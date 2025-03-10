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Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти дає користувачам змогу відстежувати електронні листи та збирати аналітику, зокрема частоту відкриття електронних листів, натискання посилань і кількість завантажень для вкладень електронних листів. Використовуючи такі функції, як веб-маяки або сповіщення про прочитання, рішення для відстеження електронної пошти дозволяють користувачам відстежувати доставку електронних листів адресатам. Організації, які широко поширені у відділах продажів і маркетингу, використовують програмне забезпечення для відстеження електронної пошти, щоб точно визначити оптимальні точки взаємодії та покращити спілкування з потенційними клієнтами. Ці інструменти разом із їхньою аналітикою відіграють вирішальну роль в оцінці та вдосконаленні продажів і маркетингових повідомлень для оптимізації ймовірності залучення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти легко інтегрується з платформами електронної пошти та часто включається як розширення для доповнення до інших інструментів продажів і маркетингу, таких як CRM та програмне забезпечення електронного маркетингу, утворюючи комплексну систему автоматизації відділу продажів.
Запит на новий застосунок
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive - це CRM для управління продажами, що допомагає командам ефективно відстежувати і керувати угодами та потенційними клієнтами.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Bigin
bigin.com
Bigin - це простий CRM для малого бізнесу, що спрощує управління клієнтами, ведення угод та автоматизацію повторюваних завдань.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Polymail
polymail.io
Polymail - це платформа електронної пошти для комунікації в продажах, яка включає трекінг, синхронізацію з Salesforce та планування зустрічей.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.
Outreach
outreach.io
Outreach — платформа для управління продажами, яка допомагає командам покращити ефективність продажів, автоматизуючи процеси і аналізуючи дані.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner - це платформа для автоматизації дзвінків, яка допомагає командам оптимізувати комунікації з клієнтами через дзвінки, електронну пошту та SMS.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.
DoubleTick
doubletick.io
DoubleTick - безкоштовне відстеження електронних листів у Gmail з реальними повідомленнями про статус відкриття та позначками (✓✓) у вашій надісланій пошті.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare - просте CRM для малого бізнесу, яке автоматизує управління продажами та інтегрується з Google та Outlook.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate - це CRM-рішення для управління контактами, угодами та автоматизації продажів, з можливістю інтеграції та аналізу ефективності.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox - це інструмент, що допомагає організувати електронну пошту, автоматично сортує важливі та несуттєві листи, заощаджуючи час користувача.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax - це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам працювати з електронною поштою, автоматизувати завдання та відстежувати взаємодії з клієнтами.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox - це інструмент для холодних електронних кампаній, що надає можливості автоматизації, персоналізації та аналізу для покращення ефективності.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
Outplay
outplayhq.com
Outplay - це платформа для залучення продажів, яка об'єднує автоматизацію, аналітику та інтеграції CRM для ефективного управління процесами продажів.
Nimble
nimble.com
Nimble – CRM для управління контактами та відносинами у вашій команді, інтегрується з Microsoft 365 та Google Workspace, спрощує робочі процеси.
Reply.io
reply.io
Reply.io - це платформа для автоматизації комунікації з потенційними клієнтами через електронну пошту, LinkedIn та інші канали для генерації лідів.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker - це інтуїтивний інструмент для холодних електронних листів, який допомагає B2B-компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt - це інструмент автоматизації продажів, інтегрований з Gmail, що допомагає управлінню контактами, потенційними клієнтами та продажами.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допомагає автоматизувати електронну пошту, перетворювати потенційних клієнтів на покупців та покращувати комунікацію з ними.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft - платформа для продажу, що автоматизує комунікацію з клієнтами та інтегрується з CRM-системами для покращення ефективності торгових команд.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer – це інструмент підтримки продажів, який сповіщає, коли клієнт відкриває вашу пропозицію, та надає важливу статистику.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell - це CRM для продажу, що спрощує управління клієнтами та продажами, з можливістю аналітики та автоматизації робочих процесів.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email - платформа для електронного маркетингу з API та SMTP-реле для надсилання листів і управління кампаніями.
Shape Software
setshape.com
Shape - програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке об'єднує функції для управління бізнесом в одній платформі.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai допомагає автоматизувати кампанії електронної пошти, забезпечуючи персоналізоване спілкування з потенційними клієнтами та інтеграцію з CRM-системами.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що покращує організацію та взаємодію з клієнтами через інтеграцію даних та автоматизацію процесів.
Klenty
klenty.com
Klenty - це платформа для автоматизації та персоналізації продажів, що дозволяє здійснювати багатоканальне залучення з електронною поштою, дзвінками та LinkedIn.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost - це служба електронної пошти, що надає надійні рішення для доставки листів, аналітики та інтеграції для бізнесу різного масштабу.
Automailer
automailer.io
Automailer - інструмент для автоматизації холодних електронних листів, що допомагає залучати потенційних клієнтів та відстежувати відповіді та активність.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell – це CRM та платформа електронного маркетингу, яка допомагає бізнесам керувати контактами, спілкуванням та продажами в одному місці.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor - платформа для визначення анонімних відвідувачів веб-сайту, відстеження даних про наміри та управління продажами.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ - платформа для автоматизації продажів, яка допомагає в пошуку потенційних клієнтів, проведенні електронних кампаній та управлінні комунікацією.
Yesware
yesware.com
Yesware - це додаток для відстеження електронних листів, який інтегрується з Gmail та Outlook, допомагає управляти кампаніями та підвищує продуктивність продажів.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM - це програма для управління продажами, яка допомагає організувати взаємодії з клієнтами та відстежувати процеси продажу.
Opensense
opensense.com
Opensense дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти на всіх пристроях, підтримуючи Office 365, G-Suite, Salesforce та інші.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.
Uptics
uptics.io
Uptics - програмне забезпечення для автоматизації продажів, що допомагає організовувати зовнішні кампанії та збільшувати кількість зустрічей і угод.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail - інструмент для автоматизації електронної пошти, що дозволяє створювати та відправляти персоналізовані листи для залучення клієнтів.
Groove
groove.co
Groove - платформа для залучення продажів, що допомагає лідерам з автоматизацією процесів у життєвому циклі клієнтів.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io - програма для автоматизації надсилання електронних листів, з можливістю інтеграції з CRM і створення персоналізованих кампаній.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.
Overloop
overloop.com
Overloop — платформа для автоматизації продажів, що дозволяє управляти кампаніями через електронну пошту, LinkedIn та телефонні дзвінки, з можливостями управління контактами.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft - це платформа для автоматизації продажів, що допомагає знаходити потенційних клієнтів, управлять комунікаціями та відстежувати взаємодії з клієнтами.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy - платформа для продажу, що підвищує продуктивність торгових команд, автоматизує рутинні завдання і підтримує інтеграцію з CRM Salesforce.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM – програма для управління відносинами з клієнтами, яка допомагає логістичним компаніям оптимізувати процеси продажу та підтримувати відносини з вантажовідправниками.
Salesboom
salesboom.com
Salesboom - це хмарна CRM-система для управління відносинами з клієнтами, яка автоматизує продажі, управління контактами та інтеграцію з іншими системами.
Hexospark
hexospark.com
Hexospark - це додаток для персоналізації емейлів, автоматизації відповідей та управління продажами в одному централізованому сервісі.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer - це платформа для генерації та оцінки потенційних клієнтів, що допомагає B2B-командам відстежувати зацікавленість відвідувачів сайту.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox – інструмент для розминки електронної пошти, який покращує репутацію відправника та доставленість листів, взаємодіючи з вхідними скриньками.
Koncert
koncert.com
Koncert - це платформа для автоматизації продажу, що включає різні інструменти для дзвінків, аналітики і управління даними, сприяючи підвищенню ефективності продажів.
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