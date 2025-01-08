Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer – найпростіша у використанні, але найпотужніша служба перевірки та доставки електронної пошти. Bouncer — це безпечна (сумісна з SOC 2 і GDPR) платформа перевірки електронної пошти та доставки, подібна до фортеці SaaS, якій довіряють тисячі компаній із 6 континентів. Платформу було засновано в 2017 році з простою місією покращити спілкування електронною поштою Human 2 Human і допомогти людям отримувати та залишатися на зв’язку через канал електронної пошти. Bouncer є технологічним лідером на ринку перевірки електронної пошти. І список, і перевірка API є першокласними механізмами з політикою нульового простою. Продукт має найкраще покриття та високу продуктивність (до 200 000 перевірених електронних листів на годину на одного клієнта). Щоб стати більш складним рішенням як для підприємств, так і для малого та середнього бізнесу, продукт має додаткові функції, такі як перевірка токсичності електронною поштою та комплект доставки, щоб користувачі могли піклуватися про свою доставку та покращувати її. Bouncer також має велику бібліотеку інтеграцій (найкращі інструменти автоматизації маркетингу, маркетингу електронною поштою або продажів). Чому варто розглядати Bouncer як рішення для перевірки електронної пошти та доставки? 1. Висока точність із упередженням проти хибних негативів – щоб клієнти не втрачали можливість підключитися через неправильну категоризацію 2. Найкраще покриття – можливість перевіряти адреси електронної пошти, розміщені різними постачальниками послуг електронної пошти (навіть глибока всеосяжна перевірка Google Workspace і Office365) з низькою кількістю невідомих результатів (0,3-3%) 3. Висока продуктивність – швидкість перевірки та велике обмеження швидкості. Вони можуть швидко перевіряти 200 000 електронних листів на годину на кожного клієнта. 4. Надійність (політика нульового простою) і безпека – готова до SOC2. 5. Спрощена складність – першокласне технологічне рішення з простим і інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача. Особливості: Надзвичайно простий у використанні засіб перевірки електронної пошти та перевірка електронної пошти. Просто перетягніть список електронної пошти, що містить до 250 тисяч адрес, і дозвольте програмі перевірки електронної пошти Bouncer зробити це! Ви знатимете, які електронні листи безпечно надсилати, але програма також визначить