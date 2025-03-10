Salesboom

salesboom.com

Працюйте старанніше та розумніше з Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 років у якості піонера та провідного постачальника програмного забезпечення як послуги Cloud CRM і автоматизації продажів. База даних клієнтів. Управління конвеєром продажів. Потенційні клієнти, контакти, облікові записи, можливості, кампанії, пропозиції. Сповіщення в режимі реального часу. Скрипти продажів. Outlook до CRM і GMail до CRM. Оцінка потенційних клієнтів, облікових записів і можливостей. Drip. Кампанії. Робочий процес. Настроювані звіти, аналітика та інформаційні панелі. Настроювані веб-форми. Опитування. Мобільні продажі Програми для iOS і Android API та інтеграції з Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe та багатьма іншими. Ми покращуємо продажі за допомогою простих у користуванні, але повністю настроюваних хмарних рішень для продажів, які дозволяють вам отримувати актуальну інформацію про клієнтів у режимі реального часу. Ви отримуєте систему, створену для вас. Ми налаштовуємо CRM, розгортаємо та навчаємо користувачів за допомогою наших професійних послуг. Ми також створюємо налаштування та інтеграцію для вас. Нові мобільні програми для iOS та Android. Створюйте контакти та зберігайте електронні листи у своїх контактах зі свого облікового запису електронної пошти за допомогою нових плагінів електронної пошти для Microsoft 365 Outlook і Gmail. Ми об’єднуємо всі ваші відділи продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів, Quote to Cash, і все це в одній простій платформі, яка попередньо інтегрована та повністю настроюється бізнес-користувачами без використання коду, з легкістю вказати та клацнути. Ідеально підходить як для малого та середнього бізнесу, так і для великих підприємств.