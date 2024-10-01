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Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Мікронезія
Програмне забезпечення для перевірки електронної пошти має важливе значення для компаній, щоб підтвердити, що електронні листи надсилаються та отримуються з законних адрес. Користувачі можуть завантажувати списки електронних адрес на платформу перевірки, де програмне забезпечення перевіряє їх кількома методами. У процесі перевірки застосовуються превентивні заходи для забезпечення точності бізнес-даних, зібраних із цих списків. Це конкретно підтверджує, що адреси електронної пошти дійсні та придатні для отримання пошти. Крім того, програмне забезпечення для перевірки електронної пошти може виявляти помилки друку, перевіряти онлайн-форми та фільтрувати тимчасові або одноразові електронні листи. Ці рішення точно розпізнають дійсні адреси електронної пошти та доменні структури, а деякі навіть можуть перевірити поштову скриньку в Інтернет-провайдера, щоб підтвердити її існування.
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Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для B2B компаній. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям знаходити та перевіряти професійні адреси електронної пошти в доменах, компаніях або певних спеціалістах в Інтернеті та багато іншого. Безкоштовна платформа холодної електронної пошти також включена для надсилання електронних кампаній безпосередньо...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у вистав...
Instantly
instantly.ai
Миттєво масштабує ваші інформаційні кампанії за допомогою необмеженої кількості облікових записів для надсилання електронної пошти та розминки, бази даних потенційних клієнтів b2b та інтелектуального штучного інтелекту. Знаходьте потенційних клієнтів, створюйте кампанії, підключайте свої облікові за...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирі...
Debounce
debounce.io
Інструмент перевірки електронної пошти; Просто, швидко та точно. Не дозволяйте повідомленням, що повертаються, одноразовим, спам-пасткам і дезактивованим електронним листам погіршувати вашу репутацію надсилання, витрачати ваш час і гроші. 30% електронних листів псуються лише за один рік. Якщо понад ...
Mailgun
mailgun.com
Набір потужних API, які дозволяють вам легко надсилати, отримувати та відстежувати електронну пошту з вашої програми, незалежно від того, використовуєте ви Python, Ruby, PHP, C#, Node.js або Java. Легка інтеграція SMTP і простий RESTful API усувають заплутані деталі надсилання транзакцій або масової...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (раніше TransMail) — це спеціальна служба відправлення транзакцій електронною поштою від Zoho. ZeptoMail дозволяє користувачам лише надсилати транзакційні електронні листи, що допомагає нам забезпечити надійну та гарантовану доставку ваших транзакційних електронних листів. Параметри налаш...
Email Validation
emailvalidation.io
Перевірте будь-яку електронну адресу за допомогою нашого безкоштовного та легкого у використанні програмного забезпечення перевірки електронної пошти. Ми забезпечуємо точність 99%.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів і електронного маркетингу. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані, щоб створити розширену платформу для дослідження електронної пошти, яка допомагає професіоналам запускати ефективні маркетингові т...
INBOX
useinbox.com
Створіть власну маркетингову стратегію Надішліть за лічені секунди Надішліть і проаналізуйте маркетингові кампанії електронною поштою. Почніть свій безкоштовний план із необмеженим кредитом. Безкоштовно на все життя! Зареєструйтеся безкоштовно Перегляньте ціни INBOX — це інструмент електронного марк...
No2bounce
no2bounce.com
No2bounce допомагає вам підтримувати належну систему перевірки електронної пошти, оцінку електронної пошти на основі ШІ та високий рівень доставки. Підтримуйте чисту базу даних електронної пошти, щоб легко зв’язатися з ідеальними потенційними клієнтами. Очистіть свої списки електронної пошти та покр...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. ...
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — це найкраща платформа для розвитку вашого бізнесу за допомогою ефективної холодної електронної пошти. Це передова, але зручна система, яка допомагає охопити більше людей з меншими зусиллями. Що вам сподобається в Mails.ai: - Розумна автоматизація електронної пошти: наш штучний інтелект пі...
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, провідна платформа для створення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для автоматизації продажів №1 на ринку. Зареєструйтеся та приєднайтеся до платформи
Wiza
wiza.co
Знайти точну контактну інформацію B2B дуже важко. 40% продавців кажуть, що пошук потенційних клієнтів є найважчою частиною їхньої роботи. LinkedIn пропонує оновлену базу потенційних клієнтів, але немає простого способу зв’язатися з ними... Показати більше про потенційних клієнтів за межами LinkedIn....
