженою кількістю користувачів і прагнення до високоякісних контактних даних — це те, що відрізняє нас. Спробуйте безкоштовно на www.nymblr.com
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