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Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти
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Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти дає користувачам змогу відстежувати електронні листи та збирати аналітику, зокрема частоту відкриття електронних листів, натискання посилань і кількість завантажень для вкладень електронних листів. Використовуючи такі функції, як веб-маяки або сповіщення про прочитання, рішення для відстеження електронної пошти дозволяють користувачам відстежувати доставку електронних листів адресатам. Організації, які широко поширені у відділах продажів і маркетингу, використовують програмне забезпечення для відстеження електронної пошти, щоб точно визначити оптимальні точки взаємодії та покращити спілкування з потенційними клієнтами. Ці інструменти разом із їхньою аналітикою відіграють вирішальну роль в оцінці та вдосконаленні продажів і маркетингових повідомлень для оптимізації ймовірності залучення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти легко інтегрується з платформами електронної пошти та часто включається як розширення для доповнення до інших інструментів продажів і маркетингу, таких як CRM та програмне забезпечення електронного маркетингу, утворюючи комплексну систему автоматизації відділу продажів.

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive - це CRM для управління продажами, що допомагає командам ефективно відстежувати і керувати угодами та потенційними клієнтами.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin - це простий CRM для малого бізнесу, що спрощує управління клієнтами, ведення угод та автоматизацію повторюваних завдань.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Polymail

Polymail

polymail.io

Polymail - це платформа електронної пошти для комунікації в продажах, яка включає трекінг, синхронізацію з Salesforce та планування зустрічей.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.

Keap

Keap

keap.com

Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.

Outreach

Outreach

outreach.io

Outreach — платформа для управління продажами, яка допомагає командам покращити ефективність продажів, автоматизуючи процеси і аналізуючи дані.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

PhoneBurner - це платформа для автоматизації дзвінків, яка допомагає командам оптимізувати комунікації з клієнтами через дзвінки, електронну пошту та SMS.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.

DoubleTick

DoubleTick

doubletick.io

DoubleTick - безкоштовне відстеження електронних листів у Gmail з реальними повідомленнями про статус відкриття та позначками (✓✓) у вашій надісланій пошті.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare - просте CRM для малого бізнесу, яке автоматизує управління продажами та інтегрується з Google та Outlook.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate - це CRM-рішення для управління контактами, угодами та автоматизації продажів, з можливістю інтеграції та аналізу ефективності.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox - це інструмент, що допомагає організувати електронну пошту, автоматично сортує важливі та несуттєві листи, заощаджуючи час користувача.

ReachInbox

ReachInbox

reachinbox.ai

ReachInbox - це інструмент для холодних електронних кампаній, що надає можливості автоматизації, персоналізації та аналізу для покращення ефективності.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax - це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам працювати з електронною поштою, автоматизувати завдання та відстежувати взаємодії з клієнтами.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Outplay - це платформа для залучення продажів, яка об'єднує автоматизацію, аналітику та інтеграції CRM для ефективного управління процесами продажів.

Nimble

Nimble

nimble.com

Nimble – CRM для управління контактами та відносинами у вашій команді, інтегрується з Microsoft 365 та Google Workspace, спрощує робочі процеси.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply.io - це платформа для автоматизації комунікації з потенційними клієнтами через електронну пошту, LinkedIn та інші канали для генерації лідів.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Woodpecker - це інтуїтивний інструмент для холодних електронних листів, який допомагає B2B-компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt - це інструмент автоматизації продажів, інтегрований з Gmail, що допомагає управлінню контактами, потенційними клієнтами та продажами.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro допомагає автоматизувати електронну пошту, перетворювати потенційних клієнтів на покупців та покращувати комунікацію з ними.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Salesloft - платформа для продажу, що автоматизує комунікацію з клієнтами та інтегрується з CRM-системами для покращення ефективності торгових команд.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell - це CRM для продажу, що спрощує управління клієнтами та продажами, з можливістю аналітики та автоматизації робочих процесів.

Sellizer

Sellizer

sellizer.io

Sellizer – це інструмент підтримки продажів, який сповіщає, коли клієнт відкриває вашу пропозицію, та надає важливу статистику.

