Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти дає користувачам змогу відстежувати електронні листи та збирати аналітику, зокрема частоту відкриття електронних листів, натискання посилань і кількість завантажень для вкладень електронних листів. Використовуючи такі функції, як веб-маяки або сповіщення про прочитання, рішення для відстеження електронної пошти дозволяють користувачам відстежувати доставку електронних листів адресатам. Організації, які широко поширені у відділах продажів і маркетингу, використовують програмне забезпечення для відстеження електронної пошти, щоб точно визначити оптимальні точки взаємодії та покращити спілкування з потенційними клієнтами. Ці інструменти разом із їхньою аналітикою відіграють вирішальну роль в оцінці та вдосконаленні продажів і маркетингових повідомлень для оптимізації ймовірності залучення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти легко інтегрується з платформами електронної пошти та часто включається як розширення для доповнення до інших інструментів продажів і маркетингу, таких як CRM та програмне забезпечення електронного маркетингу, утворюючи комплексну систему автоматизації відділу продажів.
Запит на новий застосунок
SendNow
sendnow.ai
Підвищте рівень доставки холодних електронних листів за допомогою ротації вхідних повідомлень, автоматизації послідовності та перевірки електронної пошти. Створіть необмежену кількість виділених робочих областей для кожного клієнта, команди чи проекту, щоб дані були ізольованими та впорядкованими
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight — це плагін для Gmail і Outlook для продавців. Заснована в 2011 році платформа підтримки продажів Cirrus Insight для Gmail і Outlook пропонує комплексну платформу для підвищення продуктивності продажів з інтеграцією Salesforce світового рівня. Ми це розуміємо. Ви працюєте у своїй поштовій скриньці, щоб спілкуватися з клієнтами. Вам потрібні всі інструменти для укладання угоди в одному місці. Зв’язуйтесь із потенційними клієнтами, створюйте теплі кампанії, плануйте зустрічі та відстежуйте вкладення – все це з вашої папки "Вхідні". Завдяки нашій інтеграції з Salesforce більше не потрібно залишати свою папку "Вхідні", щоб увійти в Salesforce. Ніхто не любить зайняту роботу. Тепер ви можете переглядати та оновлювати Salesforce під час роботи. Незалежно від того, який клієнт електронної пошти ви використовуєте, ви можете автоматично синхронізувати електронні листи та зустрічі з Salesforce, відстежувати відкриття електронної пошти, встановлювати наступні нагадування, створювати й оновлювати записи Salesforce, як-от потенційні клієнти, контакти та можливості, планувати дзвінки для продажів тощо.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: перетворення B2B Lead Generation для команд, орієнтованих на зростання Відкрийте для себе Leadgenerator.io, інноваційну B2B платформу для створення потенційних клієнтів, яка переосмислює та автоматизує процес створення потенційних клієнтів для спеціалістів із продажу, маркетингу та операцій. Наша найсучасніша платформа пропонує необхідні інструменти для процвітання в сучасному конкурентному середовищі. Основні характеристики: точне створення списків: без зусиль створюйте цільові списки потенційних клієнтів. Індивідуальні електронні листи: використовуйте персоналізацію на основі штучного інтелекту для кращого рівня взаємодії. Автоматизоване охоплення та подальші дії: оптимізуйте свою стратегію охоплення, щоб використовувати кожну можливість. Керівництво з продажу та навчання: вдосконалюйте здібності вашої команди та забезпечуйте більше угод. Тактичні інструменти охоплення: Адаптуйте свій підхід до продажів для ефективного досягнення мети. Leadgenerator.io, розроблений для представників з розвитку продажів (SDR), керівників облікових записів (AE) і маркетологів, є ідеальним рішенням для команд, які прагнуть до зростання, і прагнуть революціонізувати свої зусилля щодо залучення потенційних клієнтів.
