Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Сан-Марино

Kickbox

kickbox.com

Kickbox — це провідне рішення для перевірки електронної пошти, яке дає компаніям можливість перевіряти електронні адреси по черзі в режимі реального часу чи масово, гарантуючи, що ви надсилатимете повідомлення лише дійсним контактам, які відповідають на запити. API перевірки електронної пошти в режимі реального часу Kickbox легко інтегрується з різними веб-формами та точками взаємодії, від реєстрації облікових записів і форм захоплення потенційних клієнтів до вашої системи CRM або електронної POS. Впроваджуючи цей додатковий рівень безпеки, API ефективно відсіює підроблені або недійсні адреси електронної пошти на місці. Таким чином у вашу базу даних потраплятимуть лише електронні листи, які можна доставляти, що гарантує, що ви ніколи не пропустите можливості зв’язатися зі своєю аудиторією. Основні функції: Перевірка в реальному часі та масова перевірка: Kickbox допомагає очистити ваші списки електронної пошти та перевірити адреси, додані до вашої бази даних. Повна інтеграція: API перевірки електронної пошти в режимі реального часу легко інтегрується у веб-форми, збираючи дані електронної пошти від реєстрації облікових записів на платформах CRM. друкарські помилки? Немає проблем: Kickbox API вміло справляється з помилками, пропонуючи користувачам виправити помилки в реальному часі, забезпечуючи безперебійний зв’язок із вашою аудиторією. Надійні та точні результати: результати Kickbox віддають перевагу надійності та точності, незалежно від того, перевіряєте ви електронні листи окремо чи масово. Відповідність і захист даних: Kickbox лідирує у відповідності та захисті даних і дотримується найкращих практик. Оцінки Sendex™: інформаційна панель служить вашим командним центром, пропонуючи власну оцінку якості для кожного електронного листа та надаючи додаткові показники для прийняття стратегічних рішень. Спільнота та підтримка: Kickbox надає просту документацію, першокласну підтримку та професійні консультаційні рішення щодо доставки. Чому варто вибрати Кікбокс? Kickbox — це більше, ніж просто послуга; це ваш стратегічний партнер, який допоможе вам максимально досягти цілей електронної пошти та заробити більше грошей за допомогою електронної пошти. Завдяки прихильності до відповідності, зручній інтеграції та успіху клієнтів Kickbox гарантує, що ваші електронні листи не лише потраплять у папку вхідних, але й максимізують рентабельність маркетингових інвестицій.