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Elastic Email - платформа для електронного маркетингу з API та SMTP-реле для надсилання листів і управління кампаніями.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape - програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке об'єднує функції для управління бізнесом в одній платформі.

Outboundly AI

Outboundly AI

outboundly.ai

Outboundly.ai допомагає автоматизувати кампанії електронної пошти, забезпечуючи персоналізоване спілкування з потенційними клієнтами та інтеграцію з CRM-системами.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

FreeAgent CRM - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що покращує організацію та взаємодію з клієнтами через інтеграцію даних та автоматизацію процесів.

Klenty

Klenty

klenty.com

Klenty - це платформа для автоматизації та персоналізації продажів, що дозволяє здійснювати багатоканальне залучення з електронною поштою, дзвінками та LinkedIn.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

SparkPost - це служба електронної пошти, що надає надійні рішення для доставки листів, аналітики та інтеграції для бізнесу різного масштабу.

Automailer

Automailer

automailer.io

Automailer - інструмент для автоматизації холодних електронних листів, що допомагає залучати потенційних клієнтів та відстежувати відповіді та активність.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell – це CRM та платформа електронного маркетингу, яка допомагає бізнесам керувати контактами, спілкуванням та продажами в одному місці.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Visitor - платформа для визначення анонімних відвідувачів веб-сайту, відстеження даних про наміри та управління продажами.

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ - платформа для автоматизації продажів, яка допомагає в пошуку потенційних клієнтів, проведенні електронних кампаній та управлінні комунікацією.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware - це додаток для відстеження електронних листів, який інтегрується з Gmail та Outlook, допомагає управляти кампаніями та підвищує продуктивність продажів.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Pipeliner CRM - це програма для управління продажами, яка допомагає організувати взаємодії з клієнтами та відстежувати процеси продажу.

Opensense

Opensense

opensense.com

Opensense дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти на всіх пристроях, підтримуючи Office 365, G-Suite, Salesforce та інші.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uptics - програмне забезпечення для автоматизації продажів, що допомагає організовувати зовнішні кампанії та збільшувати кількість зустрічей і угод.

QuickMail

QuickMail

quickmail.io

QuickMail - інструмент для автоматизації електронної пошти, що дозволяє створювати та відправляти персоналізовані листи для залучення клієнтів.

Groove

Groove

groove.co

Groove - платформа для залучення продажів, що допомагає лідерам з автоматизацією процесів у життєвому циклі клієнтів.

SmartReach.io

SmartReach.io

smartreach.io

SmartReach.io - програма для автоматизації надсилання електронних листів, з можливістю інтеграції з CRM і створення персоналізованих кампаній.

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.

Overloop

Overloop

overloop.com

Overloop — платформа для автоматизації продажів, що дозволяє управляти кампаніями через електронну пошту, LinkedIn та телефонні дзвінки, з можливостями управління контактами.

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft - це платформа для автоматизації продажів, що допомагає знаходити потенційних клієнтів, управлять комунікаціями та відстежувати взаємодії з клієнтами.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Veloxy - платформа для продажу, що підвищує продуктивність торгових команд, автоматизує рутинні завдання і підтримує інтеграцію з CRM Salesforce.

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Salesdash CRM – програма для управління відносинами з клієнтами, яка допомагає логістичним компаніям оптимізувати процеси продажу та підтримувати відносини з вантажовідправниками.

Salesboom

Salesboom

salesboom.com

Salesboom - це хмарна CRM-система для управління відносинами з клієнтами, яка автоматизує продажі, управління контактами та інтеграцію з іншими системами.

Hexospark

Hexospark

hexospark.com

Hexospark - це додаток для персоналізації емейлів, автоматизації відповідей та управління продажами в одному централізованому сервісі.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer - це платформа для генерації та оцінки потенційних клієнтів, що допомагає B2B-командам відстежувати зацікавленість відвідувачів сайту.

TrulyInbox

TrulyInbox

trulyinbox.com

TrulyInbox – інструмент для розминки електронної пошти, який покращує репутацію відправника та доставленість листів, взаємодіючи з вхідними скриньками.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert - це платформа для автоматизації продажу, що включає різні інструменти для дзвінків, аналітики і управління даними, сприяючи підвищенню ефективності продажів.

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