EmailListVerify
emaillistverify.com
Повнофункціональна перевірка електронної пошти. Але вдвічі дешевше. Позбудьтеся спам-пасток, жорстких відмов, одноразових листів або електронних листів, що приймають усі, не порушуючи свій бюджет.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, який допомагає компаніям покращити вихідну комунікацію. Він надає набір функцій, щоб зробити процес простішим, швидшим і ефективнішим. Підключайте необмежену кількість скриньок «Вхідні», насолоджуйтесь безкоштовною розминкою для всіх...
Mailtester
mailtester.com
Перевірте, чи дійсна адреса електронної пошти. Наш засіб перевірки списку електронної пошти шукатиме та перевірятиме електронні листи, щоб перевірити, чи вони дійсні. У нас є Mailchimp omnivore checker та інші інтеграції, такі як MailChimp, Activecampaign
SendPost
sendpost.io
API електронної пошти + ретрансляція SMTP. Ми надаємо розробникам, компаніям і ESP інструменти, досвід і підтримку, необхідні для надійної доставки, вимірювання та оптимізації електронних листів, щоб вони надходили в папку "Вхідні" ваших клієнтів щоразу вчасно.
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільов...
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer – найпростіша у використанні, але найпотужніша служба перевірки та доставки електронної пошти. Bouncer — це безпечна (сумісна з SOC 2 і GDPR) платформа перевірки електронної пошти та доставки, подібна до фортеці SaaS, якій довіряють тисячі компаній із 6 континентів. Платформу було засновано ...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS пропонує комплексний набір API для запобігання шахрайству, який ефективно виявляє та запобігає розширеним шахрайським діям, таким як людиноподібні боти, домашні проксі-сервери, підроблені електронні листи та викрадені дані користувачів. Нашим інструментам перевірки в режимі реального часу довір...
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент пошуку електронної пошти для продажів B2B і маркетингу електронною поштою. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані за допомогою наших роботів, щоб забезпечити розширений інструмент для пошуку потенційних клієнтів, щоб допомогти професіоналам Дані в масштабі Прямо з дж...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer — це безкоштовний, простий і потужний API JSON, який пропонує миттєву перевірку та перевірку адреси електронної пошти за допомогою перевірки синтаксису, помилок і орфографії, перевірки SMTP, безкоштовного й одноразового фільтрування постачальників і багато іншого. Його система заснована...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — це рішення SaaS, яке збагачує, очищає та виправляє дані безпосередньо в CRM без втручання людини. Рішення працює виключно на основі наших власних алгоритмів і тестових серверів, і, на відміну від усіх рішень для збагачення, Dropcontact не має бази даних контактів. Це робить Dropcontact...
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років на вдосконалення мистецтва та науки легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи ск...
Interseller
interseller.io
Interseller — це SaaS-компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в технологічному просторі рекрутингу, нещодавно придбана компанією Greenhouse Software у жовтні 2021 року. З 2016 року ми допомагаємо рекрутинговим агентствам по всьому світу створювати більш передбачуваний список клієнтів і кандидатів. На...
Clearout
clearout.io
Clearout — це універсальне рішення для покращення продажів і маркетингових зусиль шляхом спрощення процесу виявлення потенційних потенційних клієнтів і встановлення зв’язку з ними за допомогою електронних листів. Наш інструмент гарантує, що ваші електронні листи досягнуть цільових одержувачів, розши...
UpLead
uplead.com
UpLead — це платформа пошуку потенційних клієнтів B2B, яка надає найвищу якість контактів і даних компанії B2B. Функції включають: перевірку електронної пошти в режимі реального часу, контакти по всьому світу в понад 200 країнах, понад 50 критеріїв пошуку, відстеження технологій, маркетинг на основі...
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введ...
validTo
validto.com
validTo — це проста та швидка служба підтвердження електронної пошти, яка збільшує доставку електронної пошти. validTo дозволяє очищати список розсилки та досягати кращих результатів у маркетингу електронною поштою. Перевірці списку електронних адрес validTo довіряють компанії в усьому світі.
ListClean
listclean.xyz
ListClean — це платформа перевірки електронної пошти. Служба видаляє помилки електронної пошти, неіснуючу електронну пошту, No-MX, образливі облікові записи електронної пошти, спам-пастки та інші ризиковані адреси електронної пошти. Повністю оснащені рішення для перевірки електронної пошти: - Переві...
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact надає доступ до понад 15 джерел даних, щоб знаходити кожну електронну пошту B2B в одному інструменті за незначну ціну – за допомогою інтегрованого штучного інтелекту, який знаходить оптимальну послідовність постачальників на основі вашого списку потенційних клієнтів.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert — це інтелектуальний інструмент для створення потенційних клієнтів, який може знайти будь-яку корпоративну адресу електронної пошти та збагатити її даними, які стимулюють конверсію.
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку ...
SendBridge
sendbridge.com
Перевірка списку електронної пошти SendBridge — це служба, призначена для підвищення якості та ефективності маркетингових кампаній електронною поштою шляхом перевірки дійсності адрес електронної пошти в списку. Цей процес допомагає ідентифікувати та видаляти недійсні, неактивні чи ризиковані адреси ...
Quickemailverification
quickemailverification.com
Підвищте показники доставки вашої пошти та захистіть свою репутацію IP за допомогою нашої безкоштовної служби підтвердження електронної пошти.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce — це відзначена нагородами платформа перевірки електронної пошти та доставки, яка допомагає 350 000+ клієнтам покращити рентабельність інвестицій електронної пошти та покращити розміщення вхідних повідомлень. Його першокласні послуги доставки включають: 99% точну перевірку електронної пош...
TrueList
truelist.io
TrueList пропонує комплексний набір інструментів перевірки електронної пошти та керування списками, призначених для маркетологів, компаній і окремих осіб, які надають пріоритет ефективній комунікації. Наша платформа містить розширену перевірку SMTP, перевірку записів DNS, виявлення спаму та визначен...
Boring Plugins
boringplugins.com
Автоматично перевіряє електронні листи, додані в Outreach.io, щоб унеможливити повернення електронних листів.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify — це рішення для дуже легкої перевірки та очищення дійсності ваших електронних листів. Попрощайтеся з недійсними адресами, неправильно введеними/написаними адресами, жорсткими відмовами, поверненням до відправника та іншими спам-пастками, приманками. Простий, швидкий і безпечний серві...
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck — це простий у використанні, швидкий і ефективний інструмент перевірки електронної пошти з функцією інтеграції API для перевірки на ходу.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io — найкращий інструмент для цифрових маркетологів, який очищає та перевіряє списки електронних листів, щоб покращити доставку електронної пошти для кращої та ефективної маркетингової кампанії електронною поштою. Bounceless.io масово обробляє ваші списки розсилки у форматі csv, txt або x...
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
Понад 50 000 користувачів довірилися MyEmailVerifier за дуже короткий проміжок часу! Спробуйте наш безкоштовний інструмент перевірки електронної пошти з безкоштовними 100 кредитами електронної пошти щодня з гарантією повернення справжньої суми. Менше «невідомого», менше складності та доступніше! MyE...
Proofy
proofy.io
Підвищте рентабельність інвестицій і збережіть репутацію сервера електронної пошти. Видалення жорстких відмов, ризикованих, одноразових, дублікатів, спам-пасток Точність 98,5% перевірка електронної пошти
Emailable
emailable.com
Emailable — це найшвидша та одна з найточніших служб перевірки електронної пошти в галузі. Ми перевіряємо електронну пошту щонайменше у 8 разів швидше, ніж будь-який інший інструмент на планеті – 30 000 за хвилину. Покращте доступність, очистивши свої списки та зменшивши кількість відмов через Email...
Valimail
valimail.com
Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для ко...
Kickbox
kickbox.com
Kickbox — це провідне рішення для перевірки електронної пошти, яке дає компаніям можливість перевіряти електронні адреси по черзі в режимі реального часу чи масово, гарантуючи, що ви надсилатимете повідомлення лише дійсним контактам, які відповідають на запити. API перевірки електронної пошти в режи...
AtData
atdata.com
Флагманська служба перевірки електронної пошти AtData, SafeToSend, є лідером у галузі за точністю, безпекою, швидкістю та простотою використання, щоб забезпечити комплексну гігієну даних електронної пошти та захист від дорогих проблемних адрес. SafeToSend підтвердить дійсність адреси електронної пош...
Firmable
firmable.com
Firmable — це австралійська база даних B2B, яка допомагає компаніям приймати розумніші рішення та перевищувати результати, знаючи більше про своїх потенційних клієнтів, клієнтів і кандидатів, ніж будь-коли. Це дозволяє командам продажів і маркетингу прискорити ріст і покращити залучення; допомагає р...