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer і Click to Call Dialer. Ці номеронабирачі допомагають інтелектуально керувати фільтрацією, підключенням і відстеженням продажів. Платформа також представляє Koncert Cadence, який є багатоканальним секвенсором продажів, що працює в різних каналах, включаючи телефон, електронну пошту, відео та соціальні мережі для різноманітного охоплення. Крім того, Koncert має Remote Salesfloor, інтелектуальну функцію, розроблену для відтворення традиційного робочого простору торгового залу в цифровому форматі. Щоб оптимізувати вихідний набір, платформа оснащена Caller ID Management, новою функцією Heat Map для керування вихідними номерами дозвону. Він також пропонує бездоганну інтеграцію з попередньо інвестованими інструментами, покращуючи його зручність використання. Крім того, аспект машинного навчання Koncert допомагає шукати потенційні клієнти, пропонуючи можливість оцінювати та визначати пріоритети потенційних клієнтів. Він також містить унікальний інструмент навчання для менеджерів, Koncert Remote Coach. Концерт зосереджений на тому, щоб допомогти користувачам прискорити успіх продажів за допомогою системи набору номерів, удосконаленої ШІ, та інших функцій, орієнтованих на продажі.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — це система збільшення прибутку, яка примножує та прискорює вашу продажну діяльність, усуваючи непродажну діяльність, яка коштує вам часу та грошей. Це єдина інтегрована платформа продажів, яка надає ваші основні можливості продажів — залучення до продажів, сприяння продажам, продуктивність продажів і впровадження Salesforce — єдину точку взаємодії на всіх пристроях, яка допоможе вам укладати більше угод і залучати більше потенційних клієнтів. 1000 торгових представників на місцях, внутрішніх торгових представників і менеджерів з продажу перетворюють відділи продажів на справжні центри доходів за допомогою Veloxy.
Autobound
autobound.ai
Щодня надсилається 320 мільярдів електронних листів, і вхідні поштові скриньки кожного покупця переповнені. Бути надзвичайно персоналізованим і актуальним – це вже не можливість, а необхідність. Autobound миттєво створює гіперперсоналізовані електронні листи на основі новин, тенденцій конкурентів, подкастів, соціальних мереж, фінансових звітів, спільного досвіду, хобі тощо. Наш помічник зі штучним інтелектом автоматизує 30+ хвилинний процес дослідження та написання, щоб у 2-3 рази збільшити вашу частоту відповідей. Коли ви вперше реєструєтесь, штучний інтелект Autobound зчитує загальнодоступну інформацію про вашу компанію, щоб створити початкове повідомлення для вашого облікового запису. Нові користувачі можуть розвивати свій стиль написання, вимикати/вмикати статистику тощо. Завдяки інтеграції з Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot тощо ми тут, щоб полегшити ваше життя. Безкоштовні користувачі можуть писати вміст для 5 потенційних клієнтів щодня, користувачі Pro отримують необмежену кількість кредитів на вміст. Autobound також пропонує пропозицію масового вмісту, що дозволяє продавцям і маркетологам створювати гіперперсоналізований вміст для тисяч потенційних клієнтів одночасно за допомогою завантаження CSV. Будь-хто може почати створювати гіперперсоналізований контент безкоштовно за <30 секунд! Зареєструйтеся сьогодні на www.autobound.ai/sign-up-free.
Overloop
overloop.com
Overloop — платформа для автоматизації продажів, що дозволяє управляти кампаніями через електронну пошту, LinkedIn та телефонні дзвінки, з можливостями управління контактами.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахтових брокерів колишнім лідером з продажу фрахтових брокерів. Продукт найкраще підходить для тих, хто дотримується консультаційного підходу до продажу, має більший список контактів, потребує запобігання пропущених подальших дій, прагне бути орієнтованим на деталі, може мати довший цикл угоди, що потребує кількох контактних точок, і підтримувати постійний охоплення залишатися перед клієнтами. Управління завданнями, керування контактами, керування конвеєрами та спеціальні звіти є основними компонентами Salesdash. Впровадження для налаштування полів, додавання членів вашої команди та імпортування потенційних клієнтів із електронної таблиці можна виконати за лічені хвилини. Залучайте потенційних клієнтів за допомогою інтеграції з Gmail і Outlook для електронної пошти та календаря. Надсилайте електронні листи своїм контактам із Salesdash, створюйте шаблони електронних листів, відстежуйте відкриття та надсилайте автоматизовані послідовності. Легко отримуйте доступ до веб-сайтів компаній, сторінок компанії в LinkedIn і особистих сторінок у LinkedIn для тих, хто проводить дослідження перед тим, як звернутися. Salesdash запобігає пропущеним подальшим діям за допомогою нашої системи керування завданнями, яка тримає перед вами поточні та прострочені завдання. Salesdash також пропонує завдання для потенційних клієнтів, для яких ви забули встановити подальшу перевірку, і система ранжує їх на основі показників для потенційних клієнтів, які можуть бути далі у вашому процесі продажу. Відгуки про Salesdash свідчать про те, що CRM є тоншою та зручнішою порівняно з іншими постачальниками, адаптованою для брокерів із вантажних перевезень.
Salesboom
salesboom.com
Працюйте старанніше та розумніше з Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 років у якості піонера та провідного постачальника програмного забезпечення як послуги Cloud CRM і автоматизації продажів. База даних клієнтів. Управління конвеєром продажів. Потенційні клієнти, контакти, облікові записи, можливості, кампанії, пропозиції. Сповіщення в режимі реального часу. Скрипти продажів. Outlook до CRM і GMail до CRM. Оцінка потенційних клієнтів, облікових записів і можливостей. Drip. Кампанії. Робочий процес. Настроювані звіти, аналітика та інформаційні панелі. Настроювані веб-форми. Опитування. Мобільні продажі Програми для iOS і Android API та інтеграції з Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe та багатьма іншими. Ми покращуємо продажі за допомогою простих у користуванні, але повністю настроюваних хмарних рішень для продажів, які дозволяють вам отримувати актуальну інформацію про клієнтів у режимі реального часу. Ви отримуєте систему, створену для вас. Ми налаштовуємо CRM, розгортаємо та навчаємо користувачів за допомогою наших професійних послуг. Ми також створюємо налаштування та інтеграцію для вас. Нові мобільні програми для iOS та Android. Створюйте контакти та зберігайте електронні листи у своїх контактах зі свого облікового запису електронної пошти за допомогою нових плагінів електронної пошти для Microsoft 365 Outlook і Gmail. Ми об’єднуємо всі ваші відділи продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів, Quote to Cash, і все це в одній простій платформі, яка попередньо інтегрована та повністю настроюється бізнес-користувачами без використання коду, з легкістю вказати та клацнути. Ідеально підходить як для малого та середнього бізнесу, так і для великих підприємств.
Shape Software
setshape.com
Форма-це програмне забезпечення для автоматизації продажів та маркетингу, яке постачається із заздалегідь побудованими функціями, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс надає можливість вашим командам та консолідує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі AI. Програмне забезпечення для форми забезпечує спільне місце для ваших команд, щоб залишатися узгодженими та ефективними у всьому, що вони роблять, будь то впорядкування вашого трубопроводу з продажу, залучення більшої кількості перспектив з маркетинговими послідовностями та цифровими оголошеннями, виховання відносин з клієнтами, безперешкодного спілкування або відстеження проектів. Почніть збільшувати свій дохід із формою сьогодні.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допомагає автоматизувати електронну пошту, перетворювати потенційних клієнтів на покупців та покращувати комунікацію з ними.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email - платформа для електронного маркетингу з API та SMTP-реле для надсилання листів і управління кампаніями.
Autoklose
autoklose.com
Ключовою стратегією отримання передбачуваного доходу є створення передбачуваного трубопроводу. Віце-президенти з продажу деяких із найбільших компаній зі списку Fortune 1000 щодня використовують Autoklose, щоб досягти цього. Autoklose — це перше програмне забезпечення для електронної пошти з інтегрованою базою даних B2B, наповненою понад 8 мільйонами перевірених потенційних клієнтів B2B. Нагороджений за інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні інтерфейс, Autoklose скорочує час адаптації до мінімуму, роблячи ваших торгових представників щасливими та зосередженими. • економія 3 годин на день на одного торгового представника. • бездоганно синхронізуватися з наявним стеком продажів. • використовувати звітність і аналітику в реальному часі. Кому довіряють лідери ринку та компанії, що розвиваються. Autoklose створено для підприємців, продажів і маркетингу. Autoklose допомагає вам і вашим командам: * Ціль — правильні потенційні клієнти, використовуючи нашу величезну базу даних, наповнену чистими, перевіреними потенційними клієнтами B2B з різних галузей промисловості та застосовуючи низку різних потужних фільтрів. * Залучайте своїх потенційних клієнтів і перетворюйте їх на лояльних клієнтів, надсилаючи серію спеціально підібраних електронних листів у масштабі, точно налаштовуючи свої кампанії в реальному часі та автоматизуючи процес продажів. * Розвивайте свій бізнес, керуючи своїми командами, відстежуючи ефективність своїх кампаній і кожного окремого члена команди, аналізуючи звіти безпосередньо з інформаційної панелі та дотримуючись простої формули: тестуйте, покращуйте, повторюйте та процвітайте. Будь сміливим. Почніть klosing з k. АВТОКЛОЗЕ.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate - це CRM-рішення для управління контактами, угодами та автоматизації продажів, з можливістю інтеграції та аналізу ефективності.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler — це плагін для електронної пошти, що покращує управління листами, додаючи функції розумного відстеження, планування та автоматизації.
GlassHive
glasshive.com
Зробіть продажі та маркетинг простими та веселими. GlassHive було розроблено з турботою та увагою команди, яка працювала разом із MSP будь-якого розміру, щоб допомогти їм досягти їхніх продажів і маркетингових мрій. І по дорозі ми продовжували бачити ту саму боротьбу. Прозорість, підзвітність, керування даними вручну — незалежно від компанії, їм довелося докласти зусиль, щоб усунути ті самі вузькі місця.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — це інструмент для розігріву електронної пошти, який допомагає компаніям покращити репутацію своїх відправників і збільшити ймовірність потрапляння їхніх електронних листів у папку "Вхідні". Він працює, взаємодіючи з вашою папкою "Вхідні" у людський спосіб, наприклад надсилаючи та отримуючи електронні листи через різні проміжки часу, відкриваючи та відповідаючи на електронні листи, а також позначаючи електронні листи як важливі та позначені зірочкою. Це допомагає зміцнити довіру з постачальниками послуг електронної пошти (ESP) і показати їм, що ваш обліковий запис активний і задіяний. У результаті ESP з більшою ймовірністю доставлятимуть ваші електронні листи до папки "Вхідні", що може сприяти покращенню доставки електронної пошти, підвищенню залученості та зменшенню скарг на спам.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer — це комплексний інструмент підтримки продажів, який повідомлятиме вас, коли клієнт відкриває вашу пропозицію, і надасть ключову статистику, до якої ви ніколи не мали доступу.
Automailer
automailer.io
Automailer — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, розроблений спеціально для створення потенційних клієнтів. Взаємодійте зі своїми холодними контактами за допомогою налаштованої послідовності електронних листів, відстежуйте відповіді, відкриття, кліки тощо на одній інформаційній панелі. Automailer інтегрує та надсилає вашу фактичну електронну адресу, щоб забезпечити високу зручність доставки та розміщення вхідних повідомлень.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox - це інструмент для холодних електронних кампаній, що надає можливості автоматизації, персоналізації та аналізу для покращення ефективності.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai допомагає автоматизувати кампанії електронної пошти, забезпечуючи персоналізоване спілкування з потенційними клієнтами та інтеграцію з CRM-системами.
FastReach
fastreach.io
Fastreach легко перетворює вас на професіонала холодної електронної пошти. Занурюйтесь і спостерігайте, як зростає ваша клієнтська база! досвід не потрібен!
Sellular
sellular.com
Sellular — це платформа для залучення продажів, розроблена для швидкозростаючих і середніх підприємств. З Sellular SDR та AE можуть швидше виграти більше угод. Керівники можуть бути спокійні, знаючи, що вони збирають усі необхідні дані для бізнесу в Salesforce CRM і отримують повну видимість усіх своїх угод. Відчуйте платформу, яку легко впровадити, вона має гнучкі договірні умови, чудові ціни та феноменальне обслуговування клієнтів.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично створює профілі відвідувачів для відвідувачів веб-сайту, фіксує дані про їхню поведінку та взаємодію в Інтернеті, а потім призначає їм рейтинг потенційних клієнтів відповідно до параметрів, встановлених призначеним менеджером облікового запису. За допомогою LeadBoxer відділи продажів можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, перегляди сторінок і відео, завантаження документів, а також вимірювати джерела трафіку. Призначений продавець може встановити важливість різних властивостей потенційних клієнтів (галузь, кількість переглядів сторінок тощо), щоб вплинути на оцінку потенційних клієнтів, призначену LeadBoxer. Коли потенційний клієнт готовий до кваліфікації, LeadBoxer звітує та сповіщає відповідального продавця (або людей). Відповідний продавець може взаємодіяти зі своїм потенційним клієнтом безпосередньо через додаток LeadBoxer, де потенційних клієнтів можна переглянути, призначити або видалити в будь-який час. LeadBoxer інтегрується з CRM та іншими інструментами продажів через розширений API.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку Deel. * Vanta: як Vanta закривається більше та швидше завдяки даним про наміри купівлі Amplemarket (9x ROI) Приєднуйтесь до сотень компаній із Deel, Rippling, Vanta та багатьох інших, які покращують свої продажі завдяки Amplemarket. Ось що ви отримуєте: * Власні дані: легко знайдіть дані, які допоможуть вам укладати угоди. * Вбудована персоналізація: утричі збільште ваші показники відповідей завдяки гіперперсоналізованим повідомленням. * Багатоканальний охоплення: електронна пошта, телефон, LinkedIn тощо. * Завдяки штучному інтелекту: дозвольте представникам зосередитися на продажах, а штучний інтелект подбає про інше. * Оптимізація доставки: надсилайте свої електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень потенційного клієнта. * Сигнали наміру купувати: націлюйтеся на покупців, які активно шукають рішення, подібне до вашого.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft - це платформа для автоматизації продажів, що допомагає знаходити потенційних клієнтів, управлять комунікаціями та відстежувати взаємодії з клієнтами.
Adentro
adentro.com
Adentro — це єдина маркетингова платформа на основі відвідувань, яка поєднується з Wi-Fi у вашому магазині для стимулювання реальних відвідувань гостей І це підтверджує. Наша технологія допомагає вам ідентифікувати невідомих клієнтів, залучати нових і вимірювати поведінку їх відвідувачів. Наш власний Walk-Through Rate™ у поєднанні з розширеними профілями клієнтів спрощує процес керування та вимірювання впливу доходів у ваших місцях. Ви інвестуєте в цифрову рекламу? Використовуйте нашу базу даних із понад 53 мільйонами споживачів, щоб націлити свої кампанії на місцевих жителів, які відвідують такі компанії, як ваша. Adentro допомагає вам краще зрозуміти своїх гостей для більш ефективного маркетингу та підвищення рентабельності інвестицій.
Skylead
skylead.io
Використовуйте багатоканальне охоплення, дії if/else і підключайте необмежену кількість облікових записів електронної пошти, щоб максимізувати точки взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Skylead — це ваш розумний інструмент автоматизації LinkedIn і програмне забезпечення для холодної електронної пошти.
DoubleTick
doubletick.io
DoubleTick - безкоштовне відстеження електронних листів у Gmail з реальними повідомленнями про статус відкриття та позначками (✓✓) у вашій надісланій пошті.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ - платформа для автоматизації продажів, яка допомагає в пошуку потенційних клієнтів, проведенні електронних кампаній та управлінні комунікацією.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі спамом чи нецільових папок.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io - програма для автоматизації надсилання електронних листів, з можливістю інтеграції з CRM і створення персоналізованих кампаній.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax - це платформа для залучення продажів, яка допомагає командам працювати з електронною поштою, автоматизувати завдання та відстежувати взаємодії з клієнтами.
Reply.io
reply.io
Reply.io - це платформа для автоматизації комунікації з потенційними клієнтами через електронну пошту, LinkedIn та інші канали для генерації лідів.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail - інструмент для автоматизації електронної пошти, що дозволяє створювати та відправляти персоналізовані листи для залучення клієнтів.
Polymail
polymail.io
Polymail - це платформа електронної пошти для комунікації в продажах, яка включає трекінг, синхронізацію з Salesforce та планування зустрічей.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM - це програма для управління продажами, яка допомагає організувати взаємодії з клієнтами та відстежувати процеси продажу.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive - це CRM для управління продажами, що допомагає командам ефективно відстежувати і керувати угодами та потенційними клієнтами.
Outreach
outreach.io
Outreach — платформа для управління продажами, яка допомагає командам покращити ефективність продажів, автоматизуючи процеси і аналізуючи дані.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell – це CRM та платформа електронного маркетингу, яка допомагає бізнесам керувати контактами, спілкуванням та продажами в одному місці.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt - це інструмент автоматизації продажів, інтегрований з Gmail, що допомагає управлінню контактами, потенційними клієнтами та продажами.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare - просте CRM для малого бізнесу, яке автоматизує управління продажами та інтегрується з Google та Outlook.
Klenty
klenty.com
Klenty - це платформа для автоматизації та персоналізації продажів, що дозволяє здійснювати багатоканальне залучення з електронною поштою, дзвінками та LinkedIn.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що покращує організацію та взаємодію з клієнтами через інтеграцію даних та автоматизацію процесів.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Bigin
bigin.com
Bigin - це простий CRM для малого бізнесу, що спрощує управління клієнтами, ведення угод та автоматизацію повторюваних завдань.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - це інтегрована платформа управління клієнтами, яка автоматизує маркетинг, продажі та обслуговування, спрощуючи взаємодію з клієнтами.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner - це платформа для автоматизації дзвінків, яка допомагає командам оптимізувати комунікації з клієнтами через дзвінки, електронну пошту та SMS.
Outplay
outplayhq.com
Outplay - це платформа для залучення продажів, яка об'єднує автоматизацію, аналітику та інтеграції CRM для ефективного управління процесами продажів.
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результативність протягом життєвого циклу клієнта. Groove дозволяє більш ніж 75 000 користувачів в ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One та інших великих підприємствах бути більш ефективними та ефективними. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://groove.co.
Firstsales.io
firstsales.io
Спробуйте Firstsales.io, щоб отримати більше потенційних клієнтів, залучити нових клієнтів і швидше збільшити дохід. Firstsales.io — це сучасний інструмент електронної пошти, який зосереджений на детальному спліт-тестуванні A/B/C, якого сьогодні не пропонує жоден інший інструмент. Окрім своєї унікальності, він має дуже надійну інфраструктуру та унікальні рішення, які включають автоматичну зміну електронних листів і власний домен, щоб уникнути слідів, що допомагає вам покращити можливості папки "Вхідні